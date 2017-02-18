Причины прерывания беременности могут быть разные. Одна женщина еще не готова к материнству, у другой на первом месте карьера, а третьей просто здоровье не позволяет родить в данный момент. Но, решившись на аборт, они надеются, что все пройдет гладко, и можно будет родить позднее. Но вот возникают проблемы – месячные после аборта не приходят. Женщина надумала рожать, а забеременеть не получается. Через какое время должно все наладиться, зависит и от срока, на котором сделан аборт, и от способа, которым он произведен. К тому же у каждого организма есть особенности.

Возможные осложнения после аборта и причины их возникновения

Аборт обычно делается на сроках от 5-6 недель беременности (мини-аборт) и до 12 недель. Прерывание беременности – это грубое вмешательство в естественные физиологические процессы, происходящие в организме женщины после оплодотворения, таких как:

перестройка гормонального фона;

изменение структуры эндометрия матки в связи с приемом плодного яйца;

физические изменения в состоянии яичников и молочных желез.

Кроме того, в процессе операции существует вероятность случайного травмирования различных органов половой системы, занесения инфекции.

Последствия подобного вмешательства могут быть самыми неожиданными. Нередко возникают обширные воспалительные процессы. Впоследствии заболевания и гормональные нарушения ведут к таким патологиям, как дисфункция яичников, эрозия шейки матки, гиперплазия эндометрия, доброкачественные и злокачественные опухоли матки и молочных желез. Результатом может стать бесплодие или невынашивание последующих беременностей.

Важно знать, какими после аборта бывают месячные, если прерывание прошло без осложнений, на что необходимо в это время обратить особое внимание. Если есть отклонения от нормы, надо обязательно обследоваться и лечиться.

Видео: Последствия аборта

От чего зависит наступление месячных

После аборта срок наступления, характер и объем месячных зависит в первую очередь от способа прерывания беременности, качества проведения операции, а также состояния иммунной системы женщины, характера менструального цикла до проведения манипуляций. Имеет значение общее состояние репродуктивного здоровья и наличие эндокринных заболеваний, вызывающих нарушение гормонального фона в организме.

Устанавливая причины задержки месячных после аборта, врач учитывает также, рожала женщина или нет, делала ли ранее аборты, каков ее образ жизни, состояние нервной системы, ее возраст.

Методы прерывания беременности

Применяется 3 метода прерывания беременности на ранних сроках:

медикаментозный;

вакуумный;

хирургический (инструментальный).

Наименее травмирующим является способ прерывания беременности с использованием специальных препаратов для приема внутрь. Наиболее опасным является хирургическое удаление плодного яйца. При выборе метода учитывается срок беременности.

Особенности месячных при различных методах

После аборта, произведенного любым способом, вначале появляются выделения, которые могут содержать остатки плодного яйца. По прошествии времени они светлеют, становятся все более скудными. Месячными являются регулярные выделения крови после восстановления работы репродуктивной системы.

Медикаментозный аборт

После приема специальных препаратов происходит отслоение плодного яйца и его выведение наружу. Принимаются препараты двух видов:

Прекращающие выработку прогестерона, который подавляет синтез эстрогенов, тем самым сохраняя беременность. Вызывающие сокращение матки для выведения эмбриона наружу.

Считается нормальным, если при этом у женщины в течение 10 дней существуют выделения с небольшими примесями крови. Месячные после аборта приходят обычно в свое время, срок наступления совпадает с ожидаемым. Иногда они могут отсутствовать в течение 1-2 месяцев, а затем цикл и характер месячных восстанавливаются.

Официально медикаментозный аборт можно делать не позднее 42 дня с момента последней менструации. На более поздних сроках увеличивается вероятность неполного удаления яйца, после чего потребуется хирургическая чистка. Обычно его делают на сроке 3-4 недели (наиболее оптимальный вариант) и не позднее 7 недели.

Видео: Особенности медикаментозного аборта

Вакуумный аборт

Прерывание беременности с помощью устройства, создающего пониженное давление внутри матки, это так называемый мини-аборт. Плодное яйцо вытягивается из матки под вакуумом через специальный катетер. Такая чистка проводится на сроке 5-6 недель. Если делать ее раньше, то слишком маленькое яйцо может не зайти в катетер, а на больших сроках велика опасность неполного его удаления. Обычно процедура длится 15 минут, проводится под местным обезболиванием.

