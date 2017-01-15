Эфирные масла-афродизиаки: свойства и особенности применения
Афродизиак – вещество, стимулирующее половое влечение. Его действие объясняется определенным соотношением витаминов и минералов. Афродизиаки принято разделять на несколько групп, действующих на определенные чувства человека. Наиболее эффективны вещества, влияющие на обоняние. Ведь восприятие запаха человеком находится на интуитивном уровне, сродни дыханию. И даже неощутимый или очень слабый аромат в состоянии повлиять на рецепторы коры головного мозга, вызвать определенные чувства. В случае с эфирными маслами-афродизиаками – желание, половое влечение, раскрепощенность.
Содержание:
- Перечень самых сильных масел-афродизиаков
- Свойства эфирных масел
- Принадлежность к определенной группе ароматов
- Летучесть
- Действие на психику человека
- Аромалампа
- Аромакулоны с афродизиаками
- Ванна и массаж с афродизиаком
- Эротические духи на основе эфирных масел
- Способы применения эфирных масел
- Как правильно использовать эфирные масла
- Афродизиаки: наилучшие сочетания эфирных масел
- Меры предосторожности при использовании эфирных масел
Перечень самых сильных масел-афродизиаков
Эфирные масла-афродизиаки условно делятся на женские и мужские. Но это не значит, что составляя композицию для привлечения противоположного пола следует четко руководствоваться их принадлежностью. Ведь капля мужского афродизиака в женских духах привлечет мужчину не только желанием завоевать женщину, но и возможностью чувствовать себя уверенно рядом с ней. Такой же эффект будет и в мужской композиции для завоевания понравившейся дамы, чье обоняние поможет ей за силой и мужеством противоположного пола почувствовать его неимоверную нежность.
Наиболее популярные афродизиаки:
- Иланг-иланг – наиболее сильный афродизиак, подходящий для мужчин и женщин. У представителей сильного пола вызывает прилив мужской силы, дарует уверенность в себе, помогает лучше чувствовать и понимать партнершу. Женщине поможет раскрыть себя, стать более чувственной и женственной.
- Бергамот – расслабляет, будит фантазию, придает уверенность, помогает решиться на более смелые действия.
- Ветивер незаменим для людей несмелых и нерешительных, способствует их раскрепощению. В парфюмерии используется в качестве аромата для мужчин.
- Гвоздика необходима для усиления тактильной чувствительности.
- Герань повышает женское либидо, избавляет от неуверенности в себе, обусловленной возрастными изменениями.
- Пачули стимулирует нервную систему, действует возбуждающе.
- Имбирь улучшает кровообращение, повышает настроение, сексуальное влечение. Упоминается в качестве растения-афродизиака в «Камасутре».
- Корица усиливает желание, способствует избавлению от фригидности и эректильной дисфункции.
- Роза – женское масло, повышающее чувственность, женственность, уверенность в своей неотразимости.
Видео: Самые сильные афродизиаки среди эфирных масел
Свойства эфирных масел
Составляя композицию-афродизиак из эфирных масел, следует учитывать некоторые их свойства.
Принадлежность к определенной группе ароматов
Принадлежность афродизиака к определенной ароматной группе поможет сделать правильный выбор, руководствуясь индивидуальными преимуществами:
- цветочный аромат: роза, герань, иланг-иланг;
- цитрусовый: бергамот;
- пряный: гвоздика, имбирь, корица;
- экзотический: пачули, ветивер.
Летучесть
Все эфирные масла обладают определенной продолжительностью ощущения аромата. Запах легких аромамасел держится не более получаса. Они освежают, бодрят, поднимают настроение. К ним относится бергамот. В эфирной композиции достаточно одной капли для настроения и придания чувственности на общий объем 10 капель.
Средние ароматы держатся до полутора часов (герань, гвоздика). Для повышения тонуса достаточно одной капли масла в композиции из 10 капель, для пробуждения желания допустимо 4-5 капель.
Тяжелые аромазапахи способны удерживаться до шести часов. Они обладают преимущественно терпкими, сладкими, крепкими ароматами: иланг-иланг, пачули, роза, корица, имбирь. Для приготовления чувственной композиции необходимо не менее 50% этих масел.
Чтобы аромат был более устойчивым и продолжительным, следует составлять смеси, используя компоненты из всех трех групп. Один из наиболее эффективных вариантов: 5 капель иланг-иланг+4 капли герани+1 капля бергамота.
