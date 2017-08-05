Низкоуглеводные диеты очень популярны. С ними легко похудеть в краткие сроки без голодовок, подсчета калорий, строгих ограничений. Потери веса иногда поражают своими масштабами. За пару месяцев (иногда и меньше) можно изменить тело до неузнаваемости, полностью поменять гардероб, получить легкость и новые ощущения. Одна из самых популярных методик – диета «Кремлевская». Эта система проверена временем и дает 100% результат.

Есть жиры и худеть: суть системы

Углеводы – источник энергии, который поступает с пищей. Если его ограничить или исключить, то организму придется растрачивать собственные запасы, то есть жиры. Будут перерабатываться не только отложения на теле, но и поступающие на данный момент с пищей вещества. Горение жира происходит интенсивно, похудение на диете «Кремлевская» при отсутствии нарушений обычно стремительное. Будут уходить не только килограммы, но и объемы. Главное правило – сократить количество углеводов до 20 на первой неделе и до 40 единиц (грамм) на втором этапе.

Еще один момент – организму трудно переваривать белковую пищу. На переработку затрачивается много энергии, которая также будет черпаться из внутренних запасов, то есть жировых отложений. Если конфета (сахар, другие быстрые углеводы) всасывается в кровь сразу при попадании в рот, то кусок мяса, сала, колбасы или сыра нужно тщательно пережевать, отправить в желудок, где он проведет еще несколько часов для усвоения.

Плюсы диеты

Основное достоинство системы, повлиявшее на популярность, - это эффективность. Худеть на этой методике просто, вес уходит быстро, фигура преображается. С самых первых недель горит жир, а не мышцы, как это часто бывает при использовании краткосрочных диет. В месяц легко потерять 5-10 лишних килограммов, если они действительно есть.

Плюсы диеты «Кремлевская»:

Сытная. Чувства голода не возникает. Можно есть много, в любое время дня и ночи, обширный выбор продуктов. Кремлевская система идеально подходит любителям мяса. Вкусная. В отличие от многих других систем, на этой диете можно есть колбасные изделия, сыры, жирное мясо, яйца, молочные и другие продукты. Неограниченный срок. Соблюдать диету можно до достижения нужного результата, самостоятельно регулировать длительность этапов. Выход. Есть возможность поддержания веса и грамотного прекращения системы при постепенном увеличении количества углеводов.

Видео: Диетолог на кремлевской диете

Вред и минусы диеты

К минусам диеты «Кремлевская» в первую очередь можно отнести вред методики. Вместе с жирами в организм поступает много белковых продуктов с азотистым основанием. Они негативно влияют на здоровье, усложняют работу внутренних систем, зачастую приводят к проблемам с кожей, волосами, зубами.

Другие недостатки:

Несбалансированность. Чтобы минимизировать вред богатого жирами и белками рациона, с первого дня нужно принимать витаминный комплекс. Дороговизна. Основные продукты рациона имеют высокую стоимость. Отсутствие углеводов негативно скажется на физическом состоянии, эмоциональном фоне. Упадки сил, плохое настроение, слабость, потемнение в глазах – частые спутники кремлевской системы на первых неделях. Нужно считать у. е., то есть граммы углеводов. Делается это по таблице, потребуется дисциплина и внимательность.

Противопоказания

Меню диеты несбалансированное, этот способ похудения нельзя использовать беременным женщинам. Противопоказано ограничивать углеводы в детском и подростковом возрасте, это может привести к серьезным нарушениям в работе организма. Большое количество жиров и белка способна переработать только абсолютно здоровая пищеварительная система.

Основные противопоказания:

почечная и печеночная недостаточность;

подагра;

авитаминоз;

сердечно-сосудистые проблемы;

эндокринные, гормональные нарушения.

Низкоуглеводная кремлевская диета может нанести огромный вред людям с нервными и психическими расстройствами, страдающим частыми перепадами настроения, имеющим нездоровый эмоциональный фон. Нельзя использовать этот метод похудения в послеоперационный период, организм должен полностью восстановиться.

Описание этапов, последовательность диеты

Кремлевская диета состоит из трех основных этапов и одного дополнительного. Их нельзя менять местами, от этого зависит не только интенсивность потери веса, но и сохранность результатов. Если нет возможности проходить систему несколько месяцев, то лучше не начинать. Эта методика подходит только людям с большой избыточной массой тела, которым нужно избавиться от 10 и более лишних килограммов.

