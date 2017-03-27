Спирулина – уникальный продукт с потрясающим составом. При употреблении внутрь она творит настоящие чудеса с организмом, обладает массой полезных свойств, но не менее эффективна водоросль и при наружном использовании. Обычно из нее готовят маски с добавлением других ингредиентов, усиливающих действие основного продукта. При грамотном подходе можно и дома получить результат не хуже, чем в элитном салоне красоты.

Общие правила применения домашних масок

Для приготовления домашних масок удобно использовать спирулину в виде порошка, но в продаже чаще всего встречаются таблетки, которые нужно будет измельчить. Они легко раздавливаются пестиком.

Общие правила:

Все маски для лица из спирулины наносятся только на очищенную кожу. Повысить эффективность средства поможет паровая ванночка, легкий скраб. Для приготовления смеси понадобится чистая посуда. Не рекомендуется использовать металлические миски. В качестве дополнительных ингредиентов часто добавляются пищевые продукты (мед, сметана, соки). Они должны быть свежими, высококачественными. Омолаживающие, питательные и подтягивающие средства можно наносить не только на лицо, но и на область декольте, шею. Средства от прыщей, против воспалений и черных точек наносятся только на проблемные области. Температура воды для снятия домашней маски напрямую зависит от назначения и рецепта, как и использование увлажняющих, тонизирующих кремов после процедуры.

Важно! Домашние средства для ухода за кожей должны готовиться только на один раз и использоваться в самые ближайшие часы. Длительному хранению они не подлежат.

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Рецепты домашних масок

Спирулина подходит для всех типов кожи, включая комбинированную и проблемную. Абсолютно все средства имеют разностороннее действие. Кроме решения основной проблемы, водоросль дарит питание, увлажнение, наполняет дерму каолином, коллагеном, ценными витаминами и маслами.

Универсальная маска из спирулины для лица с желатином

Действие:

Тонизирует, укрепляет, повышает эластичность, разглаживает морщины, очищает поры.

Состав:

Спирулина – 4 таблетки

Желатин пищевой – 3 ч. л.

Вода минеральная – 6 ч. л.

Масло косметическое – 1 ч. л.

Применение:

Желатин соединить в миске с минеральной водой комнатной температуры. Размешать, оставить на 20 минут. Измельчить таблетки в порошок, подготовить любое косметическое масло, подходящее к типу кожи. Добавить все это к желатину. Поставить миску на водяную баню, растопить средство до однородной субстанции. Нанести маску для лица из спирулины сразу, пока она теплая. Особое внимание уделяется носогубным складкам, местам с мимическими морщинами. Оставить средство на 15-20 минут, пока оно не высохнет и превратится в пленку. Удалить руками. Ополоснуть лицо теплой водой, нанести увлажняющий крем.

Видео: Омолаживающая маска с желатином

Омолаживающая маска с овсянкой

Действие:

Легкий лифтинг, разглаживание мелких морщинок, устранение первых признаков старения кожи, питание.

Состав:

Овсяные хлопья – 1,5 ч. л.

Спирулина – 1 ч. л.

Сметана – 2 ч. л.

Применение:

Перемолоть овсяные хлопья в муку. Смешать с остальными ингредиентами, оставить на десять минут. Повторно размешать, нанести плотным слоем на очищенное лицо, выдержать четверть часа. Смыть средство теплой водой, протереть лицо тоником, нанести увлажняющий крем.

Рецепт с пивными дрожжами и вином

Действие:

Очищение эпидермиса, насыщение витаминами и ценными веществами, активизация кровообращения, улучшение и нормализация кислородного обмена, омолаживающий эффект.

Состав:

Дрожжи пивные – 2 таблетки

Спирулина – 4 таблетки

Кагор – 15 мл

Кокосовое масло – 6 мл

Применение:

Растолочь таблетки пивных дрожжей и спирулины, пересыпать в миску, добавить теплый кагор. По желанию можно использовать другое натуральное вино. Размешать, настоять 15 минут. Добавить кокосовое масло. Оно должно растаять. Если продукт твердый, нужно подержать его немного в тепле. Нанести приготовленную смесь на очищенное лицо, шею, выдержать 40 минут. Снять остатки средства салфетками, ополаскивать лицо и наносить крем желательно не ранее, чем через 1,5 часа.

Рецепт с косметической глиной

Действие:

Очищение, увлажнение, улучшение цвета лица, укрепление сосудов, снятие отечности, предотвращение пигментации, придание лицу свежести.

Состав:

Спирулина – 3 таблетки

Молоко коровье или козье – 30 мл

Глина (розовая, белая, голубая) – 15 г

Масло кокоса или авокадо – 7 г

Эфирное масло корицы – 2 капли

Применение:

Теплое молоко соединить с измельченными таблетками, оставить на 15 минут. Ввести масло, глину, размешать. Все ингредиенты должны быть теплыми. Нанести тонким слоем, выдержать 10-15 минут. Чтобы глина не подсыхала и не стягивала лицо, можно орошать сверху водой из пульверизатора. Снять средство губкой, умыться, нанести увлажняющий тоник.

Рецепт маски с ламинарией

Действие:

Разглаживание, легкий лифтинг и коррекция овала, активизация внутриклеточных процессов.

Состав:

Спирулина – 3 таблетки

Ламинария сухая – 15 г

Йогурт натуральный – 20 мл

Применение:

Таблетки и сухую ламинарию измельчить, развести натуральным йогуртом, настоять 30 минут. Распарить кожу над теплой водой, нанести маску для лица из спирулины, выдержать 40-60 минут, смыть. Увлажняющие средства можно нанести через час.

Совет! Омолаживающие смеси с эффектом лифтинга нужно наносить движениями снизу вверх, стараясь не растягивать кожу.

Рецепт для жирной и проблемной кожи

Действие:

Подсушивание воспалений, очищение и осветление черных точек, лечение угрей, устранение сального блеска, придание коже матовости.

Состав:

Спирулина – 4 таблетки

Отвар ромашки – 2 ст. л.

Сода пищевая – 0,3 ч. л.

Применение:

Растереть таблетки в порошок, смешать с пищевой содой, добавить отвар ромашки. Оставить на 10 минут. Размешать повторно, нанести на лицо, выдержать 10 минут. Если нет воспалений, можно помассировать кончиками пальцев участки с черными точками и расширенными порами. Смыть средство прохладной водой, ополоснуть холодной.

Маска экспресс-лифтинг

Действие:

Подтяжка, омолаживание, мгновенный эффект лифтинга.

Состав:

Желток яичный – 1 шт.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Яблочный сок – 1 ч. л.

Спирулина – 1 ст. л.

Сушеные корочки цитрусов – 1 ч. л.

Применение:

Измельчить в порошок несколько корочек цитрусов. Можно взять апельсин, грейпфрут, мандарин. Смешать со спирулиной, добавить остальные ингредиенты по списку. Накрыть, оставить на 15 минут. Перед нанесением повторно размешать. Выдержать на лице 30 минут. Смыть очищенной водой или отваром петрушки, ромашки.

Меры предосторожности

Если на коже имеются воспаленные прыщики, раздражение или сыпь любого происхождения, использование масок для лица из спирулины нужно прекратить или отложить на время. При склонности к аллергическим реакциям важно делать контрольный тест. Для этого небольшое количество нового продукта нанести на тонкую кожу за ухо, на запястье или во внутренний сгиб локтя, выдержать 30 минут, смыть, отследить реакцию в течение суток. При наличии аллергии на какой-то ингредиент в рецепте маски от использования средства нужно отказаться.