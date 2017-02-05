Соевое молоко – пищевой продукт растительного происхождения, известный человечеству с древних времен. Напиток чрезвычайно популярен в среде вегетарианцев, поскольку используется в качестве замены обычному молоку, которое напоминает цветом, консистенцией и вкусом. С каждым годом плантации сои растут, так как она служит недорогим источником белка, расширяется и ассортимент товаров на ее основе. Споры об их вреде и пользе для здоровья организма до сих пор не разрешены.

Соевое молоко как продукт питания

Соевое молоко – образное название, данное напитку из-за его схожести с привычным молоком животных. Оно обладает ненавязчивым ароматом и легким сладковатым вкусом, приятной сливочной консистенцией. Так же, как и обычное молоко, оно может скиснуть, из него готовят кефир, йогурт, сыр тофу, пудинг или молочный коктейль. Его часто применяют для производства бульонов и выпечки.

Домашнее приготовление соевого молока легко осуществимо. Для этого достаточно на 2 часа замочить соевые бобы, после чего превратить их в пюре, сварить полученную массу, отфильтровать и остудить. Напиток можно дополнить ванилью, какао, ягодами, морковью, подсластить медом или сахаром.

Видео: Программа «Галилео» о приготовлении соевого молока и тофу

Польза соевого молока

Главное качество соевого молока – его способность насыщать организм человека необходимыми ему протеинами. Соевый белок практически не уступает мясному, он включает в себя 8 незаменимых аминокислот, которые нужны для построения ферментов, регулирующих обмен веществ, полноценного функционирования головного мозга и поддержания иммунитета в работоспособном состоянии.

Соя также богата витаминами группы B, витаминами E и PP, фолиевой кислотой, макро- и микроэлементами. Все они играют важную роль в поддержании здоровья, принимают участие в синтезе гормонов, способствуют восстановлению клеток и тканей, полноценной работе органов. Здоровье, красота и молодость – результаты благоприятного действия соевого молока при его регулярном употреблении в пищу.

Польза соевого молока неоспорима для людей, страдающих непереносимостью белков животного происхождения, молочных продуктов, лактозы, больных галактоземией и сахарным диабетом. Оно помогает сбросить лишний вес тем, кто борется с ожирением, избавляя от излишков липидных соединений, улучшает работу сердца и состояние сосудов, помогает при гиперсекреции и язве желудка, хроническом холецистите.

Соевое молоко показано к употреблению пожилыми людьми, поскольку содержащийся в нем лецитин регулирует количество в крови вредного холестерина, способного стать причиной образования атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и сужения просвета кровеносного русла. Он замедляет старение, улучшает внешний вид кожи, волос и ногтей.

Молоко из сои помогает облегчить течение климакса, способно значительно улучшать самочувствие женщины в этот непростой период, поскольку содержит изофлавоны, эстрогеноподобные вещества. Те же соединения препятствуют развитию остеопороза и появлению его симптомов.

Предупреждение: Количество соевого белка в рационе здорового человека не должно превышать 25 г в сутки.

Опасные свойства соевого молока и противопоказания к его применению в питании

Несмотря на широкое распространение соевых продуктов, важно помнить о том, что они имеют и некоторые вредные свойства, значительно ограничивающие их использование в меню. Вред соевого молока определяется, в частности, высоким содержанием в его составе «антипитательных» соединений, способных провоцировать нарушения в протекании физиологических процессов организма:

сбои в работе желудочно-кишечного тракта, расстройство пищеварения;

склеивание эритроцитов между собой, ухудшение способности крови переносить кислород и выводить углекислый газ;

затруднение усвоения цинка, железа, магния и кальция из-за большого количества фитиновой кислоты в составе продукта;

снижение усвоения белков, затруднения в работе поджелудочной железы.

Детям любого возраста соевое молоко противопоказано, поскольку негативно влияет на формирование эндокринной системы. Фитоэстрогены сои замедляют физическое и умственное развитие детей, способствуют раннему появлению менструаций у девочек. Они угнетают рост нервных клеток и головного мозга, а также служат одной из возможных причин раннего появления симптомов болезни Альцгеймера.

Изофлавон сои замедляет продукцию гормонов щитовидной железы, поэтому соевое молоко противопоказано людям, имеющим связанные с ней заболевания. Это же соединение способно вызвать серьезный гормональный дисбаланс при беременности, нарушая особенное соотношение химических веществ в организме, свойственное этому состоянию в норме. Значительным может оказаться и вред соевого молока во время грудного вскармливания.

