Коллаген – натуральное белковое соединение, основа строительной ткани. Его часто можно встретить в составе антивозрастной косметики, витаминов и БАДов для женщин. Все эти средства предназначены для устранения и предотвращения морщин, поддержания молодости и красоты. Они полезны для кожи. Получить быстрый и видимый результат можно разными способами, один из них – коллагеновые маски для лица.

Польза коллагена и виды

Со временем клетки кожи растягиваются, теряют форму, появляются морщинки. Коллаген сжимает, возвращает первоначальную упругость, тем самым способствует подтяжке кожи, разглаживанию морщин, возвращению контуров. Но не все так просто. Чтобы эффект действительно был, а белковое соединение проникло в глубокие слои и работало, нужно его правильно выбрать. Коллагеновые маски для омоложения лица готовят из разных продуктов.

Что предлагает индустрия красоты:

Животный коллаген. Самый дешевый, распространенный, доступный, но неэффективный, так как имеет крупные молекулы, которым сложно проникнуть в глубокие слои кожи. Растительный коллаген. Хорошо проникает в верхние слои кожи, дает мгновенный результат, но отличается трудоемкой добычей, поэтому довольно дорогой. Морской коллаген. Его добывают из кожи рыб. Этот вид хорошо усваивается, проникает в дерму, но также имеет высокую стоимость. Кстати, именно он чаще всего вызывает аллергию.

Дешевого коллагена не бывает. Если косметический салон или магазин предлагает маску по низкой цене, то это должно насторожить: либо продукт изготовлен из животного коллагена, либо нарушена технология, либо прошел (или подходит к концу) срок годности. В любом из этих случаев должный эффект получить будет сложно.

Показания к применению, возрастные ограничения

До 30 лет коллаген синтезируется в организме, его достаточно для поддержания кожи в нормальном состоянии. Далее выработка белкового соединения сокращается. Именно в этом возрасте лицу нужна дополнительная поддержка. Если коллагеновая маска для лица назначается косметологом намного раньше, это должно вызвать вопросы к нему.

Показания к применению:

морщины;

сухость кожи, шелушение;

тусклый цвет;

отеки;

потеря контуров лица;

недостаток влаги;

дефицит выработки коллагена, эластина.

Часть этих проблем можно решить за несколько процедур, если используются действительно качественные коллагеновые маски. Уже после первого использования кожа станет боле гладкой, повысится эластичность, цвет лица улучшится. Постепенно подтянется контур, сократится глубина морщин.

Противопоказания

Коллагеновые маски могут стать причиной аллергической реакции. Чаще всего она возникает при использовании морского вида. Индивидуальная непереносимость – основное противопоказание. Оно также распространяется на дополнительные ингредиенты, которые обычно присутствуют в продукте: кислоты, экстракты растений, витамины, различные масла. Следует изучить состав до использования средства.

Также противопоказанием к коллагеновым маскам являются воспаления и прыщи на лице, любые кожные заболевания, порезы и ссадины. Однако их можно использовать при черных точках. Помимо омоложения, улучшится общее состояние, поры станут чище, цвет более здоровым.

Общие правила применения коллагеновых масок

Независимо от того, какие маски используются и где, (дома, в салоне), важно проводить процедуру правильно. Неадекватное использование средства или действие мастера в лучшем случае не даст положительного результата, деньги будут потрачены зря, в худшем варианте приведет к разнообразным проблемам.

Основные правила:

Очищение лица. Важно удалить не только внешние загрязнения, но и жирный слой, ороговевшие частицы. Обычно применяют скраб. Если кожа чувствительная и сухая, выбирают соответствующее средство. Разводить порошковые коллагеновые маски нужно непосредственно перед нанесением. Смесь должна иметь температуру тела или быть немного выше. Кожу перед нанесением маски важно хорошо увлажнить. Жидкие и желейные маски наносятся снизу вверх, плавными движениями, нельзя натягивать, растягивать кожу. Для лучшего проникновения производятся похлопывания, «вбивание» кончиками пальцев. Тканевые маски просто накладывают сверху, разравнивают по коже. Время использования маски зависит от вида. Обычно оно колеблется о 10 до 30 минут. Больше получаса выдерживать средство на лице не нужно. Одно из главных правил – регулярность. Чтобы действительно получить результат, коллагеновые процедуры нужно проводить курсами. Обычно это 1-2 маски в неделю в течение месяца. Только после этого можно говорить про эффективность.

Важно: Отшелушивание – важнейшая процедура омоложения лица. Если не снимать верхний слой с отмершими частицами, новые клетки, рожденные в глубине, не смогут подняться на поверхность. Сухая, чувствительная кожа – это не повод для отказа от глубокой чистки и подготовки поверхности, нужно только подобрать бережное средство.

Салонные коллагеновые маски и процедуры

Салоны красоты предлагают несколько процедур для лица: коллагеновые маски и филлеры (инъекции). Уколы быстрее дают результат, его видно практически сразу, но далеко не каждая женщина на них решится или может себе позволить. Но и наружное использование составов в специализированных заведениях дает лучший эффект, чем применение в домашних условиях.

