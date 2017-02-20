Мануальная техника шугаринга удобна тем, что не требует полосок. Но она сложна в исполнении, обрабатывать участки руками сложно, не все женщины могут качественно удалить волосы с первого раза, приходится повторно наносить пасту, что вызывает дополнительную боль и раздражение кожи. Бандажная техника в этом плане проще и может использоваться даже на самых чувствительных участках: в зоне бикини, на лице, в подмышечных впадинах.

Преимущества бандажной техники

Мануальную и бандажную технику шугаринга отличает не только использование специальных полосок. Главное достоинство – возможность обрабатывать труднодоступные участки в зоне бикини, заднюю часть ног и другие места, в которых сложно самостоятельно растянуть плотную пасту.

В чем плюсы бандажного шугаринга:

Техника позволяет удалить тонкие и пушковые волосы любой густоты. Полоски избавляют от растительности намного более качественно с первого раза, чем это получается при мануальной технике. Не нужно разминать сахарную массу. Бандажный шугаринг работает даже на потной коже или участках с повышенной влажностью.

Эта техника проще мануального шугаринга, не нужно набивать руку, долго учиться. С процедурой справится даже новичок, если выбрана подходящая паста и все делается правильно. К минусам можно отнести большой расход сахарной массы, длительность процедуры. Руками получается быстрее по времени.

Что нужно для процедуры

Для выполнения шугаринга бандажной техникой не подойдет твердая паста, которую используют в мануальном варианте. Нужно приобрести мягкую либо среднюю массу, предназначенную для работы с полосками. Пасту можно приготовить самостоятельно, используя рецепты для ручной техники, но регулируя время приготовления.

Что еще понадобится:

антисептик или обезжиривающий лосьон;

пластиковый шпатель (для нанесения пасты);

полоски (тканевые, бумажные);

тальк;

увлажняющий, успокаивающий крем или лосьон.

Полоски для шугаринга можно приобрести в магазине или заказать через интернет. Вместо них подойдут ненужные лоскутки ткани. Размер зависит от области использования. Для зоны бикини нужно порезать полоски или тряпочки пополам, работать будет удобнее.

Уход за кожей до эпиляции

Независимо от выбранного способа, удаление волос нельзя проводить на поврежденных или раздраженных участках. Если вскочил прыщик, эту область нужно обойти стороной. Перед процедурой можно распарить кожу, чтобы волоски легче выдирались, причиняли меньше болезненных ощущений. Повысит качество эпиляции скрабирование, которое желательно сделать на распаренной коже. После подготовки участки насухо вытереть полотенцем, смазывать жирными кремами и лосьонами до процедуры не рекомендуется.

Совет! Эпиляция будет проходить менее болезненно, если проводить ее в начале женского цикла сразу после менструации. В середине и в конце чувствительность повышается.

Бандажная техника по шагам

Этот способ удаления волос отлично работает на влажной коже, но для качественной эпиляции поверхность желательно обработать. Перед процедурой наносится тонкий слой талька или обыкновенной детской присыпки, тщательно растирается. На сухих участках тела (руки, ноги) этого можно не делать. Также нужно подогреть пасту, чтобы она стала приятно теплой, мягкой. Удобно для этого использовать микроволновую печь либо водяную баню. Во втором случае можно оставить банку с сахарной массой в жидкости, она долго не загустеет.

Шугаринг бандажной техникой пошагово:

Набрать шпателем небольшое количество пасты, примерно 0,5-1 ст. л. Определить направление роста волос. Приложить шпатель с пастой к коже вертикально, размазать сахарную массу против роста волос. Приложить тканевую или бумажную полоску, быстро разгладить на пасте, придавливая и расправляя одновременно. Оставить бандажную ткань на несколько секунд. Чем дольше она будет контактировать с телом, тем качественней захватит волоски. Резко оторвать бандажную полоску по направлению роста волос.

Аналогичным образом обрабатываются участки на всем теле. Сложность могут вызвать зоны бикини и область подмышек, так как на них волосы растут в разном направлении. Именно поэтому рекомендуется использовать небольшие полоски. Против роста шугаринг делать тоже можно, но процедура будет проходить болезненнее, со временем появятся вросшие волоски.

Совет! Если остались одиночные волоски, не нужно повторно наносить пасту с бандажом. Лучше удалить брак пинцетом, чтобы не подвергаться дополнительному стрессу и не провоцировать раздражение.

Видео: Бандажная техника (мастер-класс)

Уход за кожей после эпиляции

Если шугаринг производился по всем правилам, раздражения и повреждений на коже не будет. Легкое покраснение пройдет в течение нескольких часов, при чувствительном типе или чересчур грубых волосах может задержаться на сутки. Тем не менее, обработанные участки требуют специального отношения.

Уход за кожей после шугаринга:

Скрабирование. Позволяет избежать врастания волос. Первый раз осуществляется через 5-6 дней после процедуры, далее - 3-4 раза в неделю. Увлажнение. Используются легкие лосьоны и кремы, которые не способствуют забиванию пор и помогают снять покраснение. В течение первых суток желательно отказаться от дезодорантов, тальков. От тренировок и интенсивной физической работы в течение первых 24 часов также нужно отказаться. Пот может спровоцировать сильное раздражение на обработанных участках.

Чтобы избежать неприятных последствий, первые сутки после процедуры нежелательно посещать пляж, сауну или баню, принимать ванну, разрешен только теплый душ. Также стоит отказаться от солярия и солнечных ванн.