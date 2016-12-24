На протяжении длительного времени активированный уголь успешно применяется в медицинской практике в качестве энтеросорбента при пищевых отравлениях и других интоксикациях организма. Этот широкодоступный препарат природного происхождения наверняка найдется в каждой домашней аптечке. Однако использовать его можно не только в медицинских целях, но и в косметологии. В составе масок для лица в сочетании с другими полезными продуктами активированный уголь поможет очистить и оздоровить кожу, уменьшить ее воспаление и убрать жирный блеск.

Полезные свойства активированного угля в косметологии

Главной особенностью активированного угля, обеспечивающей его высокую эффективность, является наличие в структуре частиц огромного количества пор, благодаря которым он способен поглощать различные токсины. Всего лишь 1 г препарата может иметь поверхность до 1500 м2.

Маска для лица с активированным углем подойдет для любого типа кожи в любом возрасте, однако особенно эффективна она будет для обладательниц склонной к воспалению проблемной и жирной кожи. Ее применение оказывает комплексное воздействие:

уменьшает угревую сыпь и прыщи и препятствует их появлению за счет противовоспалительного и подсушивающего действия;

глубоко очищает кожу от скопившейся грязи, пыли, токсинов, черных точек и улучшает ее питание;

сужает расширенные поры;

устраняет жирный блеск за счет регуляции функций сальных желез;

выравнивает цвет и рельеф кожи.

Правила применения масок

При использовании масок с активированным углем для получения максимально полезного эффекта важно придерживаться определенных правил:

Перед нанесением средства необходимо удалить макияж и тщательно вымыть лицо подходящим очищающим средством (гель, тоник, молочко, лосьон), а потом сделать паровую ванночку с ромашкой или календулой. Как вариант можно принять горячую ванну или горячий душ, что также обеспечит раскрытие пор, более глубокую очистку и проникновение активных веществ в составе маски. Для приготовления масок брать только свежие продукты. Делать маски для лица с активированным углем раз в неделю в течение 1.5 месяцев, повторять курс рекомендуется не ранее, чем через 2 месяца. Добавлять уголь в состав масок в хорошо измельченном состоянии, например, растерев таблетки в ступке пестиком. При нанесении маски избегать области вокруг глаз. После окончания процедуры полезно нанести на кожу питательный крем.

Совет: Чтобы определить свежесть таблетки активированного угля, ее нужно попытаться размять ложкой. Свежая таблетка при этом должна с легкостью раскрошиться.

Рецепты эффективных масок с активированным углем

Простые и легкие в приготовлении рецепты, в состав которых входит активированный уголь, для лица нужно подбирать с учетом типа кожи и желаемого эффекта. Дополнительные компоненты в их составе могут усиливать очищающее и противовоспалительное действие угля, питать, смягчать, увлажнять и тонизировать кожу. Применять эти маски можно как в лечебных, так и профилактических целях.

Маска с косметической глиной

Действие:

Очищает и разглаживает кожу, помогает при угревой сыпи.

Состав:

Активированный уголь – 1 таблетка

Голубая, белая, черная или зеленая глина – 1 ч. л.

Молоко (или отвар ромашки или чистотела) – 1 ст. л.

Желатин – 1 ч. л.

Применение:

Таблетку измельчить в порошок и соединить с выбранной глиной, добавить подогретое молоко или травяной отвар и желатин. Тщательно перемешать и оставить на 15 минут для разбухания желатина. Затем подогреть полученную массу на водяной бане до полного растворения. Дать немного остыть, нанести послойно (3-4 слоя) при помощи кисточки на очищенное, слегка влажное лицо. Через 15-20 минут аккуратно удалить маску и сполоснуть кожу теплой водой.

Йогуртовая маска

Действие:

Очищает закупоренные поры, выводит токсины, снимает воспаление, выравнивает цвет лица.

Состав:

Порошок активированного угля – 0.25 г

Натуральный нежирный йогурт без добавок – 2 ст. л.

Свежевыжатый лимонный сок – 1 ч. л.

