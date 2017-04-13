Удаление волос сахарной пастой возможно на любых участках тела, даже в самых чувствительных и нежных местах. Именно этот вид эпиляции активно используется для обработки зоны бикини, очищения лица от усиков, пушковых волос. Для подмышек шугаринг также подходит идеально. После процедуры нет точек от волос и раздражения, как после бритья, кожа нежная, светлая, отшелушенная, остается такой надолго, если делать все правильно.

Насколько болезненна процедура. Как снизить чувствительность

В зоне подмышек кожа тонкая, нежная, но не всегда эта область имеет повышенную чувствительность. Встречаются люди, которым сложнее удалить волосы на руках или ногах. Заранее определить болезненность участка невозможно, выдергивание одиночных волосков пинцетом ничего не даст. Нужно только провести процедуру, почувствовать на себе. Также не стоит забывать, что с каждым последующим разом шугаринг подмышек будет проходить легче. Через 4-5 процедур волосяная луковица будет легко выходить. Главное – регулярность.

Болезненность процедуры также возможно свести к минимуму:

Первые 1-2 процедуры желательно доверить мастеру. В чужих руках легче вытерпеть, профессионал работает уверенно, ловко, со знанием дела, чем сокращает болезненность и дискомфорт. Проводить шугаринг желательно в начале цикла, сразу после менструации. Во второй половине чувствительность возрастает. Важно иметь правильную длину волос (до 5 мм). Если они переросли, то их лучше состричь.

Также можно использовать местные обезболивающие средства. Существуют специальные гели и спреи, но не всегда их реально достать, зачастую стоимость местных анестетиков завышена.

Выбор техники для подмышечных впадин

Шугаринг в подмышках производят мануальной и бандажной техникой. На самом деле, второй вид нежелателен, так как волосы в этой зоне имеют разное направление роста. При срывании лоскута можно обломить часть, травмировать кожу, спровоцировать подкожное врастание. При ручной обработке участка этого всего легко избежать.

Почему лучше использовать мануальную технику в подмышечных впадинах:

Легко контролировать силу нажима, скорость срыва пасты с кожи, а также размер обрабатываемой зоны. Паста в руках теплая, податливая, не вызывает дискомфорта. Помимо эпиляции, проводится массаж обрабатываемой зоны. Легче натягивать кожу, что сокращает болезненность процедуры, снижает риск возникновения кровоподтеков, синяков и других повреждений.

К минусам ручного шугаринга можно отнести необходимость обучения. Нужно иметь представление о работе с пастой, об особенностях нанесения, делать правильную подготовку поверхности. Есть риск возникновения залипов, с которыми также нужно уметь справляться. Только при продуманном, адекватном подходе получится добиться хороших результатов.

Бандажную технику можно использовать на области подмышек, но в этом случае понадобятся маленькие кусочки полосок для частичной эпиляции сложной зоны. Также не помешает помощь другого человека, так как набирать пасту шпателем, наносить, натягивать кожу при поднятой руке самостоятельно сложно.

Видео: Рецепт домашней сахарной пасты

Что необходимо для процедуры

Сахарную пасту можно купить в магазине (заказать через интернет) или приготовить самостоятельно. Разница между продуктами есть. Приобрести можно продукт любой плотности, не нужно тратить время. Варенная в домашних условиях масса выходит намного дешевле, но требуется изучение процесса, времени, возможно, придется сжечь ни одну порцию сахара.

Что еще потребуется:

Антисептик. Подойдет хлоргексидин, перекись водорода или любое другое средство. Они предотвратят проникновение микробов в микроскопические ранки, лунки после волоса. Тальк. Любая детская присыпка. Область подмышек отличается высокой потливостью. Если на руках или ногах можно обойтись без сушащих средств, то здесь это будет сложно сделать. Небольшие лоскутки ткани или полоски для бандажной техники. Они пригодятся, если образовались залипы, не получается удалить пасту с тела. Силиконовый коврик или формочка. На них удобно класть кусочек пасты, он не прилипнет, не будет растекаться. Влажная салфетка, полотенце. Иногда пальцы начинают слипаться от сахара. Чтобы не тратить время на мытье рук в процессе, можно просто вытирать их о влажную, затем сухую ткань.

