Проблемная кожа доставляет немало хлопот ее обладателям. Она может встречаться как у женщин, так и у мужчин в юном и зрелом возрасте. При этом одни изъяны на коже лица могут появляться периодически, а другие носить хронический характер. Некоторые женщины пытаются скрыть эти недостатки под тональным кремом и пудрой, но такой подход дает лишь временный косметический эффект. Для глобального решения проблемы важно установить причину, обуславливающую такое состояние кожи. Внешние же ее проявления можно устранить при помощи регулярного применения натуральных домашних масок.

Особенности проблемной кожи

Кожа, не отличающаяся здоровым видом и свежестью, считается проблемной. Ее основными признаками являются:

наличие сыпи различного характера, пигментных пятен, сосудистых звездочек;

нездоровый цвет, бледность и тусклость;

шелушение;

повышенная сальность, жирный блеск;

раздражение;

грибковые поражения;

высокая чувствительность и склонность к аллергическим реакциям.

В большинстве случаев проблемной становится чрезмерно сухая или чрезмерно жирная кожа, реже – комбинированная. Самыми распространенными проблемами жирной кожи являются расширенные и загрязненные поры, избыток кожного сала, комедоны и угревая сыпь, а сухой – шелушение, покраснение и преждевременное образование морщинок. Причинами их появления могут быть самые разнообразные факторы: нарушения гормонального фона, патологии органов ЖКТ, эндокринные заболевания, неправильное питание, наследственная предрасположенность, неподходящая косметика и другие.

Рецепты уходовых масок для проблемной кожи

Ежедневный уход за проблемной кожей заключается в ее очищении, тонизировании и питании. Применяемые для этого маски наносят с периодичностью до двух раз в неделю после предварительной очистки лица. Устранить избыток кожного жира можно при помощи умываний растворами лимонной или уксусной кислоты (½ ч. л. столового уксуса или щепотка лимонной кислоты на 500 мл воды). Для очищения проблемной кожи могут применяться паровые ванночки с добавлением эфирных масел, оказывающих антибактериальное (масла эвкалипта и лаванды) и тонизирующее (масла розмарина и грейпфрута) действие.

Совет: При проблемной коже следует избегать умываний горячей водой, так как она способствует расширению пор, усилению секреции сальных желез и сушит кожные покровы.

Видео: Как правильно умыть лицо при проблемной коже

Тонизирующая маска с зеленым чаем для жирной кожи

Состав:

Листья зеленого чая – 5 г

Кефир – ¼ стакана

Применение:

Листья чая растолочь до порошкообразного состояния. Добавить кефир, перемешать до однородности. Полученную маску нанести на лицо, а спустя четверть часа смыть.

Очищающая маска для проблемной кожи

Состав:

Яичный белок – 1 шт.

Мед – 10 г

Эфирное масло чайного дерева – 2-3 капли

Молотые овсяные хлопья – 1 ст. л.

Применение:

Тщательно перемешать указанные ингредиенты. Равномерно распределить состав по коже. Через 15 минут сполоснуть лицо сначала теплой, а потом прохладной водой.

Очищающая маска из дрожжей

Состав:

Живые дрожжи – 5 г

Молоко – 30 мл

Оливковое масло – 15 мл

Применение:

Дрожжи растворить в подогретом молоке, добавить оливковое масло и перемешать. При помощи ватного диска нанести маску на лицо. Выдержать полчаса, а затем смыть.

Питательная морковная маска для сухой кожи

Состав:

Морковь – 1 шт.

Сметана – 25 г

Применение:

Морковь измельчить на мелкой терке, добавить сметану и перемешать. Полученную массу наложить на лицо и выдержать 1 час, после чего смыть водой.

Питательная маска с орехами и желтком

Состав:

Грецкие орехи – 5 шт.

Желток – 1 шт.

Применение:

Орехи очистить, ядра измельчить до состояния кашицы, добавить взбитый желток и тщательно перемешать. Нанести смесь на лицо. Через 20 минут удалить маску водой.

Увлажняющая маска с авокадо для сухой кожи

Состав:

Авокадо – 1 шт.

Мука – 5 г

Применение:

Авокадо разрезать, вынуть сердцевину, мякоть измельчить в пюре, добавить муку и равномерно распределить маску по коже лица. Выдержать 15 минут и умыться.

Рецепты лечебных масок

Для проблемной кожи лечебные маски применяются в борьбе с угревой сыпью, воспалением, раздражением, для сужения пор и удаления черных точек. Их можно использовать как для лечения, так и для профилактики. Они должны обладать антибактериальным, регенерирующим, противовоспалительным и подсушивающим действием. Как и в случае с масками по уходу, применять такие маски для проблемной кожи нужно после предварительной очистки лица.

