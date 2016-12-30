Макияж – это искусство, которое подвластно каждой женщине. Придерживаясь несложных правил, легко добавить выразительности внешности, расставить акценты там, где нужно, отвлечь внимание от недостатков. Девушки с темными волосами и карими глазами всегда были любимыми моделями для создания мейк-апа у визажистов. Это неудивительно, ведь при работе с данным цветотипом можно применять самые смелые оттенки. Чтобы правильно делать макияж для карих глаз, специальный арсенал не нужен. Вполне можно обойтись небольшим набором косметики, подходящим для конкретной внешности.

Арсенал косметички кареглазой женщины

Темноволосые красавицы с карими глазами имеют неоспоримое преимущество — возможность применения широкой цветовой палитры. Несмотря на то что этот тип внешности относится к «зимнему», работа над макияжем не ограничивается лишь холодными оттенками. Практика в этом вопросе — наилучший советчик. В арсенале косметички должны быть инструменты и средства, которые добавят внешности брюнетки свежести и очарования.

Палитра теней

Палитра холодных оттенков — идеальное решение для макияжа карих глаз. Но для дневного макияжа будет разумным иметь еще набор теней из коричневой гаммы, естественно подчеркивающей карие глаза. Впрочем, существуют некоторые нюансы, связанные именно с оттенком глаз:

Тени для темных глаз, которые иногда называют «черные глаза»: классическая коричневая палитра (включая оттенки светлого шоколада), серебристо-серые тона, зеленые натуральные оттенки, сливовый и лиловый цвет (не «кричащего» оттенка). Тени для карих глаз (средний оттенок без цветовых вкраплений): коричневая палитра от светлого к самому темному, черный, персиковый, ореховый, сливовый, мягкие оттенки розового и лилового. Тени для зелено-карих глаз: золотистые, оливковые, богатая гамма зеленого (от травянистых оттенков до бирюзового цвета) и, конечно, коричневый набор теней для макияжа. Тени для желто-карих глаз: оттенки коричневого (от самого светлого к тону «горький шоколад»), золотистые и зеленые цвета. Потрясающую выразительность «медовым» глазам дает фиолетовая гамма.

Отдельного внимания заслуживает сине-голубая палитра. Применяя ее в макияже, темноглазая брюнетка рискует выглядеть слишком броско. В этом нет ничего плохого, если речь идет о вечернем макияже. Но для дневного мейка это лишнее.

Важно! Терракотовые оттенки категорически противопоказаны для использования в макияже карих глаз.

Подводка и тушь

В выборе туши у женщин с темными волосами и карими глазами также проблем не будет. Большинство из них имеют темные ресницы и смогут экспериментировать с любым из цветов основной палитры: черным, коричневым, темно-синим. Причем синяя тушь на темных ресницах не выглядит театрально, так как становится заметной лишь при определенном освещении.

Соответственно, что и карандаш для глаз, и подводка из этой же цветовой гаммы будут идеальны для макияжа темных глаз.

Вечерний макияж для кареглазых женщин

Для создания вечернего мейка палеткой теней можно пользоваться достаточно смело. Зная «свою тональность», темноглазая женщина с темными волосами сможет красиво подчеркнуть внешность. Не стоит бояться пробовать новые оттенки, ведь именно с помощью проб и ошибок открываются неожиданные сочетания.

Вечерний макияж для карих глаз у женщин с темными волосами допускает яркие акценты, косметику с блестками. Очень хорошо подчеркнет глубину взгляда глянцевая подводка. Для такого случая ее делают более четкой, как у восточных красавиц. Цвет бровей можно сделать темнее, не боясь, что это будет выглядеть ярко.

Совет! Никогда не нужно экспериментировать с новыми цветами и техниками, если до торжества остались считанные минуты. Лучше оставить на потом желание повторить макияж гламурной красавицы из модного журнала. Иначе результат непредсказуем.

