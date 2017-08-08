Удаление волос в интимных местах: обзор методик
Волосы в интимной зоне – это некрасиво, негигиенично, они вызывают неудобства и стеснения на пляже, в бассейне, портят общее впечатление. Еще хуже, когда на коже деликатных мест раздражение, прыщики и бугорки от врастающих волос, пигментация и ранки. Удаление волос в нежной интимной зоне не должно вызывать какие-то сложности или неприятные побочные эффекты. Многие процедуры легко проводить в домашних условиях, нужно только подобрать подходящий для себя способ.
Содержание:
- Брить или не брить?
- Шугаринг для нежной кожи бикини
- Воск для деликатной зоны
- Электрические эпиляторы
- Крем-депилятор для самой нежной кожи
- Салонные способы удаления волос
Брить или не брить?
Бритвенный станок – самый распространенный прибор для депиляции. Его активно используют с давних времен, но до сих пор не все девушки умеют это делать правильно. Такое удаление волос может вызывать массу неудобств и проблем, если не знать правила, не соблюдать меры осторожности.
Все плюсы бритья
Одно из главных достоинств бритья – это доступность процедуры. Станки стоят недорого и продаются везде, никуда не нужно идти, все можно отлично сделать в домашних условиях без чьей-либо помощи.
Другие достоинства такого удаления волос:
- Быстро. На проведение процедуры понадобится не больше минуты.
- Просто. Техника незамысловатая, не нужно тренироваться, что-то изучать, долго готовиться.
- Отсутствие боли. При аккуратном использовании станка легко избежать порезов. В отличие от эпиляции, где волосы выдергиваются, бритье безболезненно.
- Смена стрижки. Бритвой легко не только удалять волосы, но и менять интимную «прическу».
Минусы и недостатки
Главный недостаток бритья – кратковременный эффект. Уже через 1-2 дня на коже появится щетина. Так как волосы в этой области жесткие и густые, части тела соприкасаются и двигаются, это очень неприятно, больно.
Другие недостатки:
- Раздражение. Чтобы щетина не кололась, удаление волос в интимных местах нужно проводить чаще. Если этого не делать, то появляется раздражение. Замкнутый круг. Счастливы девушки, у которых кожа нечувствительна в этих местах, но таких очень мало.
- Врастание волос. При бритье «против шерсти» может появиться и эта проблема. Нужно поменять технику.
- Повреждение кожи, порезы, царапины. Случаются часто, заживают под одеждой долго.
Решение основных проблем
Бриться в интимных местах нужно хорошим станком. Одноразовые дешевые лезвия для этой цели не подходят. В 95% случаях они приводят к раздражению, порезам, появлению шрамов, которые долго не проходят, кожа темнеет. В итоге ничего не остается делать, как маскировать дефекты тональным кремом на пляже.
Что нужно знать о бритье интимных зон:
- Никогда волосы не удаляются в спешке. Кожу нужно распарить в душе или в ванне.
- Не стоит использовать для скольжения станка мыло. Нужно приобрести для интимной зоны нежную пенку или гель. Лучше, если на ней будет пометка «для чувствительной кожи».
- Бритье начинать от стороны пупка вниз, но ни в коем случае не против роста волос.
- Нельзя проводить по одному участку больше двух раз, поэтому повышенное внимание уделяют качеству станка.
- Если волосы прижаты к коже или склонны к врастанию, перед бритьем нужно обработать участок мягким скрабом.
- Чтобы избежать раздражения, после бритья нужно использовать специальные смягчающие и увлажняющие лосьоны, выбирать хлопчатобумажное дышащее белье.
Совет! Если волосы очень длинные, то о качественном и безопасном бритье стоит позабыть. Сначала растительность нужно укоротить острыми ножничками, только потом приступать к процедуре.
Шугаринг для нежной кожи бикини
Шугаринг сейчас переживает писк своей популярности. Удаление волос в интимных местах сахарной пастой используется с давних времен, но в России и на Западе оно стало активно практиковаться 7-8 лет назад. Сейчас эпиляцию сладкой массой проводят в салонах и дома, она подвинула ранее популярный воск на второй план.
Плюсы шугаринга бикини
Шугаринг можно использовать даже на самой чувствительной коже, включая области глубокого бикини. Главное достоинство – это невероятная нежность интимных мест после обработки. Кожа становится гладкая, мягкая, сахар не только убирает нежелательные волосы, но и производит пилинг. Никаких пеньков, обломанных волос, черных точек.
Плюсы интимной эпиляции сахаром:
- Доступность. Если все делать самостоятельно, в том числе и готовить пасту, то стоимость одной процедуры получается символическая.
- Натуральность. Паста готовится из сахара и лимона, никакой химии и агрессивных веществ.
- Минимум вросших волос. Удаление проводится в направлении роста, стержень не загибается. Если все делать правильно, проблема обходит стороной.
- Длительный эффект. Одной эпиляции в интимном месте хватает на 2-4 недели в зависимости от скорости роста и индивидуальных особенностей.
