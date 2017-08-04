Волосы растут везде, где не нужно. Редкая девушка может похвастаться идеально гладкой кожей тела без лишней растительности. Большинству женщин приходится искать способы решения проблемы, их сейчас появилось очень много. Самыми популярными домашними методами удаления волосков с корнем считаются электрические эпиляторы и шугаринг. Обе процедуры недорогие и доступные. Сделать правильный выбор помогут знания особенностей процедур.

Электрический эпилятор: плюсы и минусы

В магазинах бытовой техники легко купить прибор на любой кошелек. Есть совсем простенькие эпиляторы с базовой функцией, которые можно найти до 1000 рублей. Рядом на полках красуются навороченные современные модели с множеством насадок, программ, режимов, стоимость которых может достигать 10 и более тысяч рублей.

Плюсы прибора

Производители мелкой бытовой техники с каждым годом все активнее выпускают эпиляторы разных видов. Если раньше прибор представлял собой только крутящуюся головку с несколькими пинцетами, то сегодня прогресс здорово шагнул вперед. Изменилось расположение щипчиков, появились массажные головки, охлаждающие насадки, можно повлиять на размер обрабатываемой зоны и чувствительность кожи.

Другие плюсы этого способа:

Простота использования. Ничего не нужно заранее варить, разминать, подогревать, только зарядить прибор или воткнуть в розетку, чтобы использовать от сети. Компактность. Стандартный электрический прибор не больше ладони, его легко хранить, брать с собой. Эффективность. Удаления волос в среднем хватает на 3-4 недели. Первая незначительная растительность может появиться уже через 2 недели, но по сравнению с бритвой это приличный срок.

Минусы эпилятора и возможные проблемы

К сожалению, не все так просто с использованием электрического эпилятора. Главная проблема – это болезненность процедуры. По сравнению с шугарингом, она намного выше. Это объясняется хаотичным захватыванием, выдергиванием волосков в разном направлении. Особенно много неприятных ощущений оставит первая процедура. Следующие сеансы будут проходить легче.

На заметку: В качестве эксперимента можно попробовать выдернуть косметическим пинцетом несколько волосков, сравнить ощущения: один по росту, второй против него, третий ухватить за кончик, четвертый за основание у самой кожи. Ощущения будут разные. И все делается одновременно множеством пинцетов на большой скорости.

Другие минусы:

Врастание. Эта проблема встречается часто, иногда и при других способах удаления волос, но эпилятор просто лидирует. Пинцеты чаще выдирают волоски против роста, они загибаются, начинают расти под кожей, появляются бугорки, гнойнички, прыщики. Отращивание. Перед использованием этого способа нужно отрастить волосы до 3-4 мм. Не всегда есть такая возможность, особенно летом, когда нужно ходить в открытой одежде. Высокая чувствительность. Удаление растительности в нежных зонах этим способом практически невозможно, на это решаются единицы. Причины: высокая болезненность, кровоподтеки, врастающие волосы. Не подходит для пушковых волос. Усики, тонкие светлые волосы на груди, бедрах и в других местах прибор не возьмет либо будет обрывать. Раздражение, ранки. Так как удаление растительности происходит в разном направлении, после процедуры кожа краснеет, возможны кровоподтеки, на восстановление покровов может уйти от 5 часов до нескольких суток.

Часть этих проблем можно постараться обойти, если использовать обезболивающие средства, регулярно скрабировать кожу, растягивать обрабатываемую поверхность руками, но не всем это помогает.

Видео: Секреты удаления волос эпилятором

Сахарная эпиляция: плюсы и минусы

Шугаринг можно делать в салоне и в домашних условиях. Все большей популярностью обрастает самостоятельное проведение сахарной эпиляции. Паста продается в магазинах, также карамель несложно сварить дома на обычной плите. В этом случае стоимость процедуры получится минимальной.

Плюсы шугаринга

Основное достоинство шугаринга – это качественное удаление растительности на любых участках тела. Даже тонкие и светлые волоски не устоят перед липкой карамелью.

Другие плюсы шугаринга:

Меньшая болезненность. Удаление растительности происходит по росту. Со временем неприятные ощущения исчезают, стержень легко выходит из лунки, становится тоньше, процедура не будет вызывать никакого дискомфорта. Врастание минимальное. Волоски выдираются по линии роста волос. При грамотном уходе за кожей (скрабирование, увлажнение) никаких проблем не возникнет. Отшелушивание и гладкость. Сахарная паста удаляет не только растительность, но и омертвевшие клетки эпидермиса. Кожа становится нежная, гладкая, приятная на ощупь. Минимальное раздражение. При грамотном подходе на теле не останется ранок, легкое покраснение пройдет уже через 1-2 часа. Эффективность. В среднем по времени волоски отрастают так же, как и при других способах эпиляции. Одной процедуры хватит на 2-4 недели.

На заметку: Косметологи рекомендуют делать эпиляцию в первые дни женского цикла, сразу после менструации, то есть на 5-7. В это время самая низкая чувствительность кожи.

Минусы сахарной эпиляции

Главный минус шугаринга – дороговизна процедуры в салоне. Если же проводить сахарную эпиляцию в домашних условиях, то потребуется освоение техники и правил, поиск рецепта пасты или покупка. Это дополнительные затраты времени или средств. Бывает, что ничего не получается, в этом случае вложения будут неоправданными.

Другие минусы:

Аллергенность. Паста может вызывать аллергическую реакцию, так как содержит сок лимона или сухую концентрированную кислоту, иногда в составе присутствует мед. Отращивание. Паста не захватит короткую растительность, оптимальная длина от 3 мм, лучше отрастить до 0,5 см. Длительность процедуры. Обработать ноги, руки, зону бикини и другие части за несколько минут не получится, это займет гораздо больше времени. Неудобно хранить, транспортировать. В отпуск или поездку брать пасту неудобно. К тому же потребуется где-то подогревать массу, на что-то класть размятый шарик, дополнительно тальк, антисептик, полоски и шпатель, если используется бандажная техника.

Видео: Елена Малышева о разных видах эпиляции

Что выбрать для домашнего использования

Если времени достаточно, техника шугаринга отработана и не вызывает сложностей, то сахарная эпиляция однозначно лучше. Никаких вросших волосков, раздражения и других проблем не будет. Если же ничего не получается, нет возможности купить или сварить пасту, то разумней выбрать домашний эпилятор, попробовать с ним подружиться. Но это только при условии отсутствия вросших волосков и других проблем с кожей, а также при наличии хорошего болевого порога.

Существует множество женщин, которые удачно совмещают два способа, но на разных зонах. Сахарная эпиляция идеально подходит для участков с нежной кожей: области бикини и внутренняя часть бедер, подмышечные впадины, шугарингу хорошо поддаются пушковые волосы на лице и груди. Ноги и руки можно легко и быстро обрабатывать электрическим прибором при отсутствии каких-либо противопоказаний.