Предрасположенность к образованию эстроген-зависимых опухолей и некоторые другие онкологические заболевания также служат серьезным противопоказанием к применению в пищу соевого молока.

Предупреждение: Частое включение в рацион соевого молока может становиться причиной мужского бесплодия.

Важно понимать, что, невзирая на особенности состава, соевое молоко не способно полностью заменить продукты животного происхождения в рационе человека. Оно не обеспечивает организм необходимым ему количеством кальция, меди и цинка, содержит железо в трудной для усвоения «негемовой» форме.

Влияние происхождения продукта на его свойства

Происхождение сои, используемой для производства молока, имеет решающее значение для классификации его как вредного или полезного продукта для здоровья человека. Практически вся соя, выращиваемая в промышленных масштабах за пределами России, является генномодифицированной.

Такие сорта бобовых устойчивы к засухе и болезням, способны расти и плодоносить в условиях применения больших доз удобрений и гербицидов. В результате накопления в тканях растения и его плодах посторонних химических соединений оно становится ядовитым для человека и может вызвать развитие самых различных патологий, включая появление злокачественных опухолей.

Любая соя отличается свойством поглощать из окружающей среды вредные для человека химические соединения, например, свинца или ртути. Поэтому не только трансгенная соя, но и натуральная, выращенная в экологически неблагополучном районе или с применением значительного количества удобрений, небезопасна для питания.

До сих пор нет также и единого мнения о том, какое влияние на здоровье оказывает попадание с пищей в организм человека определенных белковых соединений, используемых для встраивания генов в ДНК растения и получения новых уникальных сортов. Есть высокая вероятность того, что они могут негативно влиять на состояние иммунитета и вызывать аллергическую реакцию.

Производители обязаны наносить на этикетку к продуктам надпись «Содержит ГМО» в случае использования сырья, являющегося результатом генной инженерии. Однако практика показывает, что в большинстве случаев это требование не выполняется, поскольку при проверке образца в лаборатории не всегда удается получить достоверный результат, к тому же подобные анализы стоят очень дорого.

Видео: О соевом молоке в программе «Жить здорово»

Правила выбора и хранения соевого молока

Соевое молоко – не слишком распространенный продукт питания, поэтому выбирать его следует с большой осторожностью:

В составе молока должны быть указаны только соевый экстракт и вода, лучше, чтобы других ингредиентов не значилось, в том числе подсластителей и ароматизаторов. Предпочтение можно отдать напитку, обогащенному витаминами и минералами. Присутствие на упаковке надписи «isolated soya protein» говорит о низком качестве соевого молока, приготовлении его на основе жмыха. Упаковка соевого молока должна быть непрозрачной, поскольку на свету большая часть полезных веществ жидкости разрушается.

Молоко во вскрытой упаковке можно хранить в холодильнике не более 7 дней.

Применение соевого молока в косметологии

В косметических средствах широко применяется соевое молоко как ингредиент масок для лица и волос, увлажняющих и питательных кремов для кожи тела, пилингов. Изофлавоны сои приносят пользу для нормализации секреции сальных желез и в качестве антиоксидантов. Они способны блокировать действие свободных радикалов, защищать клетки от вредного влияния солнечного излучения и повреждений, омолаживать кожные покровы.

Составы для кожи возле глаз с соевым молоком способны быстро справляться с «мешками», припухлостями и темными кругами в этой зоне. Экстракт сои также помогает шершавой и огрубевшей коже ног и рук, лечит легкие формы кожных заболеваний.

В домашних условиях для приготовления маски из соевого молока для лица и волос лучше использовать свежеприготовленный непроцеженный напиток. Его смешивают с любым жирным маслом, применяемым в качестве основы (миндальным, оливковым или персиковым), добавляют яичный желток и наносят полученную массу на лицо, шею, втирают в кожу головы.

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Состав соевого молока

Соевое молоко – уникальный продукт растительного происхождения, поскольку содержит большие количества белковых соединений, в том числе и все незаменимые аминокислоты. В его составе много масла, включающего в себя необходимые для организма триглицериды и липоидные вещества.

Углеводы сои представлены фруктозой, глюкозой, сахарозой, крахмалом, гемицеллюлозой и пектиновыми веществами. Их количество в продукте относительно невелико, что делает его диетическим. Калорийность соевого молока составляет всего 54 кКал.

По количеству липидов соевое молоко сопоставимо с полужирным коровьим. Основная их часть – ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для здоровья человека. Кальция в продукте совсем немного, однако соевое молоко промышленного производства искусственно обогащается этим ценным минералом.

Пищевая ценность необогащенного соевого молока (на 100 г продукта)