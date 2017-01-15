Афродизиак – вещество, стимулирующее половое влечение. Его действие объясняется определенным соотношением витаминов и минералов. Афродизиаки принято разделять на несколько групп, действующих на определенные чувства человека. Наиболее эффективны вещества, влияющие на обоняние. Ведь восприятие запаха человеком находится на интуитивном уровне, сродни дыханию. И даже неощутимый или очень слабый аромат в состоянии повлиять на рецепторы коры головного мозга, вызвать определенные чувства. В случае с эфирными маслами-афродизиаками – желание, половое влечение, раскрепощенность.

Перечень самых сильных масел-афродизиаков

Эфирные масла-афродизиаки условно делятся на женские и мужские. Но это не значит, что составляя композицию для привлечения противоположного пола следует четко руководствоваться их принадлежностью. Ведь капля мужского афродизиака в женских духах привлечет мужчину не только желанием завоевать женщину, но и возможностью чувствовать себя уверенно рядом с ней. Такой же эффект будет и в мужской композиции для завоевания понравившейся дамы, чье обоняние поможет ей за силой и мужеством противоположного пола почувствовать его неимоверную нежность.

Наиболее популярные афродизиаки:

Иланг-иланг – наиболее сильный афродизиак, подходящий для мужчин и женщин. У представителей сильного пола вызывает прилив мужской силы, дарует уверенность в себе, помогает лучше чувствовать и понимать партнершу. Женщине поможет раскрыть себя, стать более чувственной и женственной. Бергамот – расслабляет, будит фантазию, придает уверенность, помогает решиться на более смелые действия. Ветивер незаменим для людей несмелых и нерешительных, способствует их раскрепощению. В парфюмерии используется в качестве аромата для мужчин. Гвоздика необходима для усиления тактильной чувствительности. Герань повышает женское либидо, избавляет от неуверенности в себе, обусловленной возрастными изменениями. Пачули стимулирует нервную систему, действует возбуждающе. Имбирь улучшает кровообращение, повышает настроение, сексуальное влечение. Упоминается в качестве растения-афродизиака в «Камасутре». Корица усиливает желание, способствует избавлению от фригидности и эректильной дисфункции. Роза – женское масло, повышающее чувственность, женственность, уверенность в своей неотразимости.

Видео: Самые сильные афродизиаки среди эфирных масел

Свойства эфирных масел

Составляя композицию-афродизиак из эфирных масел, следует учитывать некоторые их свойства.

Принадлежность к определенной группе ароматов

Принадлежность афродизиака к определенной ароматной группе поможет сделать правильный выбор, руководствуясь индивидуальными преимуществами:

цветочный аромат: роза, герань, иланг-иланг;

цитрусовый: бергамот;

пряный: гвоздика, имбирь, корица;

экзотический: пачули, ветивер.

Летучесть

Все эфирные масла обладают определенной продолжительностью ощущения аромата. Запах легких аромамасел держится не более получаса. Они освежают, бодрят, поднимают настроение. К ним относится бергамот. В эфирной композиции достаточно одной капли для настроения и придания чувственности на общий объем 10 капель.

Средние ароматы держатся до полутора часов (герань, гвоздика). Для повышения тонуса достаточно одной капли масла в композиции из 10 капель, для пробуждения желания допустимо 4-5 капель.

Тяжелые аромазапахи способны удерживаться до шести часов. Они обладают преимущественно терпкими, сладкими, крепкими ароматами: иланг-иланг, пачули, роза, корица, имбирь. Для приготовления чувственной композиции необходимо не менее 50% этих масел.

Чтобы аромат был более устойчивым и продолжительным, следует составлять смеси, используя компоненты из всех трех групп. Один из наиболее эффективных вариантов: 5 капель иланг-иланг+4 капли герани+1 капля бергамота.

Действие на психику человека

Принадлежащие к одной группе масла могут совершенно по-разному влиять на эмоциональное состояние человека. Именно это их свойство помогает правильно подобрать композицию ароматов, имеющую определенный эффект:

расслабление: иланг-иланг, пачули;

стимуляция: роза, гвоздика, имбирь, корица, герань;

придание сил: бергамот, гвоздика, роза, герань;

повышение настроения: герань, бергамот, иланг-иланг;

усиление полового влечения: бергамот, ветивер, иланг-иланг, имбирь, пачули;

повышение уверенности в себе: иланг-иланг, корица.

