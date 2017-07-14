Про пользу овсяной каши всем твердят с детства, но мало кто знает о полезном влиянии хлопьев на кожу при наружном использовании. Это замечательное средство по эффективности может сравниться со многими салонными процедурами. Продукт отлично очищает, питает, наполняет клетки полезными веществами, помогает избавиться от прыщей и жирного блеска. Маски с овсяными хлопьями – прекрасное решение для ухода за кожей в домашних условиях.

С какими проблемами справятся овсяные маски

Овсяные хлопья практически не имеют противопоказаний, аллергия на этот продукт при наружном применении встречается крайне редко. Маски на их основе можно использовать при любом типе кожи и независимо от возраста.

Чем полезны маски из овсяных хлопьев для лица:

Увлажняют, питают кожу, наполняют витаминами и минеральными веществами, придают тонус. Помогают бороться с морщинами, на основе овсяных хлопьев придумано много омолаживающих домашних средств. Лечат угревую сыпь, прыщики, помогают нормализовать выделение кожного сала, матируют. Устраняют шелушение, снимают омертвевшие клетки. Повышают защитные функции кожи, помогают противостоять вредному воздействию окружающей среды.

Совет! Если к овсянке добавляются незнакомые ингредиенты, то желательно провести мини-тест на чувствительность. Для этого смазать запястье или внутренний сгиб локтя новым продуктом, оставить на 30 минут, отследить реакцию в течение суток.

Выбор хлопьев и подготовка

Для масок нежелательно использовать хлопья быстрого приготовления, лучше взять самую простую и дешевую овсянку. Она не проходит множество стадий переработки, сохраняется все ценное, что есть в зерне. Продукт для масок обычно измельчается. Можно использовать для этой цели кофемолку или ступку с пестиком. Если в рецепте указана овсяная мука, то помол должен быть мелкий, просеивать ничего не нужно.

Общие принципы приготовления овсяной маски:

Заливают овсянку жидкостью комнатной температуры. Обычно используются молочные продукты, отвары трав или чистая вода. Дополнительные ингредиенты также не должны быть холодными. Если предусмотрены масла или мед, то они подогреваются. Размешивать ингредиенты нужно до однородности. Удобнее сначала смешать в миске сухие компоненты, затем влить жидкости, масла, мед. Наносить смесь лучше толстым слоем, чтобы увеличить время воздействия. Делать это можно кисточкой или кончиками пальцев. Снимают смесь спонжем или сразу смывают. При жирном типе лучше использовать прохладную воду. Если кожа сухая, то удаляют маску теплой жидкостью. После удаления средства с лица желательно воспользоваться тоником, затем нанести подходящий к типу кожи крем.

Посуда, кисточки, палочки для размешивания домашнего средства и руки должны быть чистыми. Воду для разбавления хлопьев можно использовать минеральную, талую или просто кипяченую. Если в рецептуре используются соки, то их нужно делать самостоятельно. Пакетированные продукты для косметических целей не подходят.

Видео: Маска из овсянки для любого типа кожи

Противовоспалительные и очищающие маски

Рецепты домашних овсяных масок для лица, которые помогут устранить повышенную жирность кожи, очистить загрязненные поры, уменьшить количество черных точек и прыщиков. Частым дополнением является пищевая сода, аспирин, лимонный сок или масло чайного дерева.

Важно! Если на коже имеются выраженные воспаления и гнойнички, то нельзя тереть эти места и делать скраб, чтобы не ухудшить ситуацию. Маска наносится аккуратно и так же удаляется.

Рецепт осветляющей маски от черных точек

Действие:

Очищает поры, снимает омертвевшие чешуйки, осветляет лицо. Не подходит для чувствительного типа кожи.

Состав:

Овсяные хлопья – 1 ст. л.

Пищевая сода – 1 ч. л.

Теплая вода или травяной отвар – 4-5 ст. л.

Применение:

Соединить перемолотую овсянку с пищевой содой, развести смесь теплой водой, чтобы получилась жидковатая кашица. Смочить лицо, нанести смесь, помассировать минуту, уделяя особое внимание участкам с расширенными порами и черными точками. Оставить на 10 минут.

Противовоспалительная маска от прыщиков

Действие:

Снимает воспаление, обладает бактерицидным действием, подходит для жирной и комбинированной кожи.

Состав:

Молотые хлопья – 2 ст. л.

Масло чайного дерева – 3 капли

Применение:

Залить перемолотую овсянку водой или нежирным кефиром, размешать, оставить на 10 минут. Добавить масло, нанести на очищенное лицо. Выдержать смесь 15 минут, кожу ополоснуть. При сильных воспалительных процессах проблемные места дополнительно обработать антисептиком.