Применение:

Тщательно смешать все указанные ингредиенты до однородности. Нанести состав на лицо, выдержать 15-20 минут, а затем смыть.

Маска с соком алоэ

Действие:

Питает, устраняет жирный блеск, помогает при черных точках, прыщах и воспалении кожи.

Состав:

Порошок активированного угля – 1 г

Сок листьев алоэ – 5 мл

Кипяченая вода – 15 мл

Эфирное масло чайного дерева – 2-3 капли

Морская соль – ½ ч. л.

Применение:

Уголь смешать с соком алоэ, добавить остальные составляющие, перемешать и нанести на кожу лица. Через 15-20 минут смыть травяным отваром.

Маска с активированным углем, глиной и эфирными маслами

Действие:

Очищает лицо от черных точек, устраняет воспаление и шелушение кожи.

Состав:

Белая и зеленая глина – по ½ ст. л.

Активированный уголь (в виде порошка) – 3 г

Лепестки чайной розы – 1 ст. л.

Эфирное масло герани и лаванды – по 3 капли

Вода кипяченая

Применение:

Смешать уголь, глину и предварительно измельченные лепестки роз, добавить эфирные масла и кипяченую воду до получения консистенции сметаны. Средство нанести на кожу лица на 15 минут, после чего смыть теплым отваром цветков ромашки.

Дрожжевая маска с медом

Действие:

Освежает, питает, увлажняет и подтягивает кожу лица.

Состав:

Активированный уголь – 3 таблетки

Мед – 1 ч. л.

Дрожжи – 20 г

Жирные сливки – 1 ст. л.

Применение:

Истолченный в порошок активированный уголь смешать с сухими дрожжами, добавить мед и сливки так, чтобы получилась консистенция сметаны. Нанести состав на кожу лица и через 20 минут смыть водой.

Видео: Маска от черных точек с желатином

Маска с аспирином

Действие:

Сужает поры, очищает и подсушивает кожу, улучшает цвет лица.

Состав:

Активированный уголь – 1 таблетка

Желатин – 8 г

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – 1 таблетка

Вода кипяченая

Применение:

Желатин залить небольшим объемом теплой воды и оставить на 15 минут для разбухания. Таблетки измельчить в порошок. Добавить их в желатиновую массу и подогреть полученную смесь на водяной бане. В теплом виде нанести на кожу. Когда маска с углем на лице подсохнет и превратится в пленку, ее нужно аккуратно снять по направлению снизу вверх, после чего протереть кожу лосьоном.

Важно: При выполнении маски с желатином не следует наносить ее на зону вокруг глаз и брови. При застывании желатина на бровях образуется пленка, которую потом будет очень трудно и довольно болезненно снимать с волосков.

Маска с яйцом и лимонным соком

Действие:

Устраняет воспаление и жирный блеск, увлажняет и питает кожу.

Состав:

Активированный уголь – 3 таблетки

Яйцо – 1 шт.

Свежевыжатый сок лимона – 5 капель

Применение:

Таблетки измельчить в порошок, добавить взбитое яйцо, лимонный сок и перемешать. Нанести тонким слоем на кожу, а через 15 минут протереть лицо салфеткой, смоченной холодной водой.

Видео: Маска от черных точек с активированным углем от эксперта по домашней косметике

Меры предосторожности

При использовании средств с активированным углем для лица необходимо учитывать, что он является очень сильным адсорбентом и способен удерживать на своей поверхности не только вредные, но и полезные для кожи вещества. В связи с этим в их составе обязательно должны присутствовать ингредиенты, питающие кожу и компенсирующие такие потери.

Маски с активированным углем противопоказаны в случае:

купероза;

индивидуальной непереносимости или аллергии на любые компоненты маски;

язв, трещин, царапин, порезов и любых повреждений целостности кожного покрова на лице;

травм и кровотечений в области лица.

Перед первым применением маски требуется провести тест на аллергию, нанеся небольшую часть средства на запястье или внутренний сгиб локтя.