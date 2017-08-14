Многие заболевания женской половой сферы протекают почти бессимптомно, не вызывая нарушений менструального цикла. Между тем, в основе любых патологических изменений в состоянии репродуктивных органов лежат, как правило, гормональные отклонения или воздействие инфекции. Только врач может помочь установить причину изменения характера выделений, появления болезненных ощущений внизу живота. Даже незначительные проявления подобного рода могут быть симптомом заболеваний, которые являются предвестниками рака. К таким заболеваниям относят лейкоплакию шейки матки.

Характеристика заболевания

При гинекологическом осмотре примерно у 5% женщин репродуктивного возраста обнаруживаются поверхностные изменения в состоянии слизистой оболочки шейки матки (плоского многослойного эпителия на участке, выходящем во влагалище). При этом на поверхности наблюдаются выпуклые ороговевшие участки, которые выглядят, как светло-серые бляшки. Женщине ставится диагноз лейкоплакия шейки матки.

Иногда такие бляшки обнаруживаются и внутри шейки, на поверхности цилиндрического эпителия цервикального канала. Опасность состоит в том, что резкое утолщение и ороговение эпителиальной ткани, если процесс не остановить, может привести к возникновению рака (это происходит у 30% больных). Хотя лейкоплакия не является злокачественным заболеванием, но ее считают предраком. Если своевременно не провести эффективное лечение, то оно переходит в рак шейки матки.

Кератоз

Изменение структуры поверхности эпителия, в результате которого теряется его эластичность, называют кератозом. Ороговевшая поверхность может выглядеть по-разному в зависимости от типа поражения тканей:

при паракератозе пораженные участки выглядят сморщенными, так как происходит неполное ороговение слоев оболочки, эластичность ткани нарушается частично;

при гиперкератозе происходит многослойное усиленное ороговение слоев эпителия (участки становятся плотными, выступающими над остальной поверхностью);

при акантозе появляются образования, напоминающие бородавки.

Виды лейкоплакии

В зависимости от характера изменений различают несколько видов лейкоплакии шейки матки:

простую (плоскую - атипичные клетки в тканях отсутствуют);

эрозивно-язвенную;

веррукозную (в виде бляшек и бородавок).

Эрозивная и бородавочная (пролиферативные) формы заболевания связаны с образованием атипичных клеток и являются предраковыми.

Участок лейкоплакии может быть единственным, их может быть несколько.

Видео: Что такое лейкоплакия. Насколько она опасна

Лейкоплакия при беременности

Обнаружение у женщины лейкоплакии во время беременности не является поводом для ее прерывания, так как не представляет угрозы развитию плода. Однако за состоянием эпителия ведется постоянное наблюдение, так как ороговение и снижение эластичности могут стать причиной выкидыша или преждевременных родов. В редких случаях происходит злокачественное перерождение поврежденных клеток.

Совет: При планировании беременности специалисты советуют пройти полное гинекологическое обследование, чтобы обнаружить лейкоплакию шейки матки и другие патологии заранее, провести соответствующее лечение.

Симптомы лейкоплакии

Специфических симптомов такое поражение шейки матки не имеет. Зачастую его обнаруживают при гинекологическом осмотре случайно.

Как правило, при этом заболевании женщина чувствует зуд во влагалище, жжение в момент мочеиспускания, так как во влагалище и в вульве появляются кровоточащие микротрещинки. Могут возникать боли в промежности, особенно при ходьбе.

Предупреждение: Женщину должно насторожить ощущение дискомфорта и болезненности при половом акте. Оно вызвано травмированием участков шейки, пораженных лейкоплакией. При наличии такого симптома не следует откладывать визит к гинекологу.

Причины лейкоплакии

Основными причинами патологических изменений в состоянии эпителия и возникновения лейкоплакии шейки майки являются гормональные отклонения, приводящие к избыточному содержанию эстрогенов в организме, менструальные нарушения, а также инфекционно-воспалительные заболевания шейки. Способствовать возникновению такой патологии может случайное механическое повреждение слизистых оболочек в ходе выскабливания или аборта, воздействие веществ, способных вызвать химический или термический ожоги.

Гормональные и менструальные нарушения

Гиперэстрогения возникает в результате сбоя в работе гипофиза. Гормоны, которые в нем вырабатываются, регулируют содержание в организме женских половых гормонов эстрогенов и прогестеронов. При избытке эстрогенов у женщины возникает такое отклонение, как отсутствие овуляции в менструальном цикле. Прямым следствием этого является неправильное развитие слизистых оболочек матки в результате недостатка прогестерона.

Другой причиной избытка эстрогенов становится употребление женщиной препаратов заместительной гормональной терапии, использование оральных и внутриматочных противозачаточных средств. Возникновению нарушений способствует наступление беременности или возрастные изменения в состоянии репродуктивных органов.

Аменорея и олигоменорея. Отсутствие менструаций в течение более 6 месяцев (аменорея), а также слишком короткие (меньше 3 дней) месячные (олигоменорея) могут быть наследственной особенностью организма женщины. В некоторых случаях это становится проявлением неправильного образа жизни, питания, а также нарушения гормонального фона из-за различных заболеваний.

Заболевания матки и придатков

Воспалительно-инфекционные заболевания. Причиной лейкоплакии шейки матки становится образование спаек и рубцов в тканях после воспалительных заболеваний, таких как эндометрит (процесс в полости матки), аднексит (в яичниках), сальпингит (в трубах матки), цервицит (в шейке), кольпит (во влагалище).

Воспалительные процессы неизбежно возникают при попадании в органы инфекции бактериальной и вирусной природы. В некоторых случаях заражение происходит только при половом сношении (например, гонореей, трихомониазом, сифилисом, генитальным герпесом и другими венерическими заболеваниями). Возбудители других инфекционных заболеваний (например, молочницы, цитомегаловирусной инфекции) передаются как при половом контакте, так и бытовым путем.

