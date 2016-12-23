В арсенале современных стилистов и визажистов появилась целая вереница модных словечек, которые у многих представительниц слабой половины вызывают недоумение. Значительная часть их способна на настоящие чудеса в области мейк-апа. Но принимать подарки времени следует обдуманно и не торопясь. Хайлайтер — один из любимейших инструментов профессионалов, который дарит лицу удивительное сияние и прекрасный вид. Каждый уважающий себя косметический бренд имеет в своем арсенале подобные средства, которые часто называют «иллюминайзерами».

Что такое хайлайтер и в чем его популярность

Термин происходит от английского «highlighter», что обозначает «выделять». И это так. Хайлайтер используется для расстановки световых акцентов там, где это нужно, отвлекает взгляд от недостатков. Применение этого вида косметики дарит коже сияющий и здоровый вид. В его составе есть светоотражающие частички, помогающие создать световой рефлекс. Зная участки, где применение хайлайтера желательно, очень легко сделать внешность более выразительной, а черты лица — объемнее.

Следует помнить, что это не маскирующее средство, оно не в состоянии скрыть недостатки кожи (например, акне или покраснения). Скорее, наоборот: при неправильном применении подчеркнет неидеальность кожи лица.

Виды, особенности, тонкости нанесения

Рассматривая красивые фотографии моделей в глянцевых журналах, девушки невольно любуются их выразительными чертами лица и совершенной кожей. Повторить подобный макияж совсем не сложно, если владеть косметикой грамотно. И такой аксессуар, как хайлайтер, играет одну из главных ролей в модном мейк-апе, который часто называют «3D-макияж».

С помощью декоративной косметики действительно можно «слепить» идеальную внешность! Но даже понимая, как пользоваться хайлайтером и что это такое, желательно разбираться в его разновидностях. Это поможет сделать правильный выбор и добиться безупречного внешнего вида.

Современный рынок предлагает хайлайтеры четырех видов:

В виде карандаша. Жидкие. Кремообразные. Компактные и рассыпчатые пудры.

Хайлайтер-карандаш

Этот вариант очень просто класть в дамскую сумочку и брать с собой. Твердый хайлайтер-карандаш поможет расставить акценты быстро. Им удобно работать на нижнем веке, на участке под бровью, во внутреннем уголке глаза.

Недостатки: Не годится для чувствительной и сухой кожи, так как способен травмировать ее.

Жидкий хайлайтер

Его консистенция похожа на лосьон или легкий крем. На коже лица он выглядит естественно, добавляя легкого и приятного мерцания. Такие средства могут предлагаться в бутылочках с удобной встроенной кистью или во флакончиках с носиком-дозатором. Последние наносятся с помощью спонжа.

Существует еще один вариант жидкого хайлайтера, выпускающийся в форме маркера, кончик которого снабжен маленькой тонкой кисточкой. Этот вариант особенно хорош для проработки участков лица, требующих особой точности: контур над верхней губой, участок под бровью, внутренний уголок глаза.

Жидкий хайлайтер используется в альянсе с тональной основой или кремом. Если кожа безупречна, то можно обойтись и без тональных средств, добавив лишь хайлайтер на нужные участки и мягко растушевав его.

Недостатки: Нежелателен для применения поверх компактной пудры, так как способен лечь на нее «пятном». Использование его под пудру также неразумно: станет незаметен после припудривания.

Видео: Обзор хайлайтеров: какой выбрать

Кремообразный хайлайтер

Имеет приятную кремовую текстуру, с легкостью поддается растушевке, может быть использован на любом участке кожи. Его просто наносить на большие площади. Кремообразное средство добавляет коже красивое, деликатное свечение.

Недостатки: Не используется на коже, покрытой слоем пудры (только на тональную основу). После использования пудры поверх хайлайтера последний становится незаметен на коже.

Компактные и рассыпчатые пудры

Компактное средство считается вариантом универсальным. Если женщина планирует носить хайлайтер в своей косметичке, чтобы иметь возможность воспользоваться им в течение дня, то компактная расфасовка подойдет идеально. Такой хайлайтер можно использовать и на тональную основу (выразительный результат, который подходит для фотосессий или вечерних мероприятий), и на пудру (отличный вариант на каждый день с эффектом мягкого мерцания).

