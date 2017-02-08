Приливы – это симптом, знакомый каждой женщине, у которой наступил климакс. Некоторые из них приступы жара переносят легко, ощущая лишь легкое недомогание. У других они бывают частые и продолжительные, сопровождаются сильным сердцебиением. Существуют лекарства, с помощью которых возможно значительно облегчить состояние во время приливов. Они восстанавливают физические силы и укрепляют нервную систему. Препараты и дозировка выбираются с учетом других проявлений климакса, а также особенностей организма.

Приливы, их проявления и причины

Приливы при климаксе проявляются в виде неожиданных приступов жара, охватывающего верхнюю часть тела, вызывающего покраснение лица. У женщины возникает ощущение резкого повышения температуры, хотя она остается нормальной или повышается незначительно. При этом происходит усиленное выделение пота, учащается сердцебиение, кружится и начинает болеть голова, не хватает воздуха.

Такое состояние при климаксе может длиться от 1-2 минут до получаса. Затем жар сменяется ознобом. Как долго длятся приступы и как часто они наступают, зависит от физиологических особенностей организма женщины. В проявлении симптомов климакса, в том числе и приливов, играет важную роль наследственность. У некоторых женщин приступы бывают редкими, появляются примерно в течение полугода, особого беспокойства не вызывают. Но при патологическом климаксе они продолжаются 5-10 лет, много раз в сутки, особенно в вечернее и ночное время. Возникающая слабость не позволяет жить полноценно.

Причиной возникновения приливов является адаптация организма к новому состоянию, связанному со снижением выработки половых гормонов. Естественное старение тканей организма примерно к 45-50 годам приводит к изменению структуры яичников, в которых вырабатываются эти гормоны (эстрогены). Изменение гормонального фона во время климакса отражается на состоянии нервной системы, в частности, той ее части, которая регулирует функционирование внутренних органов, мышц и желез (так называемой вегетативной нервной системы). Она отвечает за процессы дыхания и поддержание нормальной температуры тела.

Климакс является переходным состоянием, завершающим детородный период жизни женщины. Происходящая гормональная перестройка приводит к временному сбою в системе терморегуляции. В результате при нормальной температуре тела мозг посылает сигналы о необходимости ее снижения путем выделения пота. Усиливается кровоток, повышается нагрузка на сердце, учащается пульс, появляется головокружение.

Патологические приливы при климаксе могут появиться у женщины, перенесшей рак молочной железы, лечившейся с помощью химиотерапии (тамоксифеном), после удаления яичников.

Видео: Приливы, их проявления. Лечение гормонами

Когда для облегчения симптомов требуется лечение

Если приступы возникают редко, переносятся легко, не вызывают дискомфорта и явного ухудшения самочувствия при климаксе, то принимать препараты от приливов не требуется. Соблюдение диеты, укрепление иммунитета и здоровый образ жизни помогут справиться с недомоганиями без лекарств. Исключение можно сделать для легких успокаивающих средств (валерьянки, пустырника).

Посетить врача и начать лечение следует тогда, когда из-за приливов появляется бессонница, сильная слабость и головокружение, возникают приступы тахикардии, мучает ощущение тревоги и страха. Это говорит о нервно-психических нарушениях и появлении сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео: Что принимать при климаксе

Препараты для лечения от приливов

Для облегчения симптомов вегетососудистых расстройств (приливов) наиболее эффективными являются средства, повышающие уровень эстрогенов в организме. Используются также негормональные лекарства успокаивающего и антистрессового действия, улучшающие сон, уменьшающие потливость и устраняющие нервно-психические расстройства, вызванные приливами и другими проявлениями климакса.

Для лечения применяются:

гормональные препараты;

растительные средства, содержащие фитоэстрогены;

гомеопатические средства и БАДы;

витаминные комплексы;

средства, понижающие артериальное давление (гипотензивные);

успокаивающие (седативные) средства;

антидепрессанты.

