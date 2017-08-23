Дрожжи – уникальный грибковый продукт с богатым составом ценных веществ. Есть масса разных отраслей его использования. Чаще всего это кулинария, медицина и косметология. Положительное влияние на кожу уже давно доказано и подтверждено. Дрожжевая маска для лица – это настоящее чудо, причем доступное и простое в использовании. Рецептов приготовления огромное количество, из лучших и проверенных можно выбрать наиболее подходящий к типу кожи вариант.

Польза дрожжей для кожи и показания

Дрожжи содержат аминокислоты, калий, фосфор, магний, хром, цинк и еще десяток полезных химических веществ. В них содержатся витамины группы B, а также A, C, P, H. Продукт преимущественно состоит из белка, в нем мало жиров и совсем нет углеводов. Польза дрожжевых масок для кожи лица очевидна. Продукт с таким ценным и уникальным в своем роде составом просто не может навредить.

Чем еще дрожжи полезны для кожи лица:

нормализуют работу сальных желез;

помогают бороться с воспалением, акне, дерматитами;

питают, увлажняют;

наполняют кожу витаминами;

улучшает цвет лица;

обладают антиоксидантными свойствами.

Но особенно ценится продукт за способность бороться со старением кожи. Дрожжевые маски разглаживают возрастные и мимические морщинки, могут использоваться на нежной и тонкой коже век, избавят от «гусиных» лапок или сделают их менее заметными.

Дрожжевая маска может использоваться на любом типе кожи, включая чувствительную. Это одно из немногих средств, которое благоприятно действует на воспаленную юношескую кожу. Действие средства во многом зависит от дополнительных ингредиентов, именно поэтому чистые дрожжи с водой используются редко.

Общие правила применения

Чтобы приготовить маски, используются свежие прессованные или сухие пекарские дрожжи. Другие виды применяются крайне редко. Основной ингредиент можно найти в продуктовом магазине, стоит он недорого. Единственный момент – живые прессованные дрожжи имеют определенные требования к хранению, они могут заплесневеть и испортится. Не нужно закупаться впрок и большими упаковками, при необходимости лучше повторно прогуляться до магазина.

Что нужно знать о дрожжевых масках:

Дрожжи любят теплую среду, только в ней грибки могут делиться и размножаться. Поэтому жидкости и другие ингредиенты нужно подогревать. Оптимальная температура - в районе 40°C. Дрожжи плохо растворяются в жидкости, могут оставаться комочки, поэтому нельзя смешивать все ингредиенты одновременно. Чтобы активировать дрожжи, спровоцировать размножение и рост грибов, добавить в маску щепотку сахара. Любые косметические средства домашнего приготовления требуют чистоты. Посуду, кисти, лопатки нужно вымыть. Перед нанесением дрожжевой маски лицо очищают. После удаления маски кожу протереть тоником или лосьоном, при необходимости увлажнить кремом, сывороткой.

На заметку: Для приготовления можно использовать и пивные дрожжи, они очень полезны для кожи, но желательно брать жидкую форму выпуска. В продаже ее найти достаточно сложно.

Рецепты дрожжевых масок

Все средства предназначены для незамедлительного использования. Хранить смеси можно не больше указанного в рецепте времени. Обычно это не более получаса, это время настаивания дрожжевой массы для активации грибов.

Омолаживающая дрожжевая маска для лица

Действие:

Питает, подтягивает кожу, делает морщинки менее заметными, разглаживает рельеф.

Состав:

Дрожжи прессованные – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Молоко или сливки – 25-30 мл

Применение:

К дрожжам влить теплое молоко либо подогретые сливки. Размешать лопаткой, должна получиться консистенция жидкого крема, добавить мед. Перемешать, оставить на 15 минут. Нанести активированную смесь на лицо, выдержать не менее 20 минут. Удалить маску тампоном, смоченным отваром ромашки или обычной теплой водой.

Рецепт для жирной кожи

Действие:

Средство помогает убрать сальный блеск, осветляет темные точки, устраняет серый цвет, освежает кожу лица.

