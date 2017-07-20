Хорошего человека должно быть много, пышечки добрые, румяные щечки привлекательны… На самом деле, это только отговорки, очередные способы себя успокоить. Лишний вес никогда не считался и не будет украшением человека, свидетельством здоровья или позитивного взгляда на жизнь. Есть два пути: продолжать себя оправдывать, искать отговорки или же начать меняться. Иногда для этого нужно совсем немного, достаточно только подыскать подходящую диету. Даже за 10 дней можно добиться заметных результатов, обрести уверенность и получить легкость.

Основные принципы диет

При выборе диеты на 10 дней важно учитывать противопоказания, а также рацион. Если какая-то еда не переносится, то от системы нужно отказаться, поискать что-то другое. При беременности, в детском возрасте, во время лактации худеть экспресс-способами нельзя, любые изменения в рационе должны согласовываться с лечащим врачом. Большинство методик направлены на усиленное выведение жидкости из организма, по этой причине заболевания печени и мочеполовой системы также являются противопоказаниями.

Основные принципы соблюдения диет:

Дробность. Важно не допускать появления чувства голода, которое влечет за собой снижение метаболизма. Есть нужно не меньше 4-5 раз в день, желательно делать равные промежутки между основными приемами пищи. Питьевой режим. Парадоксально, но чем больше человек пьет, тем лучше выходит вода из организма, а вместе с ней шлаки, токсины, продукты распада жиров. Прием витаминов. В основном диеты на 10 дней имеют несбалансированный рацион, нужно заранее позаботиться о подборе подходящего витаминно-минерального комплекса. Щадящие способы приготовления пищи. Чем меньше жиров будет поступать, тем больше веса удастся потерять. Разумней продукты отваривать, запекать, готовить на гриле, чем жарить в масле, заливать соусами. Нормализация стула. Нельзя допускать запоры более 3 дней, важно вовремя решать проблемы. Своевременное опорожнение кишечника также поспособствует снижению веса.

От спорта и высокой физической нагрузки разумней отказаться, отдавая предпочтение легкому бегу или ходьбе, плаванью, езде на велосипеде. При резком снижении калорийности часто появляется слабость, пропадают силы. Следует уделить больше внимания уходу за телом. Самое время делать массажи, обертывания, скрабирование, проводить антицеллюлитные процедуры.

Питьевая диета с жидким меню

Один и самых простых и сложных вариантов диеты одновременно. Преимуществом этой методики является неприхотливый и относительно разнообразный рацион, но он состоит только из жидких продуктов. За курс легко потерять 5-6 кг, а при большой изначальной массе - до 10 кг. Еще один большой плюс – очищение организма. За 10 дней диеты отдохнет пищеварительная система, так как нагрузка будет снижена, кишечник промоется, улучшится состояние кожи, появится легкость и хорошее самочувствие. Но выдержать питьевой рацион сложно, в первые дни будет появляться желание съесть что-нибудь твердое.

Основа рациона:

кефир, молоко низкой жирности, сыворотка;

бульоны и супы-пюре;

овощные и фруктовые соки;

чаи, отвары, компоты, кисели;

кофе, цикорий, какао.

Сладкие фруктовые соки рекомендуется разбавлять водой. Питье частое, желательно каждые 1,5-2 часа по 200-300 мл. Нельзя допускать появления сильного чувства голода. Для комфортного сна на ночь лучше употреблять белковый продукт, идеально подходит кефир. В холодное время года основой рациона желательно делать бульоны, чаи, теплые отвары. Летом отдавать предпочтение всем прохладительным напиткам, но только без газов. Не стоит забывать про чистую воду, выпивать не меньше литра в сутки. Очистительными, мочегонными и слабительными чаями лучше не злоупотреблять.

Важно! Нельзя повторять питьевую диету чаще одного раза в 3 месяца. Если появилась устойчивая диарея или исчез стул, похудение нужно прекратить.

Восточная диета на 10 дней

Один из вариантов белковых диет. В отличие от большинства распространенных методик, здесь присутствуют фрукты, но только определенных видов и в ограниченном количестве. Несмотря на сахар (фруктозу) за время диеты легко потерять до 5-6 кг веса. Рацион достаточно интересный, сытный, но меню нельзя назвать разнообразным, повторяется одно и то же.

Восточная диета противопоказана при непереносимости яиц или других продуктов, а также проблемах с почками, желудком, сердечно-сосудистой системой. Каждый день употребляется большое количество белка, поэтому важно пить не меньше 2 литров чистой воды. Дополнительно разрешается употреблять травяной или зеленый чай, отвар каркаде.

Примерное меню на день

Первый завтрак: чай или кофе с кусочком сахара

Второй завтрак: отварное яйцо и 8 слив

Обед: 200 г мяса или птицы, апельсин, 100 г моркови (капусты, огурцов)

Ужин: 30 г сыра, грейпфрут или апельсин

На ночь: 250 мл кефира

Апельсины и грейпфруты разрешено заменять зелеными яблоками или свежими ананасами, но не каждый день. Вместо свежих слив разрешено употреблять такое же количество чернослива. В обед к мясу нужно обязательно добавлять овощи для улучшения переваривания. Кроме капусты и огурцов подойдут любые виды с низким содержанием крахмала, например, перец, помидоры, зелень, листовой салат. Полностью исключать соль не нужно, но количество сокращается до минимума.

Разнообразная диета

Эта методика подкупает своим разнообразием и идеально подходит тем людям, которым сложно долго есть одни и те же продукты. Меню каждых новых суток кардинально отличается от предыдущего, оно простое и неприхотливое. Мало того, почти любой из 10 дней диеты разрешено менять местами, но повторяться они не должны.

