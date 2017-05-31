Яйцо – это не только питательный пищевой продукт, но и замечательный косметический ингредиент. Его можно использовать целиком, но чаще разделяют. Свежие желтки увлажняют, питают, имеют свой ценный состав, используются в уходе за кожей, волосами, руками. Маска из яичного белка для лица осветляет, подтягивает, нормализует работу сальных желез. Она может работать ничуть не хуже дорогостоящих средств, если применять ее правильно.

Показания к применению

Действие маски на кожу зависит не только от основного продукта, но и от дополнительных ингредиентов. Добавляя определенные компоненты, можно менять результативность процедуры, решать проблемы в нужном направлении. Не стоит смешивать яйцо целиком, если это не указано в рецептуре, что крайне редко, но бывает.

Какие проблемы решат маски для лица из белка:

Повышенная жирность кожи. Продукт впитает излишки сала, удалит блеск, придаст поверхности матовость, регулирует работу сальных желез. Разглаживание морщин. Полностью устранить дефект домашнее средство не сможет, но сделает его менее заметным, сократит глубину складочек. Снижение эластичности. Белковые маски подтягивают кожу. Возвращают тургор, препятствуют появлению новых морщин. Сужение и очищение пор. Белок поможет не только устранить загрязнения, но и сгладит лицо, при регулярном применении избавит от черных точек. Осветление. Маска положительно влияет на пигментные пятна, веснушки, следы от прыщиков, делает их не такими заметными, сравнивает тон. Устранение шелушения. Белковая смесь может заменить пилинг, она снимет все сухие частички, с которыми не может справиться обычный увлажняющий крем.

Достоинство продукта – доступность. Яйцо можно найти в любом холодильнике, оно продается во всех продуктовых магазинах. Чем свежее продукт, тем больше пользы принесет маска. Эффективность домашних масок напрямую зависит от регулярности применения, адекватности выбранного рецепта, правильной оценке проблемы.

Кстати! В косметических целях можно использовать перепелиные яйца, они очень полезны не только при употреблении, но и при наружном применении. Замена идет в расчете 1:4, далее нужно следовать согласно рецептам.

Общие принципы применения белковой маски

Домашнее средство может не только решить проблемы, но и ухудшить состояние кожи. Готовить маску для лица из белка нужно только в чистой посуде, для смешивания ингредиентов понадобится ложка, можно использовать деревянную палочку или специальную лопатку. Желательно продезинфицировать инвентарь.

Правила использования:

Наносят средство снизу вверх от подбородка по массажным линиям и до волосистой части головы, избегая попадания на область вокруг глаз и губы. Нельзя при высыхании пленки разговаривать, смеяться, есть или пить, иначе поверхность будет растягиваться, это спровоцирует появление новых морщинок. Если кожа склонна к сухости, достаточно применять 1 маску в неделю. При жирном и комбинированном типе можно делать 2 раза. В жаркое время года для устранения жирного блеска средство используют через 1-2 дня. Качественное очищение – 50% эффективности. Перед нанесением на лицо домашнего средства рекомендуется смыть косметику, сделать скраб, по возможности распарить кожу над ванночкой с заваренной ромашкой, крапивой или приложить на несколько минут горячее влажное полотенце. Улучшить действие маски поможет тоник, который нужно наносить на кожу до и после процедуры. Для устранения чувства стянутости понадобится увлажняющий крем. В отличие от других омолаживающих масок, белковые смеси не рекомендуется наносить на область шеи и декольте. Удалять с поверхности маску нужно правильно! Вода должна быть теплая, она размягчит подсохшую корочку. Затем можно сделать ополаскивание прохладной жидкостью и даже воспользоваться кубиком льда, который закроет поры, повысит тонус, усилит приток крови.

Совет! Лучшее время для применения масок – вечер. Ночью в коже активизируются регенерирующие процессы, действие средства усилится, кожа отдохнет, успокоится, поры не будут забиты декоративной косметикой.

Рецепты домашних масок для лица из белка

Для нанесения средств на лицо удобно использовать специальные кисти. Нужно заранее приготовить все необходимое: ингредиенты, чистую воду, полотенце или салфетки для лица. Если по рецепту яйцо взбивается в пену, то потребуется венчик, миксер или обычная вилка. Все дополнительные ингредиенты должны быть высокого качества и свежими. Нельзя готовить маски впрок. Количество средства рассчитано на одно применение.

Совет! Белок не взобьется в пену, если в него попадет капля жира или частица желтка. Делить яйцо нужно аккуратно, можно использовать специальные сеточки, воронки и другие приспособления.

Маска из яичного белка для лица с огурцом от морщин

Действие:

Подтягивает, разглаживает мелкие морщинки, осветляет, выравнивает тон.

Состав:

Белок яичный – 1 шт.

Огурец свежий – 50 г

Масло оливы – 1 ст. л.

Применение:

Огурец натереть мелкой стружкой или перемолоть в блендере. Добавить оливковое масло или любое другое, подходящее к типу кожи, например, персиковое или миндальное. В отдельной посуде взбить белок, соединить со второй частью маски. Нанести смесь толстым слоем, оставить на 15-20 минут. Удалить салфеткой, смыть остатки средства теплой водой.