Макияж на каждый день

Несмотря на то что яркая женщина «зимнего» типа может позволить себе выйти из дома без косметики (многие девушки со светлыми волосами и глазами, очень комплексуют по этому поводу, считая себя «бесцветными» без грима), полное отсутствие его на лице не особо украсит современную леди. Аккуратный дневной макияж для карих глаз — это признак ухоженной женщины. К тому же он отлично повышает самооценку.

Видео: Повседневный макияж для карих глаз от визажиста Вики Олейник

Смоки айс для темных глаз

Особую популярность завоевала интересная техника в макияже, которую называют «смоки-айс». Эта техника не нова, как думают некоторые. Эффект «дымчатых глаз» очень актуален был в 20-е и 30-е годы прошлого века. Его использовали для придания брюнеткам образа «роковой женщины», но выполнялся он исключительно в черных тонах. Современный аналог более интересен, так как допускает различные оттенки и может использоваться для любого цветотипа внешности.

Подбирая желаемую цветовую гамму, не стоит забывать, что ее оттенки должны гармонировать не только с цветом глаз и волос, но и с тоном кожи, нарядом и, конечно, он должен соответствовать мероприятию. Как бы головокружительно не смотрелся «смоки» в фиалково-лиловой гамме, в офисной рабочей атмосфере это будет выглядеть нелепо.

Пошаговый мастер-класс

Для начала следует подготовить к макияжу кожу: тональная основа или крем, можно немного припудрить веки. Мягкий косметический карандаш нанести по ресничному краю без «пропусков» (не стоит начинать работать прямо из внутреннего уголка). Линию аккуратно растушевать аппликатором. На карандашную основу наложить тени самого темного оттенка из выбранной для макияжа палитры. Снова растушевать края. На образовавшуюся границу нанести тени светлее, снова - растушевка (для усиления эффекта будет нелишним и третий тон, еще светлее предыдущего). Используется тот же карандаш и на нижнем веке. Провести линию к внешнему уголку, делая ее в конце шире. И опять мягко растереть аппликатором. Выразительность глазам придает карандашная линия, проведенная по внутренней части века. Но такой прием не годится для маленьких и близкопосаженных глаз. А вот обладательницам больших круглых очей этот метод кстати. «Стрелочка» проводится по ресничному краю верхнего века, ее «хвостик» будет толще в финальной части. Осталось лишь накрасить ресницы, добавить немного румян на скулы и блеска на губы.

Совет! Красивый «смоки-айс» не приемлет яркие губы. Помада нейтральных тонов или немного блеска — это то, что нужно для образа пленительной красавицы с глубоким взглядом «дымчатых» глаз.

Видео: Смоки-айс для карих глаз

Секреты макияжа для карих глаз в восточном стиле

Одними из самых сексуальных женщин в мире считаются восточные красавицы. Затаив дыхание, мужчины любуются чувственными девушками, танцующими волшебный танец на экране телевизора или соблазнительно улыбающимися с обложек журналов. Их глаза поражают своей красотой и таинственностью. Стать сказочной индийской или арабской принцессой сможет любая брюнетка с карими глазами и темными волосами. Пусть на один вечер или ночь…

Существуют ли особые тонкости? Оказывается, да:

«Арабские стрелки». Подводка присутствует всегда! Причем она более выраженная, линии четкие, уголки очерченные. Такие «стрелочки» лучше делать косметическим маркером или подводкой, а не мягким карандашом. Восточный макияж приветствует яркую палитру красок. Уместны блестящие и перламутровые тени. С их помощью получается усилить выразительность взгляда. Брови должны иметь насыщенный цвет и красивую форму. Ресницам уделяется пристальное внимание. Они хорошо прокрашиваются черной тушью с интенсивностью к виску (можно воспользоваться накладными ресницами). Тон лица должен быть ровный, приятного теплого цвета: персиковый, золотистый, смуглый. Помада может лишь подчеркнуть таинственную внешность восточной красавицы. Для этой цели для губ не используется яркая косметика с плотной текстурой. Только натуральные оттенки!

Этот макияж можно использовать как вечерний, если он нравится женщине.

Видео: Красивый арабский макияж