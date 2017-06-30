Морковь – полезный продукт, его не просто так называют «царицей овощей». Корнеплод найдется на любой кухне, его активно употребляют в свежем и обработанном виде, используют для приготовления интересных блюд, но мало кто знает, что овощ помогает худеть. Он является ключевым ингредиентом эффективной морковной диеты. Эта методика позволяет сбрасывать вес и одновременно очищает организм.

Плюсы морковной диеты

В моркови присутствует бета-каротин. Он помогает нормализовать обменные процессы в организме, ухаживает за кожей, предотвращает ее отвисание при похудении. В овоще содержатся антиоксиданты, которые сохраняют молодость клеток, предотвращают развитие рака. Основным достоинством диеты является стремительное снижение веса. Если организм не измучен диетами, не нарушен обмен веществ, нет проблем с гормональным фоном, первые результаты будут заметны уже через 2 дня.

Другие плюсы диеты:

Простота. Овощ употребляется в сыром или в отварном виде, никаких специальных сложных блюд готовить не нужно, достаточно порезать морковный салат, заправить его по вкусу. Натуральность. На протяжении всей диеты употребляются полезные продукты без консервантов и других химических добавок. Доступность и дешевизна. Морковь – один из недорогих корнеплодов, который продается круглый год, сохраняет полезные вещества до нового урожая. Очищение. Свежий корнеплод нормализует работу кишечника, усиливает моторику, впитывает шлаки и токсины, выводит их из организма. Удаление зубного налета. Несмотря на яркость овоща, он грубый, при жевании счищаются застарелые отложения, тренируются, укрепляются десны.

Морковная диета имеет не только плюсы, но и минусы. Система достаточно однообразная, меню скучное, преобладают холодные блюда. Осенью и зимой их употреблять достаточно сложно. Любое похудение является стрессом для организма, ни один, даже самый полезный продукт, не сможет полностью удовлетворить его потребности.

Общие правила диет на моркови

Система очистительная. Поэтому нужно выбирать качественную, натуральную морковь, нежелательно использовать импортный овощ. Никакие готовые салаты не подойдут, в том числе и корейские закуски. Хорошо, если корнеплод сочный и оранжевый. Наличие зеленых частей и сердцевины снижают ценность продукта, придают горький или солоноватый вкус.

Основные правила:

В день нужно употреблять не менее 1,5 кг морковного салата. На морковном похудении обязательно пьют витамины. Лучше выбирать сбалансированный комплекс. Чтобы ценные вещества из моркови лучше усваивались организмом, салат нужно заправлять небольшим количеством сметаны, можно добавлять несколько капель оливкового масла. Дополнительно употребляют морковный салат из отварного корнеплода, но в небольшом количестве. Основу рациона составляют свежие овощи как источник клетчатки. Чтобы пищеварительная система не дала сбой при поступлении большого количества овощной клетчатки, нужно выпивать в сутки не меньше 2 литров воды.

Совет! Если употреблять грубый корнеплод сложно, то иногда можно готовить смузи, измельчив морковь при помощи мощного блендера. Но не стоит это делать постоянно, так как на пережевывание, переваривание кусочков организм тратит много энергии, что усиливает эффект диеты, ускоряет похудение.

Видео: Морковная диета для похудения

Диета на 3 дня

Один из простейших вариантов морковной диеты после разгрузочного дня. В среднем потери веса составляют до 2-3 кг, все зависит от первоначальных данных. На протяжении трех дней употребляется салат из свежего корнеплода, заправленный соком лимона, зеленью, корицей, пряными травами. Дополнительно вводится немного оливкового масла или обезжиренной сметаны, которые помогут усвоиться каротину и другим полезным веществам. Изменяя количество специй и добавок, можно разнообразить рацион.

