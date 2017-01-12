Применение гомеопатических препаратов при климаксе
Современная медицина успешно справляется со многими неприятными симптомами, возникающими у женщин из-за климакса. Существует множество препаратов, помогающих замедлить процессы старения, ослабить влияние возрастного гормонального сдвига на организм. Однако принимать гормональные препараты решается не каждая женщина, зная о многочисленных побочных действиях. Гомеопатические средства в этом отношении вызывают у многих женщин больше доверия. Они помогают облегчить недомогания, не вызывая серьезных осложнений в состоянии здоровья.
Содержание:
- Проявления климакса и их причины
- Достоинства и недостатки гомеопатических средств
- Популярные гомеопатически средства, используемые при менопаузе
Проявления климакса и их причины
Климакс является завершающим этапом репродуктивного периода. Старение организма связано с гормональной перестройкой. Постепенно снижается выработка женских половых гормонов. Это влияет на все процессы, происходящие в организме. Интенсивность проявления этих изменений зависит от многих факторов: общего состояния здоровья, образа жизни, эмоционального настроя. Немаловажную роль при этом играет наследственность. У большинства женщин при климаксе в большей или меньшей степени проявляются следующие симптомы:
- Расстройство нервной системы: частая смена настроения, раздражительность, склонность к депрессии, нарушение сна, мигрени, головокружение.
- Нарушение рефлекторной реакции организма на изменение внешней температуры. Вследствие этого возникают приливы (внезапное перегревание организма, повышенное потоотделение).
- Гормоны влияют на процессы образования клеток различных тканей. Нарушение этих процессов приводит к ухудшению состояния сосудистых стенок, возникновению сердечных заболеваний.
- Уменьшается толщина стенок влагалища возникает так называемая сухость. Это облегчает возможность инфицирования органов мочеполовой системы. Становится болезненным половой акт, снижается сексуальная активность женщины.
- Снижение иммунитета под воздействием гормонального сдвига способствует появлению новообразований в молочной железе, в матке и придатках.
- Изменение структуры костной и зубной ткани, волос и кожи.
Видео: Преимущества гомеопатических препаратов при менопаузе
Достоинства и недостатки гомеопатических средств
Гомеопатия - это лечение мизерными долями целебных веществ, основанное на мобилизации собственных способностей организма сопротивляться недугам. Важную роль играет психологический настрой пациента, уверенность в том, что гомеопатические средства помогут излечиться. В этом они схожи с плацебо. Гомеопатическое лечение относится к методам нетрадиционной медицины. Многие специалисты считают его антинаучным, относятся скептически к подобным способам устранения проблем со здоровьем.
Поскольку его безвредность очевидна, некоторые врачи назначают гомеопатические средства в дополнение к традиционным препаратам в тех случаях, когда дело касается лечения симптомов нервно-психических расстройств, характерных для женщин в период менопаузы.
Достоинства этих препаратов состоят в том, что, облегчая многие проявления климакса, они не вызывают осложнений, связанных с применением гормонов (повышение массы тела, возникновение опухолей молочных желез и половых органов). Они практически не имеют противопоказаний (за исключением беременности, кормления грудью и аллергии), свойственных другим лекарственным средствам.
В их состав входят вытяжки растений, содержащих фитоэстрогены (эти вещества проявляют в организме те же свойства, что и женские половые гормоны эстрогены, хотя ими и не являются). Действие фитоэстрогенов в сотни раз слабее, чем настоящих гормонов. Для того чтобы ощутить воздействие гомеопатических препаратов, при климаксе требуется употреблять их длительно, тогда лекарственный компонент накопится в достаточном количестве. Кроме того, при изготовлении гомеопатических средств используются природные вещества: мед, змеиный яд и другие, обладающие целебными свойствами. Они полностью совместимы с любыми препаратами традиционной медицины.
Основным недостатком этих средств является то, что они не помогают бороться с такими серьезными проявлениями климакса, как остеопороз, заболевания сердца, а также не могут препятствовать образованию гормонозависимых опухолей.
