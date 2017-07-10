К краткосрочным диетам прибегают по нескольким причинам: нужно срочно похудеть, вывести лишнюю воду и избавиться от отечности либо просто очистить организм, наладить работу ЖКТ. Иногда именно они становятся тем самым толчком к правильному питанию и открывают дорогу к стройности. Независимо от преследуемой цели важно выбрать не только действенную, но и безопасную для здоровья методику.

Достижимые результаты за 3 дня

Все краткосрочные диеты направлены на выведение жидкости из организма и очищение. От жира избавиться за такой короткий период невозможно. Именно поэтому результат похудения напрямую зависит от количества воды и изначальной массы тела. Тучный человек на диете за 3 дня может сбросить до 5 кг. Если женщина стройная, то потеря веса будет составлять 2-3 кг. В любом случае появится легкость, улучшится самочувствие, повысится самооценка.

Общие правила трехдневных диет

Независимо от выбранного способа важно не допускать появления сильного чувства голода. Все положенные продукты нужно употребить за сутки. Если недоедать, делать большие перерывы между приемами пищи, то замедлится метаболизм. Его можно разогнать при помощи спорта, но высокая физическая активность на время противопоказана, так как приведет к слабости, плохому самочувствию. Допускается легкий бег, небольшая разминка, пешие прогулки.

Другие правила:

Ограничение соли. Даже один низкокалорийный маленький маринованный огурчик снизит результативность диеты, ведь соль задерживает воду. Питьевой режим. Чтобы жидкость уходила из организма, ее нужно вовремя восполнять. Чистая вода поможет вывести соли, снять отечность, притупит чувство голода. Многие диеты разрешают употребление зеленого чая, но он не входит в норму выпитой жидкости. Дробность. Голодание более 4 часов не только приведет к срыву и последующему еще более быстрому набору веса, но и негативно скажется на работе ЖКТ. Исключение сахара, быстрых углеводов, вредных жиров, готовой еды и полуфабрикатов. Это правило применимо ко всем методикам независимо от того, какая диета на 3 дня выбрана.

Важно! Не стоит прибегать к быстрому похудению чаще 1 раза в месяц. Организму нужно дать время на восстановление.

Овощная диета (сыроедение)

Эта методика способствует не только похудению, но и очищению организма. За 3 дня на диете можно потерять несколько килограммов, вывести лишнюю воду, наладить работу кишечника. Ежедневно в пищу употребляются только свежие овощи и любой кисломолочный продукт (кефир, ряженка, творог) с жирностью 3-5%. Фрукты и ягоды запрещены. Диета противопоказана при проблемах с желудком, так как большое количество клетчатки переработать под силу только здоровой пищеварительной системе.

Какие овощи можно есть:

огурцы;

помидоры;

капусту разных видов;

лук;

перец.

Если свежие кабачки и тыква по вкусу, то их тоже можно употреблять. Приветствуется зелень во всех проявлениях. Способствует похудению шпинат, сельдерей. Всего за день нужно съесть 1,4 кг овощей и 0,6 кг молочных продуктов. Время приема пищи значения не имеет, можно перекусывать в вечерние и ночные часы. Разрешено готовить салаты, окрошку, смузи, коктейли, но не соки, так как они лишены клетчатки.

Сбалансированная диета от Елены Малышевой

Еленой Малышевой разработана не одна диета на 3 дня. Есть несколько интересных и эффективных вариантов. Этот переносится легко, рацион сбалансированный, разнообразный и относительно сытный. Солить пищу можно, но только в небольшом количестве. Дни диеты можно менять местами, как больше нравится. Мандарины, апельсины, грейпфруты взаимозаменяемы. Вместо тушеных овощей можно употреблять печеные блюда или приготовленные на гриле.

Первый день

Завтрак: 150 г овсянки на воде, 100 г йогурта без добавок

Перекус: 2 мандарина, 2 зерновых хлебца

Обед: 200 г отварной говядины, зеленый чай

Полдник: 150 г яблок

Ужин: 250 мл кефира, 1 яйцо

Второй день

Завтрак: кабачок тушеный, салат из огурца и помидора

Перекус: 150 г творога, 200 г апельсинового сока или целый цитрус

Обед: 150 г говядины, 200 г свежей капусты, зелень

Полдник: 150 г зеленых яблок, 30 г орехов

Ужин: 200 г тушеной или отварной цветной капусты, минеральная вода

Третий день

Завтрак: 50 г курицы, 100 г зеленого горошка, чай

Перекус: 2 яйца, 150 г винегрета

Обед: 150 г рыбы, 1 большой грейпфрут

Полдник: 150 г тушенной с морковью капусты

Ужин: 250 мл кефира, минеральная вода

Особых противопоказаний у этого варианта диеты Малышевой нет, кроме периода беременности, грудного вскармливания, детского возраста. Система не подходит, если имеется непереносимость каких-либо продуктов из меню. Куриное можно заменить на 4 перепелиных яйца.

Важно! Минеральную воду нужно употреблять без газов и не слишком соленую, чтобы не провоцировать задержку жидкости. Можно предварительно налить и оставить на столе выдыхаться.

Фруктовая диета

Эта диета на 3 дня предназначена для истинных любителей фруктов. Основой рациона могут быть яблоки, апельсины, груши, сливы, грейпфруты и другие не очень сладкие виды, разрешены кислые ягоды. Дополнительно употребляются свежие овощи с низким содержанием крахмала.

