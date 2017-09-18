Полисорб – сорбент в виде порошка, который после разведения и попадания внутрь очищает организм от ядов, токсинов, аллергенов, солей тяжелых металлов, выводит патогенные бактерии. Препарат помогает улучшить состояние кишечника, что положительно сказывается на коже. Но также эффективно он работает при наружном применении. Маски для лица из сорбента активно используются в салонах красоты, но и в домашних условиях они творят чудеса.

Принцип действия и показания

Полисорб вытягивает жир, грязь, выводит шлаки, растворяет сальные пробки и сужает поры. Лицо преображается сразу после использования. Оно становится гладкое, выравнивается цвет, появляется матовость. Дополнительно сорбент повышает защитные свойства кожи, помогает выработать иммунитет, уменьшает раздражение, помогает бороться с влиянием окружающей среды.

Показания к применению:

проблемная кожа, прыщи, акне, угри;

постакне;

увядание, первые морщинки;

аллергические высыпания;

серый, тусклый цвет;

снижение тонуса.

Приобрести полисорб можно в любой стационарной или интернет-аптеке, рецепт не нужен. Препарат продается в банках и в пакетиках разного объема, что позволяет взять на пробу небольшое количество. Эффективность и действие маски для лица будет зависеть от вида дополнительных ингредиентов. В домашних условиях обычно используются пищевые продукты, масла, лекарственные травы.

Особенности наружного использования сорбента

Маска из полисорба для лица идеально подходит для жирной кожи, помогает убрать прыщи, воспаление, блеск и другие проблемы, вызванные усиленной работой сальных желез. При нормальном типе домашние средства также можно использовать, но делать процедуры реже либо сокращать время выдержки до 5-7 минут. Обладательницам сухой кожи нужно дополнительно вводить в маски питательные вещества: масла, молочные продукты, мед, желтки.

Особенности использования масок:

Полисорб – легкий порошок, который нужно разводить малым количеством воды. Если сразу добавить много, могут появиться комочки. При использовании глины сначала соединяются сухие ингредиенты, затем вливается жидкость. Обычно соотношение воды и порошка 1:1, но лучше ориентироваться по консистенции, должен получиться не очень густой, но и не текучий гель. Все ингредиенты, которые будут смешиваться с полисорбом, должны быть свежие, натуральные. Сорбент связывает некачественные и химические вещества, они действовать не будут. Поэтому нельзя добавлять маски и кремы фабричного производства. Если какие-то участки сухие и шелушатся, наносить маску из Полисорба на них нельзя.

Полисорб практически не имеет противопоказаний, он не вызывает аллергической реакции, напротив, борется с сыпью. Но в некоторых случаях при нанесении может почувствоваться легкое покалывание.

Совет! Чтобы добиться максимального очищения и ускорить эффект, желательно совмещать наружные маски и прием энтеросорбента внутрь. Желательно это делать по схеме, указанной в инструкции.

Видео: Рецепт обычной маски от прыщей

Рецепты масок для лица

Все домашние маски накладываются на кожу сразу после приготовления и хранению не подлежат. Поэтому не нужно разводить двойную или тройную норму, если смесь не будет наноситься на область шеи, декольте, спину, плечи. На них также бывают прыщи, загрязненные поры. Применение и приготовление средства отличаться от основного рецепта не будет, нужно только пропорционально увеличить количество ингредиентов.

Совет! Чтобы смесь не высыхала на лице раньше времени, не стягивала кожу и работала, можно периодически орошать маску термальной или обычной водой.

Классическая маска из полисорба

Действие:

Растворяет черные точки, вытягивает загрязнения из пор и сокращает их размер, уменьшает воспаленные прыщи, снимает красноту.

Состав:

Полисорб – 1 ч. л.

Очищенная или минеральная вода

Применение:

Засыпать в миску сорбент, по каплям добавить воду, добиваясь консистенции густой сметаны. Лицо очистить, желательно распарить, нанести на кожу приготовленную смесь, уделяя внимание воспалениям, участкам с черными точками и расширенными порами. При сухом типе выдержать 10 минут. Если кожа жирная, то увеличить время до 20-25 минут. При комбинированном типе можно наносить только на область «Т» или разграничить время выдержки, то удалить со щек средство раньше, чтобы не пересушить, не спровоцировать шелушение.

Маска из полисорба против прыщей с маслами

Действие:

Уменьшает воспаление, снимает покраснение, обладает дезинфицирующими свойствами, подходит только для жирного типа, убирает сальный блеск.

Состав:

Полисорб – 1 ст. л.

Масло мяты – 2 капли

Масло чайного дерева – 3 капли

Очищенная вода

Применение:

Отмерить рецептурное количество препарата, добавить несколько ложек воды, размешать и ввести оба вида масла. Тщательно растереть массу до однородности, нанести на лицо первый слой. Минут через 5 поверхность начнет стягиваться, пора слой маски обновить, затем повторить еще раз. Общее время выдержки средства - 15 минут. После удаления маски кожу протереть лосьоном для сужения пор или просто ополоснуть холодной водой, можно протереть кубиком льда.

Маска из полисорба от морщин

Действие:

Тонизирует, подтягивает, разглаживает мелкие морщинки, питает, тормозит увядание, старение.

Состав:

Полисорб – 1 ч. л.

Вода – 2 ч. л.

Сметана или сливки – 2 ч. л.

Применение:

Соединить порошок сорбента с теплой водой, добавить сметану или сливки жирностью выше 15%, размешать. Нанести приготовленную маску на очищенное лицо, слегка втереть, оставить на 15-20 минут. Смыть водой и сразу нанести питательный крем. Частота применения - 2 раза в 7-10 дней.

Маска из полисорба от прыщей

Действие:

Борется с жирным блеском, снимает воспаление, устраняет прыщи, осветляет, дает матовость.

Состав:

Календула – 5 г

Кипяток – 30 мл

Полисорб – 3 г

Лимонный сок – 5 мл

Применение:

Залить горячей водой аптечную траву или цветки календулы. Можно вместо нее использовать ромашку, она подходит лучше при светлой коже. Накрыть, оставить на 15 минут, отжать траву. Развести энтеросорбент приготовленным отваром, должен получиться густой кисель. Добавить чайную ложку лимонного сока. Можно использовать для маски яблочный уксус, который также полезен и помогает справиться с кожными проблемами, но концентрация не должна превышать 3%.

Маску размешать, нанести сначала немного, помассировать проблемные участки. Покрыть новым слоем смеси, оставить на 10 минут. Смыть теплой водой, протереть лицо тоником для жирного типа. При сильных высыпаниях можно делать маску до 4-5 раз в неделю, но не пересушивать, не провоцировать шелушение.

Питательная маска для лица из полисорба с медом и касторкой

Действие:

Увлажняет, питает, борется с возрастными изменениями, делает морщинки менее заметными.

Состав:

Сорбент – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Масло касторовое – 0,5 ч. л.

Вода или травяной отвар – 1 ч. л.

Применение:

Если мед не свежий и засахарился, то его нужно предварительно растопить. Соединить сорбент с водой, добавить к ним теплое касторовое масло. Его можно заменить маслом кокоса или оливы. В конце ввести мед и тщательно размешать маску до однородности. Смазать очищенное, желательно распаренное лицо, оставить на четверть часа. Смыть обычной теплой водой.