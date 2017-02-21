Борьба женщин с нежелательными волосами на теле началась еще в древности и активно продолжается в настоящее время. Но если раньше этим занимались в основном только известные и богатые красавицы, то теперь процедуры по удалению волос регулярно выполняет практически каждая представительница слабого пола. Современные методы и средства для избавления от нежелательных волос очень разнообразны, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. В зависимости от глубины воздействия их можно разделить на две группы – эпиляция и депиляция.

Особенности удаления волос

Волос состоит из видимой части (волосяной стержень), которая находится над поверхностью кожи, и внутренней (волосяной фолликул), расположенной в подкожном слое. Волосяной фолликул включает корень волоса и прилегающие к нему ткани, сальные и потовые железы, кровеносные сосуды и нервные окончания.

Утолщенное основание корня называется луковицей. Снизу она имеет небольшое углубление, куда входит волосяной сосочек с большим количеством кровеносных сосудов, обеспечивающих питание луковицы, размножение клеток в ней и рост волос. Рост волоса продолжается до тех пор, пока жив волосяной сосочек, поэтому даже если волосок вырвать с корнем, то через время на его месте вырастет новая луковица с новым волосом. Но если волосяной сосочек перестанет функционировать или погибнет, то волос на этом месте уже не вырастет никогда. На этих двух принципах основаны депиляция и эпиляция.

Депиляция – это процесс удаления волос, при котором не оказывается разрушительного воздействия на структуры волосяного фолликула. Она включает способы, при которых происходит удаление только видимой наружной части волоса или удаление волос с корнем, после которого впоследствии он опять вырастает.

Эпиляция – это методы удаления волос, приводящие к разрушению и прекращению функционирования структур волосяного фолликула, включая волосяной сосочек.

Виды депиляции

Самым простым, быстрым и доступным каждому видом депиляции является бритье. При этом удаляется только наружная часть волоса. Его главный недостаток – кратковременность полученного результата, а также возможные раздражения на коже. В зависимости от скорости роста волос уже через 2–3 дня для сохранения гладкости кожного покрова придется бриться заново.

Более эффективной, но и более сложной в исполнении, является так называемая химическая депиляция. Этот метод заключается в использовании специальных кремов, гелей или мазей, которые разрушают волосяной стержень. Гладкость кожи после такой процедуры может сохраняться до 2 недель. Она абсолютно безболезненна, но у некоторых женщин входящие в состав таких средств компоненты могут вызвать аллергическую реакцию.

Наилучшие результаты дают те виды депиляции, при которых волос выдергивается вместе с волосяной луковицей. При качественном их выполнении гладкость кожи может сохраняться до 3 недель. При регулярном использовании этих методов волосы постепенно становятся тоньше, светлее, их рост замедляется, и они гораздо легче удаляются. К таким видам относятся:

восковая депиляция;

шугаринг;

выдергивание волос пинцетом;

применение депилятора.

Недостатком перечисленных выше методов является болезненность выполнения процедуры и возможность впоследствии врастания волос. Их нельзя выполнять женщинам с повышенной чувствительностью кожи и тем, у кого мелкие сосуды расположены слишком близко к верхнему слою кожи.

Шугаринг и восковую депиляцию можно проводить как в домашних условиях, так и в салонах.

Интересно: Удаление волос с помощью маски на основе меда и воска, аналогичное современной процедуре шугаринга, использовалось еще во времена Клеопатры.

Виды эпиляции

В отличие от депиляции эпиляция является более сложной и серьезной процедурой, которая требует специального оборудования и подходит не всем. Она проводится исключительно в косметических салонах под тщательным контролем косметолога. В настоящее время применяются следующие виды эпиляции:

лазерная эпиляция;

фотоэпиляция;

энзимная эпиляция;

ультразвуковая эпиляция;

электроэпиляция;

элос-эпиляция.

При применении этих методик под воздействием электрического тока, высокоимпульсного света, пучка лазера или ферментов происходит полное разрушение волосяного фолликула. Они имеют ряд серьезных противопоказаний, не все из них могут применяться для любых типов волос и любых участков тела. Например, электроэпиляцию не выполняют для волос подмышками, а фотоэпиляция не сможет удалить светлые волосы на темной коже.

Данные методики позволяют избавиться от волос навсегда, правда, не с первого раза. В среднем для полного удаления волос необходимо выполнить курс из 5–10 процедур. Это связано с тем, что разрушить волосяной фолликул можно лишь тогда, когда он находится в стадии активного роста. В таком состоянии находится всего лишь около 40% всех волосяных фолликулов, остальные же 60% пребывают в «спящем» состоянии, поэтому удалить за один раз все нежелательные волоски сразу невозможно. Однако уже после первой процедуры количество волос станет заметно меньше.

По сравнению с депиляцией эпиляция является довольно дорогостоящей процедурой и на курс полного избавления от волос придется потратить немаленькую сумму. Наиболее популярные методики, фотоэпиляция и лазерная эпиляция, характеризуются самой высокой стоимостью, при этом фотоэпиляция в среднем в 1.5 раза дороже лазерной.

Важно: Перед проведением эпиляции лучше всего проконсультироваться со специалистом, который объяснит разницу между различными вариантами и подберет наиболее подходящий с учетом особенностей волос, кожи, наличия противопоказаний и финансовых возможностей.

Видео: Обзор различных видов депиляции и их эффективность