Первый этап (Индукция)

Цель первого этапа – запустить похудение, заставить организм перерабатывать собственные жировые отложения, использовать их в качестве источника энергии. В сутки нужно съедать до 20 у. е. углеводов. Длительность этапа 14 дней. За это время нормализуется уровень сахара в крови, уйдут первые килограммы. Их количество напрямую зависит от первоначальных данных и воды в организме. Один человек за 2 недели может расстаться с 5-7 кг, у другого уйдет только 1-2 кг. Но это ни о чем не говорит, основная потеря жировых отложений будет происходить на следующей ступени.

Второй этап (Активное похудение)

Начинается процесс активного жиросжигания, но отвесы уже не будут так радовать. Потеря веса за неделю может составлять от 500 г до 2 кг, зато объемы будут таять, фигура подтянется. В сутки нужно употреблять до 40 у. е. углеводов, переходить к ним нужно постепенно, добавляя по 5 очков еженедельно. Длительность этого этапа регулируется самостоятельно, зависит от желаемого результата.

Основная задача – продолжить похудение, увеличив количество углеводов. Важно на этом этапе регулярно взвешиваться. Если масса тела начнет увеличиваться, можно снова вернуться на предыдущий этап, провести на нем несколько дней. На фазе активного похудения приветствуются занятия спортом.

Важно знать: Во второй половине женского цикла масса тела может увеличиться на 1-2 кг. Организм начинает накапливать воду, это будет заметно по легкой отечности. В этом случае возвращаться на предыдущую фазу не нужно.

Третий этап (Закрепление результатов)

Как только до желаемого веса останется 2-3 кг, можно переходить к следующему этапу. Его задача – закрепить результаты и избавиться от последних килограммов. Эта фаза самая длительная, желательно ее растянуть на 3-4 месяца, вводить ранее запрещенные продукты, богатые углеводами, постепенно. Это станет защитой от последующего набора веса.

Количество у. е. на этом этапе должно дойти до 50, но не превышать. Желательно включать в рацион самые разные ягоды, фрукты, крупы, бобовые, не забывать про орехи. Продолжается контроль веса, который должен постепенно снижаться либо оставаться на одном уровне. Как только последние килограммы покинут тело, диета закончена!

Четвертый этап (Удержание веса)

Этап не считается обязательным, это не фаза, так как его длительность равна всей жизни. Если человек не хочет поправляться и возвращать сброшенные килограммы, он должен контролировать количество употребленных углеводов. Суточная норма 60 у. е. После всего пройденного пути подсчет не будет вызывать сложностей, таблица продуктов с обозначениями прочно закрепится в памяти.

Основные правила и понятия диеты «Кремлевская»

На протяжении всей диеты нужно вести подсчет условных единиц (у. е.), каждая из которых равна 1 г углеводов. Также они имеют второе название – баллы. Это сложно сделать без таблицы основных продуктов. Если в рационе присутствуют сыры, колбасы, консервы, готовые блюда, которых нет в таблицах, то подсчет ведется согласно данным на упаковке. Что касается калорийности, то она на кремлевской системе не имеет никакого значения. Даже превышая 4000 ккал в сутки и укладываясь в 40 у. е., человек будет худеть. Это прекрасно, но все же лучше не переедать, сохранять здоровое пищевое поведение, не растягивать желудок.

Правила питания на диете:

Количество мяса и птицы ничем не ограничено, но рекомендуется за раз съедать порцию, размером не более ладони, или 250-300 г, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Яйца тоже можно есть неограниченно, если нет проблем с уровнем холестерина и сосудами. В остальных случаях ограничивается количество желтков до 1-2 в день. Колбаса и ветчина любого вида и способа термической обработки считаются из расчета 1 у. е. на 100 г, если этих видов нет в приведенной ниже таблице. Маргарины, масла «весят» мало. Но использовать их нужно для заправки блюд и домашних соусов, жарить пищу не рекомендуется. Солить еду можно. В отличие от сахара, специи не повредят похудению, разнообразят блюда, сделают их вкусней. Но не стоит увлекаться соленьями, моченьями, консервацией. Они могут спровоцировать отечность.

Кремлевская диета разрешает алкоголь! В 250 г сухого вина или в 150 г виски содержится всего 1 г углеводов. Не нужно пропускать праздники и дружеские встречи, можно никому не говорить про похудение, но внимательность и самодисциплина не помешают. Под действием спиртных напитков тяга к сладкому может увеличиться, риск превысить нормы возрастет в несколько раз.