Способы применения эфирных масел

Как афродизиаки эфирные масла можно использовать в аромалампах, аромакулонах, для принятия ванн, массажей, добавлять в косметику, шампуни.

Видео: Способы аромасоблазна

Аромалампа

Эффект аромалампы основан на том, что под воздействием высоких температур ее содержимое испаряется в воздух, насыщая его ароматом и полезными веществами. Существует несколько видов ламп. Каждая обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому выбор следует делать только индивидуально.

Виды аромаламп:

С открытым огнем. Наиболее древний вид лампы. Принцип действия: чаша с водой и эфирными маслами нагревается снизу свечой до тех пор, пока все содержимое не испарится. Достоинства: самая дешевая из всех ламп. Недостатки: частое несоответствие дизайна и практичности, связанные с открытым огнем посторонние запахи, пожароопасность. Необходимо постоянно следить за количеством влаги в чаше, иначе она пригорит. Последовательность подготовки аромалампы: налить воду, зажечь свечу под чашей с ней, добавить эфирные масла. Чтобы избавиться от посторонних запахов в помещении перед использованием лампы, желательно хорошо его проветрить. Электрические. Принцип действия идентичен предыдущему, только вместо открытого огня используется электролампочка. Достоинства: отсутствие посторонних запахов, пожаробезопасность, возможность применения в любом помещении. Недостатки: лампочка должна быть определенной мощности, необходимость ее периодической замены. Ультразвуковые. Масло испаряется с помощью ультразвука. Достоинства: нет необходимости в воде, можно использовать как увлажнитель воздуха, разнообразный дизайн и размер. Недостатки: высокая цена. USB-диффузоры. Наиболее компактный и незаметный прибор, принцип действия которого основан на выбрасывании микрочастиц эфирных масел под действием струи сухого воздуха. Достоинства: современный дизайн, небольшие габариты, использование в любом месте, где есть возможность подключения, выбор степени концентрации аромата. Недостатки: USB-разъем, требующий наличие компьютера или переходника для розетки, высокая цена.

Простейший вариант аромалампы – стакан с кипятком. Его недостаток в кратковременности действия, остывающая вода быстро перестает испаряться.

Видео: Как правильно выбрать и пользоваться аромалампой

Для романтической встречи и интима можно приготовить одну из смесей эфирных масел:

вызывающая притяжение и нежность: по 2 капли иланг-иланг, пачули, апельсина и 1 капля сандала;

распаляющая желание: 4 капли иланг-иланг, 3 капли розы, по 2 капли герани и жасмина;

располагающая к интиму: по 2 капли иланг-иланг и розового дерева, 3 капли пачули, 1 капля лимона.

Важно: Чтобы эффект от ароматерапии был действительно ощутимым и желаемым, необходимо использовать только аромамасла максимальной очистки, которые допускаются для приема внутрь. Такие средства лучше приобретать в аптеке. Количество капель эфирного масла для одного раза зависит от площади помещения: обычно на 20 кв. м используется не больше 5-6 капель суммарно. После каждого использования аромалампы следует удалять из чаши остатки масла спиртом.

Аромакулоны с афродизиаками

Аромакулон – небольшое украшение на шею из керамики, стекла, камня или кости в виде вазы с узким горлышком или плоского медальона. Его можно использовать как индивидуальное средство для уверенности в себе, поддержания своего либидо, повышения настроения. Наиболее популярны глиняные кулоны, способные удерживать аромат эфирного масла до трех недель.

В кулон необходимо капнуть 1-3 капли эфирного масла. Добавлять масло не чаще, чем раз в три дня. Первый сеанс использования кулона – не боле часа. В дальнейшем можно постепенно прибавлять время, если аромат подходит. При частом использовании мыть кулон не реже двух раз в месяц пищевой содой, после сушки ополаскивать водой с уксусом.

На заметку: В плоском аромакулоне эфирное масло испаряется намного быстрее, чем в круглом. Поэтому обновлять его содержимое следует чаще.

Видео: Как подобрать масло-афродизиак

Ванна и массаж с афродизиаком

Для приготовления ванны эфирные масла в чистом виде не подойдут. Они не растворяются в воде, образуя на поверхности жирную пленку, которая может впоследствии оказаться на теле и принести неприятные ощущения вплоть до ожога. Поэтому их следует смешать с морской солью или растворить в эмульгаторе (мед, жирные сливки, молоко) из расчета 1 капля на 20 литров воды. Нежелательно использовать в качестве эмульгатора вещества со своим ароматом: шампуни, пену для ванны.

