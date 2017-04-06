«Пустышечный» вопрос волнует родителей всегда, и многие задаются им еще задолго до того, как ребенок появляется на свет. Мнения разделяются: некоторые мамы и папы считают, что соска — это пережиток прошлого, она несет вред здоровью ребенка. А другая часть родителей вносит пустышку в список обязательных предметов, приобретаемых для младенца. Стоит разобраться, кто же из них прав.

Для чего нужна пустышка

Розовощеких карапузов чаще всего изображают с пустышкой во рту. Этот атрибут считается неотъемлемой деталью детства. А ведь у этой «помощницы» есть своя история. Например, наши предки давали младенцам «куклу»: в тряпицу заворачивали хлебный мякиш. Египтяне были менее изобретательны, предлагая своим детям гладкие камни, обернутые тканью. Китайские матери давали «утешители», изготовленные из коровьего вымени и напоминающие современный вариант.

Спасителем матерей стал английский аптекарь, придумавший резиновую модель, ставшую популярной во всем мире. На это изобретение его подтолкнул постоянный плач его малышей.

Положительные стороны

Дело в том, что еще до появления на свет у младенцев появляется сосательный рефлекс, который замечательно успокаивает кроху. Вот поэтому применение соски так логично. Но это не все. У пустышек есть целый ряд положительных моментов:

Она хорошо снимает порог чувствительности и возбудимости (педиатры считают, что если получается отказаться от лекарства в пользу соски, то лучше воспользоваться этим вариантом). «Резиновая няня» помогает ребенку отвлечься от голода. Существуют изделия, которые способны исправить неправильный прикус (ортодонтические модели со специальным скосом в верхней части).

Внимание! Соска уменьшает риск синдрома внезапной детской смерти (но более эффективное оружие, конечно, материнская грудь).

Для того чтобы свести споры к минимуму, стоит прислушаться к мнению специалистов. Так, авторитетный педиатр Комаровский Евгений Олегович считает соску прекрасным успокоительным средством, помогающим к тому же мамам отдохнуть от постоянного сосания груди младенцем.

Видео: Пустышка для младенца. Доктор Комаровский

Отрицательные стороны

Несмотря на то что категоричных запретов не существует, некоторые отрицательные моменты в использовании пустышки все же есть. И их следует учесть:

Негативное влияние на процесс грудного кормления: соска способна уменьшить количество прикладываний к материнской груди. В позднем возрасте (более 2-х лет) существует риск искусственной изоляции ребенка от окружающего мира (причиной может стать повышенная сосредоточенность на самом процессе сосания). Материалы, из которых изготовлены пустышки, очень часто вызывают аллергию.

Если все «минусы» будут учитываться заботливой мамой, то вполне можно воспользоваться этим удивительным помощником, дарованным для того, чтобы облегчить сложный период младенчества.

Итак, решение принято. Пустышке — быть! Но часто маленький не желает ее принимать. Чтобы приучить ребенка к пустышке, к выбору необходимо подойти со всей ответственностью.

Правила выбора пустышки

Прежде всего, важно запомнить, что соска должна подходить ребенку. И здесь учитывается все: возраст младенца, анатомическое строение его рта, материал, из которого она сделана. Бывает, что на выбор пустышки влияет даже форма материнского соска, к которому привык карапуз.

Часто молодые мамы соблазняются на красивый дизайн, не особо задумываясь над параметрами. И настойчиво предлагают красивую брендовую вещицу, которая так мило смотрится с ярким комбинезоном ребенка. Но он, капризничая, продолжает выплевывать пустышку.

Совет: Лучше купить сразу несколько сосок от разных производителей, отличающихся по форме. Пусть маленький сам выберет именно ту, которая ему нравится.

Размер

Стоит обратить внимание на этикетку. На ней всегда присутствует информация, которая подскажет, подходит ли данное изделие для возраста крохи. Все соски подразделяют на три категории:

от 0 до 3-х;

от 3-х до 6-ти;

от 6-ти до 18-ти.

Возраст указывается в месяцах. Однако эти параметры условны, ведь все дети растут и развиваются по-своему. Наблюдательный родитель сам поймет, что подходит его маленькому сыну или дочери.

Материал

Ребенку может не понравиться конкретный материал, и это также стоит учесть.

Резина. Стоят эти изделия дешевле своих аналогов. Они имеют специфический запах и очень быстро портятся.

Латекс. Соски из этого материала очень мягкие и совсем не подвержены деформированию. Но недостатки есть и у них: очень плохо переносят кипячение и быстро изнашиваются, приобретая неприятный привкус.

Силикон. Наиболее стойкий к износу материал. Силиконовые пустышки можно кипятить часто, они не имеют специфического привкуса. Но специалисты рекомендуют пользоваться такими пустышками лишь до появления зубов, так как жесткий материал способен оказывать давление на неокрепшие молочные зубки.

Видео: Пустышка для ребенка. Как ее правильно выбрать

Как приучить малыша к соске

Подобрав соску в соответствии со всеми параметрами, остается лишь предложить ее карапузу, учитывая некоторые советы:

Можно смазать соску грудным молоком или смесью. Если этот прием не сработает, то совсем немного сладкого (варенья или меда, если у малыша нет аллергии) поможет мамам за несколько раз достичь желаемого. Нужно уложить карапуза в позу, когда он принимает грудь или бутылочку со смесью, а затем аккуратно дать ему пустышку. Можно придержать некоторое время рукой, пока младенец «распробует» и примет ее. Если ребенок пьет водичку или травяные чаи, то, планируя давать пустышку, нужно предлагать ему не бутылку, а ложечку. Так младенцу будет гораздо проще привыкнуть к соске.

Заметив, что малыш не голоден, но беспокоен или плачет, стоит попробовать дать ему «резиновую няню» (в этот момент появляется больше шансов, что маленький примет ее без проблем).

Когда приучать к соске

Однозначно — когда грудное кормление уже налажено и молоко прибывает в достаточном количестве. Очень часто новорожденные дети ни в какую не желают заменить мамин сосок красивой силиконовой «куклой». Торопить события не стоит. Можно повторить попытку, спустя месяц или два. А если эксперимент не удался к шестимесячному возрасту, то нет смысла демонстрировать свою настойчивость.

Исключение составляют случаи, когда мама отлучает ребенка от груди, предлагая пустышку взамен. Но если речь идет о возрасте в полтора или два года, то приучать малыша к пустышке уже неразумно.

Как давать пустышку и чего делать не стоит

Ребенок, приученный к соске, может не расставаться с ней ни на секунду. Но это способно навредить ему. К примеру, малыш уснул и расслабился. Пустышка выпала из его рта. Приученный сосать ее постоянно, ребенок тут же просыпается, пытаясь найти «подружку» и опять водрузить ее в рот. Будет лучше, если родители станут убирать соску, когда заметят, что ребенок уснул.

Этот же прием используют и во время дневного бодрствования. Обратив внимание, что сын или дочка позабыли про пустышку, следует убрать ее вообще из поля зрения.

Не стоит предлагать соску постоянно, лишь только ребенок хныкнул или проголодался. Нужно пробовать иногда обходиться без нее, подстраиваясь под ритм жизни крохи. Не нужно делать ее единственным выходом из любой ситуации.

Нужна соска-пустышка малышу или нет, решать могут только родители. При правильном применении никаких страхов этот предмет не несет. А в некоторых случаях, считают детские невропатологи, соска может сослужить добрую службу.

Если маленький сыт, спокоен и сладко спит, посасывая пустышку, то вместе с ним спокойны и родители. А значит, все чудесно!