Нередко причиной лейкоплакии оказывается заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), хламидиозом, микоплазмозом, уреаплазмозом. Воспалительные заболевания возникают, если в организме активизируется условно-патогенная микрофлора при снижении иммунитета, длительном употреблении антибиотиков, антидепрессантов и других лекарств.

Эктопия шейки матки. Причиной повреждения и видоизменения слизистой может быть смещение эпителиальных слоев цервикального канала и зева шейки, выворачивание канала в область влагалища (эктропион).

Видео: ВПЧ как причина заболеваний шейки матки

Диагностика лейкоплакии

Диагностировать лейкоплакию шейки матки можно уже по характерным пятнам на поверхности, которые обнаруживаются при обычном гинекологическом осмотре. Для того чтобы определить, кератозом какого вида поражена шейка, существуют ли в слизистой атипичные или раковые клетки, насколько глубока область поражения, используются следующие методы обследования:

Общий анализ крови и мочи для установления наличия воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы. Биохимический анализ крови на сахар, белок (позволяет диагностировать нарушение обмена веществ, способствующее возникновению гормонального сдвига в организме). Анализ крови на гормоны. Необходим для определения соотношения половых и других гормонов, от содержания которых зависит характер цикла, длительность месячных. Анализ крови на онкомаркеры, на различные виды инфекции. Бактериологический анализ мазка из шейки матки для установления характера микрофлоры. Биопсия тканей с поверхности шейки с последующим исследованием под микроскопом (гистологический анализ для определения видов инфекции), кольпоскопический осмотр шейки матки. УЗИ органов малого таза позволяет обнаружить патологии в строении и форме матки, наличие участков воспаления в различных ее отделах.

Все эти методы определяют причину появления у женщины лейкоплакии шейки, степень опасности злокачественного перерождения, позволяют выбрать оптимальный способ лечения.

Лечение лейкоплакии

Лечение лейкоплакии шейки матки проводится различными хирургическими методами. Необходимо выскабливание или разрушение пораженных тканей другим способом. Перед назначением хирургических процедур проводится лечение воспалительных и инфекционных заболеваний, ставших причиной лейкоплакии. Для этого используются антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства.

Примечание: Для лечения сопутствующих болезней нельзя использовать такие средства, как облепиховое масло, лекарства на основе алоэ и шиповника. Они способны ускорить процесс развития атипичных клеток и их перерождения в раковые.

Для разрушения и удаления участков лейкоплакии используются специальные химические вещества, лазерные лучи, криоагенты, электрический ток. Хирургическое удаление участков лейкоплакии производится в тех случаях, когда поражение глубокое, образуются грубые рубцы и наблюдается увеличение шейки матки или ее непроходимость.

При небольшой лейкоплакии проводится лишь наблюдение за состоянием шейки матки и устранение сопутствующих заболеваний. Для повышения иммунитета применяются препараты «Галавит», «Амиксин» и другие, а также витаминные комплексы. Гормональный фон восстанавливается с помощью препаратов нового поколения с прогестероном, таких как «Дюфастон».

Химическая деструкция

Проводится обработка солковагином, который является смесью азотной, уксусной и щавелевой кислот. Глубина некроза ткани после обработки - 2.5 мм.

Недостатком метода является возможность неточного воздействия и ожога соседних тканей. Метод малоболезненный, наркоза не требуется. Рекомендуется использовать такую деструкцию для устранения лейкоплакии у молодых нерожавших женщин.

Диатермокоагуляция

Производится прижигание пораженной ткани электрическим током. Недостатками метода являются длительное заживление с образованием рубца на шейке матки, возможность кровотечения во время операции и в период заживления.

Метод достаточно болезненный, могут возникать такие осложнения, как длительные послеоперационные боли внизу живота, развитие эндометриоза, нарушение цикла, рецидивирование заболевания. Метод не применяется для лечения девушек и женщин, планирующих в будущем беременность.

Криодеструкция

Вымораживание пораженной ткани жидким азотом. Процедура длится несколько минут. Имеется высокая вероятность полного выздоровления и отсутствия рецидивов. Нередко используется при лечении женщин, которые в будущем планируют рождение ребенка.

Лазерное выпаривание

Производится бесконтактное воздействие на участок лейкоплакии шейки матки узким лазерным лучом. У этого метода имеется ряд преимуществ: безболезненность, отсутствие возможности занесения инфекции, отсутствие кровотечения, послеоперационного рубца. Для лечения молодых женщин этот метод является наиболее подходящим.

Послеоперационное лечение

После хирургического лечения лейкоплакии назначается восстановительное лечение противовоспалительными, обезболивающими препаратами и антибиотиками. Используются также кератопластические средства, которые способны размягчать поверхность шейки после удаления лейкоплакии, способствуют нормальному заживлению. Для этого применяется ихтиоловая мазь, резорцин и другие средства.

После операции женщина должна избегать любого физического напряжения, тепловых процедур, перегрева.

Профилактика лейкоплакии

Лейкоплакия шейки возникает как последствие различных патологий в организме, поэтому особого внимания требует своевременное лечение воспалительных и инфекционных заболеваний. Необходимо принимать меры для предотвращения заражения венерическими инфекциями (использовать презервативы, избегать беспорядочных половых связей). Пользуясь лекарственными препаратами гормонального, антибактериального действия, необходимо строго соблюдать схему приема и дозировку, назначенную врачом.

Недопустимо заниматься самолечением при симптомах заболевания мочеполовых органов. При возникновении нарушений менструального цикла необходимо обязательно посетить врача и выяснить их причину.