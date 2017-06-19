Рак молочной железы – очень распространенное заболевание. Если женщине удается заметить его признаки на ранней стадии, то вероятность излечения достаточно велика, избавиться от опухоли можно с помощью несложной операции. Ситуация значительно усложняется, если опухоль вырастает. Путем регулярного самообследования молочных желез легко обнаружить даже небольшие патологии в их состоянии. После маммологического осмотра и проведения биопсии становится понятно, что представляет собой новообразование. Это позволяет выбрать наиболее эффективный и щадящий способ лечения.

Для чего необходимо проводить самостоятельное обследование молочных желез

Самостоятельное регулярное обследование молочных желез является важной мерой профилактики возникновения доброкачественных и злокачественных опухолей. Опухоли молочных желез являются гормонозависимыми, то есть на их формирование и рост влияют отклонения в соотношении половых гормонов. Существует множество причин появления у женщин таких отклонений (заболевания половых и эндокринных органов, аборты, гормональная терапия и контрацепция).

Риск возникновения опухолей молочных желез повышен у тех, чьи родственницы по женской линии уже сталкивались с подобными заболеваниями. Поэтому женщины должны особенно внимательно относиться к самообследованию молочных желез, с помощью которого можно обнаружить самые первые признаки заболеваний груди, чтобы обратиться к помощи врача.

Замечание: Женщины должны помнить, что самостоятельное обследование груди проводится не столько с целью обнаружения опухолей и других патологий, сколько для того, чтобы убедиться, что они отсутствуют. Поэтому к нему надо относиться как к необходимой профилактической процедуре.

Когда и как часто проводится самообследование

Опухоли в редких случаях появляются даже у подростков в момент развития молочных желез. Поэтому знакомиться с методикой самостоятельной проверки состояния груди должны уже девочки старшего школьного возраста. Обязательным считается регулярное самообследование с 18-20 лет и до преклонного возраста. Проводить такую процедуру необходимо 1 раз в месяц. Делать самообследование чаще нет смысла, так как изменения в состоянии молочной железы так быстро не происходят.

Женщины репродуктивного возраста, у которых цикл стабилен, проводят самоосмотр молочных желез на 6-10 день менструального цикла. В эти дни грудь наиболее мягкая, исчезают набухание и болезненность, возникающие при месячных. Если цикл нестабильный (в период полового созревания или начала климакса), то самообследование молочных желез проводят в любой день, регулярно, 1 раз в месяц.

При отсутствии месячных (во время беременности и лактации, в период менопаузы и постменопаузы) обследование также проводят в произвольный день месяца, регулярно повторяя его через 28-30 дней. Женщинам, использующим оральные контрацептивы, врачи рекомендуют проводить процедуру самообследования молочных желез в первый же день после начала приема таблеток из новой упаковки, содержащей 21-28 таблеток. Между приемом упаковок происходит кровотечение (месячные без овуляции), которое длится около 7 дней. То есть состояние груди на момент принятия новых таблеток то же, что и на 7 день обычного менструального цикла.

Видео: В каком порядке производится осмотр молочной железы

В чем заключается процедура самостоятельного обследования груди

Для того чтобы при самообследовании молочных желез заметить изменения, необходимо, во-первых, осмотреть грудь (при хорошем освещении и перед большим зеркалом), а во-вторых, – произвести пальпацию.

Важно обращать внимание на наличие необычных пятен на бюстгальтере, которые могут быть следами выделений из соска. Большое значение имеет их цвет и консистенция (они могут быть желтоватыми, кровянистыми, густыми, засохшими).

При осмотре молочных желез важно не пропустить следующие изменения:

асимметричное расположение сосков;

необычные отклонения в размере груди;

наличие выступающих над кожей участков;

втягивание или сморщивание кожи;

появление бугристой поверхности («лимонной корки») на каком-либо участке молочной железы;

образование язвочек на коже;

покраснение поверхности отдельных участков, сопровождающееся зудом или жжением;

втянутость сосков, наличие выделений;

появление выступающих под кожей вен.

Обследование производится в определенной последовательности, в положении стоя и лежа.

Самостоятельный осмотр грудных желез

Начинают осмотр груди перед зеркалом стоя. Обращают внимание на то, произошли ли какие-либо изменения в состоянии молочных желез после предыдущего осмотра.

Действие 1. Сравнивают визуально обе груди, чтобы заметить отклонения в их форме, размерах, определяют, насколько симметрично расположены соски, нет ли каких либо выпуклостей на молочных железах.

Изучают состояние кожного покрова: гладкость, равномерность окраски, отсутствие повреждений. Внимательно осматривают соски: нет ли выделений, каких-либо наростов, корочек, язвочек на соске и ареоле. Важно заметить, равномерно ли ареола расположена вокруг соска. Большое значение имеет форма сосков (выпуклые, втянутые) и их размеры (одинаковы ли они с обеих сторон).