Примерное меню на день

Завтрак: свежевыжатый яблочный сок, 1 грейпфрут

Второй завтрак: любой фрукт

Обед: салат из огурцов и помидоров, фруктовый коктейль со 100 мл кефира (йогурта)

Полдник: смузи из фруктов и ягод

Ужин: салат из моркови с яблоком и апельсином, отварное яйцо

Фруктовая диета противопоказана людям с метеоризмом, склонным к вздутиям, имеющим заболевания желудка. При непереносимости цитрусов можно сделать упор на яблоки, груши и другие продукты.

Трехдневная кефирная диета

Кефир – идеальный белковый продукт для похудения. Несмотря на дефицит калорий, при потере веса сохраняется мышечная масса. Если употреблять свежий напиток, то наладится работа кишечника, улучшится микрофлора. Основным противопоказанием является непереносимость кисломолочного продукта, а также индивидуальная неприязнь. Употреблять на протяжении 3 дней его смогут только истинные любители.

Какие продукты помогут разнообразить диету:

натуральный йогурт;

ряженка;

обезжиренный творог.

Но основой рациона все же должен быть кефир. За день можно выпить 1,5-2 литра. Не стоит выбирать продукт с жирностью, максимально приближенной к 0%. Разумней употреблять напитки 1-2%, они полезнее, сытнее, вкуснее. Разнообразить рацион также поможет зелень, корица, имбирь свежий или молотый, перец. На их основе готовят замечательные жиросжигающие коктейли, усиливающие метаболизм.

Видео: Кефирная диета: «за» и «против»

Рисовая диета с томатным соком

Все 3 дня на диете употребляется отварной рис и свежий томатный сок. Злак часто называют вторым хлебом, во многих популярных методиках он попадает под запрет, но не здесь. Оказывается, на рисе можно быстро худеть, при этом без чувства голода. Продукт хорошо насыщает, содержит 8 незаменимых аминокислот, является адсорбентом, полезен при проблемах с кожей, частых высыпаниях, повышенной жирности.

Томатный сок для диеты нужно готовить самостоятельно. Всего в сутки выпивают 5 стаканов. Рис лучше использовать неочищенный из расчета 200 г сухой крупы на день. Продукт отваривается в воде без соли, далее отвар сливают, блюдо делят на 5 одинаковых порций. Его можно употреблять сразу с соком или чередовать, делая перерывы между приемами пищи 1-1,5 часа. Разрешено заправлять блюдо зеленью, перцем, имбирем, лимонным соком.

Питьевая диета

Суть классической питьевой диеты – употребление на протяжении всего времени только жидких продуктов. Это не только соки, компоты и вода, но и протертые супы, смузи, коктейли, рыбные, мясные, овощные бульоны. Разрешены нежирные кисломолочные продукты. При грамотном подходе и чередовании продуктов можно избежать сильного чувства голода. Первые результаты будут заметны уже на второй день.

Правила питьевой методики:

Из рациона полностью исключается соль и сахар, но разрешен природные подсластители (например, трава стевии). Пить нужно часто, не менее 300 мл через каждые 2 часа. В перерывах употреблять стакан чистой негазированной воды. Нельзя злоупотреблять коктейлями и смузи из сладких фруктов, ягод, так как есть вероятность превысить суточную калорийность. Протертые супы не должны быть густыми, то есть не пюре. Оптимальна консистенция кефира. Не стоит смешивать наваристые рыбные или мясные бульоны с протертыми овощами.

Противопоказаний у этой методики нет. Рацион составляется самостоятельно. По желанию длительность питьевой системы увеличивается до 7-10 дней, но в этом случае не стоит забывать про витамины.

Диета на молокочае

Одна из самых эффективных методик. На ней легко теряется до 4 кг веса. Преимущественно это будет вода. Плюсом системы является очищение организма, сокращение объема желудка. Такую разгрузку рекомендуется проводить после праздников, обильных застолий. К минусам относят чувство голода, которое будет появляться, если пропускать приемы напитка. Чай пьют часто, при регулярном поступлении белка (молока), тогда чувство голода не будет сильным.

Важно! Молокочай нельзя употреблять долго. Для поддержания веса и разгрузки иногда достаточно одного дня.

Правила похудения на молокочае:

В сутки употребляют не более 1 литра молока с жирностью 1-1,5% плюс дополнительно зеленый чай, питьевая вода. Можно заваривать крепкий чай, разбавлять таким же количеством молока. Либо добавлять заварку в горячее молоко, настаивать и употреблять в таком виде. Не стоит заваривать чай из пакетиков, лучше брать рассыпные крупные листочки. Эффект будет лучше. Каждые 1,5-2 часа выпивают 200 мл молокочая, чередуя со стаканом воды.

Первые результаты заметны уже через несколько часов, так как популярный диетический напиток обладает сильным мочегонным действием. Именно по этой причине диету соблюдать лучше в домашних условиях. В поездках, на работе или в учебном заведении появятся проблемы с частым посещением туалета.

Молокочай противопоказан при любых заболеваниях пищеварительной системы, проблемах с почками или мочевым пузырем. Если человек имеет низкое артериальное давление или резкие перепады, то ему эта методика также не подходит.

Видео: Как приготовить молокочай