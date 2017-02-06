Ослепительный, завораживающий взгляд загадочных и манящих глаз… Кто из женщин не мечтает об этом? Искусный макияж смоки айс способен кардинально преобразить внешность, даже если природа не наградила выразительными очами. Зародившийся в 20-х годах 20 века, он стал излюбленным визажем актрис и манекенщиц и не сдает своих позиций по сей день. Сегодня секреты знаменитостей доступны всем.

Техника нанесения

Техника нанесения макияжа смоки айс несложна, но с непривычки может вызвать затруднения, которые исчезнут после нескольких практических уроков. Отличительной особенностью смоки айс (в переводе с английского «дымчатые глаза») является плавный переход между оттенками (от темных к светлым), в результате которого веки как бы окутываются томной дымкой.

Особая популярность этой техники объясняется тем, что она универсальна и подходит для женщин всех возрастов с любой формой и цветом глаз. Ну и конечно, макияж смоки айс очень красив: он подчеркивает контур глаз (даже может подкорректировать его), усиливает природный оттенок радужки при условии грамотного подбора теней. Основное правило косметического процесса - аккуратность и тщательность растушевки, обеспечивающей дымчатый эффект.

Такой макияж является оптимальным вариантом для торжественного выхода в свет, если нужно произвести впечатление «женщины-вамп». А подобрав приглушенные и более естественные цвета, можно изобразить и повседневную версию.

Что понадобится для мейк-апа

Чтобы добиться хорошего результата, лучше заранее приготовить все необходимые для макияжа косметические средства и инструменты. Это поможет полностью сосредоточиться на процессе визажа.

Итак, надо проверить наличие в косметички следующих предметов:

тональные средства (маскирующий крем, пудра, корректор);

мягкий, легко растушевывающийся карандаш для глаз;

тени (не менее трех родственных или сочетающихся оттенков);

тушь для ресниц для удлинения и объема;

косметические инструменты и приспособления (ватные палочки, кисти разных форм и размеров, спонжи).

Пошаговое руководство

Каждый этап осуществления макияжа смоки айс очень важен и определяет успех всего процесса. Их рекомендуется выполнять именно в такой последовательности, чтобы обеспечить аккуратность и эффектный вид визажа:

Выравнивание цвета кожи и скрытие ее мелких недостатков. Для этого понадобится тональная основа и компактная пудра. Наносить их нужно на очищенное и увлажненное дневным кремом лицо. Для маскировки темных кругов под глазами можно воспользоваться корректорами. Стойкость макияжа поможет сохранить база под тени. Можно сказать, что темный карандаш для глаз играет главную роль в «дымчатом» гриме. Он обеспечивает насыщенную линию подводки, которая растушевывается и плавно переходит в тени. Карандаш должен быть мягким и желательно с толстым стержнем, чтобы провести широкую полоску по краю века около ресниц. Иногда лучше нанести несколько слоев для усиления цвета. Нижнее веко подчеркивается более тонкой линией карандаша или темным пигментом, нанесенным кисточкой. Хвостик стрелки можно приподнять и направить в сторону висков. Для придания взгляду большего драматизма делают подводку и по внутреннему, слизистому краю нижнего и верхнего века. После нанесения карандаша его нужно аккуратно растушевать. На верхнем веке движения осуществляются вверх, на нижнем – горизонтально. Чтобы создать постепенные переходы между тенями, понадобится не менее трех их оттенков, лучше всего родственных по цветовой гамме или сочетающихся друг с другом (для более интересного эффекта). Наноситься они должны в порядке убывания интенсивности по направлению от ресниц к бровям. Самый темный цвет теней покрывает область растушеванной подводки, продолжая ее вверх. Он втирается в направлении от внешнего к внутреннему уголку глаза, постепенно теряя свою насыщенность. Средний оттенок распределяется по подвижному веку до складки либо немного выше нее. Самый светлый пигмент наносится на подбровную область. После каждого этапа важно не забывать растушевывать границы перехода цвета. Макияж не будет завершенным без роскошных, густых и объемных, ресниц. Тушь можно нанести в 2 слоя, тщательно прокрашивая каждый волосок, особенно во внешних уголках. При этом важно избегать эффекта «паучьих лапок».

Совет: Чтобы получить насыщенный, аккуратный смоки айс, наносить тени лучше плоской кистью похлопывающими, как бы вбивающими пигмент движениями.

Видео: Пошаговое описание макияжа смоки айс

Разновидности Smoky Eyes

В начале своего существования Smoky Eyes имел только одну версию, которая, кстати, была актуальна для актрис черно-белого кино. Но всегда найдутся люди-экспериментаторы, которые будут пытаться сочетать необычные комбинации и изобретать новое видение. На сегодняшний день существует несколько разновидностей дымчатого визажа.