Состав средства для ванны

В емкость с крупной морской солью капнуть необходимое количество капель эфирных масел. Чтобы масло полностью впиталось, выдержать смесь не мене трех дней, периодически встряхивая. Для эфирных композиций в ванну можно использовать иланг-иланг, розу, мирру, сандал, герань, жасмин, кедр, нероли, мускатный орех, можжевельник. Температура воды не должна превышать 40°.

Не рекомендованные для применения в аромаванне масла: гвоздика, корица, бергамот.

Состав массажного средства

4 капли эфирных масел (можно остановиться на 2 видах, можно по капле разных масел) добавить в 10 мл базового масла без запаха (из ростков пшеницы, миндального, в крайнем случае, оливкового). Смесь хранить во флаконе из темного стекла или керамики с плотной крышкой.

Эротические духи на основе эфирных масел

Приготовленные в домашних условиях духи с учетом вкуса и личных преимуществ, даже если они не являются афродизиаками, способны привлечь внимание только своей ароматической эксклюзивностью. А если в их состав входят аромамасла, подобранные с определенной целью, то эффект в достижении желаемого результата получится более чем превосходным.

Аромат афродизиаков для приготовления индивидуальных духов:

Иланг-иланг – сильный, конфетный, очень сладкий. Чрезмерная сладость разбавляется цитрусовыми. Бергамот – терпкий и свежий, дымно-горьковатый, отдаленно напоминающий лимон или апельсин с легкой цветочной ноткой. Один из немногих, не требующих подавления чрезмерно сильного запаха. Ветивер – «шаманский», волнующий, горячий, глубокий, терпкий, дымный, теплый аромат с древесными нотками, несущий в себе жар солнца. Для облегчения слишком тяжелого запаха используется грейпфрут. Смесь этих двух ароматов носит название «смесь Афродиты». Гвоздика – острый, терпкий, пряный. Если аромат не нравится, но масло необходимо в композиции, то его можно подавить можжевельником. Герань – терпкий, с горчинкой, напоминает розу с оттенком мяты. Слишком резкую сладость можно исправить с помощью масла эвкалипта. Пачули – насыщенный, смолистый, восточный с терпкими нотками, оттенком сырого дерева и зеленой травы. Обогатить слишком простой аромат афродизиака можно с помощью имбиря. Имбирь – резкий, свежий, терпкий с отчетливо выраженной перечной и цитрусовой ноткой. Корица – сильный, бальзамический, пряный, сладкий. Сделать его феерическим можно с помощью цитронеллы. Роза – пряный, сладкий и терпкий одновременно. Если аромат кажется слишком простым, то можно углубить его каплей пальмарозы.

Для более устойчивого запаха желательно добавлять в любые духи пару капель сандала, фиксирующего аромат, или каплю ветивера, являющегося стабилизатором для более летучих запахов.

Видео: Необычный рецепт: духи-афродизиак с собственным феромоном

Рецепт духов с маслами-афродизиаками

Состав:

По 4 капли нероли, иланг-иланг

По 3 капли сандала и ветивера

2 капли бергамота

Приготовление:

Добавить смесь в базовое масло в пропорции 1:10. Хранить в темном флаконе с плотной крышкой.

Рекомендация. Духи на основе эфирных масел проявляют свой подлинный аромат только спустя некоторое время после их приготовления. Нужно дать им возможность настояться полторы-две недели.

Как правильно использовать эфирные масла

Эфирное масло – субстанция довольно агрессивная, способная нарушить целостность даже пластмассы. Поэтому пользоваться им следует предельно осторожно:

в неразбавленном виде может вызвать ожог;

является сильным аллергеном, поэтому обязательно нужно провести тестирование;

нельзя превышать дозировку, лучше продолжить время его использования;

не рекомендуется беспрерывное использование масел дольше трех недель, следует сделать недельный перерыв;

нежелательно смешивать более 5 разных видов.

