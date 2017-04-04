К моменту наступления постменопаузы в организме у женщины заканчивается гормональная перестройка. Снижение уровня половых гормонов отражается на состоянии слизистой оболочки матки. Прекращается ежемесячное обновление эндометрия и очищение ее полости от физиологических жидкостей. Застойные явления становятся причиной возникновения неприятных симптомов. Такие недуги не обязательно сопутствуют менопаузе. Существуют факторы, провоцирующие их появление. В каждом случае, если имеются признаки отклонений, к выбору способа лечения подходят индивидуально.

Что такое серозометра, как она возникает

Серозометрой называется скопление в полости матки серозной жидкости. Между мышечной тканью матки и эндометрием находится так называемая серозная мембрана (пленка из соединительной ткани), пронизанная множеством капилляров. Через стенки этих мельчайших сосудов просачивается прозрачная желтоватая плазма крови. Это и есть серозная жидкость. Если у женщины имеются рубцы на шейке матки или другие дефекты, препятствующие выведению жидкости из полости, то происходит ее скопление и застой.

Препятствия для выведения накопившегося содержимого полости матки могут появиться в результате перенесенных ранее гинекологических заболеваний, операций на матке, образования миомы, злокачественных опухолей. Последствиями таких процессов могут быть атрофия слизистой, сужение или сращивание тканей канала шейки.

В более сложном случае жидкость скапливается также и в цервикальном канале. Возникает так называемый серозоцервикс.

Факторы, способствующие появлению серозометры

С заболеваниями половых органов или их травмированием при родах и чистке сталкиваются многие женщины, но серозометра появляется далеко не у всех. Она не является заболеванием, характерным именно для периода постменопаузы, может возникать и у молодых.

Способствовать возникновению застоя серозной жидкости могут, например, воздействие на организм алкоголя или никотина, а также гормональные нарушения в результате долгого использования в пременопаузе гормональных противозачаточных средств.

Факторами, повышающими риск возникновения серозометры при постменопаузе, являются:

Снижение физической активности, вызывающее нарушение кровоснабжения органов. Возрастные изменения приводят к истончению сосудов, появлению участков расширения и сужения. Ток крови замедляется, повышается давление на стенки сосудов, увеличивается их проницаемость. Нарушение обмена веществ, неправильное питание. При злоупотреблении жирной пищей в сосудах откладывается холестерин. На переработку обильной жирной пищи организм затрачивает много сил, повышается нагрузка на сосуды. Сухость влагалища. Это один из наиболее характерных признаков климакса. Истончение слизистой оболочки влагалища приводит к появлению микротрещин, из-за чего легко возникают воспалительные заболевания. Нарушается состав естественной микрофлоры. Инфекция может беспрепятственно проникать в матку. Это приводит к изменению структуры тканей шейки и полости матки. Спринцевание только ухудшает положение, усиливая сухость. Лечение гормональными препаратами для облегчения проявлений климакса. Образование полипов, кист, миомы, эндометриоза, нарушающих структуру поверхности матки.

Признаки и симптомы серозометры

На начальной стадии серозометру в постменопаузе можно обнаружить лишь с помощью УЗИ, так как появляющиеся симптомы характерны не только для этого гинекологического заболевания. Женщины обычно обращаются к врачу, замечая, что у них начал расти живот, как при беременности. Это происходит за счет того, что скапливающаяся жидкость растягивает матку, увеличивая ее объем.

Появляются следующие симптомы серозометры:

тянущая боль в нижней части живота;

обильные жидкие вагинальные выделения желтовато-серого цвета;

периодическое повышение температуры тела;

боли и затруднения при мочеиспускании (из-за давления на него увеличивающейся в размерах матки);

болезненные ощущения при половом акте.

У женщины живот может достичь такого размера, какой бывает на последних месяцах беременности.

Видео: Использование УЗИ в гинекологии

Диагностика серозометры

Нередко скопление жидкости в матке обнаруживается у женщины во время профилактического обследования у гинеколога. Наиболее показательным и известным методом обследования органов малого таза является УЗИ. На экране четко видна область расположения жидкости, а также участки воспаления, сужения, повреждения слизистой. Здесь же можно обнаружить полипы, кистозные полости в шейке матки, изменения в маточных трубах, миому. С помощью этого метода определяется, насколько увеличены размеры матки по сравнению с нормальными.

Берется анализ мазка из влагалища и шейки матки для исследования содержимого под микроскопом и измерения кислотности среды. Снижение кислотности позволяет предположить, что в организм проникли вредоносные бактерии, которые могли вызвать воспаление в полости или шейке матки. Под микроскопом в мазке удается увидеть, какого типа бактерии присутствуют.

