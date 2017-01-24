Топленое молоко – необычный продукт, оно широко применяется в кухне славянских народов, но почти неизвестно за ее пределами. Главное его достоинство – способность выдерживать долгий срок хранения в темном прохладном месте без потери вкусовых свойств. В то же время его полезные качества для питания человека на сегодняшний день подвергаются сомнению.

Полезные свойства и применение продукта

Топленое молоко применяется как самостоятельный продукт питания, для приготовления ряженки, варенца, соусов, кремов, теста для выпечки. Пироги и печенье на его основе получаются особенно вкусными.

Частичное испарение влаги в процессе приготовления продукта способствуют увеличению концентрации некоторых полезных веществ в составе по сравнению с обычным молоком. Это свойство делает его незаменимым в рационе женщин, вынашивающих младенца, поскольку помогает решить проблему железодефицитной анемии беременных, сберечь их зубы, скелет и волосы, а также предупредить развитие рахита у ребенка.

Топленое молоко способствует сохранению зрения, поддерживает иммунитет в состоянии «боеготовности», гармонизирует функционирование желез внутренней секреции. Оно улучшает работу нервной системы, помогает ее восстановлению, благотворно влияет на состояние сердца и сосудов, избавляет от головной боли.

Дети любят этот напиток за необычный приятный вкус, его можно принимать с медом или наливать в чай. Продукт допустимо понемногу добавлять в рацион годовалого малыша, но полностью заменять им обычное молоко не стоит. Простокваша из топленого молока получается более сладкой и плотной, поэтому может служить отличным дополнением к завтраку или десертом.

Пожилым людям и тем, кто борется с избыточным весом, предпочтительно выбирать напиток с пониженным содержанием жира либо готовить его самостоятельно из обезжиренного продукта. Натуральному свежему молоку с частного подворья достаточно отстояться несколько часов в емкости с широким горлышком, после чего можно будет легко удалить ложкой верхний слой – сливки.

Отмечена более высокая усвояемость топленого молока по сравнению с пастеризованным и сырым, в некоторых случаях оно перерабатывается организмом человека даже лучше, нежели простокваша и кефир. Это качество позволяет рекомендовать его к употреблению людям, страдающим сахарным диабетом, аллергией, хроническими патологиями кишечника.

Предупреждение: Нельзя самостоятельно принимать решение о включении в рацион топленого молока людям с перечисленными заболеваниями, для этого требуется консультация лечащего врача.

Польза топленого молока для косметического применения

Топленое молоко широко востребовано в косметологии и медицине. Маски для лица на его основе позволяют сделать кожу мягкой и упругой, снять раздражение и вылечить воспаление. Протирание лица ваткой, смоченной в теплом напитке, может заменить применение питательного крема.

Полезен продукт и для ухода за волосами. Для жирного типа прядей особенно хороша домашняя маска на основе топленого молока и куриного яйца. Для ее приготовления напиток нужно слегка подогреть, вбить в него по очереди желток и белок, добавить каплю масла. Для получения отличного результата достаточно нанести маску на волосы и кожу головы на 30 минут, после чего смыть прохладной водой.

Приготовление напитка

Топленое молоко промышленного производства готовится из предварительно пастеризованного и нормализованного молока. Его выдерживают при высокой температуре (около 90°C) в течение 3 часов, постоянно перемешивая, после чего дают остыть до 40°C и охлаждают.

В старину этот уникальный продукт делали в русской печи, выдерживая в ее тепле сырое цельное молоко в течение суток в глиняных горшках. В условиях современной квартиры приготовить его также несложно.

Основное правило – длительное равномерное нагревание молока в закрытой посуде. В процессе молочный сахар вступает в химическую реакцию с аминокислотами, результаты которой и придают продукту кремовый цвет, особенный запах и карамельный вкус.

Для приготовления топленого молока лучше взять кастрюлю из нержавеющей стали с толстым дном. Молоко необходимо довести до кипения и, как только начнет подниматься пенка, убавить мощность нагрева до минимума. Оно должно томиться на плите несколько часов, при этом его требуется периодически помешивать, чтобы не допустить пригорания, и снимать пенку.

Приобретение продуктом кремового цвета и специфического запаха будет означать, что процесс завершен, а плиту можно выключать. Существуют и другие способы легко приготовить топленое молоко.

Рецепт приготовления топленого молока в термосе

Термос хорошо вымыть, ополоснуть кипятком, перелить в него только что закипевшее молоко. Плотно закупорить и оставить его на 8-12 часов, после чего продукт будет готов.

Рецепт приготовления топленого молока в мультиварке

Молоко вылить в емкость мультиварки, выбрать режим «Тушение» на 6 часов, после окончания программы настроить опцию «Подогрев» еще на 2-4 часа. Прибор позволяет получить продукт, словно из русской печи, при этом помешивать и снимать пенку в процессе приготовления не требуется.

Рецепт приготовления топленого молока в духовке

Духовку разогреть до 180°C, поставить в нее горшочки из глины со свежим молоком. Дождаться его закипания, убавить температуру до 80-100°C, оставить на час до появления золотисто-коричневых пенок. Снизить мощность до 70°C и томить продукт до полной готовности еще около 7 часов. Для получения хрустящей корочки можно оставить посуду открытой, в закрытых горшочках пенка останется мягкой.

Противопоказания к употреблению топленого молока

Список противопоказаний к включению топленого молока в рацион аналогичен таковому же для обычного:

лактазная недостаточность;

аллергия на компоненты молока, особенно казеин;

индивидуальная непереносимость молочных продуктов;

нарушение метаболизма галактозы.

Вред топленое молоко может нанести также здоровью людей, страдающих ожирением, в том числе по причинам гормонального характера.

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Состав продукта

В связи со специфическим способом приготовления топленое молоко имеет много отличий в своем составе от обычного. Количество жира в нем повышено (6%), также оно содержит больше кальция, железа и витаминов A, E. Аскорбиновая кислота и тиамин в процессе длительной тепловой обработки разрушаются практически полностью.

Калорийность продукта составляет не менее 32 кКал для обезжиренной его разновидности и достигает 67 кКал для молока жирностью 4%.

Пищевая ценность топленого молока жирностью 4% (на 100 г продукта)