Шиповник широко применяется в домашних условиях и фармацевтическом производстве. В рецептах народной медицины используются все части растения, включая его корни. Физиологически значимые для кустарника процессы протекают в некрупных придаточных корнях, именно они и служат сырьем для целебных снадобий, поскольку содержат высокие концентрации биологически активных соединений.

Целебные свойства корня шиповника

Целебные свойства растительного сырья в наибольшей степени определяются его химическим составом. Корень шиповника содержит:

тритерпеноиды;

дубильные соединения;

флавоноиды;

катехины;

тиамин;

рибофлавин;

фолиевую кислоту;

пектины;

витамин К;

бета-каротин;

ниацин.

Препараты из корней шиповника оказывают комплексное лечебное действие на организм человека. Они эффективны для борьбы с широким спектром заболеваний, поскольку производят благотворный противовоспалительный, бактерицидный, заживляющий, вяжущий и желчегонный эффект.

Подготовка растительного сырья

Для заготовки корней шиповника нет надобности в уничтожении всего растения, достаточно отсечь корни вокруг центрального с одной стороны и выкопать их, аккуратно освобождая от земли. Сбор сырья проводят поздней осенью или ранней весной.

Корни тщательно промывают под струей проточной воды и мелко нарезают. Предварительную сушку производят в затемненном и хорошо проветриваемом помещении, а затем сырье обрабатывают посредством электросушилки или обжаривают на сковороде. Сушка в духовке проводится при открытой дверце с использованием температуры 40°С с постепенным ее поднятием не выше 60°С.

Готовое растительное сырье упаковывают в холщовые мешочки или бумажные пакеты. Хранить корни допустимо не более 2 лет:

при условии соблюдения правил сбора и сушки;

отдельно от продуктов с острым запахом;

в помещениях с пониженной влажностью и отсутствием сырости;

при температуре до 25°С.

Видео: Полезные свойства корешков шиповника

Рецепты приготовления снадобий из корней шиповника

Для использования в рецептах домашнего приготовления пригодны как высушенные, так и свежевыкопанные корни дикой розы. Особенно полезно растительное сырье коричного или морщинистого шиповника.

Предупреждение: Принимать напитки на основе корней шиповника следует через трубочку во избежание повреждения зубной эмали.

Улучшение работы иммунной системы

Все части растения традиционно употребляются для поднятия иммунитета и восстановления жизненного тонуса, показаны при перемежающейся лихорадке, бронхиальной астме, любых заболеваниях простудного характера. Отвары корней шиповника помогают нормализовать водно-солевой баланс в организме и процессы метаболизма в целом.

Рецепт универсального отвара для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости организма

Состав:

Измельченный корень шиповника – 2 ст. л.

Вода – 0,4 л

Применение:

Воду вскипятить и поместить вместе с растительным сырьем на водяную баню, прокипятить на протяжении четверти часа. Отцедить жидкость, добавить мед или сахар по вкусу, употреблять дважды в сутки по 200 мл.

Рецепт чая для укрепления защитных сил организма

Состав:

Высушенные корни дикой розы

Сушеные листья шиповника

Применение:

Корни растения превратить в порошок с помощью кофемолки, смешать с измельченными листьями в пропорции 1:3. Для заваривания необходимо использовать 1 ст. л. смеси на порцию настоя. По желанию в готовый напиток допустимо добавить мед или сахар.

Нормализация функции внутренних органов

Напитки из корня шиповника стабилизируют показатели артериального давления, применяются в терапии атеросклероза, цистита и пиелонефрита. Популярно их использование для избавления от кишечных расстройств, лечения болезней печени. Они также способствуют растворению и выведению камней из почек и желчного пузыря и препятствуют их повторному образованию.

Снадобья из корней шиповника нашли свое применение и в терапии онкологических заболеваний, их регулярное употребление предотвращает появление злокачественных новообразований. Однако для достижения значимого результата в этой области предпочтительно использование очищенных экстрактов плодов растения в таблетированной форме.

Предупреждение: Самостоятельное употребление народных средств из корней дикой розы для лечения рака недопустимо. Рассмотрение вопроса о возможности их приема и выбор рецептов приготовления должны осуществляться специалистом.

Рецепт напитка для лечения гипертонии в начальной стадии

Состав:

Смесь плодов и корней дикой розы – 1 ст. л.

