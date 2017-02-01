Нависшее, или «тяжелое» веко нельзя считать недостатком, если это не следствие возрастных изменений. Скорее, это особенность, которую легко превратить в «изюминку» внешности. Конечно, можно воспользоваться дорогостоящими салонными процедурами, но правильный макияж для нависшего века будет эффективным и простым средством, не требующим специальных знаний и больших материальных затрат. Достаточно посмотреть фото любимых актрис с подобной формой глаз, которая нисколько не портит звездную внешность.

Рекомендации общего характера

Чтобы избавиться от иллюзии «грустных» глаз, а часто именно нависшее веко придает взгляду такое выражение, нужно научиться грамотному макияжу. Многие известные мировые красавицы имеют такую особенность, которая добавляет лишь харизмы в их внешность: «оскаровская» красотка Дженнифер Лоуренс, очаровательная Эмма Стоун, Кэтрин Зета-Джонс, сексапильная Хлои Кардашян и другие. «Тяжелое» веко (другое популярное название) корректируют актрисам профессиональные визажисты, но подобное мастерство под силу каждой девушке и женщине.

Брови

В макияже для нависшего века огромное внимание должно уделяться бровям. Если есть сомнения, что коррекция своими силами пройдет успешно, то лучше обратиться к профессионалу.

Нельзя оставлять брови излишне густыми, так как это «утяжеляет» взгляд. А красивый приподнятый изгиб — наилучший способ добиться «идеальности» в лице. Немного угловатый излом брови прекрасно сочетается с нависшим веком. Подобную форму можно видеть у азиатских красоток, для которых характерен не только узкий разрез глаз, но и припухлость сверху. Многие делают изгиб прямо над внешним уголком глаза. Важно учитывать индивидуальные особенности внешности: кому-то подойдет четкий изгиб, а кому-то он только усугубит ситуацию.

Совет: Предварительный «набросок» при помощи цветного косметического карандаша подскажет нужную форму.

Тени

В сети часто можно встретить информацию о том, что в макияже для нависшего века нужно использовать блестящие и перламутровые тени. Перламутр как основной цвет категорически противопоказан при такой форме глаз (исключение — это линия под бровью и серединка подвижного века). Проблему с успехом решают матовые тени.

Как правило, в мейк-апе используют два оттенка разной насыщенности: верхнее, нависающее веко выделяют оттенком светлее, а более темный тон подчеркнет складочку между верхней и подвижной частью. Этим же цветом можно оттенить внешний уголок глаза.

Совет: Прокладывать темные тени нужно не в складочку, а немного выше (ближе к выступающей косточке под бровью).

Тушь

Без пышных ресниц, привлекающих внимание, макияж для нависшего века невозможен. Ресницы можно красить густо, акцентируя внимание на участках, которые ближе к внешним уголкам глаз. Главное, делать это аккуратно, не допуская эффекта «тяжести». Можно воспользоваться щипчиками для завивки ресниц, чтобы приподнять их кончики. Для вечернего мейк-апа подойдут накладные ресницы. Тут, как говорится, все методы хороши!

Так как отпечатывание туши на коже — это частая проблема, то в макияже предпочтительнее использовать влагоустойчивую тушь.

Карандаш для глаз

Для мейк-апа «тяжелого» века подходят лишь темные тона подводки. Стрелочку рисуют от середины, постепенно расширяя на подъеме (направление всегда вверх и в сторону виска). Не стоит делать ее очень тонкой, чтобы не создать иллюзию еще одной складки.

Линия подводки должна быть не очень резкой, поэтому для такого макияжа лучше подойдет мягкий косметический карандаш, чем жидкая подводка или лайнер. Очень важно, чтобы стрелка не «ломалась». Для этого можно сделать ее короче, но «кончик» всегда толще, чем начало.

