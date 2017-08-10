Молочница, или вульвовагинальный кандидоз представляет собой воспалительный процесс, вызванный дрожжеподобными грибами рода Candida. Данные возбудители инфекции относятся к условно патогенным и в норме всегда присутствуют в составе микрофлоры кишечника и влагалища. Однако при снижении иммунитета и других неблагоприятных факторах они могут начать активно размножаться. Этот процесс сопровождается появлением зуда, покраснения, раздражения и творожистых выделений на слизистых половых органов, что вызывает у женщины сильный дискомфорт и желание поскорее от них избавиться.

Виды препаратов для лечения молочницы

При обнаружении симптомов молочницы следует обратиться к врачу и сдать необходимые для подтверждения диагноза анализы. Широкий спектр существующих на сегодня средств от молочницы, а также активная их реклама, обещающая вылечить заболевание навсегда после приема одной таблетки, нередко вводит женщин в заблуждение. Это способствует неправильному самостоятельному назначению лекарств, затягиванию сроков выздоровления, переходу болезни в хроническую форму и даже развитию осложнений.

Перед тем как начать лечить молочницу, важно выполнить посев взятого с половых органов женщины мазка, точно выявить возбудителя заболевания и определить его чувствительность к имеющимся антимикотическим действующим веществам. В большинстве случаев причиной молочницы является грибок Candida albicans, но существуют и другие грибы данного рода, способные вызвать воспалительный процесс на наружных и во внутренних женских половых органах. Например, Candida glabrata, которые более устойчивы к действию большинства используемых противогрибковых препаратов. Только врач сможет правильно выбрать медикаменты и схему лечения с учетом противопоказаний, возраста пациентки, наличия других сопутстсвующих заболеваний.

Лекарственные средства для лечения молочницы у женщин могут быть местного или системного действия. Они встречаются под различными торговыми названиями, но в их состав входят действующие вещества двух основных групп:

Производные азола – флуконазол, клотримазол, миконазол, кетоконазол, итраконазол, эконазол, сертаконазол, фентиконазол, изоконазол. Обладают фунгистатической (замедляющей рост грибков) и в меньшей степени фунгицидной активностью (полностью уничтожающей грибки). Механизм их действия связан с ингибированием грибковых ферментов, необходимых для синтеза эргостерола – главного структурного компонента клеточной мембраны грибка. В результате повышается проницаемость клеточных оболочек, что приводит к лизису грибковой клетки. Полиеновые антибиотики – леворин, нистатин, натамицин. Механизм действия заключается в прочном связывании с эргостеролом, нарушении целостности грибковой клеточной мембраны, потере клеткой важных для существования соединений и ее последующем лизисе.

Местные препараты выпускаются в виде вагинальных суппозиториев, капсул или таблеток, кремов, мазей. Их используют самостоятельно при легких формах заболевания и отсутствии осложнений или в составе комплексной терапии с антигрибковыми средствами для перорального применения при тяжелом течении молочницы.

Системные лекарственные средства выпускаются в виде капсул или таблеток для перорального применения. Они оказывают действие на весь организм, включая и очаг воспаления. Такие средства применяют при хронической форме заболевания, сопровождающейся частыми рецидивами, а также при остром первичном кандидозе с тяжелым течением.

Принципы лечения молочницы

После назначенного от молочницы терапевтического курса (не ранее, чем через 2 недели после его окончания) следует повторно сделать микроскопическое исследование мазка из влагалища для контроля эффективности проведенной терапии. Если на фоне лечения у женщины возникают любые побочные эффекты или аллергическая реакция, следует немедленно обратиться к врачу.

Лечение хронической молочницы, когда характерные симптомы заболевания появляются чаще четырех раз за год, представляет собой более сложный процесс, по сравнению с острой формой. Наиболее эффективен комплексный подход, включающий лечение сопутствующих заболеваний, способствующих развитию кандидоза (сахарный диабет, хронические инфекции, гормональный дисбаланс), и прием следующих лекарственных средств:

противогрибковые препараты местного и системного действия;

пробиотики, нормализующие микрофлору кишечника;

средства для восстановления микрофлоры влагалища (ацилакт, бифидумбактерин, вагилак, лактонорм, вагифлор, гинофлор);

противовоспалительные препараты;

лекарственные средства, укрепляющие иммунитет;

витаминно-минеральные комплексы для общего укрепления организма.

Лечение хронической молочницы занимает несколько месяцев. После его окончания назначается поддерживающая терапия с целью профилактики обострений. Она может состоять из периодического (один раз в неделю) применения антимикотических вагинальных суппозиториев и пероральных таблеток (один раз в месяц или чаще).

Препараты системного действия

Из средств системного действия при молочнице женщине чаще всего назначают таблетки или капсулы, содержащие флуконазол в дозировке 50, 100 или 150 мг. К ним относятся:

флюкостат;

дифлюкан;

микосист;

микомакс;

цискан;

дифлазон;

фуцис.

При острой форме молочницы для исчезновения неприятных симптомов достаточно однократного приема флуконазола в дозе 150 мг, что связано с длительным сохранением высоких концентраций активного вещества в плазме крови.

Кроме флуконазола для системного применения также могут использоваться препараты на основе итраконазола (ирунин, орунгал, итразол, румикоз, кандитрал), кетоконазола (низорал, микозорал, фунгавис, ороназол), нистатина и натамицина (пимафуцин).

Существенным недостатком всех этих средств, несмотря на их высокую эффективность, является невозможность применения для лечения молочницы у беременных и кормящих женщин, большой список противопоказаний и побочных эффектов, среди которых:

нарушения работы пищеварительного тракта (тошнота, диарея, метеоризм, боли в области живота);

токсическое воздействие на печень и почки;

головные боли и головокружения;

высокий риск развития аллергической реакции.

