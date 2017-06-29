Чистка организма в домашних условиях – популярное мероприятие, широко применяемое людьми, которые хотят надолго сохранить молодость и здоровье. Важно помнить, что почти каждая из используемых для этой цели процедур имеет немало ограничений и противопоказаний. Любые действия по детоксикации тела следует согласовывать со специалистом. Первым этапом обычно служит очищение кишечника. Соленая вода является прекрасным средством для безопасного решения этой задачи.

Показания к очищению кишечника

О зашлакованности организма и патологическом воздействии токсинов могут свидетельствовать негативные изменения в самочувствии:

нарушение пищеварения, стула, недостаточность функции желудка и кишечника;

вздутие живота;

повышение подверженности простудным заболеваниям;

появление мигреней, землистый цвет лица;

ухудшение состояния кожи, сыпь и раздражение;

развитие аллергических реакций;

нездоровый запах изо рта и от тела;

радикулит;

ощущение слабости, вялость и снижение работоспособности.

Подобные симптомы в той или иной мере проявляются у каждого человека, особенно в условиях пребывания в современной городской среде. Они служат также следствием неправильного питания, малоподвижного образа жизни, курения и употребления алкоголя.

Подготовка к процедуре очищения кишечника

В процессе приготовлений к процедуре очищения кишечника соленой водой основное значение имеет изменение рациона. За несколько дней до мероприятия полезно перейти на раздельный режим питания и вегетарианскую диету. Сыроедение – оптимальный вариант подготовки пищеварительного тракта, поскольку такой способ употребления продуктов комплексно оздоравливает весь организм.

Обязательным условием является исключение пищи животного происхождения (мяса, молока и кисломолочных продуктов, яиц, рыбы), полуфабрикатов, жареных блюд и кондитерских изделий, алкогольных напитков. Предпочтительно употреблять зелень и овощи, выращенные на личном участке или купленные на рынке у производителей, ориентирующихся в своей работе на принципы органического земледелия.

Планируя меню, рекомендуется уделить особенное внимание приготовлению салатов из свежей зелени, капусты, моркови с добавлением молодого чеснока. Яблоки, ананасы, свежевыжатые соки обладают свойством очищать организм и способствуют избавлению от излишков жировой ткани, снижают вес.

Технология выполнения очищения кишечника

Способ чистки кишечника соленой водой (Шанкха-Пракшалана) включает:

употребление специального напитка определенной температуры;

выполнение комплекса упражнений, расслабляющих мышцы клапанов пищеварительного тракта, чтобы соленая вода беспрепятственно проходила все отделы кишечника.

В профилактических целях мероприятие выполняют 4 раза в год (1 раз за сезон). Когда процедура проводится впервые, следует позаботиться о достаточном запасе свободного времени: обычно требуется несколько часов. Необходим также постоянный доступ в санузел.

Жидкость для приема внутрь готовится из обычной каменной соли и теплой кипяченой воды (ориентироваться нужно на температуру тела). Холодный соленый напиток отнимает энергию и может стать причиной спазмов гладких мышц пищеварительного тракта, что воспрепятствует его свободному продвижению.

Содержание соли в растворе должно превышать таковое в плазме крови, иначе он будет всасываться клетками слизистой оболочки органов пищеварения и выводиться с мочой. Избыток жидкости разжижает кровь и может стать причиной падения температуры тела, появления озноба и других неприятных побочных эффектов. Потребуется 3-4 л напитка, готовить который нужно из расчета от 10-15 г до 20-25 г на 1 л воды.

Предупреждение: Йодированная или морская соль для процедуры очищения кишечника не применяется, поскольку может вызвать непредсказуемые побочные реакции.

Программа выполнения Шанкха-Пракшаланы

Начинать процедуру рекомендуется натощак с 5-7 часов утра, когда кишечник находится в активном состоянии. Если ранний подъем плохо сказывается на самочувствии, то выбирать время лучше, опираясь на привычный для организма ритм:

Следует принять 200 г подготовленной заранее теплой соленой жидкости и сразу выполнить упражнения в указанном порядке. Первый пункт необходимо повторить около 6 раз, затем обычно происходит опорожнение кишечника. Цикл воспроизводят, пока из анального отверстия не пойдет чистая вода.

Во время выполнения процедуры нужно тщательно следить за самочувствием. Возникновение ощущения тошноты и переполненности в животе обычно свидетельствует о том, что сфинктер не открывается. В этом случае следует прекратить прием соленой жидкости и повторить комплекс упражнений еще 2-3 раза.

Если опорожнение кишечника задерживается, то следует также сконцентрироваться на выполнении упражнений, в крайнем случае – сделать клизму. После каждого акта дефекации область анального отверстия промывают и смазывают кожу вокруг растительным маслом, иначе соль будет ее повреждать.

