Есть система, которая поможет очень быстро потерять 5-7 килограммов веса. Для этого нужна всего одна неделя, но зато какая! Придется немного постараться и взять всю силу воли в кулак. За 7 дней нужно полностью изменить свой рацион и расстаться с вредными привычками. На магической диете можно похудеть за короткий срок, очистить кишечник, сделать талию тоньше и избавиться от отеков.

В чем суть магической диеты

Недельная система направлена на быструю потерю массы тела. Килограммы тают, особенно заметны изменения в талии, живот уменьшается, становится более плоский. Для многих женщин это одно из самых проблемных мест.

За счет чего идет похудение:

Ограничение размера порций. Максимально за раз можно съесть 300 г. Исключение жира, сахара и других вредных углеводов. Сокращение количества приемов пищи. В сутки их всего 2 без учета пустого завтрака. Это неправильно, но помогает бороться с перееданием и постоянным жеванием. Очищение кишечника. Происходит за счет клетчатки из сырых овощей, их подвергать тепловой обработке нельзя. Из горячих блюд на протяжении недели употребляются только яйца. Выведение воды. На диете сокращается количество соли до минимума. Очень быстро уходят не только килограммы, но и объемы.

Плюсы диеты

Это система стремительного похудения. Именно по этой причине она стала такой популярной. В погоне за результатом женщины готовы неделю питаться скудными блюдами и выдерживать большие перерывы между трапезами. В конце пути ожидает очень приятный отвес. На правильном питании такого результата не всегда удается добиться даже за месяц.

Другие плюсы:

Дешевизна. Есть нужно всего 2 раза в день, порции небольшие, продукты доступные. Продуманное меню. Ничего не нужно считать, планировать, записывать, достаточно распечатать рацион и строго ему следовать. Натуральные продукты. Никакой химии, вредной еды, добавок сомнительного происхождения в рационе нет. Простота блюд. Самое сложное, что нужно приготовить, – это отварить яйцо или порезать салат. Очищающий эффект. В рационе магической диеты присутствует клетчатка, которая положительно сказывается на работе кишечника. Чернослив обладает легким слабительным действием. Сохранение мышц. Яйца и кисломолочные продукты дают организму белок, необходимый для тканей и клеток. Присутствуют фрукты. Апельсины, яблоки, чернослив делают рацион богаче, дают необходимую для работы мозга глюкозу.

Минусы диеты

В магической диете много не только плюсов, но и минусов. Похудение на такое большое количество килограммов за несколько дней является стрессом для организма. Важно выбрать для диеты наиболее благоприятный период, чтобы не было соблазнов нарушить рацион. Из-за малокалорийного рациона не всегда получится заниматься спортом, может появиться слабость, повыситься утомляемость, от тяжелой физической работы нужно отказаться.

Основные недостатки магической системы:

Полуголодный, несбалансированный рацион. Большие перерывы между приемами пищи. Это может привести к постоянному чувству голода, а также болям в желудке. Отсутствие грамотного выхода. Этот момент грозит быстрым возвращением сброшенных килограммов. Нет горячей пищи. В зимнее время года и ранней весной придерживаться такого рациона будет особенно сложно. Возможно вздутие живота. Часто является причиной употребления сырых овощей на голодный желудок.

Противопоказания

Магическая диета имеет огромное количество противопоказаний. Система подойдет только абсолютно здоровым женщинам не старше 40 лет. Мужчины выдержать неделю питания по столь скудному меню не смогут.

Противопоказания:

любые заболевания пищеварительной системы;

эндокринные и гормональные проблемы;

болезни почек, мочевыводящих путей, печени;

беременность, период лактации, подготовки к зачатию;

сердечно-сосудистые заболевания.

Также не стоит забывать про индивидуальную непереносимость продуктов. Яйца присутствуют в меню практически каждый день, встречаются цитрусы. Эти продукты повышают аллергенный фон, подходят не всем людям.

Основные правила

Магическая диета очень строгая, она не предполагает изменения рациона, последовательности дней, увеличения приемов пищи или объема порций. Можно есть больше только овощей без заправки. В основном это огурцы, лук, морковь и капуста.

Основные правила магической диеты:

Основных приемов пищи два, на ночь есть нельзя, ужин ориентировочно в 18-19 часов. Чай, кофе пить можно, но без сахара. В день нужно выпивать 2 литра негазированной чистой воды. Во время магической диеты нельзя принимать алкоголь, желательно отказаться от сигарет. От соли лучше отказаться или сократить до минимума. Мясо, птица, рыба и морепродукты на диете запрещены.

Важно! С самого первого дня похудения нужно принимать витамины. Они помогут сохранить иммунитет, здоровье волос и ногтей, предотвратят стресс.

Основные продукты рациона

Магическая диета предполагает полный отказ от дополнительных жиров. Салаты не заправляются маслом, выбираются молочные продукты невысокой жирности. Майонез, томатный и соевый соус, сметана попадают под запрет. Для заправки блюд можно использовать натуральный лимонный сок, укус нельзя.

Из чего преимущественно состоит рацион:

нежирный кефир, простокваша, творог до 5%;

брынза с низким содержанием соли, тофу;

апельсины или грейпфруты, зеленые яблоки, свежие и сухие сливы;

легкие овощи (огурцы, лук, капуста, морковь).

Магическая диета предполагает частое употребление куриных яиц. Их можно отваривать, готовить паровой омлет либо жарить на сковороде без масла. Для вкуса разрешено добавлять зелень и специи. По желанию можно заменять яйцами перепелиными из расчета 1:4.

Меню на неделю

Завтрак на магической диете каждый день одинаковый, он абсолютно пустой. Это черный кофе, зеленый либо черный чай, можно использовать травяной, но не фруктовый отвар. Шиповник тоже запрещен. Никаких добавок в виде сахара, молока, заменителей нельзя. Можно употреблять несколько чашек, если одной мало.

Понедельник

Обед: омлет или просто 2 отварных яйца, 50 г несоленой брынзы

Ужин: капустный салат с зеленым яблоком без заправки

Вторник

Обед: 2 апельсина или 1 большой грейпфрут

Ужин: 8 свежих слив, яйцо

Среда

Обед: 200 г творога, 2-3 шт. чернослива

Ужин: свежий салат из огурцов, зеленого лука, сок лимона для заправки, яйцо

Четверг

Обед: 250 мл кефира (йогурта без добавок, простокваши)

Ужин: 5 шт. чернослива, яблоко, яйцо

Пятница

Обед: 200 г салата из редиса, брокколи, моркови

Ужин: 250-300 г огуречного салата

Суббота

Обед: салат из моркови, 2 яйца (паровой омлет, отварные)

Ужин: яйцо, 200 мл кефира

Воскресенье

Обед: морковный салат с лимоном, 50 г тофу или брынзы

Ужин: 2 яйца, зеленый или черный чай

Диета строгая, жесткая, из-за маленькой калорийности может замедлиться обмен веществ. Чтобы не навредить организму, повторно возвращаться к этой методике можно только через 6 месяцев. Если во время диеты резко ухудшится самочувствие, появятся проблемы со здоровьем, боли в желудке, систему нужно сразу прекратить.

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