На протяжении 10-15 дней после чистки у женщины могут появляться слабые кровянистые выделения из-за повреждения мелких сосудов в матке. Нормальные месячные после аборта приходят примерно через 30-35 дней, возможна задержка до 3 месяцев. Продолжительность и интенсивность выделений меняется в большую или меньшую сторону. Нередко месячные становятся болезненными.

Инструментальный аборт

При этом способе прерывания беременности производится выскабливание матки, удаление как самого эмбриона, так и прилегающего эпителия и даже лежащих под ним тканей. На месте пребывания эмбриона остается кровоточащая рана, заживление которой происходит в течение нескольких месяцев. Полное восстановление менструального цикла может задержаться на полгода.

Чаще всего месячные после хирургического аборта приходят через 28-35 дней. В течение 2 недель после выскабливания (особенно в первые 2-3 дня) наблюдаются обильные темно-красные выделения неоднородной структуры с остатками эмбриона. До полного восстановления организма объем месячных колеблется, возникают менструальные боли.

После 12 недели аборт не делают, так как велика опасность того, что эмбрион будет не удален, а лишь поврежден. Это чревато рождением ребенка с физическими уродствами. При аборте на больших сроках у женщины повышается риск возникновения опасных для жизни маточных кровотечений.

Причины задержки месячных после прерывания беременности

Существует несколько причин того, что после аборта менструации не наступают через 3 месяца и дольше. К ним относятся:

Нарушение естественного гормонального баланса. Чем больше срок, на котором прерывают беременность, тем вероятнее задержка месячных. В некоторых случаях месячные возобновляются лишь после лечения гормонами. Сильный стресс, депрессия. При этом повышается содержание пролактина в крови, что снижает уровень эстрогенов, регулирующих наступление месячных. Повреждение эпителия матки при выскабливании. При удалении значительной части эндометрия возможно бесплодие, несмотря на то, что яичники функционируют нормально. Эндометрий является основой менструальных выделений, а также местом закрепления зародыша при беременности.

Нельзя исключать и наступление следующей беременности, так как овуляция после аборта у многих женщин наступает в срок.

Профилактика осложнений после аборта

Для того чтобы избежать кровотечения после аборта, произведенного любым методом, женщине рекомендуется в течение 2 недель избегать физических нагрузок, употребления кофе, шоколада, острой пищи, алкоголя, отказаться от посещения сауны. Все эти факторы, а также курение способствуют усилению кровообращения.

Предупреждение: Овуляция может произойти раньше, чем предполагается. Женщина должна это учитывать и предохраняться, чтобы следующая беременность наступила не раньше, чем через полгода.

В течения 2-3 месяцев рекомендуется принимать противозачаточные таблетки, назначенные врачом. Контрацепция нужна не столько для предотвращения зачатия, сколько для нормального восстановления гормонального фона и физического состояния организма после стресса, связанного с беременностью и ее прерыванием.

Необходимо воздержаться от половой жизни в первые 10-15 дней после аборта, чтобы не возникло кровотечение, а также чтобы избежать инфицирования матки. Через 2 недели после аборта посетить врача, для того чтобы убедиться в отсутствии патологий. Через 3 месяца необходимо пройти профилактический осмотр.

К врачу надо обратиться немедленно, если менструации сопровождаются обильными выделениями с запахом гнили. Особенно должно настораживать появление в них кровяных сгустков или примесей гноя (при этом цвет выделений желтый или зеленый). Симптомом воспаления является повышение температуры тела.

Опасным состоянием является застой крови в матке (гематометра) из-за нарушения оттока вследствие спазматического сокращения шейки. При этом женщина замечает, что уже через 2-3 дня кровянистые выделения полностью прекращаются, а в животе появляется боль, может подняться температура, так как возникает воспалительный процесс. Требуется срочное хирургическое вмешательство.

Во время обследования после аборта делается УЗИ, что позволяет увидеть, насколько качественно прошла операция, не осталось ли в матке остатков плодного яйца или сгустков крови. Кроме того, на УЗИ будет видно, нет ли в матке участков воспаления или новообразований, способных вызвать нарушение характера и цикличности месячных.

Видео: Способы прерывания беременности, предварительное обследование, возможные осложнения