Выделения у женщины являются нормой, если не доставляют ей дискомфорта, нет отклонений в характере менструального цикла. Любое изменение цвета, объема, запаха выделений воспринимаются как признак заболевания. Но в некоторых случаях это не является патологией. Поэтому важно знать, когда стоит немедленно идти к врачу, а когда можно отнестись к изменениям спокойно. Если появляются прозрачные, напоминающие сопли выделения, необходимо обращать внимание не только на их цвет, но также на запах и консистенцию, в случае сомнений сразу обращаться к врачу.

Какие выделения являются нормой

Физиологические вагинальные выделения играют в организме женщины важную роль. Они увлажняют влагалище, защищая его поверхность от повреждения во время полового акта. Важной функцией белей является поддержание во влагалище нормальной бактериальной среды и кислотности, необходимой для предотвращения проникновения в матку патогенных микроорганизмов.

Бели состоят из слизи, вырабатываемой железами шейки матки и преддверия влагалища, а также в ней содержатся жидкости, которые просачиваются через стенки этого органа из кровеносных и лимфатических сосудов. Нормальная слизь напоминает по консистенции сопли. Ее плотность и прозрачность зависит от содержания в ней белков и муцинов (белков, молекулы которых содержат полисахаридные цепочки).

В норме выделения, напоминающие сопли, должны иметь следующие показатели:

Они должны быть прозрачными, имеющими слегка белый или бежевый оттенок. У них не должно быть неприятного запаха. Слабокислый аромат может присутствовать из-за наличия в микрофлоре влагалища полезных лактобактерий, препятствующих размножению инфекции. Слизь не должна пениться, содержать комки или примеси крови.

Кроме того, бели не должны быть чересчур обильными, вызывающими раздражение вульвы и промежности, возникновение зуда и жжения во влагалище.

Когда появление слизистых белей считается нормой

У женщин репродуктивного возраста плотность слизи меняется в ходе менструального цикла. Это вызвано колебаниями соотношения женских половых гормонов эстрогенов и прогестерона. Сразу после месячных плотность максимальная, в шейке образуется пробка из слизи, чтобы в матку не могла попасть сперма, в ней восстановилась слизистая оболочка. Затем в первой фазе цикла слизь постепенно разжижается, к моменту овуляции она становится жидкой и вязкой, напоминающей сопли. Именно в этот момент (в середине цикла, когда происходит овуляция) появляется максимальная возможность встречи зрелой яйцеклетки со сперматозоидами и оплодотворения. Затем слизь опять густеет.

Перед входом во влагалище расположены так называемые бартолиновые железы, вырабатывающие слизь для устранения «сухости влагалища». В момент половой близости выработка смазки резко усиливается, у женщины появляются обильные прозрачные, тянущиеся, как сопли, бели.

Иногда слизистые выделения без запаха могут появиться вне зависимости от фазы цикла как аллергическая реакция на какие-либо продукты или лекарства. Чувствительная репродуктивная система у женщин может отреагировать появлением таких белей на смену окружающей обстановки, климата.

Примечание: Иногда в нормальных слизистых выделениях присутствуют незначительные примеси крови, которые быстро исчезают. Они появляются в момент овуляции (разрыва фолликула), а также в момент внедрения оплодотворенной яйцеклетки в слизистую оболочку матки (эндометрий. Это так называемое имплантационное кровотечение. Кровянистые бели могут быть нормой и в первые месяцы после начала приема противозачаточных таблеток или установки спирали.

Выделения при беременности

Образование слизистых белей возможно также при беременности, когда в организме происходит резкая смена гормонального фона. Если обильная белая слизь не вызывает у женщины дискомфорта и не содержит крови, то ее образование считается нормой. Во втором триместре повышается плотность белей, они становятся вязкими.

Появление примесей крови означает, что по какой-то причине появилась угроза выкидыша или начинаются преждевременные роды. Кровь может появиться при внематочной беременности.

Выделения после родов

После родов выделения постепенно превращаются из обильной кровавой слизи, напоминающей месячные, в тянущиеся бесцветные сопли, не имеющие запаха. Если женщина кормит грудью, то у нее имеются скудные густые прозрачные выделения желтоватого цвета. После восстановления месячных выделения приобретают обычный вид.

Выделения при климаксе

В этот период происходит перестройка гормонального фона в связи с прекращением нормального функционирования яичников. Нормальные слизистые бели становятся скудными. Сухость влагалища, истончение слизистой оболочки нередко приводит к возникновению воспалительных и инфекционных процессов в половых органах. При этом появляются патологические выделения, которые после соответствующего лечения исчезают.