Гормональные препараты

Их преимуществом является то, что они воздействуют непосредственно на гормональный фон, восстанавливают содержание эстрогенов, замедляя тем самым процессы, связанные со старением организма. Они не только лечат приливы, но уменьшают силу других проявлений климакса (сердечно-сосудистые расстройства, колебания давления, сухость влагалища, остеопороз и прочие). С помощью таких средств можно полностью избавиться от приливов или значительно ослабить характерные симптомы.

Однако у них имеется множество побочных действий, среди которых - повышение риска возникновения онкологических заболеваний, тромбоза сосудов, нарушение обмена веществ, неконтролируемое прибавление веса.

Заместительная гормональная терапия не применяется при различных формах рака молочных желез, эндометрия (эстрогенозависимых опухолях), раке кожи, сосудистых патологиях, заболеваниях печени и иммунной системы, а также при наличии дисфункциональных маточных кровотечений.

Перед назначением гормональных средств женщина должна пройти обследование на гормоны и отсутствие противопоказаний.

Лекарства принимаются обычно по определенной схеме. Недопустимо нарушать ее, делать пропуски между приемами больше 12 часов. В противном случае может возникнуть сильное маточное кровотечение.

Видео: Обследование перед назначением гормональной терапии при климаксе

Назначаемые препараты

Применяются лекарственные средства двух видов:

Содержащие только эстрогены (климонорм – пластырь, применяемый в сочетании с препаратами на основе прогестерона, например с норколутом). Комбинированные, нового поколения. Помимо эстрогенов в составе имеется прогестерон. Благодаря этому предупреждается аномальное разрастание эндометрия. Значительно снижается риск образования эстрогенозависимых опухолей молочных желез и половых органов (например, миомы матки).

Индивина. Компоненты действует таким образом, что происходит имитация гормональных процессов, происходящих при менструальном цикле. При лечении от патологических приливов через 1 год удается добиться их полного исчезновения. Препарат способствует снижению холестерина в крови. Аналогичное действие оказывают дивисек, дивина, дивитрен.

Климонорм. Содержит наряду с эстрогенами прогестерон. Применяется для устранения приступов жара и повышенного потовыделения. Снижает возбудимость нервной системы. Избавляет от бессонницы, головокружения и головной боли.

Триаклим. Лекарственное средство комбинированного действия. Применяется от приливов, нервно-психических расстройств и других проявлений менопаузы.

Цикло-Прогинова. Избавляет от вегетативных расстройств, успокаивает нервную систему, помогает при бессоннице, урежает пульс, устраняет головокружение.

Тиболон. Улучшает состояние нервной системы, помогает при потливости и других проявлениях приливов.

В качестве комбинированных средств применяются также противозачаточные таблетки с низкими дозами эстрогенов и прогестерона, такие как зоэли, джес, димиа. Они обычно применяются в начале климакса, поддерживают гормональный фон, делая более плавными изменения в организме, ослабляя приливы и другие симптомы. Принимать такие таблетки можно, если у женщины нет лишнего веса, повышенного давления, расширения вен, она не курит, хотя бы 1 раз в год посещает кабинет гинеколога, который корректирует дозу эстрогенов.

Предупреждение: Любые гормональные препараты принимаются строго по назначению врача. Превышение дозы чрезвычайно опасно.

Негормональные лекарственные средства

Они не имеют таких вредных побочных эффектов, как лекарства на основе стероидных гормонов, поэтому ими могут воспользоваться многие женщины, которым гормональная терапия противопоказана.

Растительные средства

Применяются лекарства, изготовленные на основе трав, содержащих фитогормоны. Эти вещества действуют на клетки тканей так же, как гормоны, однако с несравнимо меньшей силой. Настоящие эстрогены воздействуют на определенные рецепторы клеток. При недостатке этих гормонов фитоэстрогены занимают их место, а при избытке – играют роль конкурентов, ослабляя их воздействие.

