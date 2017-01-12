Современная медицина успешно справляется со многими неприятными симптомами, возникающими у женщин из-за климакса. Существует множество препаратов, помогающих замедлить процессы старения, ослабить влияние возрастного гормонального сдвига на организм. Однако принимать гормональные препараты решается не каждая женщина, зная о многочисленных побочных действиях. Гомеопатические средства в этом отношении вызывают у многих женщин больше доверия. Они помогают облегчить недомогания, не вызывая серьезных осложнений в состоянии здоровья.

Проявления климакса и их причины

Климакс является завершающим этапом репродуктивного периода. Старение организма связано с гормональной перестройкой. Постепенно снижается выработка женских половых гормонов. Это влияет на все процессы, происходящие в организме. Интенсивность проявления этих изменений зависит от многих факторов: общего состояния здоровья, образа жизни, эмоционального настроя. Немаловажную роль при этом играет наследственность. У большинства женщин при климаксе в большей или меньшей степени проявляются следующие симптомы:

Расстройство нервной системы: частая смена настроения, раздражительность, склонность к депрессии, нарушение сна, мигрени, головокружение. Нарушение рефлекторной реакции организма на изменение внешней температуры. Вследствие этого возникают приливы (внезапное перегревание организма, повышенное потоотделение). Гормоны влияют на процессы образования клеток различных тканей. Нарушение этих процессов приводит к ухудшению состояния сосудистых стенок, возникновению сердечных заболеваний. Уменьшается толщина стенок влагалища возникает так называемая сухость. Это облегчает возможность инфицирования органов мочеполовой системы. Становится болезненным половой акт, снижается сексуальная активность женщины. Снижение иммунитета под воздействием гормонального сдвига способствует появлению новообразований в молочной железе, в матке и придатках. Изменение структуры костной и зубной ткани, волос и кожи.

Видео: Преимущества гомеопатических препаратов при менопаузе

Достоинства и недостатки гомеопатических средств

Гомеопатия - это лечение мизерными долями целебных веществ, основанное на мобилизации собственных способностей организма сопротивляться недугам. Важную роль играет психологический настрой пациента, уверенность в том, что гомеопатические средства помогут излечиться. В этом они схожи с плацебо. Гомеопатическое лечение относится к методам нетрадиционной медицины. Многие специалисты считают его антинаучным, относятся скептически к подобным способам устранения проблем со здоровьем.

Поскольку его безвредность очевидна, некоторые врачи назначают гомеопатические средства в дополнение к традиционным препаратам в тех случаях, когда дело касается лечения симптомов нервно-психических расстройств, характерных для женщин в период менопаузы.

Достоинства этих препаратов состоят в том, что, облегчая многие проявления климакса, они не вызывают осложнений, связанных с применением гормонов (повышение массы тела, возникновение опухолей молочных желез и половых органов). Они практически не имеют противопоказаний (за исключением беременности, кормления грудью и аллергии), свойственных другим лекарственным средствам.

В их состав входят вытяжки растений, содержащих фитоэстрогены (эти вещества проявляют в организме те же свойства, что и женские половые гормоны эстрогены, хотя ими и не являются). Действие фитоэстрогенов в сотни раз слабее, чем настоящих гормонов. Для того чтобы ощутить воздействие гомеопатических препаратов, при климаксе требуется употреблять их длительно, тогда лекарственный компонент накопится в достаточном количестве. Кроме того, при изготовлении гомеопатических средств используются природные вещества: мед, змеиный яд и другие, обладающие целебными свойствами. Они полностью совместимы с любыми препаратами традиционной медицины.

Основным недостатком этих средств является то, что они не помогают бороться с такими серьезными проявлениями климакса, как остеопороз, заболевания сердца, а также не могут препятствовать образованию гормонозависимых опухолей.

Предупреждение: Прежде чем применять гомеопатические препараты, надо пройти обследование, выяснить истинную причину недомоганий. Не следует целиком полагаться на их действие в случае тяжелых нарушений здоровья. Так можно упустить драгоценное время, необходимое для установления точного диагноза и эффективного лечения.