Основные способы поставки коллагена:

Мезотерапия. Процедура состоит из инъекций. Прорабатываются только проблемные места. Ионофорез. На лицо наносится маска с коллагеном, на нее крепятся электроды. Благодаря слабому разряду электрического тока соединительный белок растворяется, проникает в глубокие слои кожи. Обычные маски. В салонах красоты можно пройти омолаживающий курс из 6-8 наружных процедур. Отличие от домашних средств – использование высококачественных продуктов с высокой концентрацией коллагена, правильное применение.

При выборе салона важно заранее побеседовать с мастером, обсудить выбранную процедуру, длительность и стоимость курса. Специалист должен рассказать о возможных побочных явлениях, оценить состояние кожи. Если человек имеет склонность к аллергии, то за 1-2 суток до первой процедуры мастер делает тест на чувствительность. Зачастую реакцию вызывает не сам коллаген, а вспомогательные вещества.

Маски с коллагеном для домашнего использования

За неимением средств или возможности посещения салонов красоты многие женщины предпочитают делать омолаживающие процедуры в домашних условиях. И производители косметики их в этом поддерживают. В розничной продаже легко приобрести маски с коллагеном, они есть в интернет-магазинах, можно заказывать напрямую от компаний.

Стоимость зависит от качества, известности бренда, объема, дополнительных ингредиентов. Главное, чтобы внутри действительно был натуральный коллаген. Он имеет формулу вида Q5-26°. Если в составе не просто связывающие вещества и витамины, а присутствует гиалуроновая или АНА-кислоты, эластан, вытяжки из ценных растений или водорослей, то цена у продукта выше. В любом случае, стоимость одной процедуры будет ниже, чем в салоне.

Виды масок для домашнего использования:

Порошковые. Они требуют разведения водой или специальными жидкостями, которые присутствуют в наборе, согласно инструкции. Смесь нужно наложить сразу, выдержать 15-20 минут, смыть. Желейные коллагеновые маски. Также выпускаются в виде порошка либо в тюбиках, они уже готовы к использованию. Обычно масса застывает в течение нескольких минут, получается пленка. Чтобы не возникло проблем со снятием, застывшее средство отделялось одним полотном, не нужно экономить, накладывая слишком тонкий слой. Тканевые. Они проще в использовании. Достаточно вскрыть пакет, вынуть маску, наложить, выдержать определенное инструкцией время. Также в ней будет указание, смывать ли остатки средства или втереть в кожу.

После любой из этих коллагеновых масок нужно нанести крем. Желательно, чтобы он также был из антивозрастной серии. Как и в случае с салонными процедурами, в домашних условиях проводится курсовое омоложение. Одна или две маски не смогут повлиять на количество морщин, изменить состояние кожи.

Покупные коллагеновые маски важно правильно хранить. Температурный диапазон от 5 до 26°C. В жаркое время года желательно поместить продукт в холодильник, держать на дверных полках. Если используется порошковая смесь, то ее пересыпают в герметичную банку, так как попадание влаги крайне нежелательно.

Совет! Кроме коллагеновых масок, избавиться от морщин и носогубных складок можно при помощи гимнастики для лица. При регулярном выполнении контур подтянется, проблемы станут менее заметными.

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Самодельные коллагеновые маски

Домашние коллагеновые маски готовятся несложно, они простые в использовании, но уступают по эффективности покупной косметике и салонным процедурам. Популярность объясняется дешевизной и доступностью. Их изготавливают в основном на основе желатина, который можно приобрести в любом продуктовом магазине. Конечно, убрать глубокие морщинки и подтянуть овал лица подобным средствам не под силу, но кое-что и они могут.

Действие домашних масок:

увлажнение и питание кожи;

устранение черных точек;

разглаживание мелких морщин;

улучшение цвета.

Желатиновые маски могут стать прекрасным профилактическим средством от морщин для женщин с 30 лет. На зрелой коже видимых результатов может не быть.

Совет! Чтобы добиться лучшего эффекта, маски нужно совмещать с употреблением коллагеновых продуктов внутрь. Существуют специальные препараты, БАДы, которые можно приобрести в аптеке, альтернатива – коктейли из распущенного желатина.

Рецепт желатиновой маски с витаминами

Состав:

Желатин пищевой – 1 ст. л.

Отвар ромашки – 40 мл

Капсула витамина A – 1 шт.

Капсула витамина B – 1шт.

Применение:

Отвар ромашки остудить, добавить желатин, оставить на 30 минут. Поставить миску на водяную баню, растворить все комочки. Добавить витамины из капсул, размешать. Распарить лицо над горячей водой либо приложить на несколько минут смоченное теплое полотенце. Нанести маску, выдержать 15 минут. Удалить. Ополоснуть кожу холодной водой, нанести питательный крем.

Питательная коллагеновая маска с бананом

Состав:

Желатин – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

Банан – 1 шт.

Применение:

Соединить воду с желатином, тщательно размешать. Оставить смесь на 20 минут. Размять спелый банан до получения кашицы. Распустить желатин на водяной бане, смешать с бананом, наложить на кожу лица, шеи и области декольте. Смыть через 15 минут.

Коллагеновая маска с овсяной мукой

Состав:

Желатин пищевой – 1 ст. л.

Вода – 60 мл

Овсяная мука – 1 ч. л.

Применение:

Растворить желатин в воде, оставить на 30 минут, подогреть, чтобы смесь стала жидкая. Добавить овсяную муку. Можно самостоятельно перемолоть геркулес. Тщательно размешать, нанести толстым слоем. Удалить маску через 12-15 минут.

Видео: Коллагеновые маски дома