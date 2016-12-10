В большинстве диет и систем похудения картошка находится в списке запрещенных продуктов. Овощ содержит много крахмала, калорийный, вызывает колебание уровня сахара в крови. Но мало кто знает, что его можно есть и худеть. Картофельную диету можно рекомендовать людям, которые любят питаться сытно, тяжело переносят ограничения рациона или просто устали от низкокалорийной пищи.

Плюсы диеты на картофеле

Система необычная и малоизвестная, в отличие от других диет для похудения. Но это не отражается на ее эффективности. Вес уходит легко и быстро, результаты впечатляют. Мало того, этот способ имеет массу преимуществ.

Основные достоинства картофельной диеты:

Сытность и питательность. Овощ хорошо подавляет чувство голода, организм не ощущает дефицита пищи. Хорошее самочувствие. На этой диете не будет усталости, апатии, плохого настроения или снижения работоспособности. Экономичность. Картофель недорогой и продается повсеместно. Диета не ударит по семейному бюджету, такое похудение может себе позволить абсолютно любой человек. Простота приготовления. Не нужно думать над рационом, проводить много времени на кухне, продукт легко отварить или запечь, можно это сделать сразу на весь день.

Картофельная диета имеет массу достоинств, она эффективная и доступная, при адекватном подходе система действительно поможет избавиться от лишних килограммов. Но при выборе этого способа похудения нужно взвесить все плюсы и минусы, изучить противопоказания. В противном случае можно нанести непоправимый вред организму.

Видео: Польза и вред картофеля в программе Е. Малышевой «Жить здорово»

Противопоказания к картофельной диете

Основным недостатком картофельного меню является однообразие. Хотя любители овоща могут этот момент посчитать достоинством. О сбалансированности рациона также не может идти и речи. Поэтому обязательно употребление синтетических витаминов, которые покроют дефицит необходимых веществ.

Основные противопоказания:

сахарный диабет;

низкая кислотность желудка;

гипотония;

индивидуальная непереносимость.

Картофельная диета противопоказана беременным и кормящим женщинам. Нельзя использовать эту систему для лечения ожирения в детском или пожилом возрасте. При большом количестве лишнего веса и наличии хронических заболеваний рекомендуется перед похудением проконсультироваться с врачом.

Важно! Позеленевшие и лежавшие на солнце клубни накапливают вредное вещество – соланин. Оно может привести к серьезному отравлению. Обрезание позеленевших частей ситуацию не спасает. Пораженный овощ нельзя употреблять в пищу.

Основные принципы диет с применением картофеля

Чтобы у картофельной диеты были положительные результаты, нужно тщательно изучить систему. Нельзя начинать худеть спонтанно, требуется предварительная подготовка, изучение общих правил. В противном случае вероятность нарушить меню, не дойти путь до конца намного больше.

Основные правила:

Картофель употребляется только в отварном (на пару, в воде) или печеном виде. Жарка недопустима. Питание дробное. Порции должны иметь равный размер, употребляться через определенные промежутки. Недопустимо переедать во второй половине дня либо делать ужин плотнее, чем завтрак. Вода – важный элемент похудения. В сутки должно поступать не менее 2 л жидкости. В жаркое время года еще на 1 л больше. Ограничение соли. В некоторых диетах она запрещена. Другие системы разрешают использование небольшого количества. Чтобы вода в организме не задерживалась, жидкость не тормозила похудение, рекомендуется сократить употребление продукта до 3 г в сутки.

Совет! Калорийность молодого картофеля намного ниже, чем зрелого и лежалого за счет накопления крахмала. Такой овощ желательно вымочить перед использованием в холодной воде.

Вариант строгой диеты на 3 дня

Монодиета обещает потерю веса до 3 кг всего за 3 дня. Идеальный вариант, если нужно похудеть к определенной дате или срочно поместиться в любимое платье. Основа рациона – картофель, который можно употреблять в отварном или печеном виде.

Принципы картофельной диеты:

в сутки употребляется 1 кг картофеля;

соль исключается;

последний прием пищи за 2 часа до сна.

Для улучшения вкуса допускается употребления небольшого количества зелени. Из напитков разрешены все виды чая, цикорий. От кофе желательно отказаться. Диета обладает выраженным мочегонным действием, что вне дома может привести к определенным неудобствам.

Меню диеты на картофеле с кефиром

Вариант сытной и полезной картофельной диеты, продолжительность которой можно увеличить до 5 дней. Кроме картофеля в рационе присутствует обезжиренный кефир. За три дня такого питания можно потерять от 2 до 4 кг лишнего веса в зависимости от первоначальных данных и строгости соблюдения системы. При необходимости кефир заменяют йогуртом низкой жирности (до 1,5%).

Первый день

Завтрак: стакан кефира, отварной клубень картофеля

Обед: 2 картофелины, свежие овощи

Ужин: стакан кефира, 1 печеная картофелина

Второй день

Завтрак: стакан кефира

Обед: картофелина, стакан кефира

Ужин: кефир, овощной салат без заправки

Третий день

Завтрак: 1-2 стакана кефира

Обед: 2 картофелины, салат из свежих овощей

Ужин: 1 стакан кефира, 2 картофелины

Приведено примерное меню на 3 дня, далее для продолжения можно выбрать любые два варианта. Первые дни нежелательно менять местами. Соль разрешена в минимальном количестве до 2 г в сутки. Повторять такую диету можно не чаще одного раза в 2 месяца.

Меню диеты на неделю

Рацион этой картофельной диеты разнообразный, блюда интересные и вкусные. Но отсутствует ужин. Вечером разрешается употребление чистой воды без газа, чая, несладких соков и других напитков. Если будет появляться сильный голод, слабость и упадок сил, то разрешается однократно выпить стакан обезжиренного кефира. За неделю такого питания исчезает от 4 до 7 кг веса. Размер порций не ограничен.

Понедельник

Завтрак: пюре картофельное, 15 г масла

Обед: суп на мясном бульоне с картофелем

Вторник

Завтрак: запеканка картофельная

Обед: щи на курином бульоне

Среда

Завтрак: вареники картофельные

Обед: суп овощной

Четверг

Завтрак: отварной в молоке картофель

Обед: рисовый суп с картофелем на воде

Пятница

Завтрак: картофель в мундире, фасоль отварная

Обед: грибной суп-пюре с картофелем

Суббота

Завтрак: запеканка картофельная с сыром

Обед: суп овощной

Воскресенье

Завтрак: картофельные оладьи, сметана, огурцы

Обед: куриный суп с картошкой, салат свежий

Видео: Один из вариантов картофельной диеты

Выход из диеты

Любая строгая диета ведет к последующему набору веса, если неправильно прекратить похудение. Резкий переход к обычному рациону, введение мучных, сладких и жареных блюд неизменно приведет к возвращению потерянных килограммов. Как удержать результаты похудения:

Не употреблять жирные и калорийные блюда во второй половине дня. Придерживаться принципа дробного питания. Заменить один прием пищи отварным или печеным картофелем. Поддерживать физическую активность. Ограничить употребление соли и острых специй, разжигающих аппетит и способствующих возвращению воды.

Если вес после диеты начинает стремительно расти, важно остановить этот процесс. Для этого можно устроить один разгрузочный день или заменить привычные ужины легкими белковыми продуктами: кефиром, куриной грудкой, паровыми омлетами.