Название этого лекарственного растения говорит само за себя. Девясилом его прозвали древние знахари за полезные свойства, способные справиться с большим количеством недугов. Из всех видов этого растения в фитотерапии применяется девясил высокий, преимущественно его корневая часть. Львиную долю полезных веществ, входящих в корень растения, занимает инулин. Это натуральный заменитель сахара, из которого получают фруктозу. В его состав также входят органические кислоты, эфирные масла и алкалоиды, необходимы для нормальной работы организма.

Лечебные свойства девясила

Девять видов недуга, при которых девясил является незаменимым по своей эффективности и быстродействию лекарственным средством:

простудные болезни, в особенности при кашле с плохо отходящей мокротой;

проблемы репродуктивной системы;

заболевания органов пищеварения;

микробы и глисты;

ослабленный иммунитет;

туберкулез;

заболевания кожи;

сердечно-сосудистые заболевания;

проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Как приготовить девясил при простудных заболеваниях

Противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее, успокаивающее и потогонное свойства девясила успешно используются при лечении простудных заболеваний. Растение эффективно даже при запущенной болезни, перешедшей в хроническую форму.

Лечение хронического кашля

Приготовить грудной сбор из равных частей измельченных корней девясила, алтея и солодки. Две чайные ложки смеси залить стаканом кипятка. Проварить на медленном огне 10-15 минут. Это суточная норма. Выпить ее за четыре приема в равных дозах через 2-3 часа после еды.

Отхаркивающий отвар

При мучительном кашле готовится отвар из столовой ложки измельченного корня и стакана воды. Смешать, проварить на медленном огне 15 минут. Принимать по 2 ст. л. отвара каждые два часа.

Профилактика при вирусной эпидемии

В течение дня прожевать и рассосать четыре маленьких кусочка корня, тщательно промытых и очищенных. Курс зависит от иммунитета человека и продолжительности эпидемии.

При бронхиальной астме

Чтобы отходила мокрота при кашле, для улучшения состояния при бронхиальной астме можно ежедневно съедать ложку меда, запивая его отваром девясила. Готовится отвар по стандартной схеме: столовую ложку измельченного сырья залить стаканом воды, кипятить на медленном огне или паровой бане 20-30 минут. Заниматься приготовлением целебной жидкости желательно ежедневно, не запасаясь ею впрок. При необходимости хранить в холодильнике не более двух суток.

Рекомендация: Все отвары из корня девясила необходимо принимать в теплом виде, остывший желательно подогревать до приятной для полости рта температуры, немного выше комнатной.

Для укрепления иммунитета

При склонности к частым простудам в осенний период смешать измельченный и проваренный в течение получаса корень девясила с половиной стакана свежевыжатого яблочного сока и таким же количеством сахара. Смесь принимать на протяжении тридцати дней трижды в день по три столовых ложки.

Две столовые ложки смеси девясила и шиповника залить 4 стаканами воды, кипятить на малом огне 10-15 минут. Настоять, хранить в холодильнике. Использовать как добавку к чайной заварке при каждом чаепитии.

Видео: Что лечит девясил

Помощь девясила при проблемах репродуктивного характера

Лечебные свойства девясила мягко, щадяще, не влияя на другие органы, помогают справиться с большим количеством недугов женских репродуктивных органов:

эндометриоз;

болезненные менструации;

нарушение менструального цикла;

лечение бесплодия в комплексе с другими препаратами;

опущение матки;

воспаление яичников;

инфекционные и воспалительные процессы слизистой (молочница, вагинит, раздражение).

При задержке месячных

Приготовить отвар корня из расчета столовая ложка сырья на 300 мл воды. Проварить полчаса, настоять столько же. Выпить в течение дня за два приема.

Важно: Настой девясила в таком объеме способен спровоцировать выкидыш, поэтому, прежде чем его использовать, следует убедиться в отсутствии беременности.

Прекращение лактации

Выпивая по стакану отвара девясила на протяжении дня, можно всего за неделю добиться остановки выработки грудного молока без угрозы возникновения воспалительных процессов в груди, ее затвердевания.