Действие на психику человека
Принадлежащие к одной группе масла могут совершенно по-разному влиять на эмоциональное состояние человека. Именно это их свойство помогает правильно подобрать композицию ароматов, имеющую определенный эффект:
- расслабление: иланг-иланг, пачули;
- стимуляция: роза, гвоздика, имбирь, корица, герань;
- придание сил: бергамот, гвоздика, роза, герань;
- повышение настроения: герань, бергамот, иланг-иланг;
- усиление полового влечения: бергамот, ветивер, иланг-иланг, имбирь, пачули;
- повышение уверенности в себе: иланг-иланг, корица.
Способы применения эфирных масел
Как афродизиаки эфирные масла можно использовать в аромалампах, аромакулонах, для принятия ванн, массажей, добавлять в косметику, шампуни.
Видео: Способы аромасоблазна
Аромалампа
Эффект аромалампы основан на том, что под воздействием высоких температур ее содержимое испаряется в воздух, насыщая его ароматом и полезными веществами. Существует несколько видов ламп. Каждая обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому выбор следует делать только индивидуально.
Виды аромаламп:
- С открытым огнем. Наиболее древний вид лампы. Принцип действия: чаша с водой и эфирными маслами нагревается снизу свечой до тех пор, пока все содержимое не испарится. Достоинства: самая дешевая из всех ламп. Недостатки: частое несоответствие дизайна и практичности, связанные с открытым огнем посторонние запахи, пожароопасность. Необходимо постоянно следить за количеством влаги в чаше, иначе она пригорит. Последовательность подготовки аромалампы: налить воду, зажечь свечу под чашей с ней, добавить эфирные масла. Чтобы избавиться от посторонних запахов в помещении перед использованием лампы, желательно хорошо его проветрить.
- Электрические. Принцип действия идентичен предыдущему, только вместо открытого огня используется электролампочка. Достоинства: отсутствие посторонних запахов, пожаробезопасность, возможность применения в любом помещении. Недостатки: лампочка должна быть определенной мощности, необходимость ее периодической замены.
- Ультразвуковые. Масло испаряется с помощью ультразвука. Достоинства: нет необходимости в воде, можно использовать как увлажнитель воздуха, разнообразный дизайн и размер. Недостатки: высокая цена.
- USB-диффузоры. Наиболее компактный и незаметный прибор, принцип действия которого основан на выбрасывании микрочастиц эфирных масел под действием струи сухого воздуха. Достоинства: современный дизайн, небольшие габариты, использование в любом месте, где есть возможность подключения, выбор степени концентрации аромата. Недостатки: USB-разъем, требующий наличие компьютера или переходника для розетки, высокая цена.
Простейший вариант аромалампы – стакан с кипятком. Его недостаток в кратковременности действия, остывающая вода быстро перестает испаряться.
Видео: Как правильно выбрать и пользоваться аромалампой
Для романтической встречи и интима можно приготовить одну из смесей эфирных масел:
- вызывающая притяжение и нежность: по 2 капли иланг-иланг, пачули, апельсина и 1 капля сандала;
- распаляющая желание: 4 капли иланг-иланг, 3 капли розы, по 2 капли герани и жасмина;
- располагающая к интиму: по 2 капли иланг-иланг и розового дерева, 3 капли пачули, 1 капля лимона.
Важно: Чтобы эффект от ароматерапии был действительно ощутимым и желаемым, необходимо использовать только аромамасла максимальной очистки, которые допускаются для приема внутрь. Такие средства лучше приобретать в аптеке. Количество капель эфирного масла для одного раза зависит от площади помещения: обычно на 20 кв. м используется не больше 5-6 капель суммарно. После каждого использования аромалампы следует удалять из чаши остатки масла спиртом.
Аромакулоны с афродизиаками
Аромакулон – небольшое украшение на шею из керамики, стекла, камня или кости в виде вазы с узким горлышком или плоского медальона. Его можно использовать как индивидуальное средство для уверенности в себе, поддержания своего либидо, повышения настроения. Наиболее популярны глиняные кулоны, способные удерживать аромат эфирного масла до трех недель.
В кулон необходимо капнуть 1-3 капли эфирного масла. Добавлять масло не чаще, чем раз в три дня. Первый сеанс использования кулона – не боле часа. В дальнейшем можно постепенно прибавлять время, если аромат подходит. При частом использовании мыть кулон не реже двух раз в месяц пищевой содой, после сушки ополаскивать водой с уксусом.
На заметку: В плоском аромакулоне эфирное масло испаряется намного быстрее, чем в круглом. Поэтому обновлять его содержимое следует чаще.