Рецепт маски от прыщей с маслом чайного дерева (для всех типов)

Действие:

Снимает воспаления, обладает бактерицидным действием, лечит прыщи.

Состав:

Белок – 1 шт.

Масло чайного дерева – 3 капли

Сок алоэ – 1 ч. л.

Применение:

Взболтать белок вилкой до однородности, добавить к яйцу все компоненты маски. Перемешать массу, нанести на лицо, повторить слой через 3-4 минуты. Выдержать до полного высыхания, после применить легкий увлажняющий крем.

Рецепт домашней маски от черных точек с сахаром (для всех типов)

Действие:

Осветляет и устраняет черные точки, делает лицо гладким, выравнивает цвет.

Состав:

Белок – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Применение:

К белку высыпать сахарный песок, взболтать вилкой до растворения всех крупных частиц. Нанести сладкую массу на лицо в один слой, оставить до ощущения легкого стягивания, это займет около 6-7 минут. Нанести смесь повторно, смочить руки, сделать массаж кончиками пальцев, уделяя особое внимание местам скопления черных точек: носу, подбородку. Маску для лица из белка смыть, кожу увлажнить.

Рецепт омолаживающей маски со сливками (для жирного типа)

Действие:

Увлажняет, питает, разглаживает, осветляет лицо, убирает коричневые пятна на коже.

Состав:

Белок – 1 шт.

Сливки 10% – 1 ст. л.

Применение:

Вылить чистый яичный белок в глубокую миску, взбить до легкой пенки. В процессе влить частями сливки. Очистить кожу, нанести получившуюся маску на лицо, выдержать смесь около 3 минут. Как только корочка начнет слегка подсыхать, нужно обновить слой. Повторить так еще раз, всего 3 слоя. Смыть через 10 минут после последнего нанесения. Если ощущение натянутости не проходит, воспользоваться кремом.

Эффективная маска от морщин с борной кислотой (для всех типов)

Действие:

Подтягивает, увлажняет, улучшает вид, сокращает глубину крупных морщин, разглаживает мелкие, устраняет шелушения.

Состав:

Белок – 1 шт.

Раствор борной кислоты 3% – 1 мл

Сливки – 1 ч. л.

Жженые квасцы – 1 г

Применение:

Соединить белок со сливками и раствором борной кислоты, растереть. Ввести жженые квасцы, перемешать, нанести маску на заранее подготовленное, скрабированное лицо. Время выдержки - до 20 минут.

Рецепт осветляющей, очищающей домашней маски

Действие:

Осветляет черные точки и пигментацию, устраняет сальный блеск, подходит для жирного типа.

Состав:

Белок – 1 шт.

Крахмал – 1 ч. л.

Сок лимона – 0,5 ч. л.

Применение:

Вылить яичный белок в миску, взбить венчиком до пены. Добавить крахмал, размешать лопаткой, стараясь не осаживать пену, ввести свежий лимонный сок. Нанести толстым слоем на подготовленное лицо. Удалить через 15 минут.

Совет! Чтобы пленка из крахмальной смеси не подсыхала, не вызывала дискомфорт, можно сверху орошать слой водой или травяным отваром.

Рецепт медовой маски с тонизирующим, отбеливающим действием

Действие:

Осветляет пигментацию и черные точки, тонизирует кожу, придает ухоженный вид.

Состав:

Яичный белок – 1 шт.

Мед – 1 ст. л.

Кефир – 1 ст. л.

Лимонный сок – 2 ч. л.

Применение:

Мед объединить с кефиром, следом добавить лимонный сок. Отдельно взболтать сырой белок. Объединить обе массы, перемешать. Смочить марлевую салфетку, отжать. Нанести медовую смесь толстым слоем в лежачем положении, сверху накрыть влажной тканью. Оставить маску на 20 минут. Удалить теплой водой.

Рецепт клубничной маски

Действие:

Наполняет кожу витаминами, осветляет, продлевает молодость, питает.

Состав:

Клубника – 5 ягод

Белок – 1 шт.

Сливки – 1 ст. л.

Применение:

Растереть спелые ягоды клубники до однородной кашицы, добавить остальные компоненты домашней маски, тщательно перемешать. Нанести на лицо, выдержать 20 минут, смыть.

Видео: Рецепт супер-питательной маски (для всех типов)

Противопоказания

Маска из белка для лица противопоказана склонной к раздражению коже, при повышенной чувствительности. С осторожностью следует применять средство, если имеются шелушения. Оно поможет убрать мелкие частички, снять омертвевшие клетки, но потребуется последующее нанесение увлажняющего крема. Противопоказано использование белковых масок при наличии воспалений на лице, гнойничковых образований, любых опухолей. С отечностью средство также не справляется.

Яйцо относится к аллергенным продуктам. Даже при наружном использовании может спровоцировать сыпь, зуд, покраснение, раздражение. Реакция проявляется как на белок, так и на желток. Также не стоит забывать про непереносимость других ингредиентов домашней маски. Часто в составе присутствуют соки или отвары растений, мед, глина и другие ингредиенты, которые подходят не всем людям.

Видео: Белковая маска для очистки пор