Вода – 3 стакана

Применение:

Смешать растительное сырье с водой и дважды довести до кипения, затем перелить в термос со стеклянной колбой и оставить на 2-3 часа. Употреблять настой в течение дня вместо чая и других напитков, избегая приема другой жидкости. Курс лечения составляет около 45 дней, на протяжении этого времени следует придерживаться вегетарианской диеты.

Рецепт многокомпонентного отвара для снятия воспалительного процесса в почках

Состав:

Ягоды и корни шиповника

Пустырник

Зверобой

Применение:

Растительное сырье согласно рецепту растолочь и тщательно перемешать в равных долях. Воду в количестве 0,4 л довести до кипения и залить 2 ст. л. подготовленного порошка. Варить смесь на огне слабой мощности в течение 10 минут, настоять полчаса и отцедить жидкость с осадка. Готовый напиток требуется принимать по четверти стакана не менее 6 раз за сутки на протяжении месяца, после чего делают перерыв и продолжают лечение. Общая продолжительность курса употребления снадобья составляет не менее полугода.

Рецепт отвара для избавления от цистита

Состав:

Измельченный корень шиповника – 1 ст. л.

Вода – 0,4 л

Применение:

Смешать растительное сырье с водой и поставить на плиту. Варить после закипания на протяжении четверти часа, затем настоять и отцедить жидкость с осадка. Употреблять готовое снадобье 3-4 раза за сутки незадолго до трапезы по 100 мл.

Рецепт отвара для лечения мочекаменной болезни

Состав:

Растолченные корни дикой розы – 4 ст. л.

Вода – 0,5 л

Применение:

Растительное сырье помещают в воду и варят на водяной бане или огне малой мощности на протяжении 15 минут, затем охлаждают и процеживают напиток. Готовую жидкость употребляют равными долями за три приема в течение дня. Курс лечения составляет не менее месяца, в зависимости от полученного результата его допустимо повторить после перерыва в 10 суток.

Рецепт многокомпонентного настоя для выведения камней из организма

Состав:

Корешки шиповника

Лист мелиссы

Спорыш

Шалфей

Трава зверобоя

Душица

Применение:

Растительное сырье согласно рецепту измельчают и смешивают в равных долях. Воду в количестве 150 мл доводят до кипения и заливают 2 ст. л. полученного порошка. Жидкость настаивают в закрытой посуде, после чего отцеживают с осадка и употребляют за 30 минут до еды трижды за сутки. Курс лечения продолжают до значимого улучшения состояния, а по возможности – полного выздоровления.

Рецепт отвара для лечения гепатита

Состав:

Растолченные корни шиповника – 3 ч. л.

Вода – 0,25 л

Применение:

Растительное сырье помещают в кипяток и ставят на водяную баню на 20 минут. Полученную жидкость делят на три равных доли и принимают в течение дня. Напиток используется в комплексе с противовирусными препаратами.

Рецепт настойки для лечения суставов

Состав:

Растолченные корни шиповника – 1,5 стакана

Водка – 0,3 л

Применение:

Смешать ингредиенты согласно рецепту и убрать для настаивания на 14 суток в темноту и прохладу. Готовое лекарство употребляют по 1 ч. л. трижды в день.

Видео: Рецепт отвара для выведения застарелых камней из желчного пузыря

Наружное применение

Водные экстракты корня могут применяться наружно в виде ванн для лечения ревматизма и паралича, снятия мышечных болей, усталости и спазмов, примочек для купирования воспалительных процессов. Они производят сопутствующий косметический эффект, улучшая внешний вид и состояние кожных покровов и способствуя избавлению от грибка ногтей и ряда серьезных дерматологических проблем:

аллергической сыпи;

угрей, акне;

следов от ожогов.

Рецепт отвара для компрессов при подагре и боли в мышцах

Состав:

Растолченные корни дикой розы – 20 г

Вода – 1 л

Применение:

Растительное сырье поместить в воду и варить на огне слабой мощности четверть часа, затем перелить для настаивания в термос со стеклянной колбой на 120-180 минут. Готовую жидкость нужно разбавить холодной кипяченой водой в равной пропорции и использовать для теплых компрессов на ночь, прикладывая пропитанную снадобьем холщовую ткань к больному месту.

Противопоказания

Препараты, имеющие в своей основе корни шиповника, запрещены к применению при тромбозах, язвенной болезни в стадии ее обострения, гастритах с повышенной кислотностью желудочного секрета, аллергии и некоторых заболеваниях кровеносной системы. Употребление спиртосодержащих настоек недопустимо в периоды беременности и кормления грудью, а также при гипертонии.

Предупреждение: Перед началом лечения необходимо воспользоваться консультацией специалиста.