Состав:

Дрожжи сухие – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Теплая вода

Щепотка сахара или несколько капель меда

Применение:

Если на коже имеются прыщики, можно добавить в эту маску 2 кали масла чайного дерева. Развести сухие дрожжи 4-5 ложками теплой воды, добавить маленькую щепотку сахара или немного меда. Тщательно размешать, должна получиться жидковатая кашица. Накрыть, замотать в полотенце, оставить на 20 минут. Открыть, добавить лимонный сок, тщательно перемешать и нанести кистью на чистое лицо. Оставить маску на 25-30 минут. Смыть дрожжевую смесь прохладной водой с лимоном.

Противовоспалительная дрожжевая маска с корой дуба

Действие:

Уменьшает количество прыщиков, снимает покраснение, подходит для всех типов. Успокаивает чувствительную и раздраженную кожу.

Состав:

Отвар коры дуба – 50 мл

Дрожжи прессованные – 1 ст. л.

Применение:

Вместо коры дуба можно приготовить отвар из череды или змеевика. Они также полезны для проблемной кожи. Остудить отвар до теплого состояния, добавить дрожжи, растворить. Оставить на 15 минут в теплом месте. Смазать дрожжевой кашицей лицо, оставить на десять минут. Нанести сверху еще один слой, оставить на 15 минут. Удалить водой, протереть кожу отваром дубовой коры или противовоспалительным лосьоном.

Отбеливающая маска с лимоном и перекисью

Действие:

Осветляет лицо и черные точки, убирает сальный блеск, только для жирной кожи.

Состав:

Дрожжи прессованные – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Перекись водорода 3% – 1 ч. л.

Вода – 1 ст. л.

Применение:

Соединить дрожжи со всеми жидкими ингредиентами. Кашице стоять не нужно, использовать сразу. Нанести на кожу, оставить на 30 минут. Смывать подкисленной лимонным соком водой.

Увлажняющая и разглаживающая дрожжевая маска для лица

Действие:

Средство предназначено для зрелой кожи, борется со старением, наполняет клетки влагой и ценными веществами.

Состав:

Дрожжи – 1 ст. л.

Желток яичный – 1 шт.

Мед – 1 ч. л.

Теплое молоко

Применение:

В миску выложить прессованные или сухие концентрированные дрожжи. От вида продукта будет зависеть количество молока, поэтому оно не указано в рецепте. Добавить мед, свежий желток. Развести все это молоком, растереть до кашицы. По консистенции смесь должна напоминать жидкую сметану. Накрыть салфеткой, выдержать в теплом месте четверть часа. Нанести дрожжевую смесь на кожу, выдержать около получаса. Если масса начнет подсыхать и стягивать кожу, можно сбрызнуть лицо термальной водой.

Еще один рецепт для увядающей кожи (с рисовой мукой)

Действие:

Питает, возвращает упругость, обладает разглаживающим действием.

Состав:

Дрожжи – 1 ст. л.

Мука рисовая – 1 ст. л.

Масло кокоса – 1 ч. л.

Молоко или теплая вода

Применение:

Развести любые дрожжи, которые удастся достать, теплой водой, добавить рисовую муку, кокосовое масло и еще столько жидкости, чтобы получилась консистенция крема. Можно использовать свежее молоко вместо воды. Кистью нанести массу на лицо, выдержать двадцать минут.

Витаминная освежающая маска

Действие:

Придает отдохнувший вид, улучшает цвет, слегка отбеливает.

Состав:

Дрожжи сухие – 1 ч. л.

Огурец – 50 г

Кефир – 2 ст. л.

Применение:

Измельчить свежий огурец любым подручным способом, добавить разведенные в кефире дрожжи. Обильно смазать лицо, помассировать руками 5 минут. Оставить еще на 5-10 минут, удалить.

Видео: Дрожжевая маска от морщин

Противопоказания

Как таковых противопоказаний у наружного применения пищевых дрожжей нет. Но они могут не подойти при повышенной чувствительности кожи. Если почувствуется жжение, появится зуд или покалывание, то дрожжевую маску с лица нужно сразу снять, ополоснуть лицо прохладной водой, нанести на кожу успокаивающий тоник или смазать диском, смоченным в отваре ромашки.

Дрожжевые маски нельзя применять на коже, пораженной грибковыми заболеваниями. При наличии порезов, ссадин, гнойничковых воспалений и содранных прыщиков могут появиться неприятные ощущения, раздражение. На поврежденные участки косметические средства желательно не наносить.