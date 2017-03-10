Кокосовое молоко еще недавно было не слишком известным продуктом для среднестатистического рациона наших соотечественников. Тем не менее, оно быстро завоевало популярность благодаря высоким питательным свойствам, пользе для организма и приятному нежному вкусу. Его экзотический аромат привлекает любителей необычного, а целебные качества – приверженцев здорового образа жизни.

Польза кокосового молока

Кокосовое молоко – пищевой продукт, который получают путем отжима белой мякоти кокоса и дальнейшего разведения водой полученного густого крема. Это тягучая сладковатая жидкость, ее цвет и консистенция во многом напоминают привычное коровье молоко, хотя эти напитки имеют принципиально разные происхождение и свойства.

Продукт широко используется в индийской и азиатской кухнях для приготовления различных блюд и коктейлей. Он придает пище легкий сливочный привкус и делает ее консистенцию нежной и бархатистой. При термической обработке кокосовое молоко не створаживается, поэтому отлично подходит для тушения мяса и морепродуктов, создания необычных соусов.

Во многих рецептах, где используется молоко животного происхождения, его можно заменить кокосовым. Этот несложный прием поможет добавить привычным блюдам привкус экзотики и разнообразить повседневное меню. Оно не содержит холестерина и богато грубыми растительными волокнами, благотворно влияющими на процесс переваривания пищи.

Предупреждение болезней

В качестве пищевого продукта наибольшую пользу кокосовое молоко приносит людям, страдающим сердечно-сосудистыми патологиями. Жирные кислоты в его составе угнетают жизнедеятельность микроорганизмов, вызывающих отложение атеросклеротических бляшек на артериальных стенках, что значительно снижает риск развития кардиологических болезней. Обилие калия, в свою очередь, нормализует кровяное давление.

Роль компонентов молока кокоса для укрепления иммунитета и избавления от синдрома хронической усталости сложно переоценить. Лауриновая и каприновая кислоты в организме человека преобразуются в соединения, способные эффективно бороться с бактериями, грибками и вирусами. Продукт можно включать в рацион во время приема антибиотиков, что усиливает их действие и ускоряет процесс выздоровления.

Для похудения и очищения

Кокосовое молоко, несмотря на обилие липидных соединений в его составе, наилучшим образом подходит для диет, целью которых является борьба с лишним весом. Именно нехватка «здоровых жиров» часто служит одной из причин увеличения массы тела сверх нормы. Напиток быстро насыщает даже при употреблении его в небольших количествах и приводит в порядок работу рецепторов головного мозга, отвечающих за контроль аппетита.

Нормализация работы щитовидной железы и очищение желудочно-кишечного тракта от патогенной микрофлоры с помощью кокосового молока благотворно сказываются на состоянии обмена веществ и также способствуют похудению. Полезно употреблять этот продукт и при лечении гастрита или язвы.

В среде вегетарианцев принято считать растительные виды молока полноценной заменой обычных. Безусловно, при непереносимости лактозы или аллергии на молочные белки кокосовый напиток может служить ценным источником кальция и фосфора в рационе, и при правильно подобранном меню употребление коровьего или козьего молока и продуктов из него не потребуется.

Однако расценивать кокосовое молоко как аналог коровьего неверно: каждое из них является самостоятельным продуктом питания. Их состав и пищевые качества имеют серьезные отличия, которые не позволяют говорить о том, чтобы использовать один напиток вместо другого.

Видео: Мнение Елены Малышевой о полезных свойствах кокосового молока в передаче «Жить Здорово!»

Применение кокосового молока в косметологии

Питательные свойства кокосового молока находят широкое применение в косметологии. Оно увлажняет, успокаивает и восстанавливает кожу, заживляет царапины, угнетает развитие инфекции и разглаживает морщины.

Ежедневное умывание молоком кокоса лечит акне, очищает и освежает кожу, возвращает ей упругость и молодость. Процедура помогает подтянуть овал лица и оказывает профилактику «оплывания» его контура. Для этой цели продукт можно использовать в чистом виде или смешивать с лосьоном.