Видео: Духи из эфирных масел

Афродизиаки: наилучшие сочетания эфирных масел

Чтобы создать из эфирных масел действительно эффективную композицию-афродизиак, не достаточно соединить все компоненты. Необходимо еще правильно подобрать их сочетание, способное в полной мере выполнить свое предназначение. Ведь некоторые масла подавляют действие друг друга, и в конечном результате их композиция может оказаться пустышкой, хоть с довольно приятным запахом. Иные же гармонично сотрудничают, вместе создавая ни с чем не сравнимый аромат. Цветочные масла (иланг-иланг, герань, роза) наиболее гармонично соединяются с древесными (кедр, эвкалипт, можжевельник), цитрусовыми (бергамот) и пряными (корица, имбирь).

Сочетания, где одно масло вносит корректирующие нотки в аромат другого, подавляя его неприятный или слишком сильный запах:

иланг-иланг: все цитрусовые (если не нравится приторная сладость), роза, герань, нероли;

бергамот: ветивер, иланг-иланг, нероли, пачули, герань, гвоздика, имбирь;

ветивер: бергамот, иланг-иланг, роза, пачули;

гвоздика: корица, бергамот, иланг-иланг, имбирь, роза;

герань: хвойные, роза, пачули, гвоздика, иланг-иланг, бергамот;

пачули: иланг-иланг, имбирь, роза;

имбирь: бергамот, гвоздика, пачули, роза, корица;

корица: иланг-иланг, бергамот, роза;

роза: все вышеперечисленные.

Пропорции первого масла и его «корректора» должны быть приблизительно 7:3. С помощью этих сочетаний можно создавать аромакомпозиции самостоятельно, руководствуясь исключительно своим вкусом. Главное, не забывать, что на 1 мл базы или 20 л воды необходима всего лишь одна капля эфирного масла.

Видео: Как выбрать качественное эфирное масло

Таблица максимальной разовой дозы эфирных масел

Масло Ванна Массаж Ароматизация помещения (на 20 кв. м.) Обогащение косметических средств Иланг-иланг 5 5 3 5 Бергамот 5 7 3 4 Ветивер 4 5 3 5 Гвоздика 4 4 3 5 Герань 5 5 2 5 Пачули 5 5 3 6 Имбирь 3 4 2 6 Корица 4 4 3 5 Роза 5 5 2 5

Таблица поможет правильно составить аромакомпозицию из двух и более афродизиаков. Алгоритм предельно прост: выбрать наиболее приятное по запаху масло и добавлять к нему вдвое меньший объем других масел, не забывая об их дополняющих или корректирующих свойствах. Например: для ванны объемом 200 литров можно создать одну из смесей:

5 кап. иланг-иланг + по 2 кап. герани и гвоздики + 1 кап. лимона.

5 кап. розы + 3 кап. герани +2 кап. лимона.

по 3 кап имбиря и пачули + по 2 кап. герани, лимона.

Композиции для аромамедальона или создания интимной обстановки с помощью аромалампы

По 2 кап. иланг-иланг, розы + по 1 кап. пачули, гвоздики+2 кап. бергамота. Эта смесь также хороша для лечения сексуальных расстройств.

По 2 кап. розы, герани, пачули, бергамота. Особенно рекомендовано средство для повышения сексуальной самооценки женщинам за 40, переживающим возрастной эмоциональный и физический дискомфорт.

По 3 кап. бергамота, лимона + по 2 кап. пачули, сандала + 1кап. розы. Аромат этой смеси заставит мужчину забыть обо всем на свете, кроме находящейся рядом женщины.

В медальон пропорции следует уменьшить в три раза.

Афродизиаки для эротического массажа

Для повышения желания у мужчины добавить в 20 мл базового масла по 2 капли иланг-иланг, лимона, пачули, кедра.

Для обострения чувственности обоих партнеров в базу внести 1 кап. иланг-иланг, 4 кап. апельсина.

Меры предосторожности при использовании эфирных масел

Каждое из эфирных масел имеет свои противопоказания к применению:

иланг-иланг противопоказан гипотоникам;

после попадания масла бергамота на кожу нельзя принимать солнечные ванны на протяжении 2 часов;

диабетикам следует быть осторожными с гвоздичным маслом;

масло пачули противопоказано даже для вдыхания и массажей людям с заболеваниями желудка;

не рекомендован при болезни ЖКТ, повышенной температуре и гипертонии имбирь.

Каждое из применяемых масел необходимо проверять на индивидуальную непереносимость и возможность аллергической реакции.