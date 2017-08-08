Волосы в интимной зоне – это некрасиво, негигиенично, они вызывают неудобства и стеснения на пляже, в бассейне, портят общее впечатление. Еще хуже, когда на коже деликатных мест раздражение, прыщики и бугорки от врастающих волос, пигментация и ранки. Удаление волос в нежной интимной зоне не должно вызывать какие-то сложности или неприятные побочные эффекты. Многие процедуры легко проводить в домашних условиях, нужно только подобрать подходящий для себя способ.

Брить или не брить?

Бритвенный станок – самый распространенный прибор для депиляции. Его активно используют с давних времен, но до сих пор не все девушки умеют это делать правильно. Такое удаление волос может вызывать массу неудобств и проблем, если не знать правила, не соблюдать меры осторожности.

Все плюсы бритья

Одно из главных достоинств бритья – это доступность процедуры. Станки стоят недорого и продаются везде, никуда не нужно идти, все можно отлично сделать в домашних условиях без чьей-либо помощи.

Другие достоинства такого удаления волос:

Быстро. На проведение процедуры понадобится не больше минуты. Просто. Техника незамысловатая, не нужно тренироваться, что-то изучать, долго готовиться. Отсутствие боли. При аккуратном использовании станка легко избежать порезов. В отличие от эпиляции, где волосы выдергиваются, бритье безболезненно. Смена стрижки. Бритвой легко не только удалять волосы, но и менять интимную «прическу».

Минусы и недостатки

Главный недостаток бритья – кратковременный эффект. Уже через 1-2 дня на коже появится щетина. Так как волосы в этой области жесткие и густые, части тела соприкасаются и двигаются, это очень неприятно, больно.

Другие недостатки:

Раздражение. Чтобы щетина не кололась, удаление волос в интимных местах нужно проводить чаще. Если этого не делать, то появляется раздражение. Замкнутый круг. Счастливы девушки, у которых кожа нечувствительна в этих местах, но таких очень мало. Врастание волос. При бритье «против шерсти» может появиться и эта проблема. Нужно поменять технику. Повреждение кожи, порезы, царапины. Случаются часто, заживают под одеждой долго.

Решение основных проблем

Бриться в интимных местах нужно хорошим станком. Одноразовые дешевые лезвия для этой цели не подходят. В 95% случаях они приводят к раздражению, порезам, появлению шрамов, которые долго не проходят, кожа темнеет. В итоге ничего не остается делать, как маскировать дефекты тональным кремом на пляже.

Что нужно знать о бритье интимных зон:

Никогда волосы не удаляются в спешке. Кожу нужно распарить в душе или в ванне. Не стоит использовать для скольжения станка мыло. Нужно приобрести для интимной зоны нежную пенку или гель. Лучше, если на ней будет пометка «для чувствительной кожи». Бритье начинать от стороны пупка вниз, но ни в коем случае не против роста волос. Нельзя проводить по одному участку больше двух раз, поэтому повышенное внимание уделяют качеству станка. Если волосы прижаты к коже или склонны к врастанию, перед бритьем нужно обработать участок мягким скрабом. Чтобы избежать раздражения, после бритья нужно использовать специальные смягчающие и увлажняющие лосьоны, выбирать хлопчатобумажное дышащее белье.

Совет! Если волосы очень длинные, то о качественном и безопасном бритье стоит позабыть. Сначала растительность нужно укоротить острыми ножничками, только потом приступать к процедуре.

Шугаринг для нежной кожи бикини

Шугаринг сейчас переживает писк своей популярности. Удаление волос в интимных местах сахарной пастой используется с давних времен, но в России и на Западе оно стало активно практиковаться 7-8 лет назад. Сейчас эпиляцию сладкой массой проводят в салонах и дома, она подвинула ранее популярный воск на второй план.

Плюсы шугаринга бикини

Шугаринг можно использовать даже на самой чувствительной коже, включая области глубокого бикини. Главное достоинство – это невероятная нежность интимных мест после обработки. Кожа становится гладкая, мягкая, сахар не только убирает нежелательные волосы, но и производит пилинг. Никаких пеньков, обломанных волос, черных точек.

Плюсы интимной эпиляции сахаром:

Доступность. Если все делать самостоятельно, в том числе и готовить пасту, то стоимость одной процедуры получается символическая. Натуральность. Паста готовится из сахара и лимона, никакой химии и агрессивных веществ. Минимум вросших волос. Удаление проводится в направлении роста, стержень не загибается. Если все делать правильно, проблема обходит стороной. Длительный эффект. Одной эпиляции в интимном месте хватает на 2-4 недели в зависимости от скорости роста и индивидуальных особенностей. Отсутствие раздражения. После процедуры может появиться легкое покраснение кожи, но оно проходит уже через несколько часов.