Для лечения воспалений

Принимать дважды в день по чайной ложке настойки корня растения на водке. Этот же рецепт поможет для стимулирования работы яичников и при желании зачать ребенка.

Девясил для мужчин

Мужчинам растение поможет улучшить состояние и производство спермы, особенно если такие патологии возникли в результате перенесенных заболеваний. 50 г сухого измельченного корня залить 500 мл горячей воды, прокипятить 15 минут. Лечебный отвар остудить, процедить, принимать в теплом виде каждые два часа по столовой ложке.

Лечение девясилом органов пищеварения

Девясил используется при любых нарушениях работы кишечника. При запоре расслабляет его, при диарее действует закрепляющее, помогает в лечении язв, изгоняет паразитов.

При диарее или запорах

На ночь залить стаканом холодной кипяченой воды две столовые ложки корня. Настаивать не менее 10 часов. Выпить в течение дня.

Для лечения колита и гастрита

Если ежедневно по два раза принимать внутрь по одному грамму перемолотого на кофемолке порошка из корня девясила, запивая водой, то можно надолго забыть о колите, гастрите, геморрое, язве и дуодените.

При лечении язв

Для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки запарить в термосе на ночь 2 ст. л. сухого корня на пол-литра кипятка. Принимать настой 3-4 раза в день по 2 ст. л.

Девясил от паразитов и бактерий

Корень девясила губителен для всех видов глистов, особенно аскарид. 3-4 раза в день перед едой проглатывать небольшое количество (на кончике ножа) порошка из сухого корня. Если вкус не очень приятен, можно смешать порошок с ложкой меда. Курс лечения 3-4 недели.

Видео: Порошок из корня девясила от глистов

Лечение туберкулеза девясилом

Лечение туберкулеза – процесс довольно длительный и трудоемкий. Он усложняется необходимостью периодической смены лекарственных препаратов из-за быстрого привыкания организма к ним. В этом случае народная медицина является незаменимой палочкой-выручалочкой, способной значительно улучшить состояние больного и поддержать его иммунитет без утомительного приема лекарств. Среди всех трав, ощутимо помогающих больному туберкулезом, девясил занимает лидирующее место.

Спиртовая настойка на девясиле от туберкулеза

Два стакана измельченных свежих или стакан сухих корней растения высыпать в бутылку с водкой. Настаивать в темном месте девять дней. Принимать снадобье ежедневно на протяжении 2-3 месяцев перед едой по столовой ложке.

Девясил при заболевании кожи

Приготовленная из корня мазь справится с экземой, дерматитами различной природы, аллергией, сильным зудом, нейродермитами и детской золотухой. Наносить на пораженное место ее следует один раз в день до полного выздоровления. Когда наступит улучшение, желательно еще некоторое время обмывать кожу теплым отваром девясила.

Рецепты мази при кожных проблемах

Смешать в равных частях рыбий жир, вазелин, растопленное свиное сало (смалец). В смесь добавить измельченный до порошка корень девясила в пропорции 2:1, тщательно перемешать до образования однородной массы.

Смешать смалец и порошок из корня в пропорции 5:1. Топить на водяной бане не менее 15 минут.

В 100 мл растительного масла добавить 10 мг измельченного в порошок корня. Настаивать на солнце две недели.

Важно: Все готовые дерматологические средства на основе натуральных жиров следует хранить в холодильнике.

Девясил при сердечно-сосудистых проблемах

Для улучшения состояния больных при кардиологических недугах, нормализации артериального давления, атеросклерозе, для профилактики заболеваний сердца и сосудов можно ежедневно принимать спиртовую настойку девясила.

Рецепт для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы

Столовую ложку измельченных в мясорубке сухих корней засыпать в стакан спирта. До готовности смесь хранить в темной таре на протяжении 10 дней, периодически встряхивая. Готовую настойку процедить, принимать по 20 капель за полчаса до каждого приема пищи.