Видео: В чем причина популярности гомеопатических средств. Работают ли они

Популярные гомеопатически средства, используемые при менопаузе

Эффект, который оказывают гомеопатические препараты, обусловлен тем, что все они содержат минимальные количества ядовитых веществ, оказывающих в малых дозах лечебное действие.

Климактоплан

В состав входят: экстракты цимицифуги, сангвинарии канадской, бобы игнация (игнатия), а также змеиный яд и сепия.

Цимицифуга - это растение, содержащее фитоэстрогены. Для приготовления гомеопатических препаратов, облегчающих симптомы климакса у женщин, используются корневища. Превышение дозы препаратов на основе цимицифуги может привести к поражению печени токсинами, содержащимися в ней.

Предупреждение: Особенно опасно употребление средств, изготовленных в домашних условиях, так как при этом неизвестно качество сырья, трудно уследить за дозировкой.

Содержащиеся в цимицифуге вещества подобно эстрогенам влияют на соответствующие рецепторы головного мозга, отвечающие за терморегуляцию в организме. Поэтому препараты на основе этого растения помогают от приливов и сопутствующих им симптомов: головокружения, учащенного сердцебиения, обильного потоотделения.

Улучшая гормональный фон, они способствуют восстановлению слизистой оболочки влагалища, устранению сухости. Кроме того, обладают успокаивающим действием и нормализуют давление.

Сангвинария канадская. Это ядовитое растение семейства маковых. В малых дозах его компоненты оказывают целебное действие (устраняют спазмы, помогают при невралгии и мигренях, а также повышенной потливости). Наличие дубильных веществ обуславливает антибактериальное действие.

Сепия - вещество, добываемое из чернильного мешка каракатицы. Применяется в гомеопатии как вещество, успокаивающее нервную систему, помогающее от приливов. Благотворно действует на работу желудка и кишечника, улучшает аппетит.

Игнация (игнатия). Это растение, плоды которого (китайские бобы) добавляются в гомеопатические препараты для получения антидепрессантного действия, устранения психических проблем: тревожного состояния, страха, депрессии.

Змеиный яд. Используется болеутоляющее, обеззараживающее, противовоспалительное, кровеостанавливающее действие входящих в него веществ.

Благодаря полезным свойствам компонентов, Климактоплан и подобные ему гомеопатические препараты при климаксе эффективно применяются для лечения таких симптомов, как приливы, воспаление органов мочеполовой системы, расстройства пищеварения, психические нарушения, дисфункциональные кровотечения.

Ременс

Лечебные компоненты: цимицуфуга, пилокарпус, сангвинария канадская, а также сепия и змеиный яд.

Пилокарпус - это вечнозеленое кустарниковое растение. Используются листья. Здесь содержатся эфирные масла, полезные для кожи, ногтей, волос. Они также благотворно действуют на нервную систему.

Препарат способствует восстановлению гормонального равновесия и устранению недугов, связанных с недостатком эстрогенов при климаксе. Улучшается обмен веществ, становятся более редкими приливы, облегчаются их симптомы. Приходит в норму артериальное давление, исчезают головные боли, улучшается зрение. Аналоги препарата - Климадинон Уно, Онагрис.

Климаксан

Составляющие компоненты: цимицифуга, змеиный и пчелиный яды.

Пчелиный яд. Обладает сильным обезболивающим и бактерицидным действием, усиливает кровоснабжение органов.

Ослабление симптомов менопаузы происходит за счет выравнивания уровня половых гормонов с помощью фитоэстрогенов и воздействия компонентов пчелиного яда на организм. Улучшается сон, работоспособность, аппетит. Повышается уровень гемоглобина, кровь разжижается. Это благотворно действует на работу сердца.

Климакт-хель

Состав: сангвинария канадская, сепия, минеральные компоненты (сера, соединения олова), змеиный яд, игнация.

Применяется при климаксе для улучшения работы яичников. Назначается при головокружениях, головных болях, бессоннице и других проявлениях невроза.

Видео: Гомеопатия и официальная медицина