Также для проведения шугаринга в подмышках потребуется скраб. Если волосы склонны к врастанию или «лежат», то есть прижаты, перед процедурой нужно тщательно проработать область средством с абразивными частицами.

Кстати! В салонах мастера работают в перчатках. В домашних условиях их использовать не всем удобно, особенно людям без опыта. Проще делать шугаринг голыми руками, чувствуя пасту и кожу.

Пошаговое удаление волос в подмышках

Если процедура шугаринга будет проводиться самостоятельно, то понадобится хорошее зеркало и хорошее освещение. Они помогу определить направление роста волос в подмышках, избежать разных неприятностей, снизить болезненность процедуры.

Пошаговая инструкция к удалению волос в подмышках:

Отщипнуть кусочек пасты размером с грецкий орех. Размять в руках, как пластилин, в течение нескольких минут. Масса должна стать перламутровой, мягкой, немного липкой. Растянуть кожу подмышек, обработать антисептиком, оценить направление роста волос, выбрать первый участок для нанесения. Нанести немного талька, растереть по поверхности. Нанести пасту на чистый участок, протянуть против волос. Важно закончить слой на коже без растительности. Пальцы от пасты для шугаринга не отрываются. Теперь нужно сосредоточиться и резким движением дернуть нанесенный сахар по направлению роста. Аналогичным образом обрабатываются остальные участки. После процедуры кожу нужно ополоснуть, нанести дезинфицирующий раствор.

Важно отрывать сахарный слой быстро. Только в этом случае эпиляция будет качественной, менее болезненной. Если тянуть пасту медленно, то волоски будут выбиваться, при этом создавая неприятные ощущения. Если за один раз не получилось удалить всю растительность, можно обработать участок повторно, но не более трех раз.

Важно! Если подмышки потеют, то тальк или присыпку нужно использовать перед каждым накладыванием пасты. В противном случае придется обрабатывать одну область несколько раз, что приведет к раздражению или повреждению кожных покровов.

Видео: Разбор ошибок при мануальной технике шугаринга

Уход за кожей и частота процедур

В среднем одной эпиляции хватает на 2 недели, так как через 10-12 дней начнут пробуждаться спящие луковицы, появятся темные точки и первые волоски. Повторные процедуры не такие болезненные, так как растительность редкая, тонкая, кожа начинает привыкать.

В чем заключается уход после шугаринга:

Скрабирование 2 раза в неделю. Волосы врастают после шугаринга редко, но такое бывает при неправильном проведении процедуры, удалении волос против их роста. Защита обработанной кожи от солнца, хлорированной воды, высоких температур в течение первых 2 дней. Во избежание раздражения важно не заниматься спортом и другой активной деятельностью, провоцирующей повышенное потоотделение.

Нельзя использовать дезодоранты, кремы и другие средства, которые могут заполнить поры, первые 24 часа после шугаринга. Снизить потливость, удалить влажность в первые дни после процедуры поможет все тот же тальк.

Возможные проблемы после шугаринга

Сахарная эпиляция считается бережным удалением волос, но никто не застрахован от неприятностей. Они могут появиться по разным причинам. В основном, из-за неправильного выполнения техники, пренебрежения советами и чистотой.

Проблема и решение:

Кровоподтеки. Возникают при неправильном накладывании пасты. Поврежденный участок обработать антисептиком, при последующем удалении его лучше пропустить. Раздражение. Нельзя использовать жирные мази и успокаивающие средства. Поможет водный отвар шалфея, ромашки, череды. Вросшие волосы. Тема обширная, но в любом случае волос нужно выпустить наружу. Для этого нужную область покрыть антисептиком, стерильной иглой проткнуть пору и достать волосок. При наличии гноя, покраснения, сильной боли нельзя это делать самостоятельно, нужно обратиться к врачу.

При аллергии на сахар или другие ингредиенты пасты (свежий лимон или кислота) использовать шугаринг нельзя. На коже может появиться сыпь, сильное раздражение, отечность.

Видео: Шугаринг бандажной техникой