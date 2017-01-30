Примерно после 45 лет начинается угасание репродуктивной функции женского организма. Это выражается в снижении уровня эстрогенов. В свою очередь, недостаток половых гормонов приводит к замедлению всех биологических процессов. У женщины появляются внешние признаки старения, ухудшается здоровье. Витамины - это вещества, необходимые для ускорения биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность организма. При климаксе их роль особенно важна. Витаминизированная пища и прием специальных препаратов позволят избежать осложнений, возникающих в этот период.

Климакс у женщин, его проявления

Гормональная перестройка, происходящая в организме в связи с возрастными изменениями, является причиной ухудшения работы всех систем организма. Возникают проблемы с пищеварением. Начинает ощущаться нехватка питательных веществ - витаминов и микроэлементов. Замедляются процессы регенерации тканей.

Гормональный дисбаланс становится причиной появления опухолей молочных желез, половых органов. Слабеют мышцы, нарушается структура костной ткани. Ухудшается кровоснабжение органов, в том числе, мозга.

Типичными проявлениями климакса являются:

нервно-психические нарушения (депрессия, приступы раздражительности, бессонница);

вегетососудистая дистония (приливы, повышенная потливость, головокружение, усиленное сердцебиение);

колебания артериального давления, сердечно-сосудистые заболевания;

увеличение массы тела, эндокринные заболевания;

половые расстройства, снижение сексуальной активности женщины;

сухость влагалища становится причиной заболеваний мочевыводящих органов;

остепороз - вымывание кальция из костей, повышение их ломкости.

Эти и другие симптомы климакса (ослабление памяти, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, разрушение зубной эмали) проявляются у всех по-разному. Все зависит от генетики, условий жизни, общего состояния здоровья на момент наступления климакса. Авитаминоз ускоряет появление недугов и усиливает их.

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Какую роль играют витамины в организме

Витамины являются катализаторами важнейших химических реакций, протекающих в организме. Переработка пищи и усвоение полезных элементов, обеспечение нормального жирового, углеводного, белкового, водно-солевого обмена, а также кроветворение, образование новых клеток и другие процессы не могут осуществляться без участия этих веществ.

Удовлетворение потребности организма в минеральных элементах и витаминах необходимо для поддержания иммунитета, от которого зависит восприимчивость к различным неблагоприятным факторам и возрастным недугам. Витамины помогают легче переносить стрессовые ситуации и укреплять нервную систему.

В состав многих препаратов, предназначенных специально для приема в период климакса, кроме необходимых витаминов и минеральных компонентов, входят также фитоэстрогены - гормоноподобные вещества растительного происхождения. Благодаря этому изменения гормонального фона становятся не столь резкими. Витамины улучшают работу органов эндокринной системы, продлевают функционирование яичников, так как эти вещества участвуют в процессах синтеза гормонов.

Какие витамины особенно необходимы в период климакса

Наиболее всего женский организм в период климакса нуждается в следующих витаминах:

А (1.5-2 мг/сутки). Участвует в регенерации клеток кожи и слизистых оболочек, благотворно влияет на зрение. Как антиоксидант защищает клетки тканей от разрушения и злокачественного перерождения. В1 (1.5 мг/сутки), В6 (1.8-2.0 мг), В9 (400 мкг), В12 (3.0 мкг). Способствуют укреплению нервной системы, улучшают сердечную деятельность. Необходимы для повышения иммунитета, усиления активности мозга, улучшения памяти, обеспечения всех видов обмена веществ. С (90 мг). Требуется для повышения устойчивости организма к воздействию различных видов инфекции. Улучшается состояние кровеносных сосудов, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения опухолей. Е (15 мг). Участвует в синтезе женских половых гормонов, замедляет старение яичников. При этом снижается риск образования эстрогенозависимых опухолей. Витамин Е необходим для ускорения регенерации тканей. Поэтому его прием способствует улучшению внешнего вида женщины, сохранению здоровых волос, кожи и ногтей. Д (10-15 мкг) - без него невозможно усвоение кальция и магния в организме. Прием витамина Д3 при климаксе необходим для профилактики остеопороза, улучшения состояния костей и зубов.

Из минеральных компонентов главную роль в этот период играют кальций и бор, входящие в состав костей. Нехватка этих элементов приводит к остеопорозу, повышению риска переломов. Магний присутствует в нервной ткани. Его недостаток отражается на состоянии нервной системы, вызывает такие симптомы, как раздражительность, бессонница, тревожное состояние, депрессия. Калий поддерживает работу сердца, почек, влияет на здоровье нервной системы. Цинк входит в состав гормонов, ферментов, участвует в регенерации костной и зубной ткани.

Видео: Значение витамина Е для здоровья женщин

Витаминные препараты при климаксе

К наиболее популярным препаратам относятся:

Ци-Клим. Содержит витамины, кальций, селен (для укрепления иммунитета), экстракты пустырника (успокаивающего средства) и цимицифуги (со свойствами фитоэстрогена).

Фемикапс. Средство включает в себя витамины группы В, Е, экстракты пассифлоры и примулы. Препарат хорошо помогает при повышенной раздражительности, бессоннице, скачках артериального давления, снижает частоту приливов.

Менопейс. Содержатся все необходимые витамины и микроэлементы, а также экстракт пассифлоры и других растений. Принимается как общеукрепляющее средство для усиления иммунитета. Помогает при нервных расстройствах.

Гипотрилон. В состав входят комплекс витаминов, а также Витасил SE (БАД на основе селена). Препарат применяется для профилактики возникновения онкологических заболеваний.

Компливит Кальций Д3. Комплексный витаминный препарат, содержащий кальций. Применяется как профилактическое, так и лечебное средство для укрепления костей, зубной эмали. Улучшается состояние волос и ногтей.

Ледис Формула Менопауза. Большой набор витаминов и растительных веществ разнообразного действия способствует облегчению практически всех симптомов климакса.

Примечание: Какие препараты применять и в каких дозах, женщине должен подсказать врач. При этом исключается возможность передозировки витаминов и минералов, а также аллергических реакций на растительные компоненты.

Негормональные растительные лекарственные средства также содержат витамины. Например, зстровэл (с экстрактами трав и медом), климадинон (содержит цимицифугу), феминал (с вытяжкой из красного клевера).

В каких продуктах содержатся нужные витамины

Пища должна быть витаминизированной и достаточно легкой, чтобы избежать излишней полноты, склонность к которой появляется у женщин с наступлением менопаузы.

Предупреждение: Любые строгие диеты в это время противопоказаны, так как могут привести к авитаминозу и усилению неприятных симптомов.

В рационе обязательно должны быть творог, сыр и другие молочные продукты, богатые кальцием. Нужные при климаксе витамины и минералы в большом количестве содержатся в крупах, поэтому незаменимым продуктом является каша (овсяная, гречневая). Мясо и животные жиры являются основным источником витамина А, рыба - витамина Д.

Сухофрукты, картофель, шпинат содержат калий. В питании должны обязательно быть яйца, орехи, листовая зелень, растительное и сливочное масло, субпродукты и морепродукты, свежие овощи (обязательно морковь, тыква, картофель, капуста), фрукты и ягоды, хлеб с отрубями и грубого помола.

Нередко от приливов и нервных расстройств употребляются чаи, отвары и целебные настои из ромашки, душицы, шалфея, питающие организм витаминами В, С, каротином (провитамином А) и другими.

Видео: Как питаться при климаксе в программе «О самом главном»