Массаж кожи головы с кокосовым молочком насыщает волосяные фолликулы питательными веществами, ускоряя рост прядей и оказывая кондиционирующее действие. Оно хорошо помогает в лечении сухой и зудящей кожи, избавляет от перхоти и устраняет неприятный блеск волос, возникающий при повышенной секреции сальных желез.

Видео: Маска для волос с молоком кокоса

Опасные свойства кокосового молока и противопоказания

Экзотическое происхождение напитка, как ни странно, не делает его опасным для непривычного организма и не награждает повышенной способностью вызывать аллергию. Наоборот, он хорошо усваивается и относится к списку продуктов, облегчающих проявления этого заболевания даже у маленьких детей.

Встречаются, конечно, и индивидуальные аллергические реакции на кокосовое молоко, в этом случае употребление его запрещено. Перечень противопоказаний включает в себя также непереносимость фруктозы.

В детский рацион кокосовое молоко вводят не раньше 10-12 месяцев и не слишком часто используют в повседневном меню. На нем можно изредка готовить блинчики или варить каши. Перед первым его применением лучше проконсультироваться с педиатром.

Неприятность состоит в том, что найти свежий напиток достойного качества в северных широтах – непростая задача. Использование токсичных консервантов и стабилизаторов переводит кокосовое молоко промышленного изготовления в разряд опасных продуктов, способных нанести серьезный вред здоровью человека.

Как выбрать кокосовое молоко

Существует несколько правил, которых следует придерживаться, выбирая кокосовое молоко для семейного стола:

Нужно внимательно изучить состав продукта: должны присутствовать только вода и концентрированное молоко кокоса. Небольшой срок хранения также косвенно свидетельствует об отсутствии консервантов или использовании их в незначительном количестве. Пастеризованное кокосовое молоко не нанесет вреда организму, поскольку его масла не образуют трансжиров при нагревании, зато срок годности такого продукта может быть увеличен.

Процент жирности не влияет на свойства напитка принципиальным образом. Более жирные его разновидности отлично подойдут для приготовления блюд азиатской кухни, карри, супов и десертов. Допускается при желании разбавлять его водой втрое или даже вчетверо.

Приготовление кокосового молока в домашних условиях

Свежее кокосовое молоко можно приготовить и дома. Для этого потребуется измельчить мякоть плода с помощью мелкой терки или блендера. Образовавшуюся массу залить кипятком и оставить настояться в течение 30 минут, а затем хорошо отжать стружку. Из одного спелого кокоса получается около 250 мл молока и неполный стакан стружки, пригодной для использования в кулинарии.

Другой способ приготовления напитка заключается в использовании кокосовой стружки, чипсов или хлопьев хорошего качества, которые легко можно найти в магазинах здорового питания. Выбирать следует продукты без сахара и иных химических ингредиентов. Горсть хлопьев с небольшим количеством горячей воды обрабатывают с помощью блендера, дают настояться и процеживают.

Свежий напиток требуется хранить при температуре 0-5°C не более суток. Его можно заморозить, это позволит сберечь целебные свойства наилучшим образом, а размораживать продукт оптимально естественным путем, перемещая посуду с молоком кокоса в холодильный отсек по мере необходимости.

Совет: Если при хранении на холоде напиток загустел слишком сильно, его можно подогреть на водяной бане или поместить в кипяток на 5-6 минут, а затем хорошо размешать или встряхнуть.

Видео: Рецепт кокосового молока

Состав кокосового молока

Основная доля компонентов в составе напитка приходится на липидные вещества – их концентрация чрезвычайно высока. Эта особенность кокосового молока не наносит вреда организму и не способна послужить причиной негативных последствий для фигуры, поскольку почти половина из них представлена лауриновой кислотой.

Энергетическая ценность продукта составляет 230 кКал. Он является значимым источником клетчатки, калия и витаминов группы B, фолиевой кислоты, железа, фосфора, магния, цинка и селена.

Пищевая ценность кокосового молока (на 100 г продукта)