Абсолютно все супы, даже приготовленные с мясом, имеют относительно небольшую калорийность, но при этом они хорошо насыщают, согревают, наполняют желудок, они намного полезнее булок и печенья. Если приготовить блюдо правильно, то оно поможет похудеть, сделать талию тонкой, а живот плоским. Лидер среди диетических рецептов – суп из сельдерея. С ним килограммы и сантиметры будут просто таять.

Механизм действия супа для похудения

Один из сильнейших природных жиросжигателей - сельдерей. При частом употреблении продукта в пищу можно забыть о лишнем весе. В овоще содержится большое количество витаминов, ценных элементов, оказывающих благоприятное воздействие на весь организм, физическое и духовное самочувствие.

Как работает суп из сельдерея для похудения:

Продукт обладает мочегонным действием, выводит лишнюю жидкость, соли, вредные вещества, продукты распада жиров. В сельдерее много эфирных масел, которые усиливают выделение желудочных соков, ускоряется переваривание пищи, улучшается усваивание ценных веществ. Сельдерей богат клетчаткой, как и другие входящие в состав супа овощи. Пищевые волокна способствуют очищению, похудению, нормализуют работу кишечника и стул. Супы из сельдерея и ярких овощей повышают тонус, дарят энергию и бодрость, человек лучше себя чувствует, больше двигается, что также способствует сжиганию жиров. Овощ ускоряет метаболизм, налаживает обменные процессы.

Горячие супы насыщают, но при этом содержат очень мало калорий. Организму потребуется больше энергетических ресурсов для переваривания и усвоения блюда. Поэтому не нужно считать калории или порции, взвешивать еду или смотреть на часы. Правильно приготовленное блюдо из разрешенных ингредиентов приведет только к снижению веса.

Важно! Кроме супа нужно ежедневно употреблять 2-2,5 литра чистой воды. Сельдерей обладает выраженным диуретическим действием, запасы организма нужно регулярно восполнять, но при этом нельзя употреблять минеральную воду, содержащую большое количество соли. Любые газированные напитки противопоказаны.

Видео: Доктор Орлов о супе для похудения

Способы похудения на супе

Если нужно разгрузить организм после праздника, то можно устроить один разгрузочный день на супе. Этого будет достаточно для устранения последствий переедания, выведения лишней жидкости, возвращения к первоначальному весу. Если же лишних килограммов много, то понадобится больше времени.

Как можно применять суп для похудения из сельдерея:

Ежедневно вместо ужина. Последний прием пищи должен быть максимально легким, хорошо усвояемым. Диетическое блюдо идеально подходит. Этот нехитрый способ поможет за неделю сбросить около 2-3 кг. Ежедневно вместо обеда и ужина. Завтракать нужно полноценной пищей: кашей, омлетом, творогом. Сладости и мучные изделия на время диеты исключаются. За неделю такого питания можно потерять до 4-5 кг. Монодиета на супе из сельдерея. Она длится 10 дней, потеря веса может составлять до 10 кг. Первые 5 дней употребляется только суп в любом количестве, далее в рацион добавляются обезжиренные молочные продукты, яйца, куриное филе, осуществляется постепенный переход к правильному питанию. Можно использовать это блюдо для разнообразия в суповой диете.

Блюдо из ароматного овоща можно употреблять в любое время дня и ночи. Работает принцип: больше ешь, быстрей худеешь. Размер порций также ничем не ограничен, но лучше соблюдать принцип дробности: употреблять по 200-300 г через каждые 2-3 часа.

Общие принципы приготовления диетического супа

Для блюда можно использовать корни сельдерея или свежие черешки, зелень. Продукт очищается, промывается. Если имеются повреждения, странные наросты, вялые участки, то все это нужно удалить.

