Полки магазинов ломятся от количества косметики, но домашние маски всегда были и до сих пор остаются популярными. В них нет консервантов, они доступные, легко добавлять, исключать определенные ингредиенты, при правильном подходе результат использования будет только радовать. Большинство средств предназначено для питания, увлажнения, очищения кожи. Но есть один продукт, который обладает подтягивающим, омолаживающим действием. Маски из семян льна – настоящие домашние косметологи, доступные, простые, работающие.

Польза семян льна для кожи

Для приготовления домашних масок используют овощи, фрукты, кисломолочные продукты, яйца, но из категории орехов и семян берут в основном лен. Он богат разными ценными веществами: аминокислотами, витаминами, полисахаридами, полиненасыщенными жирными кислотами. Сбалансированный состав льняного семени благоприятно действует на кожу, дает быстрый, видимый эффект.

Показание к использованию масок для лица из семян льна:

угревая сыпь, акне;

снижение тонуса кожи, старение, морщины;

серый, тусклый цвет;

нарушение обменных процессов в тканях;

повышенное выделение кожного сала.

У льняной маски с семенами практически нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости продукта. Домашнее средство можно использовать для лечения кожи от прыщей в подростковом возрасте, для устранения первых признаков старения, морщин в зрелости.

Основные принципы использования масок

Маски из семени льна можно делать в любое время суток, но лучше оставить на вечер или выходные дни, так как нанесение макияжа на кожу после нежелательно. Частота процедуры 2 раза в 7-10 дней, если в рецепте не указана другая схема использования.

Основные правила:

Выбирать рецепт нужно, исходя из своих проблем. Мимическим морщинам не нужен лифтинг. Один прыщик на подбородке – это не угревая сыпь и не проблемная кожа. Не нужно ждать мгновенного эффекта от семян. Да, после одной процедуры может быть какой-то положительный результат, но для полной оценки нужно применить одно средство хотя бы 5 раз. Все средства наносятся по массажным линиям вверх. При этом нельзя растирать поверхность, использовать жесткие кисти, растягивать кожу. Нельзя делать маски после механической чистки. Кожа должна успокоиться, восстановиться, в противном случае не избежать сильного раздражения. Маски для лица из семени льна эффективней работают на очищенной, распаренной, скрабированной коже. Тоник должен наноситься до маски и после нее. В начале он подготавливает лицо к процедуре, в конце служит завершающим штрихом, закрывает поры. Если кожа жирная, то крем можно не наносить.

Разумней использовать семена реже, но по всем правилам. Лучше выделить один вечер в неделю, подготовить все, что нужно, сделать распаривающую ванночку, снять ороговевший слой, нанести средство и отдохнуть. Только так можно добиться видимых результатов.

Кстати: Для масок можно использовать любые семена: белые, темные, мелкие, крупные. Степень зрелости значения не имеет.

Видео: Лифтинг-маска из льна

Рецепты масок из семян льна

Готовятся домашние средства для ухода за лицом непосредственно перед применением. Важно использовать чистую посуду. Если семена требуют измельчения, то нужна кофемолка либо ступа с пестиком. Нельзя хранить измельченный лен более суток и на свету. В нем начнется процесс окисления продукта, который снизит количество полезных веществ, эффективность процедуры.

Рецепт омолаживающей маски для лица с крахмалом и пиридоксином

Действие:

Подтягивает, питает, разглаживает мелкие и сокращает глубокие морщинки, делает недостатки кожи менее заметными.

Состав:

Семена – 1 ч. л.

Крахмал – 15 г

Вода – 0,3 стакана

Пиридоксин (витамин B6) – 12 капель

Применение:

Прокипятить семена льна в воде 3 минуты. Немного остудить, процедить, отмерить 30 мл. Добавить в теплый кисель витамин, внести картофельный крахмал, тщательно растереть. Нанести средним слоем, выдержать до высыхания, смыть теплой водой.

Рецепт очищающей маски с косметической глиной и семенами

Действие:

Устраняет жирный блеск, подсушивает воспаления, осветляет, убирает черные точки.

Состав:

Семена льна – 1 ч. л.

Глина черная, голубая или зеленая – 1 ч. л.

