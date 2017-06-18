Справиться с ОРВИ или гриппом проще всего сразу при появлении первых же симптомов заболевания. Существует немало природных средств, не уступающих в эффективности аптечным препаратам. Употребление их не приносит вреда здоровью и, помимо борьбы с симптомами и причиной недуга, оказывает комплексное благотворное действие на организм человека. Составы из имбиря при простуде помогают быстро выздороветь и избежать возникновения осложнений.

Антипростудные свойства имбиря

В лечении простудных заболеваний особенно ценными являются следующие свойства имбирного корня:

способность оказывать отхаркивающее, потогонное и заживляющее действие;

антибактериальные и антисептические качества;

снятие спазмов гладкой мускулатуры;

обезболивание.

Имбирь при простуде вирусного характера проявляет наибольшую эффективность. Он хорошо помогает при кашле, боли в горле, насморке. Применяют его в виде отваров, чаев, водных и спиртовых настоев, эфирного масла или сока. Предпочтительно готовить лекарства из имбиря на основе свежего корня, однако при необходимости можно заменить его сухим порошком.

Предупреждение: Чрезмерное употребление имбирных составов недопустимо.

Видео: Лечении простуды травами и корнем имбиря

Рецепты для домашнего применения

Самым простым способом приготовления имбиря при простудах является добавление кусочка свежего корня или щепотки сушеного в обычный черный или зеленый чай. Принимать его полезно в холода или периоды массовых заболеваний до 3 чашек в день.

Рецепт смеси для восстановления защитных сил и поднятия иммунитета

Состав:

Свежие лимоны среднего размера – 4 шт.

Корень имбиря – 120-150 г

Мед – 150-200 мл

Применение:

Лимоны необходимо разрезать на небольшие дольки и тщательно вычистить от косточек. Имбирь освободить от кожуры и измельчить на средней терке. Сложить все ингредиенты в банку, тщательно перемешать, закрыть и поставить в холодильник на хранение. Принимают по 1 ст. л. средства 1-2 раза за день.

Рецепт имбирного леденца от кашля

Сковороду нагреть до едва теплого состояния, пропечь на ней 1 ст. л. сахарного песка до появления светло-коричневого оттенка. Натертый мелко свежий имбирь в количестве 1 ч. л. с горкой добавить к сахару, перемешать и подержать на огне еще 1-2 минуты. Собрать полученную карамель в ложку, остудить, рассасывать на протяжении дня.

Рецепт чая от простуды

Налить половину стакана любого горячего чая, положить в него 1 ч. л. с горкой натертого свежего имбиря, 4 гвоздики, 2 горошины черного перца. Снадобье размешать, при желании подсластить сахаром или медом, выпить горячим.

Рецепт многокомпонентного напитка для избавления от простуды

Состав:

Вода – 500 мл

Молоко – 500 мл

Крупнолистовой зеленый чай – 2 ст. л.

Черный чай – 1 ч. л.

Крупно натертый имбирь – 1 ст. л.

Молотый мускатный орех – 0,5 ч. л.

Кардамон – 10 шт.

Гвоздика – 10 шт.

Применение:

Зеленый чай запарить в воде с гвоздикой и кардамоном, поварить 1-2 минуты и всыпать черный чай. Подержать состав на огне еще 2 минуты, влить молоко, перемешать, положить имбирь и довести жидкость до кипения. Добавить мускатный орех, потомить снадобье 2-3 минуты, убрать для настаивания на четверть часа. Принимать лекарство теплым в течение дня небольшими порциями.

Рецепт медового сбитня для защиты от ОРВИ и гриппа

Состав:

Вода – 1000 мл

Мед – 1 стакан

Дольки апельсина

Цедра цитрусовых

Тертый имбирь – 1 ч. л.

Корица – по вкусу, не более 1 ч. л.

Перец черный – по вкусу, не более 1 ч. л.

Гвоздика – по вкусу, не более 1 ч. л.

Применение:

Воду вскипятить, добавить растительное сырье и пряности, варить 2 минуты, снять с огня и немного остудить. Влить мед, хорошо размешать и убрать для настаивания на треть часа. Снадобье процедить и принимать по 200 г в промежутках между приемами пищи.

Рецепт смеси от пневмонии и бронхита

Состав:

Сок алоэ – 0,25 л

Мед – 250 г

Сливочное масло – 100 г

Чеснок – 6 зубчиков

Мука из льняного семени – 100 г

Порошок из семян аниса – 2 ст. л.

Молотый сушеный имбирь – 2 ст. л.