- Отсутствие раздражения. После процедуры может появиться легкое покраснение кожи, но оно проходит уже через несколько часов.
Минусы удаления волос сахарной пастой
Как и любой другой вид эпиляции, выдирание волосков сопровождается болью. Со временем она становится меньше, так как волоски истончаются, кожа привыкает. Можно прибегнуть к некоторым хитростям, например, использовать местные анестетики или проводить процедуру в первой половине женского цикла, когда чувствительность снижена. Еще один вариант – первые 1-2 раза посетить мастера, затем делать шугаринг интимных мест самостоятельно.
Другие недостатки:
- Возможна аллергия. В пасте содержится лимонный сок. Иногда производители добавляют мед.
- Сложность. Потребуется время на обучение, освоение мануальной или бандажной техники.
- Длительность. По сравнению с бритьем, шугаринг потребует не 1-2 минуты. Если обрабатывается глубокое бикини, ягодицы, то процесс будет усложнен труднодоступностью участков.
Нюансы и решение возможных проблем
Самое сложное в самостоятельной обработке бикини – сам процесс. Растянуть кожу, нанести пасту, дернуть. Все это будет проходить легче, если под рукой зеркало на подставке. Оно же поможет определить качество процедуры.
Проблемы и решение:
- Остаточные волосы. Не стоит несколько раз наносить пасту на одно и то же место. Если волосков немного, то лучше воспользоваться пинцетом.
- Вросшие волосы. Могут появиться, если процедура выполняется неправильно или этот способ не подходит. Требуется внимательнее определять направление роста. Предотвратить проблему поможет скраб.
- Паста не липнет. Часто это происходит при повышенной влажности, потребуется присыпка или тальк.
- Мелкие синяки, кровоподтеки. Техника выполнения неправильная, слишком толстые волоски или тонкая кожа.
Шугаринг имеет противопоказания: варикозная болезнь, сосудистые сеточки и звездочки, сыпь и раздражение, ранки на коже.
Видео: Обучение шугарингу в зоне бикини
Воск для деликатной зоны
Удаление волос воском в интимной зоне было очень популярно до появления шугаринга. Сейчас он немного сдает позиции, но по-прежнему многие женщины остаются ему верны. Этот способ активно предлагается салонами красоты, но также применяется для домашней эпиляции. Самыми простыми и удобными являются готовые полоски. Их нужно растереть руками, нанести на кожу и прижать. Намного экономичнее проводить обработку при помощи жидкого воска, но потребуется купить воскоплав, специальную бумагу или просто нарезать тряпочки.
Плюсы восковой эпиляции
Главное достоинство этого способа – длительный эффект. После удаления волос на интимном участке про эпиляцию можно забыть на 2-3 недели. Это очень удобно, если планируется отдых, поездка или другое значимое событие. Как и в случае с шугарингом, новые волоски будут менее заметные, тонкие.
Другие достоинства избавления от волос в интимных местах воском:
- Можно делать в домашних условиях. Одним девушкам дорого посещать салон, другие просто стесняются.
- Положительное действие на кожу. Существует много косметических процедур с применением воска, продукт в рекламе не нуждается.
- Накопительный эффект. При регулярном применении воска волосы в зоне бикини начинают расти тоньше, медленнее, перерывы между процедурами увеличиваются.
Недостатки восковой эпиляции
Основной недостаток – это болезненность, как и у большинства процедур с выдергиванием волосков. Постепенно она будет снижаться, но первые 2-3 сеанса придется потерпеть.
Другие недостатки:
- Врастание волосков. Как и в случае с электрическим эпилятором, здесь эта проблема может вставать очень остро.
- Дороговизна. В салонах цена на восковые процедуры немаленькая. Для самостоятельного проведения эпиляции в домашних условиях нужно будет купить все необходимое для процедуры.
- Аллергия. Воск – продукт пчеловодства, он подходит не всем.
Противопоказания у восковой эпиляции такие же, как у шугаринга.
Электрические эпиляторы
Использовать электрические эпиляторы для обработки нежной зоны можно, но решаются на это только самые смелые девушки. Этот способ удаления волос относится к самым болезненным методам, но производители активно решают этот вопрос. Современные эпиляторы все чаще снабжают плавающими головками, массажными насадками. Некоторые приборы не боятся воды, что дает возможность применения в душе на распаренной коже.
Плюсы и минусы эпиляторов
Пожалуй, основным плюсом применения электрического прибора на нежной зоне является длительный эффект. Как и в случае с шугарингом, на 2-4 недели можно забыть о нежелательных волосах. Если у девушки хороший болевой порог или она использует местные анестетики, то процедура проводится относительно быстро. Она не требует специальных знаний или навыков, обычно в инструкции к прибору все подробно описано.
Минусы обработки бикини эпилятором:
- Сильная болезненность. Волосы выдираются сразу по несколько штучек, захватываются самыми разными способами.