Основные правила:

Солить блюдо нельзя. Но для улучшения вкуса можно использовать натуральные приправы: перец черный и красный, семена горчицы, имбирь свежий или молотый, чеснок, лимонный сок. Добавлять масло тоже не нужно. Для приготовления диетических блюд используется только варка без пассеровки овощей. Овощи используются только свежие. Никаких соленых, квашеных, замороженных продуктов в супе быть не должно. Употреблять в пищу нужно только свежий суп, тем более готовится он быстро и просто. Не стоит готовить блюдо на несколько дней, пользы от него будет меньше, вкус пострадает.

В рецептах часто присутствует капуста, нужно учитывать ее время варки. Если кочан молодой и нежный, лучше добавить его в самом конце.

Рецепты супа для похудения

Рецептов диетического блюда много, все они имеют низкую калорийность, обладают жиросжигающим действием, укоряют метаболизм. Можно выбрать любой из вариантов на свой вкус или чередовать несколько видов, чтобы рацион не был скучным и однообразным. Если овощи указаны в штуках, то имеется в виду средний размер. При использовании крупных экземпляров количество нужно сокращать, если плоды мелкие, то увеличивать.

Совет! Если сложно употреблять обычный суп из сельдерея, то его можно измельчить блендером в пюре. Блюдо будет усваиваться легче, вкус изменится.

Суп для похудения из корня сельдерея

Состав:

Корень сельдерея – 200 г

Морковь – 6 шт.

Помидоры – 6 шт.

Лук репчатый – 6 шт.

Перец – 1 шт.

Спаржа – 400 г

Капуста – 1 маленький кочан

Томатный сок – 1,5 л

Применение:

Очистить все овощи, порезать соломкой. Морковь можно натереть. Сложить в кастрюлю, залить томатным соком. Добавить воды столько, чтобы она покрыла овощи. Накрыть, довести до кипения, проварить 10 минут. Убавить огонь до минимума, потомить под крышкой еще 10 минут. Если овощи зимние и жесткие, время можно увеличить. Заправить блюдо зеленью, можно добавить чеснок.

Капустный суп со стеблевым сельдереем

Состав:

Капуста – 0,5 кочана

Лук репчатый – 2 шт.

Стебли сельдерея – 5 шт.

Морковь – 2 шт.

Зелень укропа, петрушки – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Перец молотый, сок лимона

Применение:

Порезать лук, морковь соломкой, закинуть в кастрюлю, влить 1,3 литра кипятка, проварить 10 минут. Добавить промытые, порезанные черешки сельдерея. После закипания засыпать шинкованную капусту, добавить измельченный чеснок. Проварить суп еще 5-7 минут на маленьком огне. Заправить блюдо рубленой зеленью, по вкусу добавить перец, лимонный сок.

Луковый суп «Двойной удар»

Состав:

Лук репчатый – 300 г

Корень сельдерея – 100 г

Стебли – 150 г

Помидоры –150 г

Капуста – 200 г

Зелень, специи по вкусу

Применение:

Вскипятить 1 литр воды, добавить порезанные луковицы и корень. Варить до мягкости на небольшом огне. Капусту нашинковать, помидоры натереть, добавить в кастрюлю. Порезать стебли тонкими кружками, засыпать после закипания. Прикрыть кастрюлю, томить на маленьком огне 7-8 минут. В конце заправить зеленью, любыми специями, но не солить. Употребить в течение дня.

Видео: Рецепт блюда для суповой диеты

Противопоказания к диете

Блюда из сельдерея нельзя употреблять беременным женщинам и во время лактации. Любые диеты в эти периоды жизни должны согласовываться с врачом. Продукт имеет специфический вкус, горечь, которая переходит в грудное молоко.

Другие противопоказания:

мочекаменная болезнь;

заболевания ЖКТ;

нарушение стула;

проблемы с ЦНС.

При индивидуальной непереносимости продукта также стоит воздержаться от его употребления. Если после приема блюда появилась сыпь, зуд, отечность, нужно немедленно принять средство от аллергии, прекратить диету, обратиться к врачу.