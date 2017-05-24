Во время ожидания ребенка женщине следует уделять своему здоровью и образу жизни максимальное внимание. Ведь самочувствие будущего малыша зависит только от того, насколько здорова мама, как правильно питается. Организм сейчас особенно раним и подвержен частым простудам, все силы уходят на развитие новой жизни. Даже легкое недомогание может оказаться серьезной проблемой, а беременным лекарства противопоказаны. Врачи часто рекомендуют использовать ягоды или настой шиповника при беременности. Он является наиболее универсальным и щадящим растительным препаратом.

Чем полезен шиповник для беременной женщины

Шиповник богат витаминами и микроэлементами, но особую ценность представляет наличие большого количества витамина С, известного как наилучшее природное средство для профилактики простудных заболеваний и для избавления от их первых симптомов. Шиповник опережает многие известные фрукты по его количеству, в том числе цитрусовые, а также смородину, на которые у беременных часто бывает аллергия. Шиповник в этом плане более безобиден.

Польза витамина С во время беременности:

другие витамины лучше усваиваются организмом с его помощью;

благотворно влияет на выработку гормонов;

в сочетании с биофлавоноидами (содержащие витамин Р вещества) укрепляет сосуды, уменьшает их ломкость, позволяет сохранить кожу (предотвращает образование растяжек), ногти и волосы в нормальном состоянии;

способствует всасыванию железа в кишечнике, что исключает анемию, которой часто подвержены будущие мамы;

недостаток аскорбиновой кислоты замедляет образование витамина Д в организме.

На заметку: В период беременности женщина должна получать 90-100 мг аскорбиновой кислоты в сутки (100 г сухих ягод содержит 150 мг витамина). Этого достаточно для правильного формирования плаценты и развития плода.

Как принимать шиповник

Любое, даже самое безвредное и очень полезное растительное средство беременной женщине следует принимать только после консультации с курирующим врачом. Он даст рекомендации по частоте приема, суточному количеству необходимого для ее организма средства. Особенно это касается содержащих экстракт растения аптечных препаратов, например, «Холосас».

С помощью шиповника при беременности можно решить большое количество проблем со здоровьем и самочувствием будущей мамы. Главное, правильно его приготовить и принимать в положенных дозах. Из него готовятся отвары, настои, чаи. Во время беременности не следует выпивать более литра напитка из шиповника в день. В больших количествах он сильно нагружает почки, что не рекомендовано женщинам в таком положении.

Все приготовленные средства из шиповника перед применением желательно тщательно процеживать через мелкое ситечко, чтобы находящиеся в нем ворсинки не попадали на слизистую глотки и пищевода, не раздражали ее.

Профилактика простуды, укрепление иммунной системы

Для приготовления профилактического отвара для беременных из шиповника необходимо на литр воды добавлять 8-10 столовых ложек ягод. Ягоды лучше порезать или перекрутить в мясорубке, чтобы в напитке оказалось максимальное количество полезных веществ.

Рецепт средства для защиты от заболеваний

В емкость с двумя стаканами чистой (не водопроводной) воды при температуре 80-86° (приблизительно через 5 минут после кипячения) всыпать две столовые ложки измельченного сухого шиповника. Накрыть плотно крышкой, томить на водяной бане 15-20 минут. Остудить до комнатной температуры, не снимая крышку. После фильтрации выпивать раствор за 2-3 приема в течение дня.

Рецепт напитка для мультиварки

Полезное для поддержания иммунитета в период беременности средство можно приготовить в мультиварке. Стакан измельченных плодов положить в мультиварку, добавить пару долек лимона, залить двумя литрами воды. Установить таймер аппарата на один час в режим «тушение». Выпивать по 2-3 стакана теплого средства в день, добавляя гречишный мед по вкусу.

Важно: При кипячении шиповник теряет все свои лечебные свойства, поэтому отвар следует только доводить до кипения и сразу же выключать, оставив настаиваться под крышкой на некоторое время. Лучше отвар готовить вечером, тогда за ночь он настоится должным образом.

Для предотвращения простудных заболеваний

Действие:

Во время беременности ослабленный организм женщины чутко реагирует на малейшие изменения погоды, температурные перепады и сквозняки. Поэтому часто, особенно осенью и весной, будущая мама начинает замечать первые признаки заболевания: насморк, легкий озноб, повышение температуры. Остановить прогресс нежелательной болезни можно с помощью отвара шиповника.

Применение:

Пять столовых ложек измельченных сухих ягод шиповника залить литром холодной воды. Довести до кипения, снять с огня, укутать и оставить настаиваться. Пить вместо чая с лимоном, медом, вареньем. В первый день лечения желательно минимизировать прием пищи. Принимать в течение недели, постепенно уменьшая суточную дозу. Для получения наиболее полезного и насыщенного витаминами средства шиповник следует настаивать не менее семи часов.

При отеках и токсикозе

Отеки лица, рук и ног в период беременности – явление закономерное и часто встречающееся. Их появление обусловлено естественными гормональными изменениями в организме, но это не значит, что можно все пускать на самотек. Отеки – это скопление жидкости в тканях, без должного лечения вызывают проблемы с почками, приводят к тромбозу, нарушению работы всех внутренних органов, провоцируют выкидыш.

Легкий мочегонный эффект шиповника поможет при беременности вывести лишнюю жидкость из организма. Для профилактики отеков и улучшения состояния при их появлении можно выбрать один из способов употребления шиповника, что поможет предотвратить отеки:

Съедать в течение дня 5-7 ягод свежего шиповника. Измельченные сухие плоды засыпать в заварочный чайник, залить кипятком, настаивать не менее 10 минут. Выпивать в течение дня стакан напитка. 40 гр. (2 ст. л.) шиповника измельчить, засыпать в термос, залить 500 мл горячей воды (выдержанной после кипения 5-7 минут). Настаивать на протяжении ночи.

Не следует надеяться на шиповник, если к утру припухлости на теле не исчезают. В этом случае следует незамедлительно обратиться к курирующему гинекологу.

Рецепт напитка от токсикоза

Действие:

Если начать пить шиповник при беременности с первых дней, то можно значительно ослабить проявление токсикоза или полностью избежать его.

Применение:

70-80 ягод измельчить, залить стаканом холодной кипяченой воды. Настояв два часа, поставить на огонь и довести до кипения. Убавить огонь так, чтобы настой не кипел, а упаривался не меньше часа. Залить готовое средство в термос, оставить на ночь для полного настаивания. Принимать не более трех стаканов в день на протяжении месяца. При необходимости продолжить пить сок следует спустя две недели. Если напиток покажется слишком кислым, можно разбавить его медом по вкусу.

Польза шиповника после родов

В первые дни после родов отвар из шиповника способствует остановке кровотечения, укреплению организма, быстрейшему восстановлению сил. Принимать его следует 3-4 раза в день по полстакана.

Видео: Как правильно заваривать шиповник

Противопоказания

Во время беременности шиповник в любом виде не рекомендован при:

индивидуальной непереносимости;

кожных заболеваниях;

проблемах с желудком, поджелудочной железой, печенью, почками;

повышенной кислотности;

пониженном или повышенном давлении;

заболевании сердечно-сосудистой системы;

нарушении работы ЖКТ и запорах;

склонности к тромбообразованию.

Все чаи и отвары из шиповника содержат большое количество кислоты, что плохо влияет на зубную эмаль. Желательно после его приема прополоскать полость рта водой.