- Вросшие волосы. Одна из самых распространенных проблем. Часто после эпилятора проявляются гнойнички, затем шрамы, изменение цвета, вызванное загибом и ростом стержня под слоем кожи.
- Отсутствие гладкости. Если сравнивать с шугарингом или бритьем, то покровы не такие гладкие, а шероховатые.
Проблемы и решение
Чтобы снизить болезненность процедуры удаления волос в нежных интимных местах, можно приобрести анестетики. Сейчас очень популярен крем «Эмла», но стоимость у него не самая низкая. Также поможет распаривание кожи, в этом случае волоски будут легче покидать поры. Либо охлаждение, которое снижает чувствительность. В наборах с эпиляторами часто идут специальные рукавицы.
Совет! Охлаждающую рукавицу легко сделать самостоятельно. Для этого нужно смочить губку для мытья посуды, положить в пакет, поместить в морозилку. Она же поможет избежать синяков при ушибе, снять головную боль. Простое и полезное изобретение!
Другие проблемы и решение:
- Вросшие волоски. На третий день после процедуры нужно начинать скрабирование кожи. Делать не реже 3 раз в неделю. Если волоски уже вросли, воспалились, то поможет только игла. Нужно вскрыть кожу, вынуть содержимое, обработать ранку антисептиком.
- Раздражение. Кожа в интимной зоне очень нежная. Если появляются ранки, красные точки, все это долго не заживает, то от эпилятора нужно отказаться.
- Зуд. Его могут вызывать растущие под кожей или уже загнувшиеся волосы. В этом случае поможет мягкое скрабирование интимных мест. После процедуры нанести увлажняющий крем.
Крем-депилятор для самой нежной кожи
Кремы для удаления волос – не новый продукт, они активно продаются в косметических магазинах уже несколько десятилетий. Можно найти продукты от известных марок (Cliven, Veet), а также от бюджетных компаний (Velvet, Eveline). Они отличаются не только стоимостью, но и действием, запахом. У дешевых кремов аромат иногда очень навязчивый, этим грешит Velvet. Многие бренды выпускают специальные средства для деликатных зон, которые бережней действуют на чувствительную кожу.
Плюсы кремов-депиляторов
Основным достоинством кремов является простота использования. В комплекте обычно есть все необходимое: средство, лопатка, иногда производитель добавляет ухаживающий лосьон. Нужно нанести крем на интимные участки, оставить на указанное в инструкции время, затем удалить лопаткой, промыть кожу водой, нанести увлажняющее средство.
Другие плюсы:
- Эффективность. Кремы на самом деле хорошо удаляют растительность с любых участков тела без боли.
- Скорость. Процедура потребует не больше 10 минут, в основном это время ожидания после нанесения средства на интимные места.
- Доступность. Кремы продаются во всех магазинах, есть недорогие средства.
- Ассортимент. Есть средства с разными ароматами, предназначенные для интимных мест, а также для кожи с повышенной чувствительностью. Если крем от какой-то фирмы не подойдет, то всегда можно подобрать аналог.
- Безопасность. Нет порезов, вросших волос, гнойничков. Раздражение может появиться, если средство не подошло по составу.
Минусы способа
Чем натуральнее и безопаснее состав, тем выше стоимость крема. Дешевые средства могут вызывать жжение при попадании на слизистые в интимных местах. В этом случае не стоит их применять для глубокого бикини, нужно подобрать более щадящие составы.
Минусы крема-депилятора:
- Недолговременный эффект. В отличие от шугаринга или воска, повторная обработка зоны потребуется уже через 3-4 дня.
- Не всем подходит. Если волосы очень темные и жесткие, после крема остаются заметные точки, кожа выглядит некрасиво.
- Может вызывать аллергию. Все зависит от производителя и входящих в состав веществ.
Противопоказано использовать кремы для удаления волос на раздраженной, поврежденной коже.
Салонные способы удаления волос
Вместе со стандартными способами удаления волос (сахар, воск), салоны красоты и клиники предлагают навсегда расстаться с растительностью на теле и в интимных местах. Для этого удаляется фолликул. Любая методика потребует прохождения курса, длительность и количество процедур подбираются индивидуально.
Популярные способы салонного удаления волос в интимных местах:
- Лазерная эпиляция. Этот способ идеален для удаления волос на нежных интимных участках, требует прохождения курса из нескольких процедур. Эффективность зависит от индивидуальных данных, но в большинстве случаев можно надолго забыть про растительность. Фолликулы в интимных областях крупные, содержат много меланина, хорошо поддаются разрушению.
- Электроэпиляция. Болезненный способ удаления волос, но очень эффективный, полностью разрушает фолликулы. Имеет несколько видов, например, термолиз, электролиз.
- Фотоэпиляция. Удаление волос светом. Этот способ особенно эффективен при темных волосах и светлой коже. Не подходит блондинкам, рыжим и седым женщинам.
Сейчас появились комбинированные способы удаления волос, например, элос-эпиляция. Она объединяет в себе фото- и электроэпиляцию. Независимо от выбранного способа потребуется консультация косметолога и обследование.