Предупреждение: Прежде чем применять гомеопатические препараты, надо пройти обследование, выяснить истинную причину недомоганий. Не следует целиком полагаться на их действие в случае тяжелых нарушений здоровья. Так можно упустить драгоценное время, необходимое для установления точного диагноза и эффективного лечения.
Видео: В чем причина популярности гомеопатических средств. Работают ли они
Популярные гомеопатически средства, используемые при менопаузе
Эффект, который оказывают гомеопатические препараты, обусловлен тем, что все они содержат минимальные количества ядовитых веществ, оказывающих в малых дозах лечебное действие.
Климактоплан
В состав входят: экстракты цимицифуги, сангвинарии канадской, бобы игнация (игнатия), а также змеиный яд и сепия.
Цимицифуга - это растение, содержащее фитоэстрогены. Для приготовления гомеопатических препаратов, облегчающих симптомы климакса у женщин, используются корневища. Превышение дозы препаратов на основе цимицифуги может привести к поражению печени токсинами, содержащимися в ней.
Предупреждение: Особенно опасно употребление средств, изготовленных в домашних условиях, так как при этом неизвестно качество сырья, трудно уследить за дозировкой.
Содержащиеся в цимицифуге вещества подобно эстрогенам влияют на соответствующие рецепторы головного мозга, отвечающие за терморегуляцию в организме. Поэтому препараты на основе этого растения помогают от приливов и сопутствующих им симптомов: головокружения, учащенного сердцебиения, обильного потоотделения.
Улучшая гормональный фон, они способствуют восстановлению слизистой оболочки влагалища, устранению сухости. Кроме того, обладают успокаивающим действием и нормализуют давление.
Сангвинария канадская. Это ядовитое растение семейства маковых. В малых дозах его компоненты оказывают целебное действие (устраняют спазмы, помогают при невралгии и мигренях, а также повышенной потливости). Наличие дубильных веществ обуславливает антибактериальное действие.
Сепия - вещество, добываемое из чернильного мешка каракатицы. Применяется в гомеопатии как вещество, успокаивающее нервную систему, помогающее от приливов. Благотворно действует на работу желудка и кишечника, улучшает аппетит.
Игнация (игнатия). Это растение, плоды которого (китайские бобы) добавляются в гомеопатические препараты для получения антидепрессантного действия, устранения психических проблем: тревожного состояния, страха, депрессии.
Змеиный яд. Используется болеутоляющее, обеззараживающее, противовоспалительное, кровеостанавливающее действие входящих в него веществ.
Благодаря полезным свойствам компонентов, Климактоплан и подобные ему гомеопатические препараты при климаксе эффективно применяются для лечения таких симптомов, как приливы, воспаление органов мочеполовой системы, расстройства пищеварения, психические нарушения, дисфункциональные кровотечения.
Ременс
Лечебные компоненты: цимицуфуга, пилокарпус, сангвинария канадская, а также сепия и змеиный яд.
Пилокарпус - это вечнозеленое кустарниковое растение. Используются листья. Здесь содержатся эфирные масла, полезные для кожи, ногтей, волос. Они также благотворно действуют на нервную систему.
Препарат способствует восстановлению гормонального равновесия и устранению недугов, связанных с недостатком эстрогенов при климаксе. Улучшается обмен веществ, становятся более редкими приливы, облегчаются их симптомы. Приходит в норму артериальное давление, исчезают головные боли, улучшается зрение. Аналоги препарата - Климадинон Уно, Онагрис.
Климаксан
Составляющие компоненты: цимицифуга, змеиный и пчелиный яды.
Пчелиный яд. Обладает сильным обезболивающим и бактерицидным действием, усиливает кровоснабжение органов.
Ослабление симптомов менопаузы происходит за счет выравнивания уровня половых гормонов с помощью фитоэстрогенов и воздействия компонентов пчелиного яда на организм. Улучшается сон, работоспособность, аппетит. Повышается уровень гемоглобина, кровь разжижается. Это благотворно действует на работу сердца.
Климакт-хель
Состав: сангвинария канадская, сепия, минеральные компоненты (сера, соединения олова), змеиный яд, игнация.
Применяется при климаксе для улучшения работы яичников. Назначается при головокружениях, головных болях, бессоннице и других проявлениях невроза.