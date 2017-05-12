Худеть можно разными способами, диет и методик огромное количество на любой вкус, но хороших результатов можно добиться только при комплексном подходе. Обычно он включает в себя спорт, уход за телом, питание, прием витаминов. Мало кто использует вспомогательные средства и помощники, например, коктейли для похудения. А ведь они могут послужить прекрасным дополнением, скоротать и украсить путь к стройной фигуре.

Разновидности коктейлей

Не все коктейли для похудения работают одинаково. У каждого напитка свое действие на организм. При выборе рецепта нужно учитывать потребности и цели. То, что подходит одному человеку, не всегда нужно другому.

Какие бывают коктейли по действию:

Очищающие. Они обладают слабительным действием, освобождают кишечник от залежей и всего лишнего, нормализуют его работу, усиливают моторику. Некоторые виды коктейлей в домашних условиях имеют лечебные свойства, помогут справиться с запорами, улучшить микрофлору. Ускоряющие метаболизм. Эти напитки готовятся на основе жгучих специй, разгоняют кровь, согревают, способствуют похудению. Энергетические. Напитки этого вида содержат цитрусовые соки, мед, алоэ и другие продукты, повышающие настроение и активность. Их полезно пить с утра, а также перед тренировками. Мочегонные. Эти напитки выводят воду из организма, сокращают объемы, избавляют от отеков. Для основы используются травяные настои, зеленый чай, боярышник, клюква, арбуз, помидоры.

Мочегонные коктейли удобно применять людям в домашних условиях. Но если ожидается поездка на работу или на учебу, то использование таких напитков приведет к определенным трудностям. В жаркое время года могут быть проблемы со жгучими специями, разгоняющими кровь и повышающими температуру тела.

Плюсы и минусы коктейлей

В домашних условиях коктейли для похудения готовят нечасто, сейчас все можно приобрести в магазинах спортивного питания, в спортивных клубах или центрах, аптеках, у распространителей. Но не все покупные средства безопасны, действительно работают, да и стоимость их чаще всего завышена.

Плюсы домашних коктейлей:

знакомы ингредиенты;

низкая стоимость;

безопасность;

отсутствие химии, консервантов, красителей.

Также к плюсам коктейлей для похудения можно отнести низкую калорийность. При этом они хорошо насыщают, подавляют голод, дарят организму ценные вещества и витамины. К минусам можно отнести дефицит некоторых ингредиентов. Как правило, в покупные напитки добавляют разнообразные экстракты, вытяжки и другие вещества различного происхождения, которые усиливают эффект похудения.

Общие правила приготовления

Все домашние коктейли для похудения готовятся непосредственно перед употреблением. Не нужно их делать заранее, так как при хранении часть полезных веществ улетучивается даже в холодильнике и в плотно закрытой таре.

Правила приготовления:

Все ингредиенты для напитка должны быть свежими. Не нужно перерабатывать продукты сомнительного качества. В блюда для похудения никогда не добавляется сахар. Если нужно исправить или улучшить вкус, используются натуральные подсластители: мед, стевия, сухофрукты. Важно уделять внимание качеству специй. Корица в порошке редко бывает хорошая, желательно использовать настоящие палочки. Перец нужно измельчать самостоятельно из горошков или стручков. В приготовлении протеинового домашнего коктейля для похудения желательно использовать молочные продукты с низкой жирностью.

Важно! Если какой-то ингредиент не переносится либо просто не по вкусу, его лучше не добавлять в напиток или выбрать другой рецепт.

Лучшие рецепты коктейлей

Если свежих ягод и фруктов нет, то можно использовать замороженные ингредиенты. Важно помнить, что после оттаивания масса станет меньше. Иногда в воду уходит 30-40% веса, все зависит от продукта. Количество острых, жгучих специй можно регулировать на свой вкус. Особое внимание уделяется продуктам с высокой аллергенностью: меду, экзотическим фруктам, травам, цитрусам. При частом употреблении в большом количестве они провоцируют реакцию. Все коктейли в условиях обычной кухни готовятся блендером, комбайном. Мягкие ингредиенты можно размять вилкой или пестиком, натереть.

Коктейль для похудения из кефира с корицей и имбирем

Действие:

Ускоряет пищеварение и метаболизм, улучшает усвоение белка, нормализует обмен веществ, разгоняет кровь, очищает организм.

Состав:

Кефир обезжиренный – 250 мл

Корица – 1 ч. л.

Имбирь натертый свежий – 1 ч. л.