Видео: Как подобрать масло-афродизиак
Ванна и массаж с афродизиаком
Для приготовления ванны эфирные масла в чистом виде не подойдут. Они не растворяются в воде, образуя на поверхности жирную пленку, которая может впоследствии оказаться на теле и принести неприятные ощущения вплоть до ожога. Поэтому их следует смешать с морской солью или растворить в эмульгаторе (мед, жирные сливки, молоко) из расчета 1 капля на 20 литров воды. Нежелательно использовать в качестве эмульгатора вещества со своим ароматом: шампуни, пену для ванны.
Состав средства для ванны
В емкость с крупной морской солью капнуть необходимое количество капель эфирных масел. Чтобы масло полностью впиталось, выдержать смесь не мене трех дней, периодически встряхивая. Для эфирных композиций в ванну можно использовать иланг-иланг, розу, мирру, сандал, герань, жасмин, кедр, нероли, мускатный орех, можжевельник. Температура воды не должна превышать 40°.
Не рекомендованные для применения в аромаванне масла: гвоздика, корица, бергамот.
Состав массажного средства
4 капли эфирных масел (можно остановиться на 2 видах, можно по капле разных масел) добавить в 10 мл базового масла без запаха (из ростков пшеницы, миндального, в крайнем случае, оливкового). Смесь хранить во флаконе из темного стекла или керамики с плотной крышкой.
Эротические духи на основе эфирных масел
Приготовленные в домашних условиях духи с учетом вкуса и личных преимуществ, даже если они не являются афродизиаками, способны привлечь внимание только своей ароматической эксклюзивностью. А если в их состав входят аромамасла, подобранные с определенной целью, то эффект в достижении желаемого результата получится более чем превосходным.
Аромат афродизиаков для приготовления индивидуальных духов:
- Иланг-иланг – сильный, конфетный, очень сладкий. Чрезмерная сладость разбавляется цитрусовыми.
- Бергамот – терпкий и свежий, дымно-горьковатый, отдаленно напоминающий лимон или апельсин с легкой цветочной ноткой. Один из немногих, не требующих подавления чрезмерно сильного запаха.
- Ветивер – «шаманский», волнующий, горячий, глубокий, терпкий, дымный, теплый аромат с древесными нотками, несущий в себе жар солнца. Для облегчения слишком тяжелого запаха используется грейпфрут. Смесь этих двух ароматов носит название «смесь Афродиты».
- Гвоздика – острый, терпкий, пряный. Если аромат не нравится, но масло необходимо в композиции, то его можно подавить можжевельником.
- Герань – терпкий, с горчинкой, напоминает розу с оттенком мяты. Слишком резкую сладость можно исправить с помощью масла эвкалипта.
- Пачули – насыщенный, смолистый, восточный с терпкими нотками, оттенком сырого дерева и зеленой травы. Обогатить слишком простой аромат афродизиака можно с помощью имбиря.
- Имбирь – резкий, свежий, терпкий с отчетливо выраженной перечной и цитрусовой ноткой.
- Корица – сильный, бальзамический, пряный, сладкий. Сделать его феерическим можно с помощью цитронеллы.
- Роза – пряный, сладкий и терпкий одновременно. Если аромат кажется слишком простым, то можно углубить его каплей пальмарозы.
Для более устойчивого запаха желательно добавлять в любые духи пару капель сандала, фиксирующего аромат, или каплю ветивера, являющегося стабилизатором для более летучих запахов.
Видео: Необычный рецепт: духи-афродизиак с собственным феромоном
Рецепт духов с маслами-афродизиаками
Состав:
По 4 капли нероли, иланг-иланг
По 3 капли сандала и ветивера
2 капли бергамота
Приготовление:
Добавить смесь в базовое масло в пропорции 1:10. Хранить в темном флаконе с плотной крышкой.
Рекомендация. Духи на основе эфирных масел проявляют свой подлинный аромат только спустя некоторое время после их приготовления. Нужно дать им возможность настояться полторы-две недели.
Как правильно использовать эфирные масла
Эфирное масло – субстанция довольно агрессивная, способная нарушить целостность даже пластмассы. Поэтому пользоваться им следует предельно осторожно:
- в неразбавленном виде может вызвать ожог;
- является сильным аллергеном, поэтому обязательно нужно провести тестирование;
- нельзя превышать дозировку, лучше продолжить время его использования;
- не рекомендуется беспрерывное использование масел дольше трех недель, следует сделать недельный перерыв;
- нежелательно смешивать более 5 разных видов.
