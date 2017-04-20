То, что карие глаза выразительны от природы, не вызывает сомнения. Их обладательницы знают об этом и гордятся своим ярким взглядом. Казалось бы, таким привлекательным очам не нужно дополнительное «оформление». Но в стремлении к совершенству многие женщины не могут обойтись без декоративной косметики даже в дневном макияже. Чтобы подчеркнуть красоту карих глаз при создании повседневного образа, потребуется немного времени и скромный набор косметических средств.

Подготовка к макияжу

Особая прелесть дневного макияжа для карих глаз в том, что он может быть максимально естественным и незаметным. Главная его задача – придать взгляду сияние и усилить выразительность цвета радужки.

Особое внимание в визаже должно быть уделено подготовке, которая обычно состоит из следующих этапов:

очищение кожи (снятие макияжа, умывание, применение тоника или лосьона);

увлажнение или питание с помощью дневного крема (в зависимости от типа кожи и времени года);

нанесение маскировочных средств.

Гладкое, сияющее здоровьем и красотой лицо – главное украшение женщины и лучшая основа для макияжа. Добиться такого результата помогут тонирование кожи, корректировка ее недостатков и скульптурирование овала.

К маскировочным средствам относятся тональный крем, праймер, корректоры, пудра. В дневном макияже можно использовать лишь часть из них, ориентируясь на внешний вид эпидермиса и наличие кожных дефектов.

Праймер – косметическое средство кремообразной текстуры, предназначенное для матирования и выравнивания кожи, защиты ее от воздействия солнечных лучей, сглаживания морщинок. Чаще всего используется в качестве основы под макияж перед применением тонального крема.

Совет: Экономить на тональном креме нельзя, так как некачественное средство будет скатываться в складках кожи или создавать на лице неприятный эффект «маски».

Тональный крем наносится по массажным линиям, исключая область под глазами. Кожу век можно покрыть специальной основой под тени, темные круги – замаскировать с помощью консилера. Для корректировки формы лица существуют разнообразные средства. Для повседневного визажа при молодой и здоровой коже иногда достаточно только рассыпчатой пудры. Ее оттенок должен полностью совпадать с тоном лица.

После того, как завершен этап тонирования и матирования, можно начать создавать дневной макияж для карих глаз. Для этого понадобятся палетка теней, подводка или косметический карандаш, тушь для ресниц. Наносить декоративную косметику будет проще с помощью набора кисточек разных форм и размеров. Процесс макияжа лучше осуществлять при естественном освещении, чтобы адекватно оценить полученный результат.

Видео: Как нанести тональный крем

Как создать дневной макияж

Создание повседневного макияжа – не такой уж сложный процесс, как может показаться. Нужно только правильно подобрать цветовую гамму косметических средств и соблюсти технику их нанесения, учитывая особенности лица.

Как подобрать тени

Дневной макияж подразумевает светлые, ненасыщенные тона теней, и выбирать их следует, учитывая цвет волос и кожи, а также интенсивность окраски радужной оболочки.

В зависимости от цвета глаз

Дело в том, что карие очи могут отличаться по оттенкам: от орехового и янтарного до шоколадного и почти черного. Также выбор теней будет отличаться для светлокожих и смуглых женщин, для блондинок, брюнеток и рыжеволосых. Соблюсти все рекомендации по цветотипам иногда сложно, но упорные эксперименты помогут найти свою идеальную палитру.

Преимущество карих глаз состоит в том, что для них можно выбирать тени из обширного спектра оттенков. Светлые тона обеспечат эффектный контраст с радужкой, темные – усилят природное очарование. Допускается использовать и неожиданные сочетания, например, белого и сиреневого.

Перламутровые тени освежат глаза и придадут взгляду сияние. Но они имеют свойство осыпаться во время нанесения, поэтому после завершения макияжа глаз нужно удалить лишний пигмент с кожи под глазами и на щеках, ведь солнечные лучи с легкостью «высветят» любую оплошность в визаже.

Рекомендации по сочетанию цвета глаз и теней:

светло карие - кремовые, персиковые, коричневые, бежевые;

темно карие - лавандовые, коричневые, золотые, медные, розовые.

В зависимости от цвета волос и тона кожи

Здесь присутствуют следующие комбинации:

русоволосые - серые, голубые, золотистые, шоколадные, оливковые, песочные тени;

блондинки - пастельные, светло-сиреневые, светло-коричневые, персиковые, оливковые;

шатенки - золотистые, коричневые, розовые;

брюнетки - серебристые, черные, голубые, сиреневые;

рыжеволосые - терракотовые, графитовые, золотистые, зеленые, коричневые.

Темные глаза и светлые волосы – особенно эффектное сочетание, такие женщины всегда выглядят привлекательно, особенно если подчеркнут свои преимущества с помощью умелого макияжа.

Обладательницам бледной кожи стоит обратить внимание на холодную гамму теней: зеленоватую, голубую, синюю, розовую, золотистую. Смуглая кожа допускает использование песочно-оливковых тонов с блесками, которые придадут ей эффект загара. Блистательные (золотистые и серебристые) оттенки послужат прекрасным обрамлением для темн-карих глаз. Синие и голубые тени также составят очень эффектную "пару" с карими очами. В дизайнерском круге эти цвета являются противоположностью, поэтому их смело можно использовать как ансамбль с высоким контрастом.