Применение:

Чеснок очистить, размолоть и растереть со сливочным маслом. Все ингредиенты согласно рецепту перемешать до получения однородной консистенции, выложить в стеклянную посуду и плотно закрыть. Принимать состав при пневмонии и бронхите требуется за 0,5 часа до трапезы трижды в день по 1 ч. л. Хранить снадобье необходимо в холодильнике.

Рецепт имбирного меда для лечения бронхита и приступов астмы

Перемешать мед с сухим порошком имбиря до получения однородной субстанции, переложить состав в стеклянную банку, плотно закрыть. Для лечения употреблять по 1 ч. л. за 30 минут до трапезы трижды в сутки.

Рецепт пряной настойки от кашля и хронических болезней верхних дыхательных путей

Состав:

Водка – 1 стакан

Куркума – 1 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Гвоздика – 1 ч. л.

Мускатный орех – 1 ч. л.

Имбирь – 1 ч. л.

Применение:

Залить пряности водкой и настоять в течение 7 дней в условиях комнатной температуры. Принимать средство по половине ч. л., разводя его в 100 мл горячего молока.

Ингаляции

Простуды хорошо поддаются лечению с помощью ингаляций с эфирным маслом имбиря. Они особенно полезны при сухом кашле, для улучшения отхождения мокроты, санации слизистых носа, трахеи и бронхов. В домашних условиях для проведения процедур можно пользоваться паровыми ингаляторами или обычными чайниками с насадкой из плотной бумаги в качестве воронки.

Ингаляции могут проводиться детям с 3 лет при условии отсутствия повышенной температуры тела и только под контролем взрослых. Продолжительность мероприятия составляет 5-7 минут.

Предупреждение: Небулайзеры (компрессорные ингаляторы) не предназначены для лечения с использованием эфирных масел. Процедуры с их помощью проводят, применяя специальные растворы по рецепту врача.

Вьетнамский рецепт лечения насморка

Отрезать кусок корня и раздавить широким ножом, уложив его плашмя на имбирь и нажав рукой. Разогреть сковороду, поджарить подготовленный пласт с одной стороны до обугливания краев, перевернуть, уменьшить мощность огня и активно подышать носом над тлеющим растением. Процедуру можно проводить 2-3 раза в сутки.

Применение имбиря во время беременности

Употребление имбиря во время вынашивания ребенка возможно не всегда. Для принятия решения о целесообразности использования этого сильнодействующего растительного средства необходимо посоветоваться с врачом, ведущим беременность. В случае если противопоказаний нет, пренебрегать его целебными свойствами не стоит.

Растение богато микроэлементами и витаминами, питательными веществами и эфирными маслами. Оно эффективно предотвращает заражение инфекционными болезнями, крайне опасными для женщины и малыша в этот период. Экспериментировать с многокомпонентными составами не стоит, вполне достаточным будет ограничиться имбирным напитком, который можно употреблять в небольших количествах в течение дня.

Использование имбиря при простуде беременным женщинам противопоказано:

если имеется угроза выкидыша, преждевременных родов, в случае повышенного тонуса матки;

в последние месяцы перед родами;

при гестозе;

во всех ситуациях, когда присутствуют ограничения общего характера.

Предупреждение: Если до наступления беременности опыта применения имбирного корня в питании и лечении не было, от его употребления лучше воздержаться.

Лечение детей

В силу возраста дети в значительной степени подвержены заболеваниям простудного характера, особенно тем, которые имеют вирусное происхождение. Лечение и профилактика с помощью безопасных народных составов может укрепить иммунитет ребенка и снизить частоту поражений организма инфекционными агентами.

Средства домашнего изготовления на основе имбиря в терапии детских простуд можно применять с 2-летнего возраста, когда пищеварительная система достигает своей функциональной зрелости. Возможность использования пряности в питании малыша должна предварительно обсуждаться с участковым педиатром.

Дети обычно с удовольствием пьют чаи из имбиря и принимают другие лакомства на его основе. Особенно приятно сочетание тертого корня с лимоном и медом. Однако в раннем детском возрасте можно применять только слабые настои в теплом виде. Любые многокомпонентные лекарственные составы необходимо тщательно проанализировать на предмет допустимости введения в рацион ребенка в зависимости от его возраста и присутствия в их рецептуре потенциальных аллергенов.

Противопоказания

Применение имбиря при простуде запрещено при наличии:

любых заболеваний в стадии обострения;

патологий желудочно-кишечного тракта;

желчекаменной болезни;

гепатита;

кровотечений любой этиологии;

гипертермии;

аллергии и индивидуальной непереносимости;

кожных воспалений.

Осторожность нужно соблюдать при беременности, неустойчивости артериального давления. Для принятия решения о выборе способа лечения наилучшим вариантом будет получение консультации специалиста.