Последствия передозировки растительных препаратов не столь тяжелы, как у гормональных. Они не стимулируют рост эстрогенозависимых опухолей, а наоборот, подавляют его. Для изготовления лекарств используются экстракты цимицифуги, красного клевера, сои и других растений с подобными свойствами.

Недостатком, по сравнению с гормональными средствами, является то, что при климаксе они оказывают на организм более слабое, иногда временное воздействие.

Эстровэл. Изготовлен с использованием экстрактов цимицифуги, ямса, сои, крапивы. В составе имеются витамин Е, стимулирующий выработку женских половых гормонов, а также витамины В6 и В12. Средство улучшает состояние сердца и сосудов, регулирует давление. Уменьшается потливость. Укрепляется иммунитет.

Климадинон. Содержит экстракт цимицифуги. Уменьшает проявления вегетососудистых расстройств, улучшает обмен веществ.

Иноклим. Фитоэстрогенный препарат на основе экстракта соевых бобов. В нем содержится железо. Применяется для укрепления иммунитета, снижения кровяного давления, уменьшения частоты приливов.

Ци-Клим. Фитоэстрогены цимицифуги и минеральные компоненты помогают улучшить работу сердца, состояние сосудистой и нервной системы, облегчить все симптомы приливов.

Трибестан. Представляет собой таблетки травы якорцев стелющихся, содержащей тонизирующие гормоноподобные вещества. Стимулируется работа половых желез, за счет чего устраняются симптомы климакса – приливы, депрессивное состояние и другие.

Гомеопатические средства

Они отличаются тем, что целебные компоненты присутствуют в них в микроскопических дозах, поэтому принимать препараты нужно длительно. Эффект проявляется лишь после накопления веществ в организме. Гомеопатические средства безвредны, оказывают при климаксе и приливах психологическую поддержку, стимулируют мобилизацию собственных сил организма для борьбы с недугами.

Климактоплан. В состав лекарства входят экстракты цимицифуги и сангвинарии, бобов игнации (содержат природные сильнодействующие антидепрессанты). Здесь же имеются сепия (чернильное вещество, вырабатываемое каракатицей, укрепляет нервную систему), змеиный яд (оказывает анальгезирующее действие). Стимулируется выработка эстрогенов жировой тканью. Кроме того, повышается уровень гормонов гипофиза, регулирующих содержание эстрогенов, что защищает организм от развития гормонозависимых опухолей.

Климакт-хель. С экстрактом лапчатки канадской, сепией, змеиным ядом, соединениями серы и олова. Избавляет от невротических расстройств, головокружения, мигреней.

Предупреждение: Противопоказанием к применению растительных средств является наличие аллергии на растения, а также лактозу, входящую в их состав.

Витаминно-минеральные комплексы

Восполняют недостаток полезных веществ, стимулируют работу сердца, нервной системы. Для того чтобы облегчить состояние при климаксе, витаминные препараты от приливов, депрессии, содержащие также необходимые микроэлементы, необходимо применять каждой женщине.

Ледис фрмула Менопауза содержит бор, селен, магний, марганец, хром, витамины Е, никотиновую кислоту и другие полезные вещества.

Менопейс. В составе: витамины А, Д, Е, группы В, а также калий, кальций, марганец, йод, хром, натрий, селен, бор.

Другие средства

Хороший эффект при лечении от приливов оказывают некоторые антидепрессанты (прозак, сертралин, целекса), которые влияют на передачу нервных импульсов в мозг. Седативные препараты (эфевелон, велаксин) способствуют улучшению сна и снятию стрессов при климаксе.

Для уменьшения приливов часто назначаются противоэпилептические лекарственные средства, расслабляющие нервную систему (катэна, габагамма). Из гипотензивных средств популярны энап, клофелин.

Видео: Симптомы менопаузы и их преодоление с помощью лекарств