Противовоспалительная маска от прыщей с картофелем

Картофель помыть, почистить, натереть, отжать сок. Затем наложить жмых на проблемные места на лице. Через 15 минут умыться теплой водой.

Маска с глиной для профилактики и лечения угрей

Состав:

Глина (белая, голубая или черная) – 1 ст. л.

Вода кипяченая – 20-30 мл

Лимонный сок – 5 мл

Применение:

Глину тщательно смешать с водой до получения консистенции сметаны. Добавить сок лимона, перемешать и толстым слоем наложить маску на кожу лица. Спустя 20 минут смыть. При желании в маску также можно добавить 1 ч. л. спиртовой настойки календулы или меда.

Маска для проблемной кожи для сужения пор

Состав:

Камфорный спирт – 10 капель

Белок – 1 шт.

Применение:

Белок взбить до образования густой пены, добавить камфорный спирт, перемешать и нанести на кожу. Через 20 минут удалить остатки средства прохладной водой.

Видео: Лосьон для жирной проблемной кожи

Маска для лечения и профилактики прыщей

Состав:

Свежевыжатый сок листьев алоэ – 2 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

5% спиртовой раствор йода – 3-4 капли

3% раствор перекиси водорода – 3-4 капли

Применение:

Тщательно перемешать указанные компоненты. Нанести полученную смесь на лицо и оставить на 10-15 минут, после чего умыться.

Противовоспалительная маска от угрей

Состав:

Свежая измельченная капуста – 2 ст. л.

Хозяйственное мыло – 40 г

Применение:

Мыло растолочь или натереть на мелкой терке. Капусту измельчить блендером. К 2 ст. л. капустной массы добавить мыло. Нанести средство слоем 2 мм только на воспаленные участки. Через час сполоснуть лицо теплой водой. В лечебных целях эту маску используют в течение 4-5 дней ежедневно, а в профилактических – 1-2 раза в неделю.

Профилактическая маска для проблемной кожи с корнем солодки

Корень солодки измельчить в порошок. Затем залить кипятком в соотношении 1:1 и накрыть крышкой. Через 15 минут нанести средство на лицо и оставить на 1 час. Применять маску один раз в три дня.

Противовоспалительная маска с ореховой кожурой

Неспелый грецкий орех очистить от кожуры, затем сделать из нее кашицу и нанести на проблемные области лица. Выдержать 30 минут и умыться. Повторять 2 раза в день до исчезновения воспалений.

Маска для профилактики прыщей

Состав:

Листья кинзы – 1 ст. л.

Листья мяты – 1 ст. л.

Окись цинка (аптечный препарат) – 1 ч. л.

Вода

Применение:

Листья кинзы и мяты измельчить, добавить холодную воду до получения густой консистенции и перемешать. Затем добавить окись цинка и снова перемешать. Смесь нанести на проблемные зоны лица на 15 минут, после чего вымыть прохладной водой.

Противовоспалительная подсушивающая маска

Состав:

Обезжиренный творог – 20 г

Кефир – 50 мл

Применение:

Творог растереть с кефиром. Нанести средство на лицо, через 15 минут удалить остатки маски прохладной водой.

Восстанавливающая маска для сухой кожи

Состав:

Несладкий йогурт – 20 г

Свежий огурец – 1 шт.

Применение:

Огурец измельчить, добавить йогурт и взбить блендером. Нанести состав на кожу лица. По истечении 20 минут смыть.

Чесночная маска от прыщей

Зубчики чеснока (3 шт.) очистить, измельчить в кашицу и точечно нанести на воспаленные участки. Выдержать 30 минут и смыть. Применять два раза в день. Также прыщики можно протирать свежевыжатым чесночным соком.

Видео: Эффективные средства от прыщей для разных типов кожи от профессионального косметолога

Меры предосторожности

При использовании масок для проблемной кожи нужно соблюдать особую осторожность, так как часто она обладает повышенной чувствительностью. Перед первым применением каждого нового состава нужно проводить тест на аллергию, нанося небольшое количество средства на внутренний сгиб локтя или запястье и отслеживая реакцию кожных покровов в месте нанесения.

Важно: Перед началом использования любой маски для проблемной кожи нужно пройти обследование и обнаружить причину таких изменений кожи. В первую очередь рекомендуется консультация эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога и дерматолога.

Выбор масок должен осуществляться с учетом типа кожи и ее индивидуальных особенностей. Чтобы маски принесли максимальную пользу, применять их нужно, строго следуя правилам.