Видео: Стрелки для нависшего века

Консилер

Это средство поможет хорошему макияжу для нависшего века, ведь состояние кожи под глазами должно быть идеальным (синяки или припухлость подчеркнут имеющуюся особенность, что добавит «усталости» взгляду). Консилер поможет снять нежелательные проявления, но не отменит хороший сон. Да, девушкам с такой формой глаз нужно хорошенько высыпаться, чтобы не добавить припухлости.

«Кладовая секретов» от профессионалов

Хитростями в макияже для нависшего века делятся профессиональные визажисты:

Основа, или праймер для век. К сожалению, тени могут забиваться в складочку или размазываться. Это особенность такого строения век. Праймер обеспечит стойкость макияжу глаз в течение всего дня. Cut Crease. Оригинальная и модная техника в макияже, при которой акцентируется внимание на складку: ее и находящийся над ней участок неподвижного века затемняют, что помогает «скрыть» проблему. Smoky eyes. Популярную технику визажисты предлагают использовать наоборот, чтобы макияж с нависшим веком был великолепен. «Дымку» делают ниже: верхнее веко — тени средних тонов, а нижнее — темные оттенки. Хайлайтер. Несмотря на то, что выше шла речь о нежелательном использовании перламутра, совсем немного мерцающего хайлайтера во внутренних уголках глаз и под бровью — прекрасный «отвлекающий маневр» от тяжелых век. Губы. Мастера утверждают, что переместить внимание с верхней части лица на нижнюю — это отличный трюк для девушек, у которых мало времени на макияж. Достаточно совсем немного туши на ресницы, губы же следует накрасить выразительно (подойдет яркая или темная помада).

Пошаговый мастер-класс: макияж для нависшего века

Специфика формы глаз требует особенного внимания во время макияжа и постоянного наблюдения. Поэтому весь процесс нужно научиться делать с открытыми глазами:

Подготовить кожу век, нанеся основу под макияж (участки под глазами проработать консилером или корректором). Скорректировать линию бровей. Средний оттенок теней нанести на поверхность подвижного века (цвет его может быть любым: пастели подойдут для ежедневного мейка, а для вечернего варианта можно что-то подобрать в тон глаз). Теперь цветом темнее базового на несколько тонов нарисовать новую «складку». Она будет выше настоящей, и ее край образует уголок с внешним краем глаза. Линию мягко растушевать. Нижнее веко подчеркнуть базовым оттенком или цветом немного темнее. Для торжественного выхода очень красиво будут смотреться глаза с мягкой цветной подводкой и кайалом внутри. Тушь наносят, двигаясь наискосок к внешнему углу глаза. Нижние ресницы красить тушью не нужно.

Не стоит делать толстую или слишком четкую линию на нижнем веке, использовать черные тени в качестве основных.

Правильно выполненный макияж для нависших век развеет всякие сомнения о том, что такие глаза не могут быть большими.

Видео: Мейк-ап для плоского/нависшего века. Визуальное увеличение глаз

Возрастной макияж при нависших веках

В зрелом возрасте проблема «тяжелого» века достаточно частая. Но она не становится препятствием на пути красивой и ухоженной внешности. Появление морщин меняет не только контуры лица, но и привычки. Если в юности «кукольные» глазки смотрелись восхитительно, то в зрелом возрасте это, как минимум, выглядит смешно. А припухшие или опущенные веки требуют особой аккуратности в работе с лицом:

Макияж должен быть естественным. Толщина бровей средняя. Матовые тени спокойных оттенков: светлокожим женщинам подойдут оттенки слоновой кости и чайной розы, смуглым — бежево-коричневая палитра. Над складкой наносятся тени темнее на пару тонов. Верхнее веко можно немного подчеркнуть мягким карандашом и растушевать его. Совсем немного светлых теней во внутренний угол глаза. Последний штрих — тушь на верхние ресницы.

Если говорить о какой-то определенной особенности в макияже для нависших век, то это полное отсутствие «графичности». Все линии должны быть мягкими и «размытыми».

Видео: Пример возрастного макияжа