Для выяснения причины возникновения серозометры обязательно исследуется гормональный состав крови, для того чтобы узнать, какими препаратами можно восстановить гормональное равновесие. Делается общий анализ крови и мочи, чтобы обнаружить наличие воспалительных процессов в органах мочеполовой системы.

Проводится анализ крови на онкомаркеры. Таким путем обнаруживаются атипичные (увеличенного размера, с двойными ядрами) и злокачественные клетки. Такой анализ позволяет подтвердить или, наоборот, опровергнуть раковую природу образования серозометры в матке.

В отдельных случаях делается пункция заднего свода влагалища для забора жидкости и клеток эндометрия из матки. Такой метод обследования применяется при подозрениях на гиперплазию (разрастание) эндометрия и другие патологии внутри матки.

Видео: Как делается пункция заднего свода влагалища

Лечение серозометры матки

Применяется как консервативный (медикаментозный) способ лечения, так и хирургический.

Консервативное лечение серозометры

Если обнаруживается, что жидкость скапливается только в самой полости матки, отсутствует заращение цервикального канала и застой в нем жидкости, то в постменопаузальном периоде для устранения серозометры используются лекарственные препараты.

Если у женщины в период постменопаузы обнаружена серозометра, причем увеличение матки незначитнльное, то врач ориентируется на состояние пациентки. При отсутствии у нее болезненных симптомов никаких специальных препаратов не требуется. Женщина должна периодически посещать врача, чтобы контролировать процесс. Ей назначаются только такие средства, как фибс (противовоспалительное и обезболивающее), детралекс (улучшает кровообращение и состояние вен). Используется также экстракт алоэ (в виде инъекций), который оказывает тонизирующее, антисептическое действие. Он также повышает прочность слизистых оболочек, ускоряет процессы заживления, восстановления клеток.

При выборе лекарств учитывается возраст пациентки, состояние здоровья в целом. Пожилым людям с осторожностью назначаются средства, способные повышать артериальное давление. Учитывается состояние сердца, желудочно-кишечного тракта, почек. Противопоказанием к использованию некоторых препаратов является аллергия на компоненты, входящие в их состав.

Как правило, пожилым пациенткам назначаются витамины группы В и С. Применяются методы физиотерапии – электрофорез, магнитофорез, лазерофорез. Если у женщины при наличии серозометры имеются гнойные выделения, это говорит о наличии воспалительного процесса в матке. Ей назначаются антибиотики. Используются нестероидные противовоспалительные средства (индометацин, диклофенак, напроксен). Они применяются в виде свечей.

Хирургическое лечение серозометры

Это основной метод для выведения большого количества жидкости, скопившейся в матке, трубах и в цервикальном канале, когда женщина испытывает постоянные боли в животе, спине. Наиболее вероятной причиной при этом является непроходимость цервикального канала, его заращение. С помощью УЗИ измеряется толщина эндометрия, чтобы оценить степень разрастания.

Жидкость необходимо выпустить, искусственно расширив канал шейки матки. Для этого производится ее бужирование, то есть рассечение рубцов, образовавшихся на месте сращивания тканей. После этого производится выскабливание полости матки и гистероскопическое исследование удаленного содержимого. Нередко причиной образования такого застоя жидкости является злокачественная опухоль в матке.

Предупреждение: Нельзя забывать, что скопление жидкости в матке – это не самостоятельное заболевание, а симптом другой серьезной патологии. Нужно обязательно устранить ее вовремя, не дожидаясь осложнений.

После удаления жидкости проводится лечение заболеваний, которые стали причиной непроходимости канала с использованием антибактериальных, противовоспалительных и гормональных средств.

Народные средства

В пожилом возрасте, если состояние женщины не тяжелое, если врач не возражает, можно воспользоваться рецептами, которые предлагает для лечения серозометры народная медицина.

Рекомендуется принимать 15-минутные ванны с горчицей (в полную ванну с горячей водой добавляется 1 ст. л. сухой горчицы) или настоем можжевельника (100 г плодов и стеблей предварительно заваривается кипятком и настаивается 4 часа, а затем настой выливается в наполненную ванну). Это способствует лучшему выведению жидкости из матки.

Полезно пить компот или сок калины, сок сельдерея. В качестве противовоспалительного средства употребляют распаренные семена подорожника (по 1 ч. л. дважды в день).

Применяется настойка акации. 10 г цветов настаивают в водке 2 недели. Разбавляют 20 капель настойки водой и пьют 1 раз в день. Серозометра быстро рассасывается.