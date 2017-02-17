Кареглазым красавицам не составляет труда привлечь внимание к своей внешности. А все это благодаря таинственному и сексуальному взгляду очей. Несмотря на то, что они невероятно выразительны и хорошо смотрятся без яркого макияжа, бывают случаи, когда без мейк-апа не обойтись. Вечерний вариант мейка позволяет блеск, гламур, шик. К тому же это удивительная возможность «поиграть», примерить новый и интересный образ. Женщинам с коричневыми глазами повезло особенно, ведь к их внешности подходит практически весь цветовой спектр.

Палитра теней для глаз

Большую роль в выборе декоративной косметики для макияжа карих глаз играет цвет радужной оболочки:

Светло-карие (медовый или чайный оттенок). Таким глазам подойдут и тени в медовых тонах, но они должны быть насыщеннее цвета радужки. К желаемой палитре относятся песочные и легкие медные оттенки. Для контрастного макияжа будут идеальны лавандовый, лиловый, небесно-голубые краски. Карие (цвета «теплого» шоколада). Их обладательнице особенно повезло, ведь ее эксперименты практически не знают границ: оттенки кофе и шоколада, золотистые и медные, вся бежевая палитра. Если же макияж нужно построить на контрастах, то здесь незаменимы холодные оттенки: голубой, зеленый, лиловый. Особенно красиво смотрятся в макияже кареглазок мягкие переходы из цвета в цвет, имитирующие «дымку». Темно-карие («очи черные»). В контрастном макияже превосходно смотрится палитра от лилового до бордо. Для естественного мейка идеальна вся «вкусная» шоколадная палитра, цвета меди и старого золота. Каре-зеленые. Ласковая зелень в цвете радужки делает желанной всю родственную палитру в макияже таких глаз. Это могут быть все зеленые оттенки, вплоть до перехода к золотисто-желтому цвету. Дневной вариант хорошо выглядит в песочной и ореховой гамме теней. А экстравагантный вечерний макияж для карих глаз с зеленоватым оттенком предлагает более смелые цвета, фиолетово-фиалковую палитру.

Важно! Красивый фиолетовый цвет способен усилить желтый пигмент в радужке, добавив и белкам глаз желтизны. Не будет лишним пробный макияж, чтобы проверить, не сработает ли этот принцип в конкретном случае.

Выбирая тени для макияжа, не стоит забывать про оттенок кожи. Для смуглой или загорелой девушки теплая палитра — идеальный вариант. Напротив, если кареглазая женщина имеет бледную или розовую кожу, то ей подойдет палетка с тенями из холодной палитры.

Видео: Как подобрать тени под цвет глаз

Пара слов о подводке и туши

Любая женщина знает, что именно подводка добавляет выразительности взгляду. К тому же с ее помощью можно кардинально изменить форму глаз, отвлекая внимание от недостатков (близкопосаженные глаза, опущенные уголки и прочее), а также подчеркнуть красивый разрез.

В вечернем макияже для карих глаз не обязательно «зацикливаться» на подводке черного и коричневого цветов, которые действительно хороши для кареглазых красавиц. Не нужно бояться экспериментов, тем более если предстоит выход в свет. Фиолетовая линия на верхнем веке в дуэте с розовыми тенями смотрится превосходно. Не менее эффектно выглядит подводка лилового цвета в макияже, основанном на палитре коричневых теней. Стоит попробовать!

Совет: Использование коричневой или темной подводки очень хорошо подчеркнет карие глаза в дневном макияже. Но тушью в этом случае пользоваться необязательно, если у женщины густые и темные ресницы.

Распространенное мнение, что у кареглазых девушек шикарные черные ресницы, которые не требуют подкрашивания, верно частично. Тушью женщины пользуются и для других целей: чтобы добавить объем, удлинить или подкрутить реснички. Для макияжа карих глаз черная тушь — идеальный выбор как для дневного, так и для вечернего мейк-апа. Но это не значит, что цветной быть в косметичке не должно. Например, синяя или фиолетовая тушь — отличный выбор для праздничного образа.

Макияж с применением насыщенной палитры. Пошаговый урок

Перед тем, как приступить к макияжу, нужно подготовить кожу: хорошо очистить ее и увлажнить. Остальные этапы создания макияжа:

Работа над тоном лица, включая зону под глазами (нелишним будет праймер для век, который создаст отличную основу для стойкого макияжа). Гелевая подводка наносится на верхнее веко у ресничного края и равномерно растушевывается по направлению вверх. Тени сливового цвета хорошо зафиксируют влажный слой на веках, добавив яркости. Для контраста подойдет фиолетовая палитра (тени могут иметь любую консистенцию). Тени насыщенного цвета наносят на нижнее веко, растушевываются вниз (не нужно пытаться сделать тонкую линию, пусть она будет мягкой и широкой, поднимаясь к внешнему углу глаза). Для того чтобы смягчить переход на верхнем веке, будет идеален легкий розовый тон компактных теней. Ими аккуратно прорабатывается вся площадь под бровью. Коррекция бровей (можно использовать привычные средства). Для того чтобы выровнять их линию, плоская кисть и тональный крем — лучший набор. Немного хайлайтера под бровью «распахнет» взгляд, добавив блеска в образ. Коричневый мягкий карандаш поможет сделать взгляд выразительным и драматичным: прорисовывается весь ресничный контур, включая слизистую. Черные тени хорошо подчеркнут нижнее веко (излишки убираются сухой кистью). Потрясающей торжественности вечернему макияжу придадут искорки, которые подарит легкая бело-фиолетовая слюда. Во внутренний уголок — немного теней «хамелеон» из сиреневой палитры. Тонкой кистью проводится линия на верхнем веке (стрелочка должна быть аккуратной, с изящным кончиком). Осталось лишь накрасить ресницы и припудрить лицо.

Для такого торжественного варианта, где все внимание будет приковано к красивым глазам, не нужно яркой помады. Замечательно будут смотреться в ярком вечернем макияже для карих глаз нюдовые оттенки для губ или полупрозрачные блески.

Очень часто можно услышать или прочесть мнение, что кареглазым девушкам противопоказан в макияже глаз желтый или оранжевый цвет. Объясняются такие высказывания тем, что эти оттенки добавляют взгляду воспаленный вид. Возможно, если отдать под «поле для деятельности» всю площадь верхнего века. Но если этими солнечными цветами лишь проставить акценты, то результат получится сногсшибательным.

Видео: Яркий вечерний макияж для карих глаз

Макияж «Ранняя осень»

После того, как подготовлена кожа для работы с косметикой: очищена, увлажнена, нанесена тональная основа, - можно приступать к глазам:

Все подвижное веко покрывается золотистым оттенком (для этой цели лучше использовать тени с кремовой текстурой). Такой прием поможет хорошо закрепить последующий слой и подарит векам еле уловимое мерцание. Немного светлых теней под линией брови сделают взгляд более открытым. Бархатистый оттенок компактных теней болотного цвета будет основным в этом макияже. Им покрывают подвижное веко от внешнего уголка в сторону внутреннего на три части (внутренний угол остается ненакрашенным). Этим же тоном подчеркивают внизу под ресницами, мягко растушевывая линию. На внутренний уголок наносят желто-золотистые тени, забегая в нижнюю часть подресничного края. Осталось добавить главный штрих — небольшое пятнышко оранжевого цвета. Его нужно расположить на верхнем веке между зеленым и желтым цветами. Переходы растушевать кистью. Стрелочка на верхнем веке — завершающий аккорд в красивом переплетении этих осенних красок. Она должна быть заметной, и для этой цели подойдет черный цвет.

Немного туши на ресницы. На губы и скулы — оттенки из теплой палитры. Красиво подчеркнуть брови можно в процессе макияжа глаз или после него.

Вечерний смоки айс для карих глаз блондинки: пошаговый мастер-класс

Отдельного внимания заслуживают эффектные кареглазые блондинки. Имея яркую внешность, в вечернем макияже глаз карего цвета эти девушки не нуждаются в контрастах. Даже черно-коричневая гамма добавляет торжественности их внешности. Особенно красиво смотрится модный smoky eyes, окутанный белокурыми волосами.

Шаг первый. Для того чтобы создать базу под тени, понадобится черный мягкий косметический карандаш. Очень хорошо, если его текстура жирная и податливая. Карандашом покрывается все подвижное веко и линия у внешнего края глаза на нижнем веке. Очень важно аккуратно растушевать карандаш (можно воспользоваться специальными кистями).

Шаг второй. Работа с сухими компактными тенями: черный матовый цвет накладывается на карандашную основу и вбивается легкими движениями. Чтобы границы свести «на нет», можно использовать дополнительный цвет на пару тонов светлее. Растушеванные границы должны напоминать дымку.

Шаг третий. Внутренний угол глаза прорабатывают белыми перламутровыми тенями, создавая эффект градиентной растяжки от светлого в темный.

Шаг четвертый. Мягким косметическим карандашом прорисовывается слизистая внизу и вверху. Если глаза нужно увеличить, то можно добавить на верхнее веко стрелочку.

Шаг пятый. На этом этапе можно объединить все завершающие работы: нанесение туши, коррекция бровей, подчеркивание скул румянами, припудривание (если нужно) всего лица.

Смоки айс очень выразительный и не приемлет яркие губы. Только легкий блеск или матовые бледные тона помады! Smoky eyes выполняется не только в черных тонах. Можно попробовать поэкспериментировать с яркой палитрой.

Видео: Вечерний макияж для блондинок/Smoky eyes