Предупреждение: Придерживаться жестких рекомендаций по объему требуемой к приему жидкости не следует, это индивидуальная цифра, которая зависит от длины кишечника и других особенностей организма. В среднем за процедуру может понадобиться 10-16 стаканов соленой воды.

В завершение процедуры следует прилечь и полностью расслабиться не менее чем на 45-60 минут. В это время кишечник может продолжать выведение воды. После мероприятия будет полезным принять препарат, содержащий культуры бактерий для заселения пищеварительного тракта. Проводить курс восстановления микрофлоры требуется около 14 дней.

К питанию после очищения кишечника нужно отнестись со всей ответственностью. Лучше, если первым блюдом станет рис, приготовленный на воде. При желании к нему можно добавить небольшое количество моркови при готовке и пару столовых ложек топленого масла. На протяжении суток каши и отваренные овощи являются единственной допустимой пищей.

Комплекс упражнений

Гимнастический комплекс, который необходимо выполнять во время очищения соленой водой желудочно-кишечного тракта, включает 4 последовательно исполняемых упражнения:

Наклоны в стороны. Упражнение позволяет отворить привратник желудка, за счет наклонов вода из него проходит порциями, двигаясь далее по пищеварительному тракту. Для его выполнения нужно встать прямо, расставив ступни на 10-15 см друг от друга. Сохраняя спокойное дыхание, приподнятый подбородок и ровную спину, корпус наклоняют поочередно влево и вправо без пауз в крайних положениях (12 раз в обе стороны). Ладони кистей должны быть обращены вверх, а тело – находиться в одной плоскости, без скручиваний. Важно отследить, чтобы нижняя часть туловища была зафиксирована и таз не отклонялся в противоположном движению направлении, сгибание должно происходить строго в районе талии. Вращение в области талии. Движение помогает соленой воде выходить из двенадцатиперстной кишки и продвигаться по тонкому отделу кишечника. Исходное положение: встать прямо, ноги расставить на ширину плеч, вытянуть правую руку горизонтально вперед, а левую согнуть в локте таким образом, чтобы большой и указательный пальцы коснулись области правой ключицы. Правую руку нужно отводить назад так далеко, как это возможно, фиксируя взгляд на кончиках пальцев, сохраняя спину ровной, а подбородок приподнятым. Упражнение выполняется попеременно в обе стороны по 12 раз без задержки в крайних позициях. Нижняя часть корпуса должна при этом оставаться зафиксированной, а дыхание свободным. Поза кобры. Упражнение помогает воде свободно продвигаться вдоль тонкого отдела кишечника. Нужно принять позу кобры, оперевшись на ладони вытянутых рук и пальцы ног. Бедра и колени при этом остаются приподнятыми над полом, а расстояние между ступнями составляет около 30 см. Приняв исходное положение, следует развернуться в сторону, задействуя верхнюю часть тела так, чтобы увидеть свою противоположную стопу. Повороты выполняются не менее 12 раз в каждую сторону поочередно без задержки в конечных позициях, нижняя область туловища должна оставаться зафиксированной параллельно полу. Дыхание необходимо постараться скоординировать с движениями. Массаж живота. Упражнение помогает соленой воде пройти сквозь толстый отдел кишечника. Оно может вызвать затруднения у лиц с патологиями колена, в этом случае необходимо найти другой вариант выполнения. Присесть на корточки, поместив ладони на колени, а затем опустить левое колено и коснуться им пола, разворачиваясь телом вправо, насколько это возможно. Правое колено при этом должно занимать вертикальное положение. Вернувшись в исходную позицию, повторить упражнение в другую сторону. Спина должна оставаться прямой, подбородок слегка приподнятым, а живот и дыхание – расслабленными и спокойными.

Во время выполнения движений ладони рук должны по очереди подталкивать правое колено к противоположному боку и наоборот, прижимая его и сдавливая части толстого кишечника. Смотреть нужно себе за спину, чтобы увеличить силу скручивания. Выполняют по 12 поворотов в каждую из сторон, начиная с правой.

Видео: Инструктор по йоге Сергей Ермаков о технике выполнения упражнений при проведении очищения кишечника подсоленной водой

Противопоказания

Шанкха-Пракшалана – довольно мягкая процедура, не оказывающая агрессивного воздействия на состояние организма, однако ее не следует выполнять в случае наличия серьезных патологий или в определенные периоды жизни. Противопоказаниями служат:

болезни органов пищеварения в стадии обострения, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, дизентерия, гастрит, аппендицит, диарея, колит, панкреатит, рак и туберкулез кишечника;

гипертермия, лихорадка;

неустойчивое артериальное давление;

беременность, период грудного вскармливания;

менструация;

болезни сердца, приступы.

При регулярной практике голоданий необходимо учитывать, что очищение кишечника соленой водой можно производить не ранее, чем через 7 суток после полного завершения трехдневной процедуры и 30 – после недельной.