Видео: Духи из эфирных масел
Афродизиаки: наилучшие сочетания эфирных масел
Чтобы создать из эфирных масел действительно эффективную композицию-афродизиак, не достаточно соединить все компоненты. Необходимо еще правильно подобрать их сочетание, способное в полной мере выполнить свое предназначение. Ведь некоторые масла подавляют действие друг друга, и в конечном результате их композиция может оказаться пустышкой, хоть с довольно приятным запахом. Иные же гармонично сотрудничают, вместе создавая ни с чем не сравнимый аромат. Цветочные масла (иланг-иланг, герань, роза) наиболее гармонично соединяются с древесными (кедр, эвкалипт, можжевельник), цитрусовыми (бергамот) и пряными (корица, имбирь).
Сочетания, где одно масло вносит корректирующие нотки в аромат другого, подавляя его неприятный или слишком сильный запах:
- иланг-иланг: все цитрусовые (если не нравится приторная сладость), роза, герань, нероли;
- бергамот: ветивер, иланг-иланг, нероли, пачули, герань, гвоздика, имбирь;
- ветивер: бергамот, иланг-иланг, роза, пачули;
- гвоздика: корица, бергамот, иланг-иланг, имбирь, роза;
- герань: хвойные, роза, пачули, гвоздика, иланг-иланг, бергамот;
- пачули: иланг-иланг, имбирь, роза;
- имбирь: бергамот, гвоздика, пачули, роза, корица;
- корица: иланг-иланг, бергамот, роза;
- роза: все вышеперечисленные.
Пропорции первого масла и его «корректора» должны быть приблизительно 7:3. С помощью этих сочетаний можно создавать аромакомпозиции самостоятельно, руководствуясь исключительно своим вкусом. Главное, не забывать, что на 1 мл базы или 20 л воды необходима всего лишь одна капля эфирного масла.
Видео: Как выбрать качественное эфирное масло
Таблица максимальной разовой дозы эфирных масел
|
Масло
|
Ванна
|
Массаж
|
Ароматизация помещения (на 20 кв. м.)
|
Обогащение косметических средств
|
Иланг-иланг
|
5
|
5
|
3
|
5
|
Бергамот
|
5
|
7
|
3
|
4
|
Ветивер
|
4
|
5
|
3
|
5
|
Гвоздика
|
4
|
4
|
3
|
5
|
Герань
|
5
|
5
|
2
|
5
|
Пачули
|
5
|
5
|
3
|
6
|
Имбирь
|
3
|
4
|
2
|
6
|
Корица
|
4
|
4
|
3
|
5
|
Роза
|
5
|
5
|
2
|
5
Таблица поможет правильно составить аромакомпозицию из двух и более афродизиаков. Алгоритм предельно прост: выбрать наиболее приятное по запаху масло и добавлять к нему вдвое меньший объем других масел, не забывая об их дополняющих или корректирующих свойствах. Например: для ванны объемом 200 литров можно создать одну из смесей:
- 5 кап. иланг-иланг + по 2 кап. герани и гвоздики + 1 кап. лимона.
- 5 кап. розы + 3 кап. герани +2 кап. лимона.
- по 3 кап имбиря и пачули + по 2 кап. герани, лимона.
Композиции для аромамедальона или создания интимной обстановки с помощью аромалампы
По 2 кап. иланг-иланг, розы + по 1 кап. пачули, гвоздики+2 кап. бергамота. Эта смесь также хороша для лечения сексуальных расстройств.
По 2 кап. розы, герани, пачули, бергамота. Особенно рекомендовано средство для повышения сексуальной самооценки женщинам за 40, переживающим возрастной эмоциональный и физический дискомфорт.
По 3 кап. бергамота, лимона + по 2 кап. пачули, сандала + 1кап. розы. Аромат этой смеси заставит мужчину забыть обо всем на свете, кроме находящейся рядом женщины.
В медальон пропорции следует уменьшить в три раза.
Афродизиаки для эротического массажа
Для повышения желания у мужчины добавить в 20 мл базового масла по 2 капли иланг-иланг, лимона, пачули, кедра.
Для обострения чувственности обоих партнеров в базу внести 1 кап. иланг-иланг, 4 кап. апельсина.
Меры предосторожности при использовании эфирных масел
Каждое из эфирных масел имеет свои противопоказания к применению:
- иланг-иланг противопоказан гипотоникам;
- после попадания масла бергамота на кожу нельзя принимать солнечные ванны на протяжении 2 часов;
- диабетикам следует быть осторожными с гвоздичным маслом;
- масло пачули противопоказано даже для вдыхания и массажей людям с заболеваниями желудка;
- не рекомендован при болезни ЖКТ, повышенной температуре и гипертонии имбирь.
Каждое из применяемых масел необходимо проверять на индивидуальную непереносимость и возможность аллергической реакции.