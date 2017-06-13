Сульфат магния – фармацевтический препарат, выпускаемый для перорального приема в виде белого порошка или таблеток. Он имеет горький вкус, сильное слабительное действие и практически не вызывает побочных эффектов, однако к его использованию существуют определенные противопоказания. Магнезия для очищения кишечника, печени и желчного пузыря широко применяется в домашних условиях.

Механизм действия препарата

Очищающее действие сульфата магния обусловлено его мощным слабительным эффектом. Достигается он за счет создания высокого внутреннего осмотического давления и накопления жидкости в кишечнике. Это приводит к активизации сократительной деятельности его отделов, раздражению рецепторов стенки прямой кишки, разжижению каловых масс и выводу их под давлением. Внутренние поверхности слизистых при этом подвергаются качественной очистке.

Несмотря на относительную безопасность препарата (он практически не всасывается в кровеносное русло через слизистую кишечника), его использование в домашних условиях должно быть согласовано со специалистом. Бесконтрольный прием лекарственных средств может оказаться опасным и иметь серьезные негативные последствия для здоровья. Так, при превышении дозы или частоты использования сульфат магния способен нанести вред дружественной микрофлоре внутренней среды организма.

Показания к приему английской соли включают:

хронические запоры;

отравление тяжелыми металлами;

предоперационное очищение кишечника и желудка;

косметические дефекты кожи, ногтей и волос;

лишний вес;

псориаз.

Предупреждение: Следует помнить, что сульфат магния не является сорбентом.

Преимущества и недостатки метода

Основным достоинством методики очищения организма с помощью магнезии служит ее простота и эффективность. Препарат практически не раздражает слизистые пищеварительного тракта, быстро действует. Он не влияет на работу внутренних органов, не токсичен и не вызывает привыкания, обеспечивает желчегонное действие.

Опасность представляет развитие следующих побочных эффектов:

гибель микрофлоры пищеварительной системы;

синдром ленивого кишечника;

обезвоживание, сбой в процессах водно-солевого обмена (потеря кальция и натрия), отеки;

рвота;

угнетение сердечной деятельности;

ощущение жжения в анальном отверстии, кровянистые выделения.

То количество английской соли, которое все же попадает в кровеносное русло при прохождении через желудочно-кишечный тракт, может стать причиной формирования волны побочных эффектов, связанных с увеличением содержания катионов магния. Их источниками также служат другие слабительные средства, антацидные препараты, лекарства от гипертонии и для сохранения беременности.

Нарастание концентрации магния сверх меры производит отравляющее действие на нервную и кровеносную системы. Именно оно виновно в появлении неприятных ощущений, нередко обнаруживаемых на второй день после выполнения очищающих процедур с помощью магнезии. Невнимание к ухудшению состояния и продолжение приема препарата опасно утратой глубоких сухожильных рефлексов, угнетением дыхания и остановкой сердца.

Использование английской соли, как и других подобных слабительных, не является обязательным для чистки кишечника. Существуют более мягкие и безопасные методы, не несущие серьезных рисков для здоровья. К тому же правильное сбалансированное питание и здоровый образ жизни являются достаточными условиями для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Видео: Мнение врача о пользе проведения процедур очищения организма в домашних условиях

Применение английской соли

За 3-4 дня до планируемых процедур с использованием магнезии нужно исключить из ежедневного меню острую, соленую и кислую пищу, сладости, консервированные и жирные продукты, свести к минимуму употребление сахара, соли и выпечки. Противопоказаны алкоголь и курение, мясные блюда. Полезно увеличить интенсивность ежедневных физических нагрузок, провести тренировку или гимнастику.

Магния сульфат для очищения кишечника удобнее всего принимать с утра натощак или вечером за 2-2,5 часа до отхода ко сну. Курс лечения занимает 3-5 суток ежедневного использования магнезии в количестве 20-30 г (1 пакетик) на 100 мл кипяченой воды. Средство требуется хорошо размешать и быстро выпить, посещение туалета потребуется через 1-1,5 часа.

Совет: Сульфат магния имеет неприятные запах и привкус. Чтобы уменьшить их выраженность и избавиться от осадка, допустимо закусить взвесь долькой апельсина.