Минусы удаления волос сахарной пастой

Как и любой другой вид эпиляции, выдирание волосков сопровождается болью. Со временем она становится меньше, так как волоски истончаются, кожа привыкает. Можно прибегнуть к некоторым хитростям, например, использовать местные анестетики или проводить процедуру в первой половине женского цикла, когда чувствительность снижена. Еще один вариант – первые 1-2 раза посетить мастера, затем делать шугаринг интимных мест самостоятельно.

Другие недостатки:

Возможна аллергия. В пасте содержится лимонный сок. Иногда производители добавляют мед. Сложность. Потребуется время на обучение, освоение мануальной или бандажной техники. Длительность. По сравнению с бритьем, шугаринг потребует не 1-2 минуты. Если обрабатывается глубокое бикини, ягодицы, то процесс будет усложнен труднодоступностью участков.

Нюансы и решение возможных проблем

Самое сложное в самостоятельной обработке бикини – сам процесс. Растянуть кожу, нанести пасту, дернуть. Все это будет проходить легче, если под рукой зеркало на подставке. Оно же поможет определить качество процедуры.

Проблемы и решение:

Остаточные волосы. Не стоит несколько раз наносить пасту на одно и то же место. Если волосков немного, то лучше воспользоваться пинцетом. Вросшие волосы. Могут появиться, если процедура выполняется неправильно или этот способ не подходит. Требуется внимательнее определять направление роста. Предотвратить проблему поможет скраб. Паста не липнет. Часто это происходит при повышенной влажности, потребуется присыпка или тальк. Мелкие синяки, кровоподтеки. Техника выполнения неправильная, слишком толстые волоски или тонкая кожа.

Шугаринг имеет противопоказания: варикозная болезнь, сосудистые сеточки и звездочки, сыпь и раздражение, ранки на коже.

Видео: Обучение шугарингу в зоне бикини

Воск для деликатной зоны

Удаление волос воском в интимной зоне было очень популярно до появления шугаринга. Сейчас он немного сдает позиции, но по-прежнему многие женщины остаются ему верны. Этот способ активно предлагается салонами красоты, но также применяется для домашней эпиляции. Самыми простыми и удобными являются готовые полоски. Их нужно растереть руками, нанести на кожу и прижать. Намного экономичнее проводить обработку при помощи жидкого воска, но потребуется купить воскоплав, специальную бумагу или просто нарезать тряпочки.

Плюсы восковой эпиляции

Главное достоинство этого способа – длительный эффект. После удаления волос на интимном участке про эпиляцию можно забыть на 2-3 недели. Это очень удобно, если планируется отдых, поездка или другое значимое событие. Как и в случае с шугарингом, новые волоски будут менее заметные, тонкие.

Другие достоинства избавления от волос в интимных местах воском:

Можно делать в домашних условиях. Одним девушкам дорого посещать салон, другие просто стесняются. Положительное действие на кожу. Существует много косметических процедур с применением воска, продукт в рекламе не нуждается. Накопительный эффект. При регулярном применении воска волосы в зоне бикини начинают расти тоньше, медленнее, перерывы между процедурами увеличиваются.

Недостатки восковой эпиляции

Основной недостаток – это болезненность, как и у большинства процедур с выдергиванием волосков. Постепенно она будет снижаться, но первые 2-3 сеанса придется потерпеть.

Другие недостатки:

Врастание волосков. Как и в случае с электрическим эпилятором, здесь эта проблема может вставать очень остро. Дороговизна. В салонах цена на восковые процедуры немаленькая. Для самостоятельного проведения эпиляции в домашних условиях нужно будет купить все необходимое для процедуры. Аллергия. Воск – продукт пчеловодства, он подходит не всем.

Противопоказания у восковой эпиляции такие же, как у шугаринга.

Электрические эпиляторы

Использовать электрические эпиляторы для обработки нежной зоны можно, но решаются на это только самые смелые девушки. Этот способ удаления волос относится к самым болезненным методам, но производители активно решают этот вопрос. Современные эпиляторы все чаще снабжают плавающими головками, массажными насадками. Некоторые приборы не боятся воды, что дает возможность применения в душе на распаренной коже.

Плюсы и минусы эпиляторов

Пожалуй, основным плюсом применения электрического прибора на нежной зоне является длительный эффект. Как и в случае с шугарингом, на 2-4 недели можно забыть о нежелательных волосах. Если у девушки хороший болевой порог или она использует местные анестетики, то процедура проводится относительно быстро. Она не требует специальных знаний или навыков, обычно в инструкции к прибору все подробно описано.

Минусы обработки бикини эпилятором:

Сильная болезненность. Волосы выдираются сразу по несколько штучек, захватываются самыми разными способами. Вросшие волосы. Одна из самых распространенных проблем. Часто после эпилятора проявляются гнойнички, затем шрамы, изменение цвета, вызванное загибом и ростом стержня под слоем кожи. Отсутствие гладкости. Если сравнивать с шугарингом или бритьем, то покровы не такие гладкие, а шероховатые.