Основные правила трехдневной диеты:

В сутки нужно выпивать 2 литра чистой воды. Дополнительно разрешается употреблять черный, зеленый, фруктовый чай, минеральную воду с низким содержанием соли. Стоит отказаться от соли, сахара и специй, которые возбуждают аппетит. Без них организм будет очищаться, терять воду, с которой уйдут и лишние килограммы, уменьшатся объемы. Ежедневно можно съедать 1 несладкий фрукт. Лучше отдавать предпочтение зеленым яблокам, цитрусам, свежим ананасам (150 г). Их употребляют отдельно или сочетают с салатом.

Всего за день морковной диеты нужно съесть не мене 5 порций свежего салата с перерывом между приемами не менее 2 и не более 4 часов. Если имеются проблемы со стулом, то вместо положенных фруктов можно добавлять в рацион чернослив.

Важно! На морковной диете нельзя голодать, иначе замедлится обмен веществ! Размер порции ничем не ограничен. Нужно съесть столько, чтобы сил и энергии хватило до следующего приема пищи. Одному человеку будет достаточно 200 г, другому мало 400. Все индивидуально.

Диета на 7-10 дней

Этот вариант морковной диеты обещает потерю до 10-11 кг лишнего веса. Но на самом деле это возможно только при очень большой избыточной массе тела, хорошем обмене веществ, здоровом организме. В остальных случаях результат будет скромнее, в среднем за неделю морковного питания можно избавиться от 5 кг. Нельзя придерживаться такого рациона более 10 дней. Как и в других вариантах диеты, нужно пить достаточно воды, принимать витамины.

Правила недельной морковной диеты:

В морковный салат добавляется свежая сметана, но с жирностью не более 10%. Можно заменить ряженкой, общее количество молочного продукта не должно превышать 100 г в сутки. В ежедневном рационе присутствует фрукт, он не должен быть крахмалистым или чересчур сладким. Можно заменить небольшой горстью сухофруктов или ягодами (клюквой, вишней, смородиной, крыжовником). На ночь употребляется кисломолочный напиток средней жирности. Желательно отдавать предпочтение кефиру или натуральному йогурту 1,5-2% жирности. Один раз в день морковный салат разбавляется капустой, сельдереем, свежим огурцом. Количество добавочного овоща не должно превышать 200 г. Зелень на диете приветствуется, ее можно не учитывать. Разрешено употреблять укроп, петрушку, базилик, кинзу, сушеные прованские травы.

Как и в других вариантах диеты, полностью запрещен сахар. Соль добавлять можно, но в очень маленьком количестве, буквально несколько крупинок на порцию салата.

Примерное меню морковной диеты на день

Завтрак: Свежий морковный салат со сметаной (1 ч. л.), зеленый чай или натуральный кофе

Второй завтрак: Любой фрукт и одна свежая морковь

Обед: Салат из отварной моркови со сметаной, зеленью, чай или травяной отвар

Полдник: Тертая морковь с лимонным соком и корицей или смузи из этих продуктов

Ужин: Морковь свежая, 200 мл кефира или йогурта

Другие варианты диеты

Кроме классических диет, существуют смешанные морковные системы. Например, с яблоками, грейпфрутами, творогом. Встречаются диеты без фруктов, на одних овощах. Это популярная капустная диета с морковью, в основе которой тоже свежий салат.

Все методики работают по одним и тем же принципам: снижение жиров, калорийности, очищение кишечника клетчаткой, ускорение метаболизма. Можно самостоятельно выбирать длительность диеты, но она не должна превышать 10 дней.

Видео: Рецепт вкусного морковно-свекольного салата

Противопоказания

Морковная диета противопоказана людям с энтеритом и язвенной болезнью желудка. Нельзя использовать этот метод похудения при беременности и в детском возрасте, когда организм нуждается в полноценном питании. Сырой корнеплод содержит большое количество клетчатки, которую может переварить только здоровый желудочно-кишечный тракт.

Также не нужно забывать про индивидуальную непереносимость продукта. Аллергия на морковь бывает редко, но встречается. Если при употреблении овоща в большом количестве появится зуд, сыпь, покраснение, то диету нужно сразу прекратить. При проблемах с зубами и деснами употреблять большое количество сырого овоща будет сложно, что тоже нужно учитывать.