На протяжении курса лечения необходимо соблюдать диету, основанную на вегетарианском меню с высоким содержанием крупяных каш, овощей и фруктов (кроме картофеля и бананов). Следует исключить продукты, богатые быстрыми углеводами, фастфуд, мясо, рыбу и полуфабрикаты, а также молочную пищу и яйца. Вернуться к обычному рациону можно через 2-3 дня, делать это необходимо постепенно.

На протяжении нескольких суток после очистительных мероприятий требуется ежедневно выпивать не менее 2 л воды хорошего качества. Полезным будет пройти курс лечения пробиотиками (бифидумбактерин, лактобактерин) в течение 10 дней для приведения в порядок популяции кишечных микроорганизмов после приема магнезии.

Оптимальная программа очищения организма с помощью английской соли

Безопасное и действенная чистка кишечника посредством магния сульфата требует учета биологического ритма внутренних органов и строгого соблюдения алгоритма действий:

Наилучшее время для начала процедуры – 6-7 часов утра, когда кишечник наиболее физиологически активен, в этот период необходимо принять препарат. Через каждые 20 минут выпивать 200 г воды с лимонным соком. После первого посещения санузла количество и частоту приема жидкости можно несколько уменьшить. В целом за время процедуры потребуется 8-10 стаканов напитка. Мероприятие занимает в среднем около 5 часов, за этот период должно произойти примерно 5-8 актов опорожнения кишечника. После каждого из них необходимо смазывать область заднего прохода растительным маслом, выпивать 200 г воды. К окончанию процедуры содержимое кишечника в норме будет представлять собой чистую прозрачную жидкость.

На следующий день может наблюдаться сонливость, вялость, упадок сил, снижение артериального давления. В норме такие симптомы держатся не более 24 часов и проходят после полноценной трапезы. На постоянной основе принимать магнезию недопустимо.

Применение магнезии вместе с минеральной водой

Прием минеральной воды нередко используется как способ мягкого очищения кишечника без вреда для процессов метаболизма. В сочетании с сульфатом магния она отлично выводит токсические вещества и шлаки, помогает уменьшить массу тела на 1-2 кг.

Раствор магнезии в теплой жидкости (20 г на 200 мл) принимают с раннего утра, после чего необходимо пить минеральную воду без газа в большом количестве. Твердую пищу в день чистки не употребляют.

Видео: Врач об очищении организма сульфатом магния

Использование магнезии для подготовки к голоданию

Очищение кишечника перед процедурой голодания занимает 3 суток. В первые два дня калорийность рациона постепенно снижают, а за 24 часа до мероприятия принимают сульфат магния вместе с большим объемом жидкости.

Процедура позволяет достичь хороших результатов: активировать естественные процессы детоксикации и нормализовать обмен веществ. В то же время проводить такую подготовку без назначения врача опасно: побочные эффекты от приема магнезии могут значительно усилиться на фоне общей слабости, вызванной голоданием.

Клизма с магнезией

Клизма – наиболее эффективный способ освобождения кишечника при нарушениях стула. Раствор для введения делается по обычной схеме, концентрация действующего вещества не должна превышать 20-30%. Объем жидкости составляет от 100 мл до 1 л. При проведении процедуры достигается быстрый слабительный эффект.

Противопоказания

Прием английской соли запрещен в следующих случаях:

заболевания пищеварительной системы (язва, гастрит, энтероколит, холецистит);

уролитиаз (мочекаменная болезнь);

повышенное артериальное давление;

индивидуальная гиперчувствительность;

гипермагниемия;

тяжелые патологии легких;

астма;

аппендицит;

риск возникновения ректального кровотечения;

непроходимость кишечника;

дегидратация;

ранний детский возраст (до 3 лет).

Ограничениями к применению препарата согласно инструкции служат также хроническая почечная недостаточность, блокада сердца и поражения миокарда. Противопоказанием к приему сульфата магния должно стать любое ухудшение самочувствия в процессе выполнения очистительных процедур: боли в животе, головокружение, тошнота.

Соль также запрещено использовать в периоды беременности и грудного вскармливания младенца. Специальные диеты могут значительно ослаблять организм, поэтому во время соблюдения таковых от мероприятий с применением магнезии лучше отказаться.