Обезболивающий эффект девясила

При часто сопровождаемых болевыми ощущениями заболеваниях костей и суставов, при артрите, остеохондрозе, подагре, синдроме тазовой боли у мужчин хорошо помогают лечебные свойства корня. Его отвар следует принимать внутрь трижды в день по полстакана.

Компрессы и мази

Для местного применения для снятия боли в суставах подойдут компрессы из отвара и мази. Чтобы приготовить мазь, измельченные корни (не молотые) заварить в кипятке до полного размягчения. Процедить, протереть через сито. Смешать со слитой жидкостью, добавить ложку животного масла. Перемешать до однородной консистенции. Втирать в больное место ежедневно на ночь.

Лечебный девясил в кулинарии

Болезнь легче предупредить, чем потом долго и хлопотно лечить. Зная это, наши предки часто использовали лекарственные травы и коренья в приготовлении продуктов, используемых каждый день. Не исключением является девясил, вино и брага из которого помогали укреплять иммунитет, предупреждали простудные заболевания.

Важно: Людям с нарушенной кислотностью желудка перед употреблением спиртосодержащих лечебных средств следует тщательно изучить противопоказания к их применению.

Вино на основе корня

В литр красного вина (желательно взять «Кагор» или «Портвейн») добавить шесть столовых ложек измельченного корня растения. Настаивать не менее недели. Хорошее средство для аппетита и улучшения пищеварения. Принимать перед едой по 50 мл.

При ослабленном иммунитете, склонности к частым простудам, для восстановления сил после продолжительной болезни подойдет вино, приготовленное по другому рецепту: в 500 мл добавить столовую ложку корня, проварить на водяной бане не менее 10 минут. Принимать по две столовые ложки трижды в день не меньше месяца.

Брага на меду и девясиле

Укрепляет организм, повышает иммунитет, увеличивает сопротивляемость воздействию негативных проявлений внешней среды. Чтобы ее приготовить, необходимо в трехлитровую банку насыпать большую горсть измельченных корней, 500 г меда и 100 г дрожжей. Залить теплой (не горячей!) водой, оставив сверху место для брожения. Накрыть специальной крышкой для приготовления вина или обычной резиновой перчаткой, сделав в ней несколько проколов.

Хранить в теплом темном месте до окончания брожения. Готовую брагу процедить, хранить в холодильнике. Принимать утром и вечером по 100 мл.

Рекомендация: Народные целители советуют после каждого приема девясила съедать 2-3 ложки растопленного свиного жира, который усиливает действие лекарственного снадобья.

Особенности заготовки девясила

Многие лекарственные травы можно заготавливать собственноручно, не уповая на довольно сомнительное качество сырья, продаваемое в аптеках или у бабок на рынке. Но самостоятельный сбор девясила может быть затруднен. Ведь наиболее эффективны лечебные свойства трехлетней травы, а у дикорастущего растения сложно определить возраст.

Из-за этого дикий девясил давно окультурили, стали выращивать в специальных питомниках лекарственных трав, чтобы донести до потребителя максимально полезное и эффективное сырье, достигшее определенного возраста.

Противопоказания к лечению девясилом

Категорически противопоказано принимать снижающие выработку желудочных ферментов настои и отвары из корня девясила людям с пониженной кислотностью. Но вот вино, настоянное на растении, имеет обратный эффект и повышает кислотность, а это запрещено при язве и гастрите с повышенной кислотностью.

Противопоказаний следует придерживаться беременным, женщинам с сильными менструальными кровотечениями и при других гинекологических заболеваниях, связанных с обильными выделениями.

Нельзя употреблять растение людям с острой формой любой болезни почек и мочевыводящих путей. Хронические их заболевания допускают умеренное применение травы со строгим соблюдением дозировки и периодичности приема.

Передозировка или слишком длительное применение лекарственного растения может вызвать аллергическую реакцию, отравление. Отравление девясилом сопровождается общей слабостью, одышкой, неконтролируемым слюнотечением, угнетенным состоянием, нарушением работы сердца, коматозным состоянием, требует госпитализацию.