Перец красный молотый – 1 щепотка

Применение:

Соединить измельченный свежий корень имбиря с корицей и красным перцем, добавить одну ложку кефира, тщательно растереть. Влить остальной кисломолочный напиток, размешать. Употреблять по 1 порции на ночь или днем за 20-30 минут до приема пищи.

Очищающий коктейль на кефире для похудения

Действие:

Очищает кишечник, способствует похудению, помогает справиться с запорами.

Состав:

Кефир свежий – 200 мл

Чернослив – 6 шт.

Курага – 2 шт.

Применение:

Промыть сухофрукты, залить теплой водой, оставить на 30 минут, затем отжать, переложить в чашу блендера или в другую посуду, в которой будет готовиться напиток. Добавить свежий кефир. Важно, чтобы напитку было не больше двух дней. Погрузить блендер, измельчить сухофрукты и взбить напиток. Употреблять ежедневно натощак за час до завтрака не меньше недели. Если слабительный эффект будет сильный, можно сократить количество чернослива.

Протеиновый коктейль для похудения с клубникой и семенем льна

Действие:

Утоляет голод, способствует сжиганию жиров и сохранению мышечной массы.

Состав:

Молоко – 340 мл

Йогурт – 120 мл

Семена льна – 1 ст. л.

Клубника – 100 г

Применение:

Семена перебрать, засыпать в емкость для измельчения. Промыть клубнику, оставить 2-3 ягоды для украшения, все остальное переложить ко льну. Измельчить блендером. Влить молоко, добавить натуральный йогурт, взбить до однородности. Ранее отложенные ягоды порезать на половинки. Перелить коктейль для похудения, сверху выложить подготовленную клубнику.

Коктейль для похудения с сельдереем и яблоком на кефире

Действие:

Бодрит, дарит энергию, способствует сжиганию жиров, дарит витамины, утоляет чувство голода.

Состав:

Сельдерей – 2 стебля

Яблоко зеленое – 1 шт.

Кефир свежий – 400 мл

Применение:

Промыть стебли сельдерея и яблоко, порезать небольшими кусочками, сложить в чашу для блендера. Измельчить ингредиенты для получения пюре. Сразу добавить кефир, взбить все вместе 20-30 секунд. Для улучшения вкуса и повышения эффективности в коктейль для похудения можно добавить корицу, имбирь.

Коктейль с зеленым чаем и цитрусами для похудения

Действие:

Выводит лишнюю воду из организма, ускоряет метаболизм, сокращает объемы, дарит энергию, бодрит.

Состав:

Чай зеленый – 5 ч. л.

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Мед – 2 ч. л.

Вода – 0,5 л

Применение:

Вскипятить воду, остудить до 90°C, залить зеленый чай (лучше брать крупную листовую заварку), накрыть, оставить на 10 минут. Процедить. Очистить апельсин, вынуть из долек все косточки, убрать пленки. Сложить мякоть в чашу блендера, туда же выдавить сок из лимона. Взбить вместе. Процедить чай, залить теплый напиток к цитрусам, прокрутить еще раз. Добавить мед, размешать до растворения. При наличии аллергии его можно заменить стевией. Пить коктейль ежедневно в первой половине дня отдельно от приемов пищи.

Овощной коктейль для очищения и похудения

Действие:

Нормализует стул, поставляет в организм клетчатку и витамины, подавляет голод.

Состав:

Свекла – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Йогурт – 120 мл

Сок лимона – 1 ст. л.

Применение:

Очистить корнеплоды, порезать кусочками, измельчить стебель сельдерея. Сложить все в комбайн, измельчить до состояния пюре. Добавить йогурт, лимонный сок, взбить все вместе. Пить ежедневно после тренировок либо вместо ужина или перекуса.

Протеиновый коктейль с зеленью и творогом для похудения

Действие:

Подавляет чувство голода, способствует похудению, сохраняет мышечную массу.

Состав:

Мягкий обезжиренный творог – 130 г

Стебель сельдерея – 1 шт.

Петрушка – 5 веточек

Молоко обезжиренное – 150 мл

Имбирь, перец, чеснок по вкусу

Применение:

Промыть зелень, порезать сельдерей, измельчить вместе блендером. Добавить творог, взбить. Влить молоко, перемешать еще раз. По вкусу положить ароматные и жгучие специи. Рекомендуется пить коктейль сразу после спортивной тренировки или активной физической работы.

Видео: Коктейли для похудения: 3 простых рецепта