Опасность представляют, как правило, мажущие слизистые бели с кровью. В этом возрасте кровотечения чаще всего являются симптомом раковых заболеваний.

Видео: Нормальные и патологические выделения из влагалища

Причины появления патологических белей, напоминающих сопли

Признаками патологии являются:

наличие у слизи яркой желтой, зеленой, коричневой или серовато-белой окраски;

появление у прозрачных выделений резкого запаха гнили, прокисшего молока или тухлой рыбы;

наличие в них прожилок или сгустков крови в течение продолжительного времени;

пенистая или творожистая консистенция слизи;

образование слишком большого количества слизи, похожей на водянистые сопли.

Причиной патологии могут быть заболевания половых органов, вызванные проникновением инфекции, возникновением воспалительных процессов, гормональными нарушениями в организме.

Выделения с кровью

Появление кровянистых белей говорит либо о травмировании слизистых оболочек влагалища или вульвы, либо об образовании в половых органах опухолей, участков воспаления с повреждением сосудов.

Заболевания шейки матки (эрозия, дисплазия, лейкоплакия). Все они связаны с повреждением слизистых оболочек, появлением на поверхности шейки язв, трещин, участков ороговения. Они начинают кровоточить при ходьбе, смене положения тела. Симптомом патологий нередко является появление болезненных ощущений и кровянистых выделений во время полового акта. Причиной таких заболеваний становятся гормональные нарушения, повреждение тканей шейки матки во время родов, абортов, гинекологических операций, грубого полового акта.

Миома матки. Это доброкачественная опухоль внутри или на наружной поверхности матки. Патологическое развитие тканей и сосудов приводит к постоянному появлению крови в слизистых белях, которые не имеют отношения к месячным и не связаны с процессами цикла.

Эндометриоз – неправильное развитие эндометрия, патологическое разрастание сосудистой сети, разбухание слизистой, забрасывание ее частиц в яичники, брюшину и другие органы. При этом заболевании в слизистых выделениях можно увидеть сгустки крови и частиц поврежденного эндометрия. Из-за внутреннего кровотечения они окрашены обычно в коричневый цвет. Могут быть как обильными, так и скудными (мажущими).

Полипы эндометрия или шейки матки представляют собой образования на тонкой ножке, которые легко повреждаются и кровоточат.

Злокачественные опухоли матки или яичников. Прожилки крови и комки появляются из-за разрушения тканей.

Замечание: При появлении доброкачественных или злокачественных новообразований в матке прозрачные слизистые выделения с примесями крови могут переходить в обильные межменструальные маточные кровотечения.

Такие заболевания обычно появляются при возникновении в организме гормональных сдвигов, связанных с возрастом, изменением физиологического состояния, употреблением гормональных препаратов.

Слизистые бели с необычными признаками

Запах и цвет выделений, похожих на сопли, меняется при возникновении в организме воспалительных процессов после оперативного вмешательства, в результате снижения иммунитета, переохлаждения организма, нарушения микрофлоры влагалища из-за приема антибиотиков. Особенность патологических выделений в том, что они появляются вне всякой связи с процессами цикла, продолжаются и после менструации, когда слизь должна быть самой густой и вырабатываться в ничтожном объеме.

Вульвовагинит, цервицит, эндометрит, сальпингоофорит – все это воспалительные заболевания внутренних и наружных половых органов, проявлением которых является наличие обильных зловонных слизистых выделений желтого или зеленого цвета.

Молочница – грибковое поражение влагалища, имеющее яркие симптомы, среди которых изменение характера выделений, появление у них молочно-белой окраски, консистенции и запаха творога.

Венерические заболевания. При этих заболеваниях у женщины характер выделений также меняется: густая тягучая слизь, напоминающая сопли, превращается в обильную пенящуюся жидкую массу серого цвета при хламидиозе, неоднородную, дурно пахнущую серую слизь с желто-зеленым оттенком при гонорее, трихомониазе, генитальном герпесе, микоплазмозе.

Бактериальный вагиноз – нарушение состава микрофлоры во влагалище. Появляются соплеобразные, пахнущие рыбой бели.

При появлении любых признаков патологии в выделениях необходимо побывать на приеме у гинеколога. Здесь будет проведено обследование для выяснения причины, назначено адекватное лечение.

Видео: Желтые выделения у женщин после секса