Высокое содержание белковой пищи в рационе требует достаточного поступления чистой негазированной воды. Она будет снижать вред азотистых оснований, выводить продукты распада жиров. В сутки нужно пить не меньше 1,5 литров чистой воды и дополнительно можно употреблять травяные, зеленые, черные чаи, кофе.

Таблица содержания углеводов в разных продуктах

Наименование продукта Баллы (у. е.) на 100 г Наименование продукта Баллы (у. е.) на 100 г Мясные и колбасные изделия Говядина, телятина 0 Сардельки говяжьи 1,5 Гуси, утки, куры 0 Сардельки свиные 2 Кролик 0 Докторская колбаса 1,5 Баранина, свинина 0 Корейка 0 Печень говяжья 0 Сало 0 Печень куриная 1,5 Язык 0 Свиные ноги 0 Мясо под мучным соусом 6 Бифштекс 0 Мясо в сухарях 5 Сердце 0 Яйца 0,5 Хлеб, выпечка, мука Пшеничный 50 Сухари 66 Ржаной 34 Мука пшен. в/с 68 Бородинский 40 Мука пшен. 1с 67 Булочки 51 Мука ржаная 64 Хлеб зерновой 43 Мука соевая 16 Лаваш армянский тонкий 56 Мука кукурузная 70 Макароны 69 Бублики 58 Лапша яичная 68 Сушки 68 Лепешки ржаные 63 Крахмал 79 Рыба, морепродукты Речная и морская рыба 0 Крабы 2 Рыба копченая 0 Мидии 5 Рыба в сухарях 12 Икра 0 Рыба в томате 6 Креветки 0 Устрицы 7 Омар 1 Кальмары 4 Морская капуста 1 Овощи Баклажаны 5 Фасоль стручковая 3 Бобы 8 Лук репчатый 9 Капуста цветная 5 Лук зеленый 3 Капуста белокочанная 5 Петрушка зеленая 8 Тыква 4 Редис 4 Морковь 7 Редька 6,5 Горошек 12 Репа 5 Дыня 9 Салат 2 Шпинат 2 Чеснок 5 Картофель 16 Кабачок 4 Огурцы 3 Спаржа 3 Перец сладкий 5 Сельдерей (стебли) 2 Помидоры 4 Свекла 9 Молочные продукты Молоко 4,7 Творог жирный 2,8 Сметана 3 Творог обезжиренный 1 Сливки 4 Масло сливочное 1,3 Сыр 0,5-2 Масло растительное 0 Сырки глазированные 32 Маргарин 1 Йогурт с сахаром 8 Кефир, простокваша 3,2 Фрукты, ягоды Абрикосы 9 Яблоки 9,5 Вишня 10 Черешня 1,5 Гранат 11 Персики 9,5 Курага 55 Груша 9,5 Изюм 66 Инжир 11 Лимон 3 Мандарин 8 Клубника 6,5 Брусника 8 Крыжовник 9 Малина 8 Бананы 21 Сливы 9,5 Смородина 7,5 Ежевика 4,5 Виноград 15 Голубика 7 Хурма 13 Черника 8 Финики 68 Шиповник 10 Рябина 8,5 Чернослив 58 Грейпфрут 6,5 Облепиха 5 Апельсин 8 Клюква 4 Киви 10 - - Грибы Белые, грузди, подосиновики 1 Подберезовики, лисички, сыроежки 1,5 Белые сушеные 7,5 Подосиновики сушеные 13 Сморчки 0,2 Подберезовики сушеные 14 Маслята, опята, рыжики 0,5 Шампиньоны 0,1 Орехи Арахис, фундук, фисташки 15 Кокос, кунжут 20 Миндаль 11 Семечки подсолнечные 18 Кешью 25 Кедровые 10 Грецкие 12 Тыквенные семечки 12 Напитки Сок яблочный 7,5 Сок вишневый 11,5 Сок апельсиновый 12 Сок абрикосовый 14 Сок томатный 3,5 Сок виноградный 11 Сок мандариновый 9 Компот яблочный 19 Компот абрикосовый 21 Чай, вода, кофе 0 Сок сливовый 11 Компот грушевый 18 Сок морковный 6 Компот на ксилите 6 Сок гранатовый 14 - - Алкогольные напитки Вино сухое 1 Водка, коньяк, ром, текила 0 Ликеры 18 Виски 0 Пиво 12 Бренди 0 Сладости, десерты Сахар 99 Пастила 80 Халва 55 Шоколад 48-54 Бисквитный торт 50 Вафли 65-80 Варенье 60-71 Карамель 92 Джем 68 Мармелад 76 Мед 75 Джем диабетический 3 Мороженое 20-25 Повидло 65 Специи Корица, перец, горчица (1 ч. л.) 0,5 Кетчуп (1 ст. л.) 4 Уксус (ст. л.) 2,5 Соевый соус (1 ст. л.) 1 Корень имбиря (1 ст. л.) 0,8 Соус тартар (1 ст. л.) 0,5 Хрен (1 ст. л.) 0,4 Каперсы (1 ст. л.) 0,4 Пряные травы (1 ст. л.) 0,1 - -