Действие 2. Осмотр повторяют с поднятыми руками. Обращают внимание на подмышечную область: не появились ли какие-нибудь припухлости, свидетельствующие об увеличении лимфатических узлов.

Действие 3. Руки кладут на пояс. Осматривают молочные железы, напрягая и расслабляя мышцы.

Действие 4. Проверяют наличие или отсутствие выделений из сосков во время надавливания. Для этого сжимают соски пальцами. Замечают, какой цвет и консистенцию имеет выделяющаяся жидкость.

Следует иметь в виду, что правая и левая молочные железы от природы не являются абсолютно идентичными по форме и размерам. Незначительная разница может быть как врожденной, так и приобретенной. Приобретенные изменения происходят из-за травмы груди. Нередко такую разницу можно наблюдать у беременных женщин.

Поэтому при самообследовании молочных желез важно обнаружить именно последние изменения, так как они могут быть признаками образования опухоли.

Пальпация молочных желез

Проводится в положении стоя и лежа, что позволяет обнаружить изменения в различных областях внутри молочных желез. Прощупывание проводится мягкими движениями.

Пальпация в положении стоя

Перед проведением процедуры руки смазывают кремом, чтобы они легко скользили по коже и не повредили ее.

Вначале состояние молочных желез проверяют круговыми движениями ладоней. Правую грудь обследуют левой рукой, левую – правой. При этом обследуемую грудь необходимо придерживать. Такое поверхностное прощупывание позволяет убедиться в отсутствии уплотнений непосредственно под кожей, а также изучить состояние самой кожи. Не стоит при этом сжимать грудь, иначе могут образоваться складки, которые ошибочно принимают за уплотнения.

Затем проводят обследование глубинных слоев железы. Действуют при этом подушечками пальцев. Вначале прощупывают железу в вертикальном направлении (от ключиц к нижним ребрам), а потом – в горизонтальном (от центра до подмышек, захватывая и подмышечную область).

Примечание: Прощупывание груди удобно проводить, стоя под душем, когда руки свободно скользят по поверхности груди, а мышцы расслаблены.

Пальпация в положении лежа

Необходимо лечь на твердую плоскую поверхность. Рука со стороны обследуемой железы должна быть вытянута вдоль тела или закинута за голову. Существует 2 метода прощупывания молочных желез:

Пальпация по квадрантам. Последовательно обследуют по часовой стрелке отдельные участки железы от ключиц до нижнего края ребер, мысленно разделяя ее на 4 квадранта. Пальпация по спирали – круговыми движениями по направлению от подмышечных впадин к соску.

Видео: Как и для чего производится самообследование груди

Особенности самообследования при беременности и в период лактации

С наступлением беременности происходят естественные изменения в состоянии молочных желез: набухание, появление слабой ноющей боли, увеличение размера груди и соска, выраженность венозного рисунка на поверхности. Возможно появление скудных прозрачных желтоватых выделений (молозива). При обнаружении таких признаков женщина, живущая половой жизнью, должна первым делом сделать тест на беременность. Насторожиться надо в том случае, когда при наличии подобных признаков в молочных железах обнаруживаются уплотнения, происходит видоизменение кожи.

Еще более затруднено самообследование молочных желез в период кормления грудью, когда объем желез постоянно меняется, вены утолщены и хорошо просматриваются, а выделение молока – нормальное явление. В этот период уплотнения в груди, покраснение участков кожи, повышение в них температуры, изменение цвета молока могут быть признаком застоя и воспалительного процесса. Как правило, женщина обращается при этом к опытному врачу, который устанавливает характер патологии, оказывает помощь, определяет необходимость обследования.

Когда обращаться к врачу

Женщина не может поставить сама себе диагноз, поэтому при обнаружении любых подозрительных признаков ей необходимо посетить специалиста маммолога. Для уточнения диагноза используются такие методы, как маммография (для женщин старше 35 лет), а также УЗИ (преимущественно используется для женщин в возрасте моложе 35 лет, когда чувствительность организма к рентгеновскому излучению высока).

Если самообследование показало наличие таких изменений, как неожиданное появление уплотнения в груди, уплощение и втянутость или, наоборот, увеличение соска и отклонение его в сторону, женщина должна незамедлительно пройти маммологическую проверку. Поводом для нее является также увеличение лимфатических узлов под ключицами и в подмышечной области. Эти признаки могут говорить об образовании злокачественной опухоли.

К врачу необходимо срочно обратиться при возникновении любых сомнений в результатах самообследования. Раннее обнаружение злокачественной опухоли груди в 95% случаев дает гарантию полного излечения.

Видео: Признаки рака груди. Значение самостоятельного обследования