Возможно развитие судорог и других неврологических реакций.

Препараты местного действия

Среди местных препаратов для лечения молочницы используют в основном вагинальные свечи или таблетки. Их вводят во влагалище в положении лежа на спине и согнутых коленях пальцем или при помощи специального аппликатора один или два раза в сутки. В некоторых случаях вместе с ними одновременно назначают нанесение противогрибковых мазей или кремов на наружные половые органы и подмывания или спринцевания специальными антисептическими растворами (цитеал).

Главное преимущество местных средств состоит в минимальном количестве возможных побочных эффектов и противопоказаний, а также в непосредственном воздействии на очаг инфекции. К недостаткам можно отнести некоторые неудобства в применении: необходимость женщины находиться в горизонтальном положении в течение 20–30 минут после введения таблетки или свечи, что не всегда возможно, высокий шанс испачкать нижнее белье или простынь вытекающими остатками суппозиториев даже при условии применения ежедневных прокладок.

Препараты на основе клотримазола

К данной группе лекарственных средств от молочницы относятся:

таблетки, крем или суппозитории вагинальные «Клотримазол»;

крем и таблетки вагинальные «Канестен»;

крем и таблетки вагинальные «Кандибене»;

крем и таблетки вагинальные «Антифунгол»;

таблетки вагинальные «Кандид В6».

Клотримазол при местном применении хорошо проникает в ткани. При молочнице его применяют в дозировке 100 мг по 2 таблетки в день в течение 3 дней или по 1 таблетке в день на протяжении 6 дней. Он эффективен не только в отношении широкого спектра грибков, но и грамположительных и грамотрицательных бактерий, трихомонад.

Клотримазол противопоказан женщинам в первом триместре беременности, в период менструаций и при повышенной чувствительности к действующему веществу.

Препараты с нистатином

Наиболее известными представителями данной группы, применяемыми в гинекологии, являются свечи и мазь «Нистатин», таблетки вагинальные «Тержинан» и капсулы вагинальные «Полижинакс». Они противопоказаны женщинам при беременности и индивидуальной непереносимости. Преимуществом нистатина является то, что у грибка не формируется к нему устойчивости. Лечить молочницу им нужно не менее 7 дней.

Суппозитории «Нитстатин» выпускаются в дозировке 250 000 или 500 000 ЕД. Вагинальные таблетки «Тержинан» представляют собой комплексное антимикробное и противогрибковое средство. Кроме нистатина в его составе имеется антибиотик неомицин, противовоспалительное средство преднизолон и активное против анаэробной флоры соединение тернидазол. «Полижинакс» также представляет собой комплексный препарат, состоящий из нистатина и двух антибиотиков (неомицин и полимиксин В).

Средства на основе миконазола

Миконазол для местного применения используют в виде крема и вагинальных суппозиториев. Суппозитории с дозировкой действующего вещества 100 мг применяют при молочнице 1 раз в день. Курс лечения составляет более двух недель. На основе миконазола выпускается ряд противогрибковых средств, содержащих дополнительно метронидазол, обладающий антибактериальной и противопротозойной активностью. К ним относятся вагинальные суппозитории «Клион-Д 100», «Нео-Пенотран», «Метромикон-Нео». К аналогам миконазола относятся крем и суппозитории «Гинезол 7», «Гино-Дактарин».

Препараты с кетоконазолом

Кетоконазол и его известный аналог ливарол при молочнице применяют в течение 3–5 дней в дозировке 400 мг по 1 суппозиторию в сутки, который вводят на ночь. Их можно применять как при острой, так и при хронической форме кандидоза, при смешанных грибково-бактериальных инфекциях, нарушениях влагалищной микрофлоры.

Пимафуцин

Чтобы лечить молочницу, широко применяется препарат с полиеновым антибиотиком натамицином – «Пимафуцин». Он выпускается в виде пероральных таблеток, вагинальных суппозиториев и крема. Пимафуцин отличается хорошей переносимостью, нетоксичностью, возможностью применения для женщин в период беременности на любом сроке и во время лактации. Дозировка активного вещества в суппозиториях составляет 100 мг, применяют их 1 раз в день на ночь в течение 5–8 дней.

Общие рекомендации при лечении молочницы

При лечении молочницы для ускорения выздоровления и снижения роста патогенной флоры следует придерживаться определенной диеты. Нужно исключить:

сладости (печенье, конфеты, шоколад), включая сладкие фрукты и фруктовые соки;

белый хлеб, сдобу, макароны, продукты из пшеничной муки высшего сорта;

продукты, содержащие в составе дрожжи;

пряности, специи, острые блюда.

Рекомендуются несладкие кисломолочные продукты (йогурт, кефир, простокваша), содержащие живые культуры полезных бактерий. Они будут способствовать формированию здоровой микрофлоры кишечника и влагалища и препятствовать размножению грибка.

Для того чтобы успешно лечить молочницу, большое значение имеет правильный выбор нижнего белья, ежедневных прокладок и средств для подмывания. Трусы должны быть из натуральной хлопковой ткани и иметь «классическую» форму. Красивые, кружевные, но из синтетической, не пропускающей воздух ткани стринги будут способствовать созданию парникового эффекта, дополнительному раздражению и механическому травмированию воспаленных тканей.

Используемые ежедневные прокладки должны быть без ароматизаторов, как и средства для интимной гигиены. Это поможет предупредить развитие аллергической реакции. Для подмывания или спринцеваний при молочнице после согласования с врачом можно использовать травяные настои ромашки, коры дуба, календулы, шалфея, обладающие антисептическим и заживляющим действием. Подмываться при молочнице нужно часто.

На время лечения также рекомендуется сделать перерыв в половой жизни.

Видео: О молочнице и способах ее лечения