Несмотря на богатство палитры, гармонирующей с карими очами, существуют некоторые цветовые запреты: нельзя использовать оранжевые и ядовито-розовые тени, а фиолетовый оттенок может придать желтизну белкам глаз.

Видео: Как подобрать тени под цвет глаз

Пошаговое руководство по нанесению теней

Покрытие век тенями – ответственный этап в визаже глаз. Для объемного макияжа обычно используется не менее трех оттенков теней: светлый, базовый (основной) и темный. Косметические средства наносятся в следующей последовательности:

база под тени (от ресниц до бровей);

светлый тон во внутренний уголок глаза, под нижние ресницы и в подбровную область;

базовые тени на подвижное веко;

темный оттенок (на 1/3 верхнего века с внешней стороны).

Границы цветов растушевать. Излишек теней, попавших на кожу под глазами, удалить, аккуратно стряхнув их с помощью большой сухой кисти.

Обрамление глаз – ресницы и брови

От ресниц и бровей во многом зависит внешний вид глаз, поэтому им тоже надо уделить внимание при макияже.

Брови - «ниточки» уже давно не в моде, тем более они не сочетаются с глубоким и выразительным взглядом, придавая лицу порой нелепое выражение. Природную форму и ширину можно легко подкорректировать пинцетом, красиво подчеркнув изгиб дуги. Карандашом или тенями допустимо чуть подкрасить брови, добавив им интенсивности и объема, после чего расчесать и зафиксировать результат гелем или воском.

Внимание: Красящий пигмент не должен выделяться на фоне волосков.

Слишком яркие стрелки неуместны для дневного образа. Чтобы визуально увеличить густоту ресниц, нужно провести тонкую линию у их корней. Также с помощью подводки можно изменить разрез век.

Густые завитые ресницы – лучшее украшение карих очей. Какую тушь применить - удлиняющую, подкручивающую или увеличивающую объем, зависит от желаемого результата и природного состояния ресничек. Для естественного вида лучше нанести не более одного слоя краски и тщательно расчесать волоски.

Нанесение румян и помады - завершение макияжа

Дневной макияж для карих глаз будет казаться незавершенным без нанесения румян и помады. Так как акцент на лице приходится именно на глаза, для щек и губ рекомендуется использовать светлые, едва заметные оттенки.

Румяна должны быть на несколько тонов темнее пудры: бледно-розовые для светлой кожи или песочные для смуглолицых. Стоит помнить о том, что мелкие блески в средствах-шиммерах будут особенно заметны под солнечными лучами.

Губы можно покрыть увлажняющим блеском или помадой карамельного, персикового, светло-розового оттенков. Этот мягкий штрих станет достойным завершением гармоничного макияжа.

Видео: Как правильно нанести румяна

Рекомендуемые техники дневного макияжа для кареглазых

Обладательницам карих глаз можно долго не размышлять над тем, как сделать свой взгляд еще обольстительнее. Существуют популярные техники визажа, освоить которые не составит большого труда. Их можно применять не только для дневного, но и для торжественного или вечернего макияжа.

Макияж Nude для карих глаз

Макияж в стиле «нюд» (в переводе с английского «неприкрашенный», «телесный») выполняется в пастельных оттенках, близких к тону кожи. Для карих глаз он используется чаще всего, превращая их в манящие и глубокие «зеркала души».

Однако чем незаметнее выглядит макияж, тем тщательнее и аккуратнее его нужно выполнять, используя значительный арсенал средств. Высшим пилотажем считается, если после завершения визажа глаза будут сиять, кожа поражать своей свежестью и ровным цветом, при этом на лице не будет заметна декоративная косметика.

Так, легкий и светлый крем-флюид с матирующим эффектом обеспечит ровный тон лица, а хайлайтер подарит ему едва заметное сияние.

Веки покрываются бежевыми или песочными тенями, предпочтительно из матовой серии. Тонкую линию подводки можно нарисовать карандашом кофейного цвета. Для дневного Nude макияжа карих глаз лучше всего использовать коричневую тушь.

Видео: Nude макияж для темных глаз

Макияж смоки айс для темноглазых

Техника «смоки айс» – классика в искусстве визажа. Для карих глаз она подходит как нельзя лучше. В дневном варианте такой макияж можно сделать в коричнево-бежевой гамме:

мягким карандашом кофейного оттенка обвести контур глаз;

самый светлый оттенок теней нанести под брови и во внутренние уголки;

средний тон палетки распределить по поверхности подвижного века;

темным пигментом подчеркнуть ресничный край сверху и снизу, соединить линии снаружи;

растушевать интенсивность на верхнем веке по направлению к бровям, смягчая переход между оттенками.

Качественная косметика, набор инструментов, запас времени и терпения – вот необходимые условия успешного макияжа. Естественная яркость и привлекательность карих глаз только усилятся при умелом применении декоративных косметических средств.

Видео: Идеальный дневной макияж для темных глаз