Классический вариант

В традиционном исполнении макияж смоки айс представляет собой угольно-черный цвет подводки и основных теней. Подбровная область при этом подкрашена в контрастный бежевый, светло-серый или перламутровый оттенок. Работа с такими темными тенями должна быть особенно аккуратна и кропотлива. Зато результат будет просто ошеломительным, особенно для светлых глаз. Безусловно, этот вариант уместен только для вечернего выхода и торжественных мероприятий.

Выбор на каждый день

Повседневный макияж подразумевает ту же технику нанесения, что и классический, но с применением более приглушенных или натуральных оттенков теней. Самым естественным из них будет выглядеть бежево-коричневый вариант. В нем уместно использовать карандаш или подводку кофейного цвета. Особенно привлекательным такой визаж будет выглядеть на карих глазах. Серый дымчатый макияж тоже подойдет на каждый день.

Самые темные оттенки теней можно наносить не на все подвижное веко, а на половину или только во внешний уголок.

Это интересно: Совсем недавно в кругах современных и модных визажистов появилось такое понятие, как красный смоки айс. Огненные тени выглядят слишком уж экстравагантно, но, наверно, найдутся ценители и такой версии.

Тени: подбор цветов

Оттенок теней должен сочетаться не только с цветом глаз, но и тоном кожи и волос. При выборе можно ориентироваться на рекомендации специалистов по цветотипам.

Самым главным критерием для выбора теней является природная окраска радужки. Именно ее можно приглушить или усилить, сделать ярче с помощью макияжа. Оттенок косметики, совпадающий с цветом глаз, обеспечит гармоничную однотонную композицию. Радужка станет менее заметной и приглушенной. Можно применить эту идею для повседневного визажа.

Контрастный макияж дает возможность применить много интересных композиции цветов. Вот самые распространенные сочетания «глаза – тени»:

голубые – серебряные, песчаные, персиковые (для приглушенного макияжа), сиреневые, золотые, синие (для торжественного выхода);

карие – оливковые, коричневые (для смуглых), сиреневые, фиолетовые, голубые (для светлолицых), темно-серые, пепельные;

зеленые – оттенки золотого, бордовые, темно-зеленые, медные, коричневые, фиалковые;

серые – фиолетовые, серые, черные, синие, изумрудные.

Существуют специальные палетки «смоки айс», которые содержат правильно подобранный набор теней. К ним достаточно приобрести карандаш нужного оттенка. Также его легко заменить самым темным пигментом из палетки, нанесенным тонкой кисточкой вдоль линии роста ресниц.

Видео: Обзор палетки теней для смоки айс

Смоки айс для коррекции недостатков

Дымчатый макияж не только подчеркнет природное очарование женского взгляда, но и смягчит небольшие особенности глаз:

Коррекция нависших век в смоки айс заключается в выделении насыщенными тенями складки подвижного века. Максимальная интенсивность цвета должна наблюдаться в области внешнего уголка глаза. Для широкопосаженных глаз лучше применить растушевку по направлению к вискам и затемнить внутренний уголок. Близко расположенные очи можно визуально раздвинуть светлыми тонами у переносицы. При этом подводка на нижнем и верхнем веке во внутреннем уголке не наносится.

Видео: Повседневный макияж Smoky Eyes в коричневых тонах

Возможные ошибки и маленькие секреты

При любой технике визажа можно допустить оплошности, которые сведут на нет все старания и испортят впечатление. Есть недопустимые ошибки и схема «смоки айс»:

Предпочтение оранжевых, фиолетовых или синих оттенков может обернуться усталым или болезненным видом глаз. Конечно, у каждой женщины индивидуальный цветотип внешности, поэтому это предупреждение касается не всех. Но во избежание казуса лучше сделать пробный макияж с разными тенями, чтобы выбрать подходящие. Слишком явная и толстая линия подводки, особенно на нижнем веке, может создать эффект «панды», когда взгляд будет выглядеть не чарующе, а смешно и нелепо. К тому же сильно очерченный контур зрительно уменьшает размер глаз. Подкорректировать линию подводки легко с помощью ватной палочки и средства для снятия макияжа. «Смоки айс» в его традиционном исполнении считается интенсивным макияжем. Это означает, что основной акцент на лице будет приходиться на глаза. Поэтому губы лучше покрыть легкой помадой естественного оттенка или блеском. Также не рекомендуется явно выделять скулы румянами или бронзатором. В крайнем случае, можно выбрать нежные тона. Красивые брови правильной формы усилят эффект чарующего взгляда, а вот едва заметные «ниточки» с ним плохо сочетаются.

Макияж смоки айс – классика визажа, которая всегда будет пользоваться успехом. А теперь еще можно пробовать на себе различные тона и методы их нанесения, анализируя полученный результат. Со временем появится скорость исполнения этого знаменитого макияжа и способность применять его для демонстрации того самого колдовского взгляда.