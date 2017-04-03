Повсеместная распространенность глистов и легкость, с которой происходит заражение ими человека (особенно маленьких детей), способна вызвать растерянность. Медицинские препараты, предназначенные для борьбы с паразитическими червями, характеризуются солидным списком побочных эффектов и высокой токсичностью, поэтому их нельзя принимать без серьезных показаний. Семечки тыквы, в свою очередь, могут применяться для лечения и профилактики гельминтозов практически ежедневно и с пользой для здоровья.

Механизм действия тыквенных семечек

Семечки тыквы являются природными «таблетками» против глистов, поскольку их основной белок кукурбитин служит активным веществом, вызывающим паралич и гибель кишечных паразитов. Наибольшее его количество отмечается в пленке, расположенной между кожурой семени и его ядром, поэтому в большинстве рецептов упоминается, что продукт нужно использовать неочищенным.

Благодаря особенностям действия тыквенных семечек на глистов, погибшие черви не задерживаются в организме и быстро выводятся естественным образом. При этом они не повреждают слизистые ткани стенок и не нарушают обычную работу кишечника.

Тыквенное семя эффективно избавляет от лямблий и круглых червей (остриц, аскарид), ленточных червей (бычьих и свиных цепней), останавливает рост незрелых глистов, относящихся к группе печеночных сосальщиков. Оно показано к применению в случаях, когда современные антигельминтные лекарства употреблять нельзя: при беременности, заболеваниях почек, печени и сердца, в пожилом и детском возрасте.

Предупреждение: Во время беременности все мероприятия по выведению глистов должны быть согласованы с врачом.

Тыквенное масло

Зерна тыквы особенно востребованы как источник масла, которое также способно справляться с одноклеточными паразитами и глистами. Оно содержит кукурбитин в меньшем объеме, зато применять его проще, поскольку не приходится съедать большие количества семян.

Масло принимают 3 раза в день по 1 чайной ложке за 30 минут до еды или через 2 часа после. Курс терапии составляет 10 дней. Мягкое действие средства позволяет использовать его для детей в такой же дозировке. В целях профилактики заражения достаточно принимать по 1 чайной ложке продукта в течение недели каждые два месяца.

Для борьбы с острицами и власоглавами, обитающими в толстом кишечнике, применяют микроклизмы с тыквенным маслом. Его вводят на ночь в количестве 25-50 мл и оставляют до утра на протяжении 10 суток ежедневно.

Применение тыквенных семечек для избавления от гельминтов

Существует не так много рецептов применения семечек тыквы при глистной инвазии. Используя их, важно помнить, что тонкую оболочку семени, имеющую зеленоватый цвет, при очистке необходимо сохранять.

Наиболее распространенный метод приготовления тыквенных семян – растирание их в ступке при постоянном добавлении воды. Подготовленный материал тщательно обрабатывают пестиком, вливая жидкость порциями по 10-15 капель. К готовой смеси можно добавить мед или варенье по вкусу. Всю массу необходимо съесть в течение 60 минут небольшими порциями натощак (по 1 чайной ложке), а через 3 часа принять солевое слабительное.

Очищенные тыквенные семечки от глистов применяются в максимальной дозировке 300 г на 50-60 мл воды (около 4 столовых ложек) для взрослого человека. Маленьким детям в возрасте 2-3 лет достаточно 30-50 г семян, 3-4 лет – 75 г, 5-7 лет – 100 г, 10-12 лет – 150 г. Уменьшение количества сухого материала влечет за собой и пропорциональное снижение объема воды.

Совет: Можно рассчитать необходимое количество продукта, исходя из показателя массы тела пациента. Требуется 4 г семян на 1 кг его веса.

Прием слабительного является обязательным при лечении гельминтоза с помощью тыквенных семечек. Вещества, образующиеся при разложении погибших червей, ядовиты, они способны серьезно отравить организм. Чтобы не допустить попадания токсинов в кровь, необходимо своевременно вывести глистов из кишечного тракта.

Очистительные клизмы – хорошее подспорье в деле избавления от вредных продуктов распада, погибших и парализованных глистов. Их можно применять в день лечения через некоторое время после приема слабительного, а также на вторые и третьи сутки.

Накануне лечения и в день приема лекарственного средства нужно соблюдать простую диету:

исключить из рациона молоко, жирные продукты;

отдать предпочтение несложным в приготовлении и легким блюдам: супам, кашам, овощному пюре;

принимать пищу в протертом или жидком виде.

Предупреждение: Семечки, прошедшие термическую обработку, непригодны для изготовления противоглистных лекарств, применять их можно только сырыми или подсушенными естественным образом.

Видео: Мнение врача С. Н. Агапкина о пользе применения семян тыквы для изгнания глистов

Рецепт порошка из семян тыквы от глистов

Подсушенные естественным образом семечки тыквы очистить от кожуры, измельчить в ступке или с помощью кофемолки. Развести 60 г полученного порошка в теплой кипяченой воде (до консистенции сгущенного молока) и выпить небольшими порциями натощак в течение 20 минут. Через 2 часа следует принять солевое слабительное.

Рецепт лекарства из тыквенных семечек с медом

Состав:

Сухие очищенные семена тыквы – 50 г

Мед – 50 г

Применение:

Растереть тыквенные семечки в ступке, добавить к полученной массе мед, тщательно перемешать. Средство употребляют утром натощак, легкий завтрак допустим через 60 минут после его приема. Еще через 3 часа необходимо принять солевое слабительное.

Заготовка и хранение тыквенных семян

Заготавливать тыквенные семечки лучше самостоятельно, а тыкву желательно покупать там, где она выращивается без применения больших доз химических веществ: гербицидов, инсектицидов и удобрений. Зерна выбирают из спелого овоща с помощью ложки, тщательно промывают и подсушивают, разложив на пергаментной бумаге тонким слоем.

Приобретая готовые семена, следует обращать внимание на целостность и сухость оболочки, отсутствие прогорклого неприятного запаха. Не стоит останавливать свой выбор на очищенных зернах или заранее снимать шелуху дома. Без кожуры они быстро окисляются на свету и воздухе, теряя полезные свойства. Хранить их лучше всего в мешочке из хлопчатобумажной ткани или стеклянной банке при температуре не выше 20°C и влажности до 75%.

Противопоказания

Кукурбитин проявляет неспецифическую токсичность, поэтому при повышенной индивидуальной чувствительности к нему может вызывать отравления разной степени тяжести. Известны и случаи аллергической реакции на семена тыквы.

Противопоказаниями к употреблению этого продукта также являются желчнокаменная болезнь, диарея, с осторожностью его нужно применять при сахарном диабете, гастритах, язвах и других патологиях желудочно-кишечного тракта.