Общие принципы быстрых методик не меняются: питание дробное, частое, небольшими порциями, приветствуется ограничение или исключение соли и употребление достаточного количества чистой воды. За 10 дней на этой системе можно потерять до 10 кг веса.

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Дни диеты

Питьевой. Его лучше не менять местами, за день организм подготовится к дальнейшему похудению, немного сократится объем желудка, появится легкость. Употребляются все виды кисломолочных напитков, чай, минеральная вода без газа, отвары фруктов, овощей. Дополнительно 3 отварных яйца.

Рыба. Сюда же относятся морепродукты. За день позволительно съесть до килограмма отварной, печеной, приготовленной на гриле рыбы. Предпочтение следует отдать нежирным сортам.

Творог. Разрешено совмещать с нежирным кефиром. Дополнительно вводится 1-2 ложки меда, которые желательно употребить в течение дня до вечера.

Курица. В течение дня употребляются грудки без кожи, приготовленные щадящими способами.

Картофель. Рацион этого дня состоит из 6-7 картофелин, отваренных или запеченных в мундире.

Мясо. Идеально для диеты подходит телятина или говядина, кролик, но можно их заменить птицей. В день нужно съедать 600-800 г.

Овощи. Все виды, кроме кукурузы, картофеля. Можно употреблять в сыром, печеном, отварном виде, готовить смузи и соки. За день можно съесть до 2 кг разных овощей.

Фрукты. Целый день употребляются все виды, кроме бананов, фиников, винограда. Сладкие ягоды запрещены.

Кефир. Подходят йогурты без сахара, ряженка, молочная сыворотка. Все продукты, употребляемые за день, не выше 2% жирности.

Шиповник. Этот день, как и начало, менять местами нельзя. Весь день употребляется насыщенный отвар шиповника.

Если в какой-то из дней появится сильный голод, то утолять его можно обезжиренным кефиром или молокочаем. Они прекрасно сочетаются с мясом, овощами, фруктами, не вызывают застоя, также способствуют похудению.

Видео: Очищающая капустная диета

Дешевая диета на кашах

Одной из самых популярных методик для похудения является гречневая диета. Она действительно эффективна, может длиться от разгрузочного дня до недели, двух и даже месяца. Но кто сможет столько питаться одной крупой? Для этого нужна железная сила воли. Намного проще построить рацион из разных злаков, по эффективности такая диета ничуть не хуже, за 10 дней можно потерять до 5-8 кг в зависимости от первоначальных данных.

Каждый день предстоит питаться кашей, приготовленной из 200 г сухой крупы одного вида. Всего их пять. Блюдо готовится на воде, можно добавлять немного соли или соевого соуса. Приветствуется вода, чай и другие несладкие напитки с низкой калорийностью.

Какие крупы использовать:

гречку;

овсянку;

перловку;

пшено;

рис.

Встречаются варианты диеты с ячневой или пшеничной крупой. Иногда готовят полезные каши с тыквой и другими овощами, это может внести разнообразие. Чтобы извлечь из злаков максимальную пользу, можно их не подвергать длительной варке. Достаточно тщательно перебрать, промыть и запарить с вечера в термосе. На 200 г крупы идет 2-3 стакана кипятка в зависимости от вида злака.

Совет! Если не нравится пресный вкус гречки, риса или пшена, их можно перед варкой промыть, затем обжарить на сухой сковородке.

Сытная диета космонавтов на 10 дней

Еще один вариант белковой диеты. Она очень хорошо переносится, сытная и вкусная, но подходит только абсолютно здоровым людям и любителям кефира. Этот продукт употребляется несколько раз в день. Соль нужно ограничить до 3 г в сутки. Потери веса на диете космонавтов могут достигать 7-10 кг, но только при достаточном потреблении чистой воды. Пить ее нужно между едой, чтобы не усложнять переваривание белковых блюд.

Важно! Богатые белковой пищей диеты могут провоцировать запоры. Предотвратить появление деликатной проблемы поможет свежий однодневный кефир, лучше брать напиток с живыми бактериями короткого срока годности.

Меню на один день диеты

Завтрак: яйцо, 250 мл кефира, кофе

Обед: 400 г отварной курицы, порция бульона

Полдник: 250 г кефира

Ужин: 200 г кефира, 200 г творога

В оригинальных правилах диеты указана половина отварной курицы, но точной массы нет, тушки бывают разными. Если не получается съесть 400 г, то количество сократить. Бульон, в котором готовилась птица, можно приправлять зеленью, специями, но нужно быть аккуратнее с перцем, горчицей, другими жгучими приправами, усиливающими аппетит. Каждый день их добавлять не нужно.

Видео: Основные правила и меню диеты космонавтов

Основы успеха

Легче потерять килограммы, чем удержать достигнутые результаты. Важно заканчивать диеты правильно. Пища, которая ранее была под запретом, вводится постепенно. Если человек ждет последнего дня диеты с целью устроить пир живота, то можно даже не начинать, впереди ждет провал, неизбежный набор веса, очередные огорчения.

Еще один вариант выхода – постепенное наращивание дневной калорийности, в сутки добавляется по 50-70 ккал. Но для этого нужно посчитать начальную энергетическую ценность. Если вдруг вес начнет стремительно расти, это сигнализирует о возвращении жидкости. В профилактических целях полезно устраивать разгрузочные дни, достаточно одного в неделю.