Очищающая и матирующая овсяная маска с лимоном

Действие:

Снижает жирность кожи, убирает блеск, осветляет черные точки.

Состав:

Хлопья – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Вода – 3 ст. л.

Применение:

Соединить все ингредиенты по списку, растереть до однородности, смазать лицо приготовленной смесью, выдержать от 10 до 20 минут, удалить. Кожу ополоснуть холодной водой, протереть тоником.

Маска с аспирином

Действие:

Матирует, осветляет, очищает, уменьшает воспаление. Может вызывать небольшое покраснение кожи.

Состав:

Овсянка – 2 ст. л.

Аспирин – 2 таблетки

Аевит – 2 капсулы

Отвар ромашки или крапивы – 60 мл

Применение:

Эту маску с овсяными хлопьями лучше всего готовить с обычными таблетками аспирина – ацетилсалициловой кислотой. Размять, добавить к измельченным хлопьям, выдавить витамины, размешать и развести теплым травяным отваром или простой водой. Тщательно перемешать, нанести толстым слоем на лицо. Оставить на 20 минут.

Омолаживающие овсяные маски

Основная задача омолаживающих масок с овсяными хлопьями – возвращение коже лица упругости. Кроме того, они увлажняют, разглаживают морщинки, улучшают контур лица. Дополнительными ингредиентами обычно служат молочные продукты, яйца, мед, фрукты и овощи, масла.

Рецепт маски с медом и сливками

Действие:

Питает, наполняет клетки влагой, придает увядающей коже ухоженный вид. Подходит нормальному и сухому типу.

Состав:

Овсянка – 1 ст. л.

Сливки – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Применение:

Соединить все ингредиенты с перемолотой овсянкой, обильно смазать лицо и шею получившейся массой, оставить на 30 минут.

Рецепт с молоком и морковным соком

Действие:

Улучшает цвет, наполняет кожу витаминами, делает бархатистой, придает лицу отдохнувший вид.

Состав:

Хлопья – 1 ст. л.

Морковный сок – 1 ст. л.

Молоко – 3 ст. л.

Масло кокоса – 1 ч. л.

Применение:

В перемолотую овсянку добавить теплое кокосовое масло, влить морковный сок и молоко. Если масса получится густая, можно разбавить еще. Размешать, смазать чистое лицо, оставить. Как только смесь начнет подсыхать, удалить маску теплой водой.

Подтягивающая маска-лифтинг с белком

Действие:

Улучшает контуры, возвращает упругость, осветляет. Для любых типов кожи.

Состав:

Белок – 1 шт.

Овсянка – 1 ч. л.

Вода – 3 ч. л.

Применение:

Взбить белок в легкую пенку, добавить воду и перемолотые до состояния муки хлопья, размешать, нанести смесь на лицо тонким слоем. Минут через 5 кожу начнет стягивать, самое время обновить маску. Второй слой держать 5-7 минут, затем удалить.

Маски из овсянки для разных типов кожи

Основной задачей таких овсяных масок является нормализация состояния кожи, улучшение вида. Если тип жирный, то устранение блеска, матирование. При повышенной сухости - увлажнение.

Для жирного типа

Действие:

Убирает блеск, освежает, очищает поры и предотвращает появление черных точек.

Состав:

Овсяная мука – 1 ч. л.

Глина косметическая – 1 ч. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Отвар крапивы – 30 мл

Применение:

Смешать сухие ингредиенты по рецептуре, добавить лимонный сок, развести смесь отваром крапивы. Нанести на лицо овсяную маску, дождаться подсыхания, удалить спонжем, умыться прохладной водой.

Для сухого типа

Действие:

Наполняет клетки влагой, разглаживает, предотвращает старение и появление морщинок.

Состав:

Овсяная мука – 1 ст. л.

Сок алоэ – 1 ст. л.

Сливки – 3 ст. л.

Аптечный глицерин – 0,5 ч. л.

Применение:

Соединить ингредиенты в миске, растереть до однородности, кистью или подушечками пальцев нанести на чистую кожу. Оставить маску для впитывания на 20 минут, удалить теплой водой, смазать кожу подходящим к типу кремом.

Для комбинированной кожи

Действие:

Питает, улучшает вид, устраняет блеск в Т-зоне.

Состав:

Молотая овсянка – 2 части

Сок лимона – 1 часть

Сметана 15% – 2 части

Применение:

К половине овсянки добавить сметану, размешать, отставить в сторону. Во вторую часть влить ложку воды и сок лимона по рецепту. Первой смесью смазать щеки. Вторую маску нанести на Т-зону (жирные участки: лоб, нос, подбородок). Оставить средство на лице, пока масса не начнет подсыхать.

Видео: Рецепт универсальной овсяной маски