А вот рассыпчатые пудры требуют настоящего мастерства, и чаще такой вариант хайлайтера можно увидеть в руках визажиста. Мастера добиваются интересных оттенков, профессионально смешивая несколько тонов. Наносят рассыпчатое средство объемной кистью, слегка стряхнув излишки перед работой.

Недостатки: Рассыпчатый высветлитель плохо справляется с четким подчеркиванием контуров, а компактный вариант способен забиваться в поры, что смотрится неэстетично на лице с жирным типом кожи.

Совет: Если очень хочется попробовать макияж с модным средством, но покупка его не планируется на ближайшие дни, то заменить компактный хайлайтер помогут тени для глаз нюдовых оттенков.

Видео: Как и куда наносить хайлайтер

Правила использования хайлайтера в макияже

Перед тем как приступить к макияжу, следует подготовить кожу: очистить ее и увлажнить. Если используется тональная основа, то она — идеальная база для мейк-апа с хайлайтером.

Важно! Если кожа лица имеет жирный тип, то следует взять за основу тональный крем с матирующим эффектом, чтобы мягкое мерцание не превратилось в неравномерные пятна.

Итак, визажисты наносят хайлайтер на следующие участки лица:

Линия скул - легкий лифтинговый эффект достигается нанесением косметического средства на самые выступающие участки. Подбородок - немного блеска поможет «вытянуть» овал лица. Косточка под глазами - такой ход добавит лицу «юности» и слегка замаскирует темные круги. Внутренний угол глаза - подарит глазам выразительность. Область носа - хайлайтер способен помочь скорректировать его форму. Под линией брови (и в некоторых случаях над ней) - этот прием добавит лицу рельефности и подкорректирует форму бровей. Во впадинку над губой или по верхнему контуру - прекрасный вариант для девушек, которые желают придать губам объем. Совсем немного хайлайтера в уголках рта способно замаскировать небольшие возрастные морщины на этих участках.

Какой бы ни использовался highlighter в макияже, жидкий или компактный, наносить его следует аккуратно, мягко растушевывая на коже.

Палитра оттенков

И вот ответственный момент: какой выбрать цвет, ведь ассортимент хайлайтеров необыкновенно разнообразен в плане оттенков? Витрины изобилуют нежнейшими жемчужными переливами, осветлителями розоватых, медных, бежевых тонов. Есть средства явно холодных оттенков: фиолетовые, зеленоватые и голубые. И все это мерцает и завораживает женщину… Чему же отдать предпочтение?

Подбирать хайлайтер лучше всего, отталкиваясь от природного оттенка своей кожи:

Оливковый или желтоватый тон лица - подойдут средства из кремовой или персиковой палитры. Загорелая кожа - подчеркнуть ее красивый цвет поможет золотистый хайлайтер. Бледная кожа - для этого типа будет идеальны легкие розовые оттенки с жемчужным блеском. Подойдет и цвет, который принято называть «слоновая кость». Красноватая кожа - нежное свечение этому типу способны подарить хайлайтеры из «холодной группы» (розовые и сиреневые).

Для тех девушек, которые предпочитают гламурный макияж, есть смысл обзавестись более яркой палитрой. Если же определиться никак не получается, то универсальный вариант — бежевый цвет (он должен быть на один или два тона светлее кожи).

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Рекомендации по использованию и секреты от профессионалов

Такой модный аксессуар, как хайлайтер, станет любимым косметическим средством, если научиться им пользоваться правильно. Очень важно не забывать главные его особенности:

Наносить его следует лишь на те участки, которые хочется подчеркнуть, добавить им объема. А потому не стоит игнорировать пропорции своего лица. Никогда не наносят хайлайтер на проблемную кожу, так как все недостатки, включая морщинки, станут заметнее.

Визажисты знают множество секретов использования этого средства, которые дают потрясающие результаты:

«Свежая кожа». Для того чтобы кожа лица «засветилась» свежестью и здоровьем, профессионалы добавляют к тональному средству хайлайтер в пропорции 70 к 30.

«Сияющий взгляд». Для этой цели вокруг глаз наносится «волшебное средство» от мастеров макияжа: капля хайлайтера и капля консилера, смешанные между собой.