Вода – 0,3 стакана

Применение:

Вскипятить воду, залить целые семена, накрыть и оставить на 2-3 часа, чтобы выделилась слизь. Если нет достаточного количества времени, то можно вскипятить на плите, оставить до полного остывания. Процедить полученный кисель, добавить косметическую глину, тщательно перемешать, нанести ровным слоем. Смыть через 15 минут. Использовать маску из глины и семени льна при жирной коже можно до 3 раз в неделю. При сухом и нормальном типе достаточно 1-2 раза в 7-10 дней.

Рецепт маски для лица с аспирином и углем от угрей

Действие:

Очищает, регулирует уровень PH, нормализует обменные процессы, для жирного, смешанного типа.

Состав:

Ацетилсалициловая кислота – 1 шт.

Семена – 0,5 ч. л.

Уголь активированный – 1 шт.

Вода – 50 мл

Применение:

Приготовить настой из горячей воды и семян. Через час процедить через марлю, лен хорошо отжать. Размять активированный уголь и таблетку самого простого аспирина без каких-либо добавок. Соединить с киселем, размешать. Нанести маску на лицо, проблемные участки с черными точками дополнительно помассировать. Оставить на 20 минут. Удалить тампоном, смоченным в теплой воде, нанести тоник.

Маска от отечности лица, кругов под глазами

Действие:

Снимает отеки, припухлости, осветляет, питает, для всех типов.

Состав:

Кисель из льна – 30 мл

Картофель – 30 г

Масло карите – 5 г

Применение:

Приготовить кисель из 0,5 ч. л. семян льна и 50 мл воды, процедить, отмерить 30 мл. Очистить картофель, измельчить указанное в рецепте количество, можно просто натереть, соединить с киселем, добавить масло карите, перемешать. Наносить эту маску можно не только на лицо, но и на веки, область под глазами. Выдержать от 15 до 30 минут, смыть прохладной водой.

Питательная маска для лица со сметаной

Действие:

Снимает шелушение, питает, разглаживает мелкие морщины, подходит для сухого и нормального типа.

Состав:

Семена – 1 ч. л.

Сметана – 2 ст. л.

Применение:

Размолоть льняные семена в муку, соединить со сметаной комнатной температуры. Оставить на 30 минут, периодически размешивать. Нанести маску толстым слоем, оставить минимум на 15 минут. Смыть, смазать лицо легким кремом.

Маска с ромашкой для зрелой кожи

Действие:

Подтягивает, осветляет, помогает бороться с пигментацией, разглаживает морщины.

Состав:

Ромашка – 2 ст. л.

Семена – 1 ст. л.

Вода – 300 мл

Применение:

Вскипятить воду, добавить ромашку, проварить минуту, настоять до полного остывания. Процедить. Добавить в отвар семена, размешать и повторно прокипятить. Оставить еще на час, чтобы изо льна выделились вязкие вещества. Процедить, смочить в киселе марлю, сложенную в 4 слоя, накрыть лицо, оставить на 20 минут. Марлю удалить, кожу после маски из семян ополоснуть.

Лифтинг-маска с бананом и овсянкой

Действие:

Подтягивает, улучшает контур, подходит всем типам кожи.

Состав:

Банан – 50 г

Кисель из льна – 40 мл

Овсяная мука – 1 ч. л.

Применение:

Приготовить льняной кисель из расчета 1 ч. л. семечек на 100 мл кипятка, отделить нужное количество. Кусочек спелого, но не черного банана размять, соединить с киселем. Добавить овсяную муку, можно смолоть хлопья самостоятельно. Перемешать. Нанести маску на лицо и шею, оставить на 30 минут. Смыть прохладной водой.

Скраб-маска с овсяными хлопьями для всех типов кожи

Действие:

Очищает, удаляет омертвевшие клетки, устраняет и осветляет черные точки.

Состав:

Геркулес – 1 ст. л.

Молоко – 120 мл

Семена льна – 1 ч. л.

Применение:

Вскипятить цельное молоко, добавить льняные семена, проварить минуту, снять с огня. Овсяные хлопья размять в ступе, но не до состояния муки, частицы должны быть крупными. Добавить в льняное молоко, размешать. Остудить смесь до температуры 35°C. Нанести на распаренное лицо часть маски, помассировать, нанести оставшуюся смесь, оставить на 15 минут.

Важно: При приготовлении масок следует помнить, что дополнительные ингредиенты не должны вызывать раздражения, обжигать, нарушать работу сальных желез. Если на один из компонентов имеется аллергия, стоит отказаться от этого рецепта.