Запрещенные продукты

Рацион диеты составляется с учетом данных таблиц. Рекомендуемую норму углеводов желательно набирать из разных продуктов и равномерно в течение дня. То есть не нужно съедать с утра кусок шоколада на 40 у. е. и в течение дня ограничиваться нулевыми продуктами.

Важно! Сахар на этой системе не приветствуется, желательно его полностью исключить из рациона, внимательно смотреть на состав покупной еды. Всего одна чайная ложка может перечеркнуть весь дневной рацион.

Что еще не стоит есть:

Каши. Все они богаты углеводами, превышают 40 у. е., не самый лучший гарнир к мясу и рыбе. Покупные соусы. В них зачастую содержится много сахаров, мука, крахмал и другие запрещенные углеводы. Хлеб. Он тоже богат углеводами, особенно выпечка из белой муки. Лучше сразу от него отказаться. Конечно, можно позволить себе 100 г темного хлеба, они как раз потянут на 40 у. е. Но стоит ли? Картофель, особенно жареный. Этим овощем не стоит увлекаться, лучше сразу наложить табу. Лимонад и другие сладкие напитки, соки, морсы. Эти продукты не насыщают, не утоляют чувство голода или жажду. Торты, пирожные, зефир, любые сладости и десерты, варенье, джемы. Одно маленькое пирожное перечеркнет старания нескольких дней.

Нужно внимательно считать у. е. углеводов в домашних подливах и соусах. Например, рыба, тушенная в томате, возрастает до 6 баллов. Чем проще будет рацион, тем легче считать углеводы, подводить итоги. В сложных блюдах есть вероятность что-то пропустить, ошибиться.

Примерное меню на день (20 и 40 баллов)

Сочетать продукты можно любым способом, главное – укладываться в разрешенное правилами количество углеводов.

Меню на день до 20 баллов (первый этап)

Завтрак: 2 яйца, 50 г ветчины или сосиска, кофе без сахара

Перекус: 30 г арахиса

Обед: курица, 100 г кабачковой икры, 1 ст. л. сметаны

Ужин: 100 г говяжьей печени, 150 г свежего салата

Меню на день до 40 баллов (второй этап)

Завтрак: 200 г творога, заправленного йогуртом либо сметаной, чашка кофе

Перекус: 0,5 ст. апельсинового сока

Обед: 100 г овощного борща, чай, тушеное мясо в мучном томатном соусе

Ужин: 200 мл кефира, помидор, 100 г паровой рыбы

Распространенные ошибки

Правила диеты «Кремлевская» открыты, таблицы в свободном доступе, все нюансы и механизм подробно расписаны, но это не уберегает от ошибок. Иногда их ценой становится здоровье, самочувствие, психическое состояние, внешность.

Частые ошибки:

Сокращение углеводов до минимума. Ни в коем случае этого делать нельзя, желательно наедать рекомендуемую правилами норму. Организм должен получать часть энергии с пищей. Употребление низкокалорийных продуктов. Нельзя есть только куриную грудку без кожи или белую паровую рыбу. Недостаток углеводов вместе с жирами может привести к большим проблемам со здоровьем. Подсчет калорий. Похудение на кремлевской системе построено на биохимических процессах. Снижение суточной энергетической ценности не играет никакой роли. Отказ от овощей, фруктов. Их нужно употреблять, чтобы предотвратить запоры, а также дефицит витаминов, авитаминоз. Редкие приемы пищи, большие перерывы. Рацион преимущественно состоит из тяжелых продуктов, нужно их употреблять часто, но небольшими порциями. Переедание может привести к дискомфорту, болям в желудке. Использование заменителей сахара. Они мешают отвыкнуть от сладостей, тормозят похудение, ведут к срывам.

Изменение рациона – это не просто способ похудеть, но и важный период в жизни любого человека. К нему нужно подходить осознанно, продуманно. Если есть какие-то сложности, появились вопросы или терзают сомнения, разумнее проконсультироваться с врачом или диетологом.