Проблемы и решение

Чтобы снизить болезненность процедуры удаления волос в нежных интимных местах, можно приобрести анестетики. Сейчас очень популярен крем «Эмла», но стоимость у него не самая низкая. Также поможет распаривание кожи, в этом случае волоски будут легче покидать поры. Либо охлаждение, которое снижает чувствительность. В наборах с эпиляторами часто идут специальные рукавицы.

Совет! Охлаждающую рукавицу легко сделать самостоятельно. Для этого нужно смочить губку для мытья посуды, положить в пакет, поместить в морозилку. Она же поможет избежать синяков при ушибе, снять головную боль. Простое и полезное изобретение!

Другие проблемы и решение:

Вросшие волоски. На третий день после процедуры нужно начинать скрабирование кожи. Делать не реже 3 раз в неделю. Если волоски уже вросли, воспалились, то поможет только игла. Нужно вскрыть кожу, вынуть содержимое, обработать ранку антисептиком. Раздражение. Кожа в интимной зоне очень нежная. Если появляются ранки, красные точки, все это долго не заживает, то от эпилятора нужно отказаться. Зуд. Его могут вызывать растущие под кожей или уже загнувшиеся волосы. В этом случае поможет мягкое скрабирование интимных мест. После процедуры нанести увлажняющий крем.

Крем-депилятор для самой нежной кожи

Кремы для удаления волос – не новый продукт, они активно продаются в косметических магазинах уже несколько десятилетий. Можно найти продукты от известных марок (Cliven, Veet), а также от бюджетных компаний (Velvet, Eveline). Они отличаются не только стоимостью, но и действием, запахом. У дешевых кремов аромат иногда очень навязчивый, этим грешит Velvet. Многие бренды выпускают специальные средства для деликатных зон, которые бережней действуют на чувствительную кожу.

Плюсы кремов-депиляторов

Основным достоинством кремов является простота использования. В комплекте обычно есть все необходимое: средство, лопатка, иногда производитель добавляет ухаживающий лосьон. Нужно нанести крем на интимные участки, оставить на указанное в инструкции время, затем удалить лопаткой, промыть кожу водой, нанести увлажняющее средство.

Другие плюсы:

Эффективность. Кремы на самом деле хорошо удаляют растительность с любых участков тела без боли. Скорость. Процедура потребует не больше 10 минут, в основном это время ожидания после нанесения средства на интимные места. Доступность. Кремы продаются во всех магазинах, есть недорогие средства. Ассортимент. Есть средства с разными ароматами, предназначенные для интимных мест, а также для кожи с повышенной чувствительностью. Если крем от какой-то фирмы не подойдет, то всегда можно подобрать аналог. Безопасность. Нет порезов, вросших волос, гнойничков. Раздражение может появиться, если средство не подошло по составу.

Минусы способа

Чем натуральнее и безопаснее состав, тем выше стоимость крема. Дешевые средства могут вызывать жжение при попадании на слизистые в интимных местах. В этом случае не стоит их применять для глубокого бикини, нужно подобрать более щадящие составы.

Минусы крема-депилятора:

Недолговременный эффект. В отличие от шугаринга или воска, повторная обработка зоны потребуется уже через 3-4 дня. Не всем подходит. Если волосы очень темные и жесткие, после крема остаются заметные точки, кожа выглядит некрасиво. Может вызывать аллергию. Все зависит от производителя и входящих в состав веществ.

Противопоказано использовать кремы для удаления волос на раздраженной, поврежденной коже.

Салонные способы удаления волос

Вместе со стандартными способами удаления волос (сахар, воск), салоны красоты и клиники предлагают навсегда расстаться с растительностью на теле и в интимных местах. Для этого удаляется фолликул. Любая методика потребует прохождения курса, длительность и количество процедур подбираются индивидуально.

Популярные способы салонного удаления волос в интимных местах:

Лазерная эпиляция. Этот способ идеален для удаления волос на нежных интимных участках, требует прохождения курса из нескольких процедур. Эффективность зависит от индивидуальных данных, но в большинстве случаев можно надолго забыть про растительность. Фолликулы в интимных областях крупные, содержат много меланина, хорошо поддаются разрушению. Электроэпиляция. Болезненный способ удаления волос, но очень эффективный, полностью разрушает фолликулы. Имеет несколько видов, например, термолиз, электролиз. Фотоэпиляция. Удаление волос светом. Этот способ особенно эффективен при темных волосах и светлой коже. Не подходит блондинкам, рыжим и седым женщинам.

Сейчас появились комбинированные способы удаления волос, например, элос-эпиляция. Она объединяет в себе фото- и электроэпиляцию. Независимо от выбранного способа потребуется консультация косметолога и обследование.

Видео: Лазерная эпиляция: опыт, ответы специалистов