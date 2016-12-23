Хайлайтер. Как выбирать и как пользоваться
В арсенале современных стилистов и визажистов появилась целая вереница модных словечек, которые у многих представительниц слабой половины вызывают недоумение. Значительная часть их способна на настоящие чудеса в области мейк-апа. Но принимать подарки времени следует обдуманно и не торопясь. Хайлайтер — один из любимейших инструментов профессионалов, который дарит лицу удивительное сияние и прекрасный вид. Каждый уважающий себя косметический бренд имеет в своем арсенале подобные средства, которые часто называют «иллюминайзерами».
Содержание:
- Что такое хайлайтер и в чем его популярность
- Виды, особенности, тонкости нанесения
- Правила использования хайлайтера в макияже
- Палитра оттенков
- Рекомендации по использованию и секреты от профессионалов
Что такое хайлайтер и в чем его популярность
Термин происходит от английского «highlighter», что обозначает «выделять». И это так. Хайлайтер используется для расстановки световых акцентов там, где это нужно, отвлекает взгляд от недостатков. Применение этого вида косметики дарит коже сияющий и здоровый вид. В его составе есть светоотражающие частички, помогающие создать световой рефлекс. Зная участки, где применение хайлайтера желательно, очень легко сделать внешность более выразительной, а черты лица — объемнее.
Следует помнить, что это не маскирующее средство, оно не в состоянии скрыть недостатки кожи (например, акне или покраснения). Скорее, наоборот: при неправильном применении подчеркнет неидеальность кожи лица.
Виды, особенности, тонкости нанесения
Рассматривая красивые фотографии моделей в глянцевых журналах, девушки невольно любуются их выразительными чертами лица и совершенной кожей. Повторить подобный макияж совсем не сложно, если владеть косметикой грамотно. И такой аксессуар, как хайлайтер, играет одну из главных ролей в модном мейк-апе, который часто называют «3D-макияж».
С помощью декоративной косметики действительно можно «слепить» идеальную внешность! Но даже понимая, как пользоваться хайлайтером и что это такое, желательно разбираться в его разновидностях. Это поможет сделать правильный выбор и добиться безупречного внешнего вида.
Современный рынок предлагает хайлайтеры четырех видов:
- В виде карандаша.
- Жидкие.
- Кремообразные.
- Компактные и рассыпчатые пудры.
Хайлайтер-карандаш
Этот вариант очень просто класть в дамскую сумочку и брать с собой. Твердый хайлайтер-карандаш поможет расставить акценты быстро. Им удобно работать на нижнем веке, на участке под бровью, во внутреннем уголке глаза.
Недостатки: Не годится для чувствительной и сухой кожи, так как способен травмировать ее.
Жидкий хайлайтер
Его консистенция похожа на лосьон или легкий крем. На коже лица он выглядит естественно, добавляя легкого и приятного мерцания. Такие средства могут предлагаться в бутылочках с удобной встроенной кистью или во флакончиках с носиком-дозатором. Последние наносятся с помощью спонжа.
Существует еще один вариант жидкого хайлайтера, выпускающийся в форме маркера, кончик которого снабжен маленькой тонкой кисточкой. Этот вариант особенно хорош для проработки участков лица, требующих особой точности: контур над верхней губой, участок под бровью, внутренний уголок глаза.
Жидкий хайлайтер используется в альянсе с тональной основой или кремом. Если кожа безупречна, то можно обойтись и без тональных средств, добавив лишь хайлайтер на нужные участки и мягко растушевав его.
Недостатки: Нежелателен для применения поверх компактной пудры, так как способен лечь на нее «пятном». Использование его под пудру также неразумно: станет незаметен после припудривания.
Видео: Обзор хайлайтеров: какой выбрать
Кремообразный хайлайтер
Имеет приятную кремовую текстуру, с легкостью поддается растушевке, может быть использован на любом участке кожи. Его просто наносить на большие площади. Кремообразное средство добавляет коже красивое, деликатное свечение.
Недостатки: Не используется на коже, покрытой слоем пудры (только на тональную основу). После использования пудры поверх хайлайтера последний становится незаметен на коже.
Компактные и рассыпчатые пудры
Компактное средство считается вариантом универсальным. Если женщина планирует носить хайлайтер в своей косметичке, чтобы иметь возможность воспользоваться им в течение дня, то компактная расфасовка подойдет идеально. Такой хайлайтер можно использовать и на тональную основу (выразительный результат, который подходит для фотосессий или вечерних мероприятий), и на пудру (отличный вариант на каждый день с эффектом мягкого мерцания).
А вот рассыпчатые пудры требуют настоящего мастерства, и чаще такой вариант хайлайтера можно увидеть в руках визажиста. Мастера добиваются интересных оттенков, профессионально смешивая несколько тонов. Наносят рассыпчатое средство объемной кистью, слегка стряхнув излишки перед работой.
Недостатки: Рассыпчатый высветлитель плохо справляется с четким подчеркиванием контуров, а компактный вариант способен забиваться в поры, что смотрится неэстетично на лице с жирным типом кожи.
Совет: Если очень хочется попробовать макияж с модным средством, но покупка его не планируется на ближайшие дни, то заменить компактный хайлайтер помогут тени для глаз нюдовых оттенков.
Видео: Как и куда наносить хайлайтер
Правила использования хайлайтера в макияже
Перед тем как приступить к макияжу, следует подготовить кожу: очистить ее и увлажнить. Если используется тональная основа, то она — идеальная база для мейк-апа с хайлайтером.
Важно! Если кожа лица имеет жирный тип, то следует взять за основу тональный крем с матирующим эффектом, чтобы мягкое мерцание не превратилось в неравномерные пятна.
Итак, визажисты наносят хайлайтер на следующие участки лица:
- Линия скул - легкий лифтинговый эффект достигается нанесением косметического средства на самые выступающие участки.
- Подбородок - немного блеска поможет «вытянуть» овал лица.
- Косточка под глазами - такой ход добавит лицу «юности» и слегка замаскирует темные круги.
- Внутренний угол глаза - подарит глазам выразительность.
- Область носа - хайлайтер способен помочь скорректировать его форму.
- Под линией брови (и в некоторых случаях над ней) - этот прием добавит лицу рельефности и подкорректирует форму бровей.
- Во впадинку над губой или по верхнему контуру - прекрасный вариант для девушек, которые желают придать губам объем. Совсем немного хайлайтера в уголках рта способно замаскировать небольшие возрастные морщины на этих участках.
Какой бы ни использовался highlighter в макияже, жидкий или компактный, наносить его следует аккуратно, мягко растушевывая на коже.
Палитра оттенков
И вот ответственный момент: какой выбрать цвет, ведь ассортимент хайлайтеров необыкновенно разнообразен в плане оттенков? Витрины изобилуют нежнейшими жемчужными переливами, осветлителями розоватых, медных, бежевых тонов. Есть средства явно холодных оттенков: фиолетовые, зеленоватые и голубые. И все это мерцает и завораживает женщину… Чему же отдать предпочтение?
Подбирать хайлайтер лучше всего, отталкиваясь от природного оттенка своей кожи:
- Оливковый или желтоватый тон лица - подойдут средства из кремовой или персиковой палитры.
- Загорелая кожа - подчеркнуть ее красивый цвет поможет золотистый хайлайтер.
- Бледная кожа - для этого типа будет идеальны легкие розовые оттенки с жемчужным блеском. Подойдет и цвет, который принято называть «слоновая кость».
- Красноватая кожа - нежное свечение этому типу способны подарить хайлайтеры из «холодной группы» (розовые и сиреневые).
Для тех девушек, которые предпочитают гламурный макияж, есть смысл обзавестись более яркой палитрой. Если же определиться никак не получается, то универсальный вариант — бежевый цвет (он должен быть на один или два тона светлее кожи).
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Рекомендации по использованию и секреты от профессионалов
Такой модный аксессуар, как хайлайтер, станет любимым косметическим средством, если научиться им пользоваться правильно. Очень важно не забывать главные его особенности:
- Наносить его следует лишь на те участки, которые хочется подчеркнуть, добавить им объема. А потому не стоит игнорировать пропорции своего лица.
- Никогда не наносят хайлайтер на проблемную кожу, так как все недостатки, включая морщинки, станут заметнее.
Визажисты знают множество секретов использования этого средства, которые дают потрясающие результаты:
«Свежая кожа». Для того чтобы кожа лица «засветилась» свежестью и здоровьем, профессионалы добавляют к тональному средству хайлайтер в пропорции 70 к 30.
«Сияющий взгляд». Для этой цели вокруг глаз наносится «волшебное средство» от мастеров макияжа: капля хайлайтера и капля консилера, смешанные между собой.