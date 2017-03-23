Каждая женщина хотела бы подольше оставаться молодой, но ввиду естественного старения организма на лице начинают появляться морщины, сначала мелкие и почти незаметные, а потом уже и более глубокие. Особенно видны они вокруг глаз. Несколько другое строение кожи и активная мимика являются причиной того, что самые первые морщинки образуются в этой зоне. Современная косметология может предложить разные методы по их устранению, однако они весьма дорогостоящие и дают лишь временный результат. Альтернативой являются домашние средства - маски, приготовленные из натуральных ингредиентов.

Действие домашних масок от морщин

Кожа вокруг глаз очень тонкая, нежная и чувствительная, в ней практически отсутствуют сальные железы, поэтому она склонна к пересыханию, что является одной из причин образования морщин. Дополнительно с возрастом замедляются процессы регенерации кожного покрова, уменьшается поступление питательных веществ и способность удерживать влагу. В результате снижается упругость и эластичность кожи, складочки и заломы, образующиеся при мимических движениях, уже не так легко разглаживаются и могут сохраняться постоянно. Все эти проблемы решаются при помощи масок от морщин под глазами, которые оказывают следующее действие на кожу:

устраняют сухость;

омолаживают;

активизируют процессы регенерации клеток;

повышают тонус;

насыщают необходимыми полезными веществами;

повышают защитные свойства.

Эффективнее всего их применять в профилактических целях, начиная уже после 20–25 лет, еще до возникновения морщин, чтобы на более длительный срок отдалить этот момент. Но даже если морщины уже появились, домашние средства помогут сделать их менее глубокими и заметными, выровнять рельеф кожи.

Готовятся они исключительно из натуральных мягких компонентов, которые не будут оказывать механического травмирования (измельченные косточки, зерна) и раздражения (цитрусовые, неразбавленные эфирные масла) кожи в области глаз. В их состав входят:

растительные масла (оливковое, миндальное, зародышей пшеницы, виноградных косточек, жожоба и другие);

свежая зелень – петрушка, укроп;

овощи – картофель, огурец;

фрукты – персик, абрикос, авокадо, банан, яблоко, виноград;

растворы витаминов А и Е;

ягоды – малина, клубника;

молочные продукты – сметана, молоко, сливки;

мед;

настои лекарственных растений (ромашка, алоэ, василек, календула).

Важно: Маски от морщин вокруг глаз в зависимости от конкретного состава оказывают комплексное действие и помогают не только разгладить кожу, но и освежить ее, убрать отеки, темные круги и мешки под глазами.

Правила нанесения составов в области глаз

Маски от морщин в области глаз применяют с особой осторожностью, учитывая высокую чувствительность и тонкость кожного покрова в этой зоне. Для их приготовления выбирают только свежие продукты и четко следуют инструкциям, приведенным в рецептах. При выполнении процедуры надо придерживаться следующих правил:

Перед первым применением каждого нового состава масок для кожи вокруг глаз нужно убедиться в отсутствии аллергии на входящие в него ингредиенты, нанеся средство на внутреннюю сторону запястья. Наносить маски от морщин необходимо на предварительно очищенную молочком, гелем или тоником кожу. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки глаза. Слишком жидкие по консистенции составы накладывают в виде примочек или компрессов, смочив составом ватный диск или сложенный в несколько раз бинт. После окончания процедуры на кожу вокруг глаз наносят увлажняющий и питательный крем. При нанесении средства недопустимо интенсивно втирать его в кожу, нужно равномерно распределить средство тонким слоем и легкими постукивающими движениями по направлению от внешнего угла глаза к внутреннему дать ему впитаться. Не наносить макияж (тени, карандаш, подводку, тушь) минимум в течение 2 ч и не выходить на улицу в течение часа после окончания процедуры.

Рекомендация: Перед началом применения масок от морщин вокруг глаз желательно проконсультироваться с косметологом, который поможет подобрать наиболее подходящий состав с учетом типа кожи, возраста женщины и наличия сопутствующих проблем.

Видео: Общие правила ухода за кожей вокруг глаз

Рецепты для кожи вокруг глаз

Делать маски рекомендуется в вечернее время, минимум за час до сна, приняв расслабленное положение тела, предпочтительно лежа. Выдерживать состав на лице следует не более 20 минут. В отличие от салонных процедур, результаты после применения домашних средств появляются не сразу, но при регулярном выполнении их с периодичностью 2–3 раза в неделю уже через месяц будет заметно улучшение состояния кожи вокруг глаз.

Совет: Не рекомендуется пользоваться постоянно одним и тем же составом, чтобы не вызвать привыкание. Нужно выбрать несколько подходящих рецептов и периодически их менять, что поможет поддерживать кожу в тонусе.

Картофельная маска

Состав:

Сырой картофель – 1 шт.

Зелень петрушки (мелко порезанная) – 1 ст. л.

Оливковое масло – 20 мл

Вода – 100 мл

Применение:

Петрушку залить ½ стакана кипятка, накрыть крышкой, оставить на 15 минут и по истечении времени отфильтровать. Картофель очистить, мелко натереть. Смешать 1 ст. л. овощной массы, 2 ст. л. теплого настоя петрушки и оливковое масло. Смесь выложить на сложенную в несколько раз марлю небольшого размера и приложить к закрытым глазам. Выдержать 15 минут, аккуратно снять марлю и впитать оставшуюся влагу салфеткой.

Маска с огурцом

Свежий огурец разрезать на дольки и приложить под глаза на 15–20 минут. Еще эффективнее будет, если очистить овощ от кожуры, натереть мякоть на мелкой терке, завернуть ее в марлю и в таком виде наложить на веки.

Маска с пшеничным хлебом

Состав:

Белый хлеб – 1 кусочек

Теплое молоко – 40–50 мл

Применение:

От кусочка хлеба отделить корочку, оставшуюся мякоть размять и смешать с молоком так, чтобы получилась густая консистенция. Распределить массу под глазами и оставить на 15 минут, после чего смыть ее теплой водой.

Для приготовления этой маски от морщин вокруг глаз вместо молока можно добавить сливочное (растопленное) или растительное масло.

Ягодная маска

Ягоды малины или клубники (примерно ½ стакана) помыть, размять в пюре, отжать сок. Промокнуть в соке ватные диски, немного отжать и приложить на область глаз. Оставить на 10 минут. При использовании клубники необходимо учитывать, что она обладает слегка отбеливающим эффектом.

Абрикосовая маска

Состав:

Спелый абрикос – 1–2 шт.

Сметана (не менее 20% жирности) или творог – 1 ч. л.

Применение:

Абрикос очистить от кожуры, удалить косточку и размять в пюре. К 1 ст. л. фруктовой массы добавить кисломолочный продукт и перемешать. Распределить состав вокруг глаз, выдержать 20 минут и удалить остатки теплой водой.

Состав с овсяными хлопьями

Состав:

Желток – 1 шт.

Мед (жидкий) – 1 ч. л.

Перемолотые овсяные хлопья – 10 г

Применение:

Тщательно смешать 1 ст. л. взбитого яичного желтка с медом и хлопьями. Намазать полученную маску от морщин под глаза на 10 минут, затем смыть теплой водой.

Маска на основе экстракта цветков василька

Состав:

Свежие или засушенные цветки василька – 1 ст. л.

Оливковое или миндальное масло – 50 мл

Применение:

Цветки растения залить маслом и настаивать в течение 7–10 дней в прохладном месте. Травяным масляным настоем смочить ватные диски и приложить на веки на 20 минут. Затем осторожно протереть кожу ватным тампоном, смоченным водным настоем василька или ромашки, приготовленным из расчета 1 ст. л. цветков на стакан кипятка, или промокнуть салфеткой.

Аналогичным образом вместо василька используют сбор из листьев мяты, цветков календулы и корня лопуха (берут по 1 ч. л. каждого компонента).

Петрушка и укроп для нежной кожи

Пучок зелени помыть, измельчить ножом и залить ½ стакана кипятка. Смесь поставить на водяную баню на 20 минут, остудить и отфильтровать. В полученном отваре смочить ватные диски и приложить их на закрытые веки на 10–20 минут, после чего умыться. Вместо отвара можно использовать измельченную свежую зелень, завернув ее в сложенную в несколько раз влажную марлю.

Маска из авокадо

Половину авокадо очистить от кожуры, размять до консистенции кашицы и нанести на кожу вокруг глаз на 20 минут, после чего смыть остатки теплой водой. При желании можно добавить несколько капель любого растительного масла.

Маска с маслом какао

Состав:

Масло какао – 15 г

Витамин Е (масляный раствор) – 1 ст. л.

Облепиховое масло – 1 ст. л.

Применение:

Смешать до однородности все указанные компоненты. Полученный состав нанести на веки, сверху приложить ватные диски или сложенные в несколько слоев кусочки марли. Выдержать 15 минут. Остатки средства промокнуть салфеткой.

Профилактика морщин

Для сохранения молодости кожи вокруг глаз уход за ней нужно начинать примерно с 20 лет, пока она еще остается упругой, эластичной и не покрытой сетью морщинок. Он включает не только применение специальных, подходящих по типу кожи косметических средств и регулярное выполнение профилактических масок от морщин под глазами, но и некоторые общие рекомендации:

надевать солнцезащитные очки при пребывании на открытом солнце для защиты кожи от негативного влияния ультрафиолетового излучения;

своевременно корректировать снижение остроты зрения линзами или очками, чтобы поменьше щуриться;

ежедневно выполнять массаж и упражнения, улучшающие кровообращение зоны вокруг глаз и повышающие тонус поддерживающих кожу мышц;

полноценно питаться, употреблять много продуктов, содержащих необходимые для кожи витамины и минералы;

заниматься спортом;

полноценно отдыхать ночью (спать не менее 8 ч в сутки);

часто гулять на свежем воздухе.

При необходимости целый день сидеть за компьютером и напрягать зрение необходимо научиться чередовать работу и отдых, выполнять специальные упражнения для глаз, снимающие напряжение.

Видео: